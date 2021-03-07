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На вулиці Радистів у Києві прогримів вибух: інформації про потерпілих немає, поліція з'ясовує обставини

На вулиці Радистів у Києві прогримів вибух: інформації про потерпілих немає, поліція з'ясовує обставини

Поліцейські столиці встановлюють обставини вибуху в Деснянському районі. На місці події працюють слідчі, кінологи, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій і лікарі. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва, сьогодні близько 21:00 правоохоронцям одночасно надійшло кілька повідомлень про те, що на вулиці Радистів поруч із гаражними приміщеннями стався вибух.

"Попередньо встановлено, що унаслідок вибуху невідомої речовини в сусідньому будинку пошкоджено вікна. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Правоохоронці забезпечують охорону місця події і встановлюють деталі інциденту. Подію належним чином зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень, і після завершення перевірки їй нададуть правову кваліфікацію", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Стався вибух на території школи в Миколаївській області: під залізобетонною плитою опинилася людина. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4433) Київ (19405) Нацполіція (15129)


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Топ коментарі
+5
Так гримнуло, шо всі аж попадали.
На вулиці Радистів у Києві прогримів вибух: інформації про потерпілих немає, поліція з'ясовує обставини - Цензор.НЕТ 5051
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07.03.2021 22:50
+3
Згоден!!! Ціле літо сидять на сходах в під"їзді ,вструмивши писки в смартфони чи планшети !!!))))
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07.03.2021 22:46
+3
Но вспоминая свое детство, пусть лучше сидят в них) Один из моментов) Алюминиевая трубка от ручного велосипедного насоса в качестве ствола самопала))) Все как положено: порох, пыж, дробь, пыж))) Только когда прибежал домой и чуть приоткрыв глаза, посмотрел в зеркало, понял что пошло не так)))
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07.03.2021 22:57
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Дівчатка таблетки ковтають , а хлоп"ята сусідів підривают !!!)))
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07.03.2021 22:34 Відповісти
Вы думаете их от интернета можно оторвать какими то взрывпакетами?) Сомневаюсь)))
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07.03.2021 22:40 Відповісти
Згоден!!! Ціле літо сидять на сходах в під"їзді ,вструмивши писки в смартфони чи планшети !!!))))
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07.03.2021 22:46 Відповісти
Но вспоминая свое детство, пусть лучше сидят в них) Один из моментов) Алюминиевая трубка от ручного велосипедного насоса в качестве ствола самопала))) Все как положено: порох, пыж, дробь, пыж))) Только когда прибежал домой и чуть приоткрыв глаза, посмотрел в зеркало, понял что пошло не так)))
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07.03.2021 22:57 Відповісти
На наше бабах гірничорятувальники приїжджали !!!)))
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07.03.2021 23:03 Відповісти
Ми в дитинстві крали на шахті амоніт або амонал,електродетонатори і робили бабах!!!)))
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07.03.2021 22:52 Відповісти
Ой))) Селитра, карбид, два болта с гайкой, медная трубка с гвоздем, а снарядов сколько спалено) Как живые по оставались, фиг его знает)
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07.03.2021 23:02 Відповісти
А по весні скількі набоїв та снарядів з землі вимивало !!!)))
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07.03.2021 23:05 Відповісти
У нас на берегу Сиваша пол года фронт стоял, этого добра до сих пор с головой) У нас на балке все время был мостик для рыбацких лодок и сколько помню, то от берега в этом месте всегда муляки по пояс было) В итоге это место забросили, перебрались на другое) В итоге муляку вымыло, намыло немного песка и сейчас дно твердое и вода прозрачная) И этим летом оказался сюрприз) Несколько десятков минометных 50-мм мин) Естественно, в основном одни хвостовики, но было много и целых) И скорей всего они там все время и лежали, не могло их так кучно намыть)
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08.03.2021 00:02 Відповісти
Не Бурбу підірвали аби зелені швалі спокійніше жилося?
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07.03.2021 22:41 Відповісти
Так гримнуло, шо всі аж попадали.
На вулиці Радистів у Києві прогримів вибух: інформації про потерпілих немає, поліція з'ясовує обставини - Цензор.НЕТ 5051
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07.03.2021 22:50 Відповісти
Какой-то радист конденсатор паял?
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07.03.2021 22:58 Відповісти
Тут одно из двух ,либо Вы пошутили , на что надеюсь в ващу же пользу или очень далеки от радиотехники и электроники
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07.03.2021 23:30 Відповісти
на електрику треба переходити, а не на газ.
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07.03.2021 23:00 Відповісти
Позднее зажигание .
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07.03.2021 23:00 Відповісти
А ось скажу,шо без МИШЕБРАТТІВ не обійшлось...Всі негаразди в Україні від них або від співчувающих...Хто не згоден - той смердючка...
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07.03.2021 23:00 Відповісти
Нихера себе!Надеюсь радисты не забыли надеть наушники
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07.03.2021 23:25 Відповісти
Так,а шо радисты то живы?
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07.03.2021 23:26 Відповісти
Улица Радистов не в Киеве, а в бывшем военном городке под Киевом возле Быковни.
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08.03.2021 00:25 Відповісти
Юстос Алексу.....
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08.03.2021 00:32 Відповісти
В российских СМИ, наверняка сообщая об этом скажут что это произошло в Украине, в Киеве на улице Расистов ( ну почти что Радистов.. ну подумаешь разница в одну букву_)
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08.03.2021 00:51 Відповісти
Прямо Норд Ост...,Скабеева таку туфту любит
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08.03.2021 07:52 Відповісти
 
 