Роскомнагляд зажадав, щоб Facebook повернув доступ до постів росЗМІ з фейком про "українських радикалів", і пригрозив штрафами
Роскомнагляд зажадав від соціальної мережі Facebook відновити доступ до матеріалів, опублікованих на офіційних сторінках російських засобів масової інформації ТАСС, РБК і "Взгляд".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
У листі до керівництва компанії Facebook Роскомнагляд називає дії адміністрації соцмережі порушенням ключових принципів свободи поширення інформації і актом цензури.
Відомство також нагадало, що за обмеження права росіян на вільний пошук інформації власникам соцмережі загрожує штраф до 1 млн рублів, за повторного правопорушення сума штрафу збільшується до 3 млн рублів.
Нагадаємо, Facebook заблокував публікації декількох російських ЗМІ з посиланням на реліз ФСБ. У матеріалах повідомлялося про затримання у Воронежі в лютому 2021 року "прихильників української радикальної молодіжної групи".
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Заткните свои поганые рыла!
Начать переписку со ссылками на законы, внутренние процедуры, потребовать фактические доказательства.... Тянуть время, но "сотрудничать". Это надо для суда.
Через месяц выяснится, что это, таки, фейк. Не будет осужденных, например.
На этом основании уже можно рфициально нагибать РФ за распостранение фейков через официальные органы.
Москали "подставились" по полной программе, как мне кажется.
У них с этим строго
А почему на моем сайте потребовали убрать статью про ислам?
http://www.Bible-For-You.org/Propovedn/darij-xycejn.php
1. К*ц*пія - великий шматок ринку (рекламних) послуг.
Тож той цуцікберг особисто буде тім х**лам яйця вилізувати, щоб його не втратити. Що ми і бачили, коли українців в ФБ баніли за "неуважительное" відношення до скрепоносіїв.
Смішні штрафи за начебто відмову від зливу персональних даних також є переконливим прикладом.
2. Інша справа, якщо хлопці дядька Джо візьмуть за яйця того цуціка. Сподіваємося, що зараз то й і відбувається.
3. Наразі х**лам нема потреби ставити залізну завесу та вмикати чебурнет, бо к*ц*пи як і раніше дивляться тільки в рота х***ловських розмовляючих голів.