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Новини
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Рудьковський у відкритому листі Зеленському: "Слуга народу" Семінський використовує зв'язки, щоб забрати у мене частину компанії

Рудьковський у відкритому листі Зеленському:

Ексміністр транспорту Микола Рудьковський, якому вручили підозру в організації викрадення в 2012 році тодішнього голови "Нафтогазвидобування", нині нардепа "Слуги народу" Олега Семінського, заявляє про свою непричетність.

Про це йдеться в тексті відкритого листа Рудьковського президенту Володимиру Зеленському, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"За моєю інформацією, у п'ятницю, 5 березня, об 11.00 Олег Семінський разом із заступником генпрокурора і провідним нардепом від фракції "Слуга народу" були у президента України і формували його думку у справі про зникнення, щоб дістати можливість незаконного впливу на правоохоронну систему і суди", - пише Рудьковський.

За словами ексміністра, він також хотів би зустрітися з президентом, але за відсутності такої можливості змушений звертатися до глави держави через ЗМІ.

Також дивіться: Ексголові Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. ВІДЕО

За його словами, з 2012 року слідчі і прокурори жодного разу не викликали його для дачі свідчень у справі про зникнення Семінського. А саме розслідування і пошуки зниклого почалися якраз за наполяганням ексміністра.

У листі йдеться також про те, що відразу після появи інформації про причетність Рудьковського до цієї справи, він повернувся в Україну, але так і не був викликаний правоохоронцями для надання свідчень.

Ексміністр окремо зупинився на цілях, які, на його думку, має Семінський. "Він (Семінський, - ред.), як член фракції "Слуга народу", використовуючи своє службове становище і прикриваючись ім'ям президента України, займається банальним здирництвом і намагається забрати у мене частину моєї компанії. До речі, акціонером цієї компанії він ніколи не був, а був лише найманим менеджером", - пише Рудьковський.

Він також підкреслив, що під час перебування в російській в'язниці (Рудьковського звинуватили в нападі на посольство РФ в Києві в 2014 році) він піддавався тиску з боку криміналітету і силових структур держави-агресора.

"Він (Семінський, - Ред.) настільки хоче заволодіти майном, яке йому не належить, що зі своїм партнером опустився до такої ницості, як погрози і тиск не тільки на мою адресу, але і на адресу моєї родини", - йдеться в листі.

Також читайте: Рудьковський повернувся в Україну. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про вручення йому підозри в організації викрадення ексголови "Нафтогазвидобування". ФОТО

На його думку, президента України зараз вводять в оману в зв'язку з цією справою.

"Я ще раз підтверджую, що ніякого стосунку до зникнення Олега Семінського не мав, і так само, як і Ви, зацікавлений у справедливому публічному розслідуванні", - резюмує Рудьковський.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що СБУ розкрила викрадення колишнього керівника "Нафтогазвидобування" Олега Семінського. За версією слідства, в 2012 році Рудьковський з подільниками викрали Семінського і позбавили волі на 3 роки. Його катували і вимагали виплатити неіснуючий борг в 200 млн доларів США. Зараз Семінський - народний депутат "Слуги народу" по мажоритарному 205 округу (Чернігівська область).

25 лютого в Офісі генпрокурора заявили про повідомлення про підозру у справі викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" 5 особам, в т.ч Рудьковському.

26 лютого Рудьковський заявив, що перебуває на відпочинку за кордоном і не причетний до викрадення Семінського.

3 березня він повернувся в Україну. В аеропорту "Бориспіль" Рудьківському вручили підозру.

Автор: 

Зеленський (23659) Рудьковський (78) Семінський Олег (50)


