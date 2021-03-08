Рудьковський у відкритому листі Зеленському: "Слуга народу" Семінський використовує зв'язки, щоб забрати у мене частину компанії

Ексміністр транспорту Микола Рудьковський, якому вручили підозру в організації викрадення в 2012 році тодішнього голови "Нафтогазвидобування", нині нардепа "Слуги народу" Олега Семінського, заявляє про свою непричетність.

Про це йдеться в тексті відкритого листа Рудьковського президенту Володимиру Зеленському, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"За моєю інформацією, у п'ятницю, 5 березня, об 11.00 Олег Семінський разом із заступником генпрокурора і провідним нардепом від фракції "Слуга народу" були у президента України і формували його думку у справі про зникнення, щоб дістати можливість незаконного впливу на правоохоронну систему і суди", - пише Рудьковський.

За словами ексміністра, він також хотів би зустрітися з президентом, але за відсутності такої можливості змушений звертатися до глави держави через ЗМІ.

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За його словами, з 2012 року слідчі і прокурори жодного разу не викликали його для дачі свідчень у справі про зникнення Семінського. А саме розслідування і пошуки зниклого почалися якраз за наполяганням ексміністра.

У листі йдеться також про те, що відразу після появи інформації про причетність Рудьковського до цієї справи, він повернувся в Україну, але так і не був викликаний правоохоронцями для надання свідчень.

Ексміністр окремо зупинився на цілях, які, на його думку, має Семінський. "Він (Семінський, - ред.), як член фракції "Слуга народу", використовуючи своє службове становище і прикриваючись ім'ям президента України, займається банальним здирництвом і намагається забрати у мене частину моєї компанії. До речі, акціонером цієї компанії він ніколи не був, а був лише найманим менеджером", - пише Рудьковський.

Він також підкреслив, що під час перебування в російській в'язниці (Рудьковського звинуватили в нападі на посольство РФ в Києві в 2014 році) він піддавався тиску з боку криміналітету і силових структур держави-агресора.

"Він (Семінський, - Ред.) настільки хоче заволодіти майном, яке йому не належить, що зі своїм партнером опустився до такої ницості, як погрози і тиск не тільки на мою адресу, але і на адресу моєї родини", - йдеться в листі.

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На його думку, президента України зараз вводять в оману в зв'язку з цією справою.

"Я ще раз підтверджую, що ніякого стосунку до зникнення Олега Семінського не мав, і так само, як і Ви, зацікавлений у справедливому публічному розслідуванні", - резюмує Рудьковський.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що СБУ розкрила викрадення колишнього керівника "Нафтогазвидобування" Олега Семінського. За версією слідства, в 2012 році Рудьковський з подільниками викрали Семінського і позбавили волі на 3 роки. Його катували і вимагали виплатити неіснуючий борг в 200 млн доларів США. Зараз Семінський - народний депутат "Слуги народу" по мажоритарному 205 округу (Чернігівська область).

25 лютого в Офісі генпрокурора заявили про повідомлення про підозру у справі викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" 5 особам, в т.ч Рудьковському.

26 лютого Рудьковський заявив, що перебуває на відпочинку за кордоном і не причетний до викрадення Семінського.

3 березня він повернувся в Україну. В аеропорту "Бориспіль" Рудьківському вручили підозру.