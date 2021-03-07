У NASA планують у найближчі 10 років вперше відправити жінку на Місяць
Американське космічне агентство NASA повідомило, що упродовж найближчих 10 років відправить першу жінку на Місяць.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Дев'ять жінок і дев'ять чоловіків мають відвідати Місяцьу межах програми "Артеміда". Реалізація програми затримується через нестачу фінансування.
"Нам ще багато чого належить дізнатися. Ми все ще вчимося на зразках, які було повернуто під час програми Apollo", - заявила керівниця космічних запусків NASA Чарлі Блеквелл-Томпсон.
Вона переконана, що повернення до вивчення Місяця допоможе в розвитку науки.
Топ коментарі
+10 Стрелок
показати весь коментар07.03.2021 21:49
+9 Uzer Uzer
показати весь коментар07.03.2021 22:12
+8 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар07.03.2021 22:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Комент:
1) Волк будет смотреть вниз, то-есть на луну, и выть на неё, как бы нелепо это не звучало.
2) Он не будет выть, ибо будет полностью всем удовлетворен, и доволен, что он на луне.
3) Он просто умрет от недостатка кислорода, если не будет в скафандре.
4) Куда-то ввысь, на планету над луной....чомусь мені до вподоби перший варіант
Просто ей пообещали дорогой памятник на кладбище , если продолжит быть полит проституткой
Завязывайте с защитой меньшинств! Я за свободу и одинаковый доступ к возможностям в зависимости от способностей, а не по квотам.
негритоскуафроамериканку - збоченкунетрадиційної сексуальної орієнтації. І не дадуть на Місяці курити, пити, матюкатись, ще й насильно вернуть назад. Прикиньте.
И первое гравитационные волны не только управляют окружающей материей, они еще и ИЗМЕНЯЮТ!!!(важно) ее. Еще раз изменяют, изменяют.Это надо отчетливо понимать. Пирамиды строились изначально как объекты изменения свойств воды путем гравитационного воздействия. По сути это были реакторы по добыче трития.
Второе как только у вас будет этот механизм( а он есть на задворках в полурабочем состоянии) вам сразу же захочется создать линзу. Гравитационную линзу, а это вход нитей пространства времени с обязательным ее выходом....где-то Вы не знаете что это? А это мегалитические двери в пустыне, для недоуменных кочевников. Обратите внимание, что для создания линзы, в дверях (как правило!!!) должны быть ниши или углубления для генератора антинейтрино. А это та же багдадская батарейка, заполненная оксидом трития. Именно они и раскачивали двери, создавая причудливое голубое свечение в проеме....из которого выходили .....Боги. По сути те, которые и носили з собой в сумках переносные генераторы. Самолеты были не нужны, главное правильно поставить двери и вовремя налить водички в батарейку. Фсье.