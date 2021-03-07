Російські спецслужби поширюють дезінформацію, що західні вакцини проти COVID-19 небезпечні, - WSJ

Російські спецслужби розгорнули кампанію з підриву довіри до вакцин Pfizer та інших вакцин західного виробництва проти COVID-19, використовуючи публікації в інтернеті, де ставиться під сумнів безпека препаратів.

Про це повідомила в неділю газета Wall Street Journal із посиланням на американських офіційних осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Представник Центру глобальної взаємодії Держдепартаменту, який відстежує іноземні дезинформаційні кампанії, вказав на чотири публікації, які, за його словами, служили прикриттям для російської розвідки.

У публікаціях роздмухувалась тема побічних ефектів вакцин, ставилася під сумнів їхня ефективність, заявлялося, що влада США прискорила процес схвалення вакцини Pfizer, а також робила інші помилкові або оманливі кроки.

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Хоча аудиторія цих сайтів невелика, американські офіційні особи заявили, що зазначені сайти дають неправдиву інтерпретацію подій. А це можуть підхопити російські та міжнародні ЗМІ.

"Ми можемо сказати, що ці канали безпосередньо пов'язані з російською розвідкою", - заявив представник Центру глобальної взаємодії, кажучи про сайти, що стоять за цією кампанією з дезінформації.

"Вони всі належать іноземцям і базуються за межами США. Вони сильно різняться за охопленням, тоном, аудиторією, але всі є частиною російської пропагандистської та дезінформаційної екосистеми", - додав чиновник, ім'я якого не називається.

Крім того, російські державні ЗМІ та російські урядові акаунти у твітері намагалися викликати стурбованість вартістю і безпекою вакцини Pfizer. Експерти, що працюють за межами уряду США, розгледіли в цьому спробу підняти продажі конкуруючої російської вакцини "Супутник V".

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Wall Street Journal пише, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав нісенітницею твердження, що російські спецслужби організували появу публікацій проти західних вакцин.