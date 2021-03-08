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ДТП з автобусом у Польщі: водія звинувачують у ненавмисному доведенні до катастрофи

ДТП з автобусом у Польщі: водія звинувачують у ненавмисному доведенні до катастрофи

Польська прокуратура висунула водієві українського автобуса, що потрапив у ДТП, обвинувачення в ненавмисному доведенні до катастрофи в наземному русі. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомила заступниця окружного прокурора в Перемишлі Беата Стажецька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Стажецької, найімовірнішою є версія, що 48-річний водій Володимир К., який був за кермом автобуса, намагався повернути праворуч до місця обслуговування подорожуючих (MOP Kaszyce), але швидкість руху була занадто високою. Вона зауважила, що автобус рухався по автомагістралі зі швидкістю 95 км/год та різко - за чотири секунди - загальмував до 45 км/год.

"Хоча він їхав зі швидкістю, яка дозволена на автомагістралі, вона була невідповідною до початку маневру повороту вправо", - пояснила представниця прокуратури.

Дивіться: ВАЗ-2106 зіткнувся із локомотивом на залізничному переїзді під Вінницею, водія доставили в реанімацію. ФОТО

Вона вказала, шо водію за ненавмисне спричинення ДТП, яке призвело до тяжких наслідків, загрожує до восьми років ув’язнення.

Прокурор додала, що під час допиту в лікарні водій не зміг однозначно сказати, чи визнає свою провину. Він повідомив, шо не пам’ятає обставин події, та відмовився давати свідчення, посилаючись на поганий емоційний стан. Водій пообіцяв зробити це пізніше. Тепер йому заборонено виїжджати за межі Польщі, прокуратура вилучила у нього закордонний паспорт і зобов’язала щодня перебувати на контролі в поліції.

Другого водія автобуса, 35-річного Степана К., у суботу та неділю було допитано як свідка.

Нагадаємо, в Польщі потрапив у ДТП рейсовий автобус Познань-Херсон. У ньому перебували 57 громадян України (зокрема, двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.

Читайте також: Дуда співчуває у зв'язку із загибеллю українців у ДТП у Польщі

Перша група з 24 пасажирів, які не постраждали в ДТП, виїхала в Україну.

Автор: 

ДТП (4465) Польща (8472)


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Топ коментарі
+15
всё же польцы за 1 (!!!) день установили эти 4сек. с 90 до 45 и траекторию полета баса......
у нас на это уходят месяцы, и как правило, до таких тонкостей даже длительная многомесячная экспертиза не доходит, особенно когда виновника суд начинает сразу отмазывать...- это отчетливо значится в пытаннях, которые следак выставляет эксперту - и результат, естессно, налицо...(((
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08.03.2021 03:39
+13
Та нічого не зрозуміло. Це водій великого двоповерхового пасажирського автобуса. Це категорія одних із самих дисціплінованих водіїв в Україні. Не буде він просто так тормозити , щоб сплячі пасажири головами в крісла спереді повлітали.
А ще подивись на оці дві світлини:
ДТП с автобусом в Польше: водителя обвиняют в непредумышленном доведении до катастрофы - Цензор.НЕТ 9665

ДТП с автобусом в Польше: водителя обвиняют в непредумышленном доведении до катастрофы - Цензор.НЕТ 8083

і третю:
ДТП с автобусом в Польше: водителя обвиняют в непредумышленном доведении до катастрофы - Цензор.НЕТ 7768

Як бачиш, автобус проїхав поворот і далі поворотів немає. Це висновок із першої світлини.
З другої світлини видно, що автобус влетів у відбійник одразу ЗА поворотом і відсутні сліди від різкого гальмування.
А тепер подивись на глибину ями одразу за відбійником. От через неї і такі жертви. Якби цей автобус був наприклад німецьким, то виникло принаймні у німців два питання. Перше - щодо якості відбійника, друге - який фіг та яма глибиною 2,5-3 метри там робить. Дуже незручні для польської сторони питання.
Вина наших водіїв у скоєнні ДТП звичайно є. На мою думку, водій не "прочитав" дорогу і рухався по крайній правій полосі, яка тут передбачена для повороту праворуч. Побачивши, що дорога звужується, водій не розрахував траєкторії зміщення вліво (або ліва полоса була зайнята) і влетів об початок відбійника. Відбійник перетворився у літачок і, замість того, щоб втримати автобус на полотні, файно пролетів метрів 8 (видно на першій світлині) . Автобус від удару став некерованим, правими колесами попав на грунт, і на великій швидкості почав правою стороною злітати у яму і перевернувся на бік.
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08.03.2021 06:07
+9
Недисциплинированная непрофессиональная скотина. Вести такую махину, 2-х этажный кар под 100 км/час (уже много) и ударить по газам до 45 км/час!
Потом хитрованская рагулина начала выкручиваться, помнит-не помнит.

