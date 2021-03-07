На вулиці Радистів у Києві прогримів вибух: інформації про потерпілих немає, поліція з'ясовує обставини

Поліцейські столиці встановлюють обставини вибуху в Деснянському районі. На місці події працюють слідчі, кінологи, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій і лікарі. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва, сьогодні близько 21:00 правоохоронцям одночасно надійшло кілька повідомлень про те, що на вулиці Радистів поруч із гаражними приміщеннями стався вибух.

"Попередньо встановлено, що унаслідок вибуху невідомої речовини в сусідньому будинку пошкоджено вікна. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Правоохоронці забезпечують охорону місця події і встановлюють деталі інциденту. Подію належним чином зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень, і після завершення перевірки їй нададуть правову кваліфікацію", - йдеться в повідомленні.

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