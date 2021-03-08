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Роскомнагляд зажадав, щоб Facebook повернув доступ до постів росЗМІ з фейком про "українських радикалів", і пригрозив штрафами

Роскомнагляд зажадав, щоб Facebook повернув доступ до постів росЗМІ з фейком про

Роскомнагляд зажадав від соціальної мережі Facebook відновити доступ до матеріалів, опублікованих на офіційних сторінках російських засобів масової інформації ТАСС, РБК і "Взгляд".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

У листі до керівництва компанії Facebook Роскомнагляд називає дії адміністрації соцмережі порушенням ключових принципів свободи поширення інформації і актом цензури.

Відомство також нагадало, що за обмеження права росіян на вільний пошук інформації власникам соцмережі загрожує штраф до 1 млн рублів, за повторного правопорушення сума штрафу збільшується до 3 млн рублів.

Нагадаємо, Facebook заблокував публікації декількох російських ЗМІ з посиланням на реліз ФСБ. У матеріалах повідомлялося про затримання у Воронежі в лютому 2021 року "прихильників української радикальної молодіжної групи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські спецслужби поширюють дезінформацію, що західні вакцини проти COVID-19 небезпечні, - WSJ

Автор: 

Facebook (725) росія (64895) ЗМІ (1357) Роскомнагляд (90) фейк (743)


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Топ коментарі
+48
Вот пусть там кацапня свою брехню и распространяет. И вообще,где обещанный "чебурнет"? Пора интернету очиститься от свиноруской вони.
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08.03.2021 01:08
+33
Ехай на буй! - был ответ.
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08.03.2021 00:40
+24
Так шо там с суверенным чебурнетом, русский?
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08.03.2021 01:39
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Женщина на РАБссии убила мужа граненым стаканом,но стакан даже не разбился...
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08.03.2021 07:24 Відповісти
Жительница г.Миасс обратилась в полицию с заявлением что ее изнасиловал конь...
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08.03.2021 07:27 Відповісти
Радовалась бы, что хотя кто-то полез.
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08.03.2021 08:11 Відповісти
Признали то она сама виновата- напоила ,а потом изображала из себя царицу Катерину
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08.03.2021 09:54 Відповісти
роскомпозор, не тяни, блокируй мордакнигу.
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08.03.2021 08:13 Відповісти
И опять Воронеж ,наверное таки будут бомбить 🤣🤣🤣
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08.03.2021 08:15 Відповісти
радикалы вам спокою не дают вы лучше показывайте своих пенсионеров по мусоркам роются и закрывайте нахрен это пиндосский ненависный фейсбук к то му же там вас гнобят зачем скрепоносные так унижаетесть есть же в контакте и одноклассники там и постите радикалов
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08.03.2021 09:12 Відповісти
Свино-собаки злобствуют!
Заткните свои поганые рыла!
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08.03.2021 09:18 Відповісти
Роскомнагляд зажадав, щоб Facebook повернув доступ до постів росЗМІ з фейком про "українських радикалів", і пригрозив штрафами - Цензор.НЕТ 3404
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08.03.2021 11:45 Відповісти
На чем валить на другие планеты? Верхом на балалайке? Или за спец Иесусом в ад?
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08.03.2021 12:42 Відповісти
тю....
Начать переписку со ссылками на законы, внутренние процедуры, потребовать фактические доказательства.... Тянуть время, но "сотрудничать". Это надо для суда.

Через месяц выяснится, что это, таки, фейк. Не будет осужденных, например.
На этом основании уже можно рфициально нагибать РФ за распостранение фейков через официальные органы.

Москали "подставились" по полной программе, как мне кажется.

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08.03.2021 09:25 Відповісти
А якщо дійсно у Вороніжі діє українське націоналістичне підпілля? Треба було би підтримати цей рух!
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08.03.2021 09:39 Відповісти
Отхватишь за призыв по полной..
У них с этим строго
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08.03.2021 09:57 Відповісти
Ну понятно, "юные бандеровцы" на Руси завелись...
А почему на моем сайте потребовали убрать статью про ислам?

http://www.Bible-For-You.org/Propovedn/darij-xycejn.php
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08.03.2021 09:55 Відповісти
парашу вообще надо забанить полностью в мировом интернете. Пусть чебуратором пользуются.
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08.03.2021 11:23 Відповісти
Роскомнагляд зажадав, щоб Facebook повернув доступ до постів росЗМІ з фейком про "українських радикалів", і пригрозив штрафами - Цензор.НЕТ 6172
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08.03.2021 11:44 Відповісти
Это же надо, сам роскомнадзор потребовал. Это, как если бы в психушке палата особо буйных потребовала чтобы в их бред все верили за пределами психушки.
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08.03.2021 12:04 Відповісти
Кацапам як завжди місце на болоті - хай відтіля виють на увесь світ
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08.03.2021 12:12 Відповісти
нахрен этих козломордых послать и свифт отключить для профилактики импортозамещения
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08.03.2021 12:52 Відповісти
Маю враження, що тут в каментах дітячий садок на прогулянку вийшов.

1. К*ц*пія - великий шматок ринку (рекламних) послуг.
Тож той цуцікберг особисто буде тім х**лам яйця вилізувати, щоб його не втратити. Що ми і бачили, коли українців в ФБ баніли за "неуважительное" відношення до скрепоносіїв.
Смішні штрафи за начебто відмову від зливу персональних даних також є переконливим прикладом.
2. Інша справа, якщо хлопці дядька Джо візьмуть за яйця того цуціка. Сподіваємося, що зараз то й і відбувається.
3. Наразі х**лам нема потреби ставити залізну завесу та вмикати чебурнет, бо к*ц*пи як і раніше дивляться тільки в рота х***ловських розмовляючих голів.
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08.03.2021 12:54 Відповісти
Считаю, что нужно заблокировать сайт Гавнорускомнадзора, а компании Фейсбук открыто послать москальских гандонов нахер.
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08.03.2021 13:48 Відповісти
Роскомнагляд зажадав, щоб Facebook повернув доступ до постів росЗМІ з фейком про "українських радикалів", і пригрозив штрафами - Цензор.НЕТ 5575"
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08.03.2021 23:37 Відповісти
ЭТО МАФИОЗНЫЕ ПОПРОШАЙКИ !)
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09.03.2021 00:39 Відповісти
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