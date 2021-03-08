ДТП з автобусом у Польщі: водія звинувачують у ненавмисному доведенні до катастрофи

Польська прокуратура висунула водієві українського автобуса, що потрапив у ДТП, обвинувачення в ненавмисному доведенні до катастрофи в наземному русі. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомила заступниця окружного прокурора в Перемишлі Беата Стажецька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Стажецької, найімовірнішою є версія, що 48-річний водій Володимир К., який був за кермом автобуса, намагався повернути праворуч до місця обслуговування подорожуючих (MOP Kaszyce), але швидкість руху була занадто високою. Вона зауважила, що автобус рухався по автомагістралі зі швидкістю 95 км/год та різко - за чотири секунди - загальмував до 45 км/год.

"Хоча він їхав зі швидкістю, яка дозволена на автомагістралі, вона була невідповідною до початку маневру повороту вправо", - пояснила представниця прокуратури.

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Вона вказала, шо водію за ненавмисне спричинення ДТП, яке призвело до тяжких наслідків, загрожує до восьми років ув’язнення.

Прокурор додала, що під час допиту в лікарні водій не зміг однозначно сказати, чи визнає свою провину. Він повідомив, шо не пам’ятає обставин події, та відмовився давати свідчення, посилаючись на поганий емоційний стан. Водій пообіцяв зробити це пізніше. Тепер йому заборонено виїжджати за межі Польщі, прокуратура вилучила у нього закордонний паспорт і зобов’язала щодня перебувати на контролі в поліції.

Другого водія автобуса, 35-річного Степана К., у суботу та неділю було допитано як свідка.

Нагадаємо, в Польщі потрапив у ДТП рейсовий автобус Познань-Херсон. У ньому перебували 57 громадян України (зокрема, двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.

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Перша група з 24 пасажирів, які не постраждали в ДТП, виїхала в Україну.