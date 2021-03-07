Російські спецслужби поширюють дезінформацію, що західні вакцини проти COVID-19 небезпечні, - WSJ
Російські спецслужби розгорнули кампанію з підриву довіри до вакцин Pfizer та інших вакцин західного виробництва проти COVID-19, використовуючи публікації в інтернеті, де ставиться під сумнів безпека препаратів.
Про це повідомила в неділю газета Wall Street Journal із посиланням на американських офіційних осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Представник Центру глобальної взаємодії Держдепартаменту, який відстежує іноземні дезинформаційні кампанії, вказав на чотири публікації, які, за його словами, служили прикриттям для російської розвідки.
У публікаціях роздмухувалась тема побічних ефектів вакцин, ставилася під сумнів їхня ефективність, заявлялося, що влада США прискорила процес схвалення вакцини Pfizer, а також робила інші помилкові або оманливі кроки.
Хоча аудиторія цих сайтів невелика, американські офіційні особи заявили, що зазначені сайти дають неправдиву інтерпретацію подій. А це можуть підхопити російські та міжнародні ЗМІ.
"Ми можемо сказати, що ці канали безпосередньо пов'язані з російською розвідкою", - заявив представник Центру глобальної взаємодії, кажучи про сайти, що стоять за цією кампанією з дезінформації.
"Вони всі належать іноземцям і базуються за межами США. Вони сильно різняться за охопленням, тоном, аудиторією, але всі є частиною російської пропагандистської та дезінформаційної екосистеми", - додав чиновник, ім'я якого не називається.
Крім того, російські державні ЗМІ та російські урядові акаунти у твітері намагалися викликати стурбованість вартістю і безпекою вакцини Pfizer. Експерти, що працюють за межами уряду США, розгледіли в цьому спробу підняти продажі конкуруючої російської вакцини "Супутник V".
Wall Street Journal пише, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав нісенітницею твердження, що російські спецслужби організували появу публікацій проти західних вакцин.
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Молчу про "разработки".
PS. Наша страна только жыдами может торговать. Больше ничего не производим.
после прививки от коронавируса
https://readovka67.ru/news/70042
Украина тоже дезинформацией занимается? В Германии так вообще решили Астразеникой бомжей вакцинировать, так как полицейские и медсёстры отказались.
По его данным, еще у более 60 жителей региона COVID-19 подтвердили второй раз.
Бедные рашисты.Это ж надо всё запрещать......
І що тут не правда ? Яка з ковідних вакцинок пройшла повний цикл випробувань ? Скрізь їх визнали і дозволили використовувати в екстреному порядку.
А всі побічні ефекти вивчені і задокументовані ? Смертельних випадків не було, які ніхто не пов*язує, звичайно зі щепленням.
Я наводила тут статтю з нашої газети, в якій писали про проблеми з АЗ в Німеччині та Франції.
Що через побічні ефекти, які проявлялися у вигляді грипозних, медперсонал масово мусив брати лікарняні, що вплинуло на роботу шпиталей. Тому медзаклади мусили припинити масове щеплення своїх працівниуів. І що з 1,6 млн АЗ у Франції використано щось 270 тис, а з 1,49 млн в Німеччині - 240тис.
Sultans Of Swing (Dire Straits); drum cover by Sina https://youtu.be/_q8s93klams
ВЦ перед постом, якщо вакцинував/лася...
"Що це за гавно ви привезли!!
Конкретно 1:00 на видео
https://www.youtube.com/watch?v=2AIGEIcl4Gw&ab_channel=%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2
«Почувствовав лёгкие симптомы, похожие на симптомы COVID-19, президент и госпожа Асма Асад провели ПЦР-исследование. Результат показал, что они инфицированы вирусом», - говорится в сообщении канцелярии президента в Twitter.
Там подчеркнули, что глава государства и его супруга находятся в хорошем, стабильном состоянии. Они продолжат работать, находясь на карантине.
22 февраля в Сирии зарегистрировали и разрешили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».