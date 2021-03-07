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Новини Коронавірус і карантин
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Російські спецслужби поширюють дезінформацію, що західні вакцини проти COVID-19 небезпечні, - WSJ

Російські спецслужби поширюють дезінформацію, що західні вакцини проти COVID-19 небезпечні, - WSJ

Російські спецслужби розгорнули кампанію з підриву довіри до вакцин Pfizer та інших вакцин західного виробництва проти COVID-19, використовуючи публікації в інтернеті, де ставиться під сумнів безпека препаратів.

Про це повідомила в неділю газета Wall Street Journal із посиланням на американських офіційних осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Представник Центру глобальної взаємодії Держдепартаменту, який відстежує іноземні дезинформаційні кампанії, вказав на чотири публікації, які, за його словами, служили прикриттям для російської розвідки.

У публікаціях роздмухувалась тема побічних ефектів вакцин, ставилася під сумнів їхня ефективність, заявлялося, що влада США прискорила процес схвалення вакцини Pfizer, а також робила інші помилкові або оманливі кроки.

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Хоча аудиторія цих сайтів невелика, американські офіційні особи заявили, що зазначені сайти дають неправдиву інтерпретацію подій. А це можуть підхопити російські та міжнародні ЗМІ.

"Ми можемо сказати, що ці канали безпосередньо пов'язані з російською розвідкою", - заявив представник Центру глобальної взаємодії, кажучи про сайти, що стоять за цією кампанією з дезінформації.

"Вони всі належать іноземцям і базуються за межами США. Вони сильно різняться за охопленням, тоном, аудиторією, але всі є частиною російської пропагандистської та дезінформаційної екосистеми", - додав чиновник, ім'я якого не називається.

Крім того, російські державні ЗМІ та російські урядові акаунти у твітері намагалися викликати стурбованість вартістю і безпекою вакцини Pfizer. Експерти, що працюють за межами уряду США,  розгледіли в цьому спробу підняти продажі конкуруючої російської вакцини "Супутник V".

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Wall Street Journal пише, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав нісенітницею твердження, що російські спецслужби організували появу публікацій проти західних вакцин.

Автор: 

вакцина (4418) дезінформація (340) карантин (18172) росія (64895) фейк (743) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+13
Російські спецслужби поширюють дезінформацію, що західні вакцини проти COVID-19 небезпечні, - WSJ - Цензор.НЕТ 6378
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07.03.2021 23:55
+9
Патамушта лаптєстан самий великий дурдом у світі.
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07.03.2021 23:59
+7
Российские спецслужбы распространяют дезинформацию, что западные вакцины от COVID-19 небезопасны, - WSJ - Цензор.НЕТ 3365
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07.03.2021 23:44
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Они все не прошли третью фазу испытаний. Все испытываются бесплатно на "добровольцах"!
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07.03.2021 23:40 Відповісти
Хз что там распространяют, а у нас только бабло косят.
Молчу про "разработки".
PS. Наша страна только жыдами может торговать. Больше ничего не производим.
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07.03.2021 23:52 Відповісти
Можемо торгувати зебілами. У нас їх 73%.
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08.03.2021 00:07 Відповісти
Соєві недоумки можуть тільки своїми хлєбальніками торгувати
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08.03.2021 02:21 Відповісти
ой вей
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08.03.2021 10:12 Відповісти
Да на здоровье - колитесь шпутником-новичком
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07.03.2021 23:41 Відповісти
Российские спецслужбы распространяют дезинформацию, что западные вакцины от COVID-19 небезопасны, - WSJ - Цензор.НЕТ 3365
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07.03.2021 23:44 Відповісти
Да-да, особенно опасен Footswitch