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Топ коментарі
+13
Дивіться : кар'єра преЗЕдента почалася з показу фільму і скоріше за все, фільмом і закінчиться. У всякому разі, нам цього дуже хотілося б... (с)
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08.03.2021 00:14
+10
Рудьковский в открытом письме Зеленскому: "Слуга народа" Семинский использует связи, чтобы забрать у меня часть компании - Цензор.НЕТ 8453
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08.03.2021 07:31
+9
Вор крадёт у вора? Это вопиющее безобразие!!!
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08.03.2021 00:30
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Тю.
А зеленский использует пархатость, что бы уничтожить страну...
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08.03.2021 00:11 Відповісти
тю!
яке ти їб*нуте...
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08.03.2021 01:02 Відповісти
я ах і ох... ти ще якось тут вижило?
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08.03.2021 01:04 Відповісти
Жадность депутата "Слуги народа" Семинского, который пользуясь моментом хочет отхватить кусок бизнеса Рудьковского, может серьезно отразится и на Зеленском, давшему на это свою санкцию. Размеры махинаций самого Семинского таковы, что неразборчивый и жадный Зеленский влезет в дико коррупционное дело в разгар нарастающих проблем
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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08.03.2021 11:22 Відповісти
Шобла м@даков.
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08.03.2021 00:12 Відповісти
Интересно мер нынешний Чернигова, золотой батон или Чебурашка не завязан он не скрывал связи с криминальным миром, а по тексту усиарелие фразы о том, что раньше не трогали его - решается в Чернигове взятками?
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08.03.2021 08:04 Відповісти
100%
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08.03.2021 11:39 Відповісти
Дивіться : кар'єра преЗЕдента почалася з показу фільму і скоріше за все, фільмом і закінчиться. У всякому разі, нам цього дуже хотілося б... (с)
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08.03.2021 00:14 Відповісти
А фільм повинен вийти в цьому місяці.
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08.03.2021 00:16 Відповісти
так...
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08.03.2021 00:21 Відповісти
Ну чекай, чекай, п'ять днів лишилося.
А потім буде пук у калюжу, два дні гвалту порохоботів і все затихне як і не було.
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08.03.2021 08:06 Відповісти
Якщо порохобот Байден подивиться фільм, то пук буде такий, що Зеленський учадіє.
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08.03.2021 08:20 Відповісти
Ой да типу він там чогось не знає, кіно йому потрібно дивитися....
Як що йому це цікаво він спокійно прочитає звіт ЦРУ, а не буде дивитися "художню вигадку" автора.
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08.03.2021 08:27 Відповісти
Зато все "вумные" зеденогнойные- даже не пердят, а молча сглатывают день и ночь все испражнения бубачки и пуйла! Приятного аппетита!
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08.03.2021 11:24 Відповісти
Фильм посмотрят только порохоботы? Остальные ведь тоже не лохи и не дураки...и сделают свои выводы... Та что поживем-увидим...
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08.03.2021 10:23 Відповісти
Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО думаете там увидеть что-то с ног сшибательное?
Будет сценарий, по которому кто-то будет ходить по эХспердам и брать их версии "зрады".
На местном форуме таких эХспердов вагон и тележка.
При чем я так понимаю ни документов, ни свидетелей ни чего либо еще не будет. Так тень на плетень, главное затравить, а остальное сами придумают.
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08.03.2021 10:29 Відповісти
И да, в "фильме" можно звиздеть что угодно. Абсолютно что угодно, это не свидетельства данные под присягой в суде, за которые могут привлечь к ответственности.
Просто можно добавить или не добавлять (при монтаже это спокойно вырежут) "По моему мнению"
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08.03.2021 10:32 Відповісти
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08.03.2021 08:13 Відповісти
что толку в избу торопиться
и тятя-тятя звать с крыльца
когда сетями притащило
отца
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08.03.2021 00:18 Відповісти
А Ви думали,буде як в казці?!Ніт ,панове,якщо шахраї,збоченці,нездаои,підлабузники,та ба,просто покидьки прийшли до влади,то нічого доброго з цього не вийде...
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08.03.2021 00:20 Відповісти
святое дело для каждого нового преза подоить предыдущих воришек....
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08.03.2021 00:22 Відповісти
Хоча,Рудьковский відрізняється від Зе лишень трохи більшою "чистоплотністю"...Десь так...
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08.03.2021 00:23 Відповісти
Рудьковский в открытом письме Зеленскому: "Слуга народа" Семинский использует связи, чтобы забрать у меня часть компании - Цензор.НЕТ 6852
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08.03.2021 00:27 Відповісти
Рудьковский в открытом письме Зеленскому: "Слуга народа" Семинский использует связи, чтобы забрать у меня часть компании - Цензор.НЕТ 8369
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08.03.2021 00:28 Відповісти
Вор крадёт у вора? Это вопиющее безобразие!!!
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08.03.2021 00:30 Відповісти
Да хоть кто то будет отбирать что то у регионалов и разорять их,наконец то нашлись мужики с яйцами.
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08.03.2021 00:33 Відповісти
так они друг с другом деруться
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08.03.2021 10:09 Відповісти
Ойц, пригадалося... Як Сашу Ніколаєнко з одеського юридичного ескорту ім. Підрахуя, Трамп продав дідугану-єврею. Ну а шо, всєм хорошо!)
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08.03.2021 00:35 Відповісти
Трамп був великий спєц по продажу пісєчєк.