В тюрягу по полной.
Привыкли в Украине рулить по-разгильдяйски, на встречки выскакивать, скороть нарушать! Спешат они. Куда спешите? Уже приехали, дальше ехать некуда.
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08.03.2021 02:17
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Недисциплинированная непрофессиональная скотина. Вести такую махину, 2-х этажный кар под 100 км/час (уже много) и ударить по газам до 45 км/час!
Потом хитрованская рагулина начала выкручиваться, помнит-не помнит.

В тюрягу по полной.
Привыкли в Украине рулить по-разгильдяйски, на встречки выскакивать, скороть нарушать! Спешат они. Куда спешите? Уже приехали, дальше ехать некуда.
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08.03.2021 02:17 Відповісти
К сожалению 90 процентов ДТП связанные с дальними поездками ето сон ((( Очень похоже на то что он просто кимарнул -- другого обьяснения НЕТ !!!
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08.03.2021 06:03 Відповісти
Возможно. Вот только место особое - не знаю, как по-украиски, там же выезд с другой дороги. Думаю, что-то с этим связано.
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08.03.2021 09:25 Відповісти
всё же польцы за 1 (!!!) день установили эти 4сек. с 90 до 45 и траекторию полета баса......
у нас на это уходят месяцы, и как правило, до таких тонкостей даже длительная многомесячная экспертиза не доходит, особенно когда виновника суд начинает сразу отмазывать...- это отчетливо значится в пытаннях, которые следак выставляет эксперту - и результат, естессно, налицо...(((
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08.03.2021 03:39 Відповісти
Це встановлюється за дві хвилини не відходячи від каси як то кажуть, виймається з тахографа чіп карта водія на якій містяться всі дані щодо руху, швидкості за останні 28 робочих днів, вставляється в поліцейський комп і через хвилину картина маслом
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08.03.2021 05:54 Відповісти
Яка чутливість тахографа?
Скільки разів в хвилину він записує покази?
Яка точність GPS координат, і чи передаються вони кожен раз, коли тахограф робить запис?
Цей конкретний тахограф вимірює швидкість від спідометра чи від зміщення GPS координат?
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08.03.2021 06:14 Відповісти
Он постоянно пишет график скорости, а вот смену режимов работы:"езда - работа - отдых" он записывает по принципу:чего больше было в минуту... Превышение допустимой скорости он тоже пишет если ты двигался со скоростью 120 например более 40 секунд, то тахо запишет превышение хотя на графике скорости твое превышение будет видно даже 1 секунду, делается это для того, чтоб водитель имел возможность подкорректировать скорость мы же не едем и не пялимся в спидометр...
Тахографу не обязательно иметь связь с джипиэс
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08.03.2021 07:24 Відповісти
Ну звідки ж я знаю який тахограф у них там стоїть? Якщо більш менш свіжий Sіemens (саме його ставлять на траки і буси найчастіше) то так, там прив'язка і завмер швидкості йде по GPS. Але це все неважливо тому що поліція зняла всі потрібні дані досить швидко, хоча це все робиться як я вже писав прямо на місці в поліцейському авто, так що нема що дивуватися
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08.03.2021 07:37 Відповісти
В свежих есть джипиэс, но это чаще не для скорости а для перемещения по джипиэсу в данной ситуации не будет ничего понятно... Тут все покажет датчик скорости... А по фото понятно, что водитель просто невписался в поворот, либо в последний момент решил совершить маневр... Вот и все... Вина водителя 100000процентов
Я сам, как водитель грузового автомобиля вижу это так...
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08.03.2021 07:50 Відповісти
Он просто по-дурному гнал этот кар.
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08.03.2021 09:27 Відповісти
Нормальна швидкість автобуса на автобані 100 км/год.
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08.03.2021 22:28 Відповісти
Тепер зрозуміло.
Звичайно, водій мусить пояснити, чому так зробив.
Мав би уявляти наслідки.
Міг би зупинитися на наступному пункті і там зменшувати швидкість заздалегідь.
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08.03.2021 04:20 Відповісти
Та нічого не зрозуміло. Це водій великого двоповерхового пасажирського автобуса. Це категорія одних із самих дисціплінованих водіїв в Україні. Не буде він просто так тормозити , щоб сплячі пасажири головами в крісла спереді повлітали.
А ще подивись на оці дві світлини:
ДТП с автобусом в Польше: водителя обвиняют в непредумышленном доведении до катастрофы - Цензор.НЕТ 9665

ДТП с автобусом в Польше: водителя обвиняют в непредумышленном доведении до катастрофы - Цензор.НЕТ 8083

і третю:
ДТП с автобусом в Польше: водителя обвиняют в непредумышленном доведении до катастрофы - Цензор.НЕТ 7768

Як бачиш, автобус проїхав поворот і далі поворотів немає. Це висновок із першої світлини.
З другої світлини видно, що автобус влетів у відбійник одразу ЗА поворотом і відсутні сліди від різкого гальмування.
А тепер подивись на глибину ями одразу за відбійником. От через неї і такі жертви. Якби цей автобус був наприклад німецьким, то виникло принаймні у німців два питання. Перше - щодо якості відбійника, друге - який фіг та яма глибиною 2,5-3 метри там робить. Дуже незручні для польської сторони питання.
Вина наших водіїв у скоєнні ДТП звичайно є. На мою думку, водій не "прочитав" дорогу і рухався по крайній правій полосі, яка тут передбачена для повороту праворуч. Побачивши, що дорога звужується, водій не розрахував траєкторії зміщення вліво (або ліва полоса була зайнята) і влетів об початок відбійника. Відбійник перетворився у літачок і, замість того, щоб втримати автобус на полотні, файно пролетів метрів 8 (видно на першій світлині) . Автобус від удару став некерованим, правими колесами попав на грунт, і на великій швидкості почав правою стороною злітати у яму і перевернувся на бік.
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08.03.2021 06:07 Відповісти
Я відштовхувалася від слів представниці прокуратури. Ніби водій хотів повернути праворуч, тому різко загальмував. І в той момент уже сталася аварія: і не вписався в поворот, і не справився з керуванням.
Щодо якості відбійника і ями - так, питання є.
Треба почекати свідчень водія все одно.
Ваша версія - логічна.
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08.03.2021 06:32 Відповісти
там 2 полоси руху, а не 3. яка крайня права? він шо їхав по узбіччю
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08.03.2021 07:06 Відповісти
Перед з'їздом на автобанах завжди є окрема смуга для з'їзду
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08.03.2021 07:54 Відповісти
а то я не в курсі шо то, то смуга гальмування зі стрілками на полотні, заскільки та смуга метрів до відбійників щоб не зрозуміти шо то не дорога розширюється, навіть якщо не читати дорожні знаки
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08.03.2021 08:23 Відповісти
Думаю через пару днів після допиту водія дізнаємося як все було, хоча хтозна наскільки водій буде відвертим..
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08.03.2021 08:29 Відповісти
та так як поляки кажуть так і було, провтикав з'їзд коли зрозумів що не впишеться при вже початку маневра крутнув руля ліворуч, але швидкість і маса автобусу зробили своє. про це навіть колеса кажуть, якщо передні могли бути пожкоджені при ударі і звернутись як завгодно, то задні підрулюючі повернуті як раз на поворот ліворуч
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08.03.2021 08:37 Відповісти
Мабуть що так і було
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08.03.2021 09:02 Відповісти
именно так...(
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09.03.2021 01:39 Відповісти
Як один з варіантів - може бути, у мене версія інша - коли водій подумав що треба звернути на паркінг почав гальмування щоб не проскочити, пішов в праву для з'їзду смугу але потім зрозумів що швидкість все таки висока, він не впишеться і кинув кермо вліво щоб їхати далі, вирулити на автобан, можливо хтось завадив йому повернутися в свою смугу руху, наприклад трак що проходив в той час по правій смузі ,ну й небезпечний маневр зробив свою справу. А чекати від водія реального свідоцтва як все було насправді, думаю не варто бо це буде проти нього в суді...
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08.03.2021 07:52 Відповісти
Вопрос к инженерам, нахиба там в опасном месте дыра такая, полностью актуальный... Часто всякие проэктировщики не думают о последствиях... Поставили микроотбойничек и все...
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08.03.2021 07:56 Відповісти
Про самых "дисциплинированных водителей" это ложь, они уже давно перевершили даже городских маршрутчиков по наплеванию на правила и лихачеству при езде. Не раз это лично наблюдал на дорогах.
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08.03.2021 08:14 Відповісти
Думаю водій трохи запізно почав гальмувати, бо не відчув, що дорога замерзла. Хоч поляки всю зиму ретельно посипають автобан сумішами, але в ці дні вночі раптом прийшов мороз після затяжного тепла. І дорогу могло швидко прихопити у багатьох місцях. При цьому водій міг бачити на термометрі +2, а дорога вже була замерзла - так як було у Львові та околицях 7 березня ввечері.

Також ніхто не каже про 4-й фактор трагедії - кордон, на якому поляки спеціально знущаються над українцями, і навіть коли нема черги, можуть годинами тримати той автобус. У мене, наприклад, після кордону в бік Польщі завжди одне з двох - або відсутність психологічної рівноваги, або дика втома. Або обидва стани докупи.

Ну і звичайно яма-пастка. Невже по нормах на автобані на різкому повороті має бути обрив? У порівнянні з астрономічними об'ємами земляних робіт, які виконані на А4, ця яма якось дисонує. І вона якраз зі сторони України. Дивно це все.
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08.03.2021 08:37 Відповісти
Чукча не читатель, чукча писатель... Автобус в Херсон ехал.
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08.03.2021 08:58 Відповісти
Вина водsя пряма - він мчав дуже швидко для такої махіни, як двоповерховий кар. І не читав тих знаків на дорозі, що вказують на поворот. Це - явнанепрофесійність.
Щодо відбійника - який відбійник витримає таку махіну на тікій швидкості?
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08.03.2021 09:32 Відповісти
"«Водій вирубався». Потерпілий українець розповів подробиці смертельної ДТП у Польщі"

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/dtp-v-polshchi-poterpiliy-rozpoviv-podrobici-avariji-novini-ukrajini-50146286.html

Здраствуйте. Нашел подробности аварии от выжившего человека.
"За словами Михайла Токмакова, який перебуває у лікарні Перемишля, водії автобуса під час поїздки не змінювалися. Чоловік сів в автобус у Жешуві о 14:00, а ДТП сталася приблизно о 00:50.«Його напарник весь час ходив, піднімався… ну, вони не змінювалися. Хвилин за 50 до інциденту він вирубався, він сильно крутнув на порожній трасі. Уже було зрозуміло, що він засинав», - сказав він в інтерв'ю https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/8389-vyzhil-pomenyavshis-mestami-postradavshiy-v-strashnoy-avarii-v-polshe-rasskazal-podrobnosti Україна24. "
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08.03.2021 08:28 Відповісти
Це якась брехня. По-перше, куди їхав автобус: до України чи від України?
Це ніде не сказано, і я, наприклад, зробив висновок, що від кордону України в Познань. Можливо водію запізно крикнули, що треба зупинитись на стоянці, яка за 15 км від кордону, тому це і сталося.
А якщо автобус їхав до України, то це явна брехня. Від Жешува до кордону по А4 приблизно 80 км. До Перемишля 65. Не міг цей пасажир сісти в 14 год, а аварія відбутися в 00:50 - чого б це автобус їхав 65 км протягом 11 годин по автобану?

Напевне поляки вішають все на водія, тому і з'являються такі публікації. Але скоріше щось наплутали журналізди - це створіння без мозку і совісті.
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08.03.2021 08:49 Відповісти
Брехня или правда разберется суд. И прежде, чем языком ляпать, соберите хотя бы для начала информацию. А то прям и швец, и жнец. и на трубе игрец.
""Водитель был за рулем 18 часов": что об аварии в Польше рассказали очевидцы"
https://24tv.ua/ru/voditel-byl-za-rulem-18-chasovchto-ob-avarii-poslednie-novosti_n1562300

Прочтешь, узнаешь куда ехал автобус.
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08.03.2021 09:05 Відповісти
Нестерпні умови: на перевізника, чий автобус потрапив у ДТП в Польщі, писали негативні відгуки

ДТП з автобусом у Польщі: водія звинувачують у ненавмисному доведенні до катастрофи - Цензор.НЕТ 9675
На сайті з відгуками про перевізників люди скаржилися на жахливі умови, хамство і відсутність компенсації за скасування рейсів
Власником автобуса, який потрапив у смертельну автотрощу з українцями в Польщі, є тернопільський перевізник ФОП Тарас Стецик.
Про це пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія з посиланням на https://tsn.ua/********/nesterpni-umovi-i-hami-vodiyi-na-pereviznika-chiy-avtobus-potrapiv-u-dtp-u-polschi-pisali-negativni-vidguki-1739860.html ТСН .
Цю інформацію перевізник сам підтвердив у коментарі виданню https://zaxid.net/*********************************************************************** Zaxid.net .
На онлайн-сервісі з пошуку і придбання квитків на автобус Busfor, зазначається, що перевізник "Стецик Тарас Володимирович" ФОП здійснює https://busfor.ua/uk/carrier/stetsik-taras-volodymyrovich рейси у 54 міжнародних напрямках у країні.
Про перевізника написано чимало негативних відгуків на https://infobus.eu/ua/bus/carrier/info-7917 сайті Infobus, а його рейтинг на ресурсі становить 2,44 з п'яти зірок. Судячи з відгуків, найбільше люди скаржилися на погані умови перевезення і обслуговування, раптові скасування рейсів без компенсації грошей за квитки та хамське ставлення з боку водіїв.
"Водії хами, 80 людей в автобусі, усі пасажири без масок, жодне соціальної дистанції і повне ігнорування карантинних норм, незважаючи на вказане в квитку місце 16 - сиділа на 73, страшна задуха, зупинки лише на 10хв… Як люди їдуть через всю Україну і за кордон не розумію, Просто "скотовозка", нічого не пристосовано для тривалих переїздів. Не рекомендую взагалі категорично нікому", - написала користувачка Катерина.
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08.03.2021 10:34 Відповісти
Отже все-таки не в Жешуві, а у Вроцлаві І дамОй в данєцк... Ну що ж, надійний свідок. Можна сказати, на словах цього свідка треба побудувати звинувачення водію. І ще свідків підкинути, які Вроцлав від Жешува не відрізняють. І години не вміють порахувати.

Наш надійний свідок каже, що водій був за кермом з 14 год дня до моменту аварії, тобто до 00:50. Це становить не цілих 11 годин, але аж ніяк не 18. Крім того, від Вроцлава до місця аварії була мінімум одна довга зупинка, напевне у Кракові. А загальна відстань від Вроцлава до місця аварії не перевищує 450 км. По автобану А4.

Так що втома водія тут ні до чого. Чому водій виляє на А4, теж зрозуміло. Там всього дві полоси всю дорогу, тому доводиться частенько займатися обгонами фур або повільних ТЗ, які їдуть по правій полосі. А по лівій полосі - "літають", тому обганяти треба різко. Навряд чи хтось при здоровому глузді і при наявності в салоні другого водія буде засинати за кермом і не передасть управління автобусом напарнику. У нас звичайно країна дебілів, але не до такої ж міри.

Моя думка не змінилася. Основна причина ДТП - раптове підмерзання дороги на початку ночі. Бо якби водій просто заснув, то з'їхав би у відбійник в будь-якому іншому місці траси, але ж не біля стоянки для автобусів біля Перемишля! Мені здається, що це так очевидно, що навіть обговорювати тут нема чого.
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08.03.2021 12:08 Відповісти
Ну естестно, кроме тебя и тут, и там не разберутся. И при чем тут Донецк, Горловка, Стаханов, или любой другой наш город, временно находящийся под оккупацией? Совсем крыша поехала. Так не