Российские спецслужбы распространяют дезинформацию, что западные вакцины от COVID-19 небезопасны, - WSJ - Цензор.НЕТ 608
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07.03.2021 23:46 Відповісти
Ти смахіваєш на гітараста ))))
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08.03.2021 02:24 Відповісти
Да-да, моя шутка умственно отсталым не заходит, даже в спам кто-то кинул.
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08.03.2021 02:37 Відповісти
Тю... То хай прутня смокчуть...Распостраняли срані...
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07.03.2021 23:47 Відповісти
Российские спецслужбы распространяют дезинформацию, что западные вакцины от COVID-19 небезопасны, - WSJ - Цензор.НЕТ 8934
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07.03.2021 23:50 Відповісти
О да!Попы пошли по тяжёлой
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08.03.2021 00:32 Відповісти
Российские спецслужбы распространяют дезинформацию, что западные вакцины от COVID-19 небезопасны, - WSJ - Цензор.НЕТ 122

Российские спецслужбы распространяют дезинформацию, что западные вакцины от COVID-19 небезопасны, - WSJ - Цензор.НЕТ 23
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07.03.2021 23:54 Відповісти
Російські спецслужби поширюють дезінформацію, що західні вакцини проти COVID-19 небезпечні, - WSJ - Цензор.НЕТ 6315
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07.03.2021 23:57 Відповісти
«Время упущено»: смоленский курсант оказался парализован
после прививки от коронавируса

https://readovka67.ru/news/70042

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08.03.2021 10:15 Відповісти
В сетях море всякой чуши. Эти параноики опять приплели русских. Говорят в Твиттер написали. У них вообще с головой все в порядке?
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07.03.2021 23:54 Відповісти
Патамушта лаптєстан самий великий дурдом у світі.
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07.03.2021 23:59 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3251937/avstriya_priostanovila_ispolzovanie_partii_vaktsiny_astrazeneca_izza_smerti_jenschiny_posle_privivki
Украина тоже дезинформацией занимается? В Германии так вообще решили Астразеникой бомжей вакцинировать, так как полицейские и медсёстры отказались.
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07.03.2021 23:54 Відповісти
Російські спецслужби поширюють дезінформацію, що західні вакцини проти COVID-19 небезпечні, - WSJ - Цензор.НЕТ 6378
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07.03.2021 23:55 Відповісти
Тю, так спутник и ковишиш - не западные.
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07.03.2021 23:55 Відповісти
Ковішилд це винахід шведсько-британської фармацевтичної компанії. Карту прикріпляти не буду😝
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08.03.2021 07:59 Відповісти
Лапті пропихують свій шмурдяк.
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07.03.2021 23:56 Відповісти
Саша Сотник сегодня сообщил данные Росстата на РАБссии : в январе сдохли 217 000 рабссияцев,это без ковидных хмырей Путлера,смертность увеличилась на 34 %.Хорошая новость...
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08.03.2021 00:09 Відповісти
Это падаль а не народ...спроси у Прилепина Салавьева Сикелева и прочих Скабеевых...пшел ВОН..баран..
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08.03.2021 00:25 Відповісти
Я ни к чему не призываю,а называю баранов Шариковых Мавзолейных БЫДЛОМ во главе с Питерским Мудаком
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08.03.2021 06:34 Відповісти
Дайошь Боярышку для Шариковых РАБссии и смертность уменьшится...
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08.03.2021 00:13 Відповісти
Російські спецслужби поширюють дезінформацію, що західні вакцини проти COVID-19 небезпечні, - WSJ - Цензор.НЕТ 9862
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08.03.2021 00:14 Відповісти
В Тернопольской области у трех человек третий раз обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом 7 марта сообщает местное издание "За Збручем".

