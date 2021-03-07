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У NASA планують у найближчі 10 років вперше відправити жінку на Місяць

У NASA планують у найближчі 10 років вперше відправити жінку на Місяць

Американське космічне агентство NASA повідомило, що упродовж найближчих 10 років відправить першу жінку на Місяць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дев'ять жінок і дев'ять чоловіків мають відвідати Місяцьу межах програми "Артеміда". Реалізація програми затримується через нестачу фінансування.

"Нам ще багато чого належить дізнатися. Ми все ще вчимося на зразках, які було повернуто під час програми Apollo", - заявила керівниця космічних запусків NASA Чарлі Блеквелл-Томпсон.

Дивіться також: Марсохід Perseverance здійснив першу поїздку поверхнею Червоної планети. ФОТО

Вона переконана, що повернення до вивчення Місяця допоможе в розвитку науки.

Автор: 

NASA (172) Місяць (61)


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Топ коментарі
+10
я даже знаю нескольких которых желательно было бы отправить на марс, не то что на луну
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07.03.2021 21:49
+9
Какая интересная интерпритация слова - нах*й
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07.03.2021 22:12
+8
Только самые продвинутые жители сколеновстана знают, что настоящего Гагарина звали не Юра
У NASA планують у найближчі 10 років вперше відправити жінку на Місяць - Цензор.НЕТ 258
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07.03.2021 22:19
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А ще обов'язково потрібно буде коротко, ну дуже коротко підстриженою. Про манікюр, макіяж, каблучки, сережки і т.п. - я вже не буду писати.
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08.03.2021 02:00 Відповісти
Команду ЗЕ прицепом заберите.
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07.03.2021 23:27 Відповісти
101% она будет лесбиянкой, иначе же не политкоректно и ЛГБТ вой до небес поднимут шо опять их в правах ущемляют..
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07.03.2021 23:32 Відповісти
Ну тогда она должна быть и чёрной, чтобы наверняка.)
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08.03.2021 02:38 Відповісти
Да подождите с Луной. Кацапы ещё сортир у себя на МКС не почистили.
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07.03.2021 23:32 Відповісти
Краще туди відправити вовків, щоб знайти відповідь на фундаментальне питання - http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1331931-na-chto-budet-vyt-volk-nahodjas-na-lune.html на що буде вити вовк, який опиниться на Місяці?
Комент:

1) Волк будет смотреть вниз, то-есть на луну, и выть на неё, как бы нелепо это не звучало.
2) Он не будет выть, ибо будет полностью всем удовлетворен, и доволен, что он на луне.
3) Он просто умрет от недостатка кислорода, если не будет в скафандре.
4) Куда-то ввысь, на планету над луной....чомусь мені до вподоби перший варіант У NASA планують у найближчі 10 років вперше відправити жінку на Місяць - Цензор.НЕТ 6918

У NASA планують у найближчі 10 років вперше відправити жінку на Місяць - Цензор.НЕТ 1350
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07.03.2021 23:34 Відповісти
Через за 50 лет после комсомольско-космической юности баба Валя Терешкова стала депутатом российской думы и стала на старости лет очень любить кацапскую "империю" и путина

Просто ей пообещали дорогой памятник на кладбище , если продолжит быть полит проституткой
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08.03.2021 00:04 Відповісти
От якраз її треба на Місяць разом з обнульонним.
У NASA планують у найближчі 10 років вперше відправити жінку на Місяць - Цензор.НЕТ 9002
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08.03.2021 09:39 Відповісти
Терешкова?
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08.03.2021 00:35 Відповісти
Я за равенство, но как показал один эксперимент, женщины в космосе менее психологически устойчивы и провоцируют конфликты в группе.
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08.03.2021 00:36 Відповісти
Неужели Марченко... или все таки Натаху Королевскую с Надюхой минометчицей..
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08.03.2021 00:54 Відповісти
Илон Маск - Предположительно, на Марс требуется отправить около миллиона человек для создания колонии. Уже начал составлять список тех, кто мешает Нам здесь жить. Жду Ваши предложения?
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08.03.2021 01:15 Відповісти
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08.03.2021 04:26 Відповісти
Наверняка это будет теща Илона Маска
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08.03.2021 01:20 Відповісти
Лично меня как женщину, оскорбляют такие новости. Выходит так, что женщина может полететь на луну только по квоте? То есть хотят сказать, что нет достаточно умных женщин, чтобы конкурировать с мужчинами на равных? В прошлом веке новостью было, что человек полетел на луну. А в нынешнем веке новостью будет, то что женщина полетит на луну. Выходит женщина не человек?
Завязывайте с защитой меньшинств! Я за свободу и одинаковый доступ к возможностям в зависимости от способностей, а не по квотам.
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08.03.2021 01:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/432820 Так саме цього і на заході хочуть.Щоб саме так звучали новини.Те саме і з гендерами і з чорношкірими і тд.А вас можуть віднести до тих,хто підігрує патріархату. Зараз в світі взагалі дурість твориться.Квоти на мою думку,це прояви не рівності і їх придумали соціалісти.
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08.03.2021 04:32 Відповісти
Буде ще гірше. Відправлять тільки негритоску афроамериканку -збоченку нетрадиційної сексуальної орієнтації. І не дадуть на Місяці курити, пити, матюкатись, ще й насильно вернуть назад. Прикиньте.
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08.03.2021 08:45 Відповісти
Бондаренко отправляйте в один конец вместе с шМарчено
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08.03.2021 02:29 Відповісти
Тільки одну? Я думав усіх.
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08.03.2021 08:36 Відповісти
Прежде чем посылать на Луну, надо понимать, что Луна спутник, все время вращающийся одной стороной к планете Земля, является стратегическим инструментом для управления всеми процессами на планете(включая климат!) и.....он занят!!!! Просто так его не отдадут.
И первое гравитационные волны не только управляют окружающей материей, они еще и ИЗМЕНЯЮТ!!!(важно) ее. Еще раз изменяют, изменяют.Это надо отчетливо понимать. Пирамиды строились изначально как объекты изменения свойств воды путем гравитационного воздействия. По сути это были реакторы по добыче трития.
Второе как только у вас будет этот механизм( а он есть на задворках в полурабочем состоянии) вам сразу же захочется создать линзу. Гравитационную линзу, а это вход нитей пространства времени с обязательным ее выходом....где-то Вы не знаете что это? А это мегалитические двери в пустыне, для недоуменных кочевников. Обратите внимание, что для создания линзы, в дверях (как правило!!!) должны быть ниши или углубления для генератора антинейтрино. А это та же багдадская батарейка, заполненная оксидом трития. Именно они и раскачивали двери, создавая причудливое голубое свечение в проеме....из которого выходили .....Боги. По сути те, которые и носили з собой в сумках переносные генераторы. Самолеты были не нужны, главное правильно поставить двери и вовремя налить водички в батарейку. Фсье.
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08.03.2021 09:54 Відповісти
Непогано було би перед цим відправити у розвідку підорів семи статей.
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08.03.2021 10:08 Відповісти
Дорогі українки! Поздравляю вас з чудовим святом - Жіночим днем 8-го Березня. Залишайтеся і далі найпрекраснішими жінками в Світі і любите і кохайте нас чоловіків, ваших добрих друзів, закоханців і взагалі найщасливіших чоловіків на світі тому що ви, україночки, у нас є
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08.03.2021 11:29 Відповісти
Женщину, гм..... для размножения?
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08.03.2021 12:14 Відповісти
Предлагаю - Мендель
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08.03.2021 14:40 Відповісти
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