Це ж Рудьковський Сашу до славного міста Парижу на державному літаку на шопінг возив. От же ж були часи.
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08.03.2021 00:50 Відповісти
відосик є?
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08.03.2021 01:07 Відповісти
Ой, та не кажіть! Які ж часи були! Так то ще й кловунів-ідійотів квартальних ще не існувало!)
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08.03.2021 00:59 Відповісти
ну от чого вся падаль так раптом розворушилася....мммм???????
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08.03.2021 01:00 Відповісти
факти детально описували цю історію, де три друга (Нестор,Рудьковський та Семінський) добували газ у 2012 році продавали компанію ренату. Циган продав частку Семінського, а молдаванам - бандитам шепнув, Семінський схарчив гроші, Один Нестор його шукав три роки, періодично бив морду цигану, а потім молдавани-бандити його відпустили. І цей шахрай звертається до членограя з молитвами-Боженько, поможи мені.
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08.03.2021 02:51 Відповісти
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08.03.2021 08:14 Відповісти
Рудьковский в открытом письме Зеленскому: "Слуга народа" Семинский использует связи, чтобы забрать у меня часть компании - Цензор.НЕТ 8453
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08.03.2021 07:31 Відповісти
З правом показу на "1+1" для колишніх 73%, проголосувавших за Голобородька.
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08.03.2021 07:58 Відповісти
Поздно, уже есть судебный прецедент - дело Стерненка. Тот также отрицает свою причасность к похищению, но все же "найшлося 300 гривень"
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08.03.2021 07:48 Відповісти
Не сравнивайте Стерненко с этим....
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08.03.2021 10:03 Відповісти
Та я ж не о личностях, а о аналогии в обвинениях.
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08.03.2021 11:16 Відповісти
ермак с бубой в доле. а ахметовская часть хозяина не поменяет. не переживай, бравьій социалист
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08.03.2021 07:57 Відповісти
три пижмака , замшевых, три портсигара....все нажитое "честным" трудом, за время министерского кресла, отбирают!!какая нахрен страна, что те , что те - одни воровитые ублюдки , гиены обгладывающие друг друга...не до страны им...
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08.03.2021 08:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dbPl0lSDgI0 "Кольщик, наколи мне Ермака..." (по мотивам народної творчості)
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08.03.2021 09:12 Відповісти
Нелюди.Инвалида-колясочника обижают.
Рудьковський у відкритому листі Зеленському: "Слуга народу" Семінський використовує зв'язки, щоб забрати у мене частину компанії - Цензор.НЕТ 3367

Коля и лечащие врачи с медсестрами.
Рудьковський у відкритому листі Зеленському: "Слуга народу" Семінський використовує зв'язки, щоб забрати у мене частину компанії - Цензор.НЕТ 700
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08.03.2021 09:22 Відповісти
При Бандюковиче Коля был в шоколаде и отжимал все, что мог. Теперь ситуация обратная. Карма, мля.
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08.03.2021 09:33 Відповісти
Вор у вора хочет дубинку украсть?
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08.03.2021 09:48 Відповісти
Несчастный Рудьковский... пожалеть его, что ли... А когда сам рейдерил и об этом писали СМИ, он не писал открытые письма никому...
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08.03.2021 10:00 Відповісти
Вот он, настоящий пламенный социалист!
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08.03.2021 10:42 Відповісти
Рудя, ты это всё в передаче "Рассмеши комика" расскажи, может ещё и первую в своей жизни тысячу гривен честно заработаешь....
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08.03.2021 12:07 Відповісти
Рудьковский редчайшее говно и мне его абсолютно не жалко. Пусть у него хоть все заберут.
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08.03.2021 12:27 Відповісти
 
 