По его данным, еще у более 60 жителей региона COVID-19 подтвердили второй раз.
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08.03.2021 00:20 Відповісти
https://gordonua.com/news/society/u-treh-zhiteley-ternopolskoy-oblasti-tretiy-raz-obnaruzhili-covid-19-1542967.html Ссылка...
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08.03.2021 00:27 Відповісти
Андрюха я уже ковидом переболел 15 раз,сегодня 16-й
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08.03.2021 00:23 Відповісти
Поздравляю, в гос.депе все попадают в обморок...
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08.03.2021 00:26 Відповісти
Верить в эту туфту Ковидную можно конечно,но не настолько тупо
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08.03.2021 00:29 Відповісти
Мой младший сын 21 год,подсчитал сколько бабла вложено в этот бизнес-Ковид-проект во всем Мире..., выходит 5 триллионов долларов...,за такое бабло можно лить Пургу еще лет 10...бабло не воняет...
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08.03.2021 00:31 Відповісти
Та ну, Ваш син рахувати не вміє. Мій правнук нарахував 50 000 000 трільйонів. Це ближче до правди.
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08.03.2021 09:11 Відповісти
Nelly Furtado - Say It Right (Official Music Video)https://youtu.be/6JnGBs88sL0
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08.03.2021 00:35 Відповісти
це то рідкісний випадок, коли москалі праві
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08.03.2021 00:41 Відповісти
Об этом я уже написал 5 часов назад, где австрийская шлюха наехала на штатовскую вакцину, а уголовник путлер взял эту шлюху на раьотв, как и проститутку шредера.
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08.03.2021 00:41 Відповісти
Рашка с 80х это распространяет.Но мы всё равно слушаемire Straits - Sultans Of Swing 1979 Live Video https://youtu.be/AaAE33rMTSk
Бедные рашисты.Это ж надо всё запрещать......
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08.03.2021 00:43 Відповісти
Судя по вчерашним двум одновременным новостям из "братской" Венесуэлы, о том что их пахан Мадуро привился перед телекамерами российской недовакциной " Спутник" и в тоже время в Венесуэле в оборот впервые вышла купюра в 1 миллион боливар. То подобная "вакцинация" не просто опасна для человека.. она опасно в целом для страны... в прямом и переносном смысле этого слова...
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08.03.2021 00:47 Відповісти
Забей.Дикари придумывают себе религию
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08.03.2021 00:54 Відповісти
Ти ще, мабуть, молокосос, не знаєш, що на початку 90-х ми теж усі були мільйонерами...
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08.03.2021 03:15 Відповісти
Ну а ТЫ наверное еще в состоянии эмбриона.. Да нет скорее всего тебя даже не зачали. ( судя по воспитанию и любви к подобным венесуэльскому и пукинскому режимам..).. Вспомнил 90 е... смешно, я захватил Маленкова и Булганина которые правили страной.. Хотя что тебе говорят эти фамилии...Так что пойди по молочко к мамке...
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08.03.2021 08:19 Відповісти
Ну, в 75 ще можна в клавіші тикати. Я ж у свої 98 не промазую.
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08.03.2021 09:16 Відповісти
Ну это уж вы мне явно добавили.. а то бы я Иосифа вспомнил.. не добром будет помянут. А Вы я вижу " уже не промазывали" при Ильиче., ну судя по указанному вами возрасту... Бывает. Память слабеет...
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08.03.2021 10:39 Відповісти
Ну я в свої 108 ще попадаю.
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08.03.2021 14:35 Відповісти
Діду, а розум ти втратив коли, ще при Маленкову чи пізніше? Посил мого допису був в тому, що смієтся той, хто сміється останній. Тобто ми вже раз були мільйонерами, і хто зна що нас чекає в майбутньому. Від тюрми і від суми, сам знаєш... Як би венесуельці ще над нами не сміялись, не дай Бог... Не радій чужому горю...
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08.03.2021 18:13 Відповісти
Так ты вроде тоже" дед"да еще и "постарше".. Или ты по рождению дурень. ( бывает) Я про Венесуэлу упомянул в том смысле, что тот кто с Рашей замутит тот потом и будет жить по северо корейски, по венесуэльски в итоге. Но ты видимо "мовой" как и "дедом" просто прикалываешься, Так что Тамбов виден из далека. Привет кураторам из ОПЗЖопса.
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08.03.2021 19:15 Відповісти
В публикациях муссировалась тема побочных эффектов вакцин, ставилась под сомнение их эффективность, заявлялось, что власти США ускорили процесс одобрения вакцины Pfizer, а также делались другие ложные или вводящие в заблуждение утверждения.

І що тут не правда ? Яка з ковідних вакцинок пройшла повний цикл випробувань ? Скрізь їх визнали і дозволили використовувати в екстреному порядку.
А всі побічні ефекти вивчені і задокументовані ? Смертельних випадків не було, які ніхто не пов*язує, звичайно зі щепленням.

Я наводила тут статтю з нашої газети, в якій писали про проблеми з АЗ в Німеччині та Франції.
Що через побічні ефекти, які проявлялися у вигляді грипозних, медперсонал масово мусив брати лікарняні, що вплинуло на роботу шпиталей. Тому медзаклади мусили припинити масове щеплення своїх працівниуів. І що з 1,6 млн АЗ у Франції використано щось 270 тис, а з 1,49 млн в Німеччині - 240тис.
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08.03.2021 00:54 Відповісти
Вжарим по рыжим барабанщицам Запада,а не по красным дояркам колхозов
Sultans Of Swing (Dire Straits); drum cover by Sina https://youtu.be/_q8s93klams
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08.03.2021 00:58 Відповісти
местная ботва - их близнецы братья, брешут, что ковишилд - "шмурдяк".
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08.03.2021 01:05 Відповісти
про вакцинацію...
ВЦ перед постом, якщо вакцинував/лася...
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08.03.2021 01:25 Відповісти
Российские вакцины распространяют дезинформацию о западных вакцинах
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08.03.2021 03:34 Відповісти
Не, но тут все по чесноку - если и были какие публикации, то с ссылками на местные сми, где эти события происходили. Не хотят чтобы эта инфа выходила наружу, то надо работать с первоисточниками, я лично такие вещи всегда проверяю на достоверность.
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08.03.2021 05:24 Відповісти
Пионтковский еще 7 лет назад написал у себя на странице : любая инфа из РАБссии ФЕЙК...,РАБссиянские средства массовой дефинформации это Салавьев Сикелелев и прочая туфта...
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08.03.2021 06:37 Відповісти
А Чемпионы Мира по Дезе и Туфте Мавзолейной,Олга ********* и Марго Симонян
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08.03.2021 06:39 Відповісти
Антивакцинатори не можуть повірити що сама Америка робить такі заяви а вони виходить працюють на Росію, як незручно виходить.
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08.03.2021 08:07 Відповісти
Я знаю одного такого в Україні, минулого понеділка на всю країну волало
"Що це за гавно ви привезли!!
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08.03.2021 08:10 Відповісти
Також чув про це, від журналістів, вони так слиною бризкались волаючи і розповідаючи. Посилання будь ласка дайте.
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08.03.2021 09:04 Відповісти
Да запросто, особенно умиляет название канала "порохобот". Наверное гордятся этим.
Конкретно 1:00 на видео
https://www.youtube.com/watch?v=2AIGEIcl4Gw&ab_channel=%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2
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08.03.2021 09:36 Відповісти
А почему только российские? Есть еще и местные поцтриоты.
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08.03.2021 08:35 Відповісти
https://newssky.com.ua/sputnik-v-ne-pomog-asad-i-ego-supruga-zaboleli-koronavirusom/ Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заболели коронавирусом спусят две недели после вакцинации российской вакциной "Спутник V". Как пишет russian.rt.com, об этом сообщила канцелярия сирийского лидера.

«Почувствовав лёгкие симптомы, похожие на симптомы COVID-19, президент и госпожа Асма Асад провели ПЦР-исследование. Результат показал, что они инфицированы вирусом», - говорится в сообщении канцелярии президента в Twitter.
Там подчеркнули, что глава государства и его супруга находятся в хорошем, стабильном состоянии. Они продолжат работать, находясь на карантине.
22 февраля в Сирии зарегистрировали и разрешили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
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08.03.2021 19:37 Відповісти
А разве только кацапы фейки распространяют, тут пол цензора полезных идиотов😁😁😁😁😁
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09.03.2021 00:53 Відповісти
 
 