У NASA планують у найближчі 10 років вперше відправити жінку на Місяць

Американське космічне агентство NASA повідомило, що упродовж найближчих 10 років відправить першу жінку на Місяць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дев'ять жінок і дев'ять чоловіків мають відвідати Місяцьу межах програми "Артеміда". Реалізація програми затримується через нестачу фінансування.

"Нам ще багато чого належить дізнатися. Ми все ще вчимося на зразках, які було повернуто під час програми Apollo", - заявила керівниця космічних запусків NASA Чарлі Блеквелл-Томпсон.

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Вона переконана, що повернення до вивчення Місяця допоможе в розвитку науки.