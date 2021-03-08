Роскомнагляд зажадав, щоб Facebook повернув доступ до постів росЗМІ з фейком про "українських радикалів", і пригрозив штрафами

Роскомнагляд зажадав від соціальної мережі Facebook відновити доступ до матеріалів, опублікованих на офіційних сторінках російських засобів масової інформації ТАСС, РБК і "Взгляд".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

У листі до керівництва компанії Facebook Роскомнагляд називає дії адміністрації соцмережі порушенням ключових принципів свободи поширення інформації і актом цензури.

Відомство також нагадало, що за обмеження права росіян на вільний пошук інформації власникам соцмережі загрожує штраф до 1 млн рублів, за повторного правопорушення сума штрафу збільшується до 3 млн рублів.

Нагадаємо, Facebook заблокував публікації декількох російських ЗМІ з посиланням на реліз ФСБ. У матеріалах повідомлялося про затримання у Воронежі в лютому 2021 року "прихильників української радикальної молодіжної групи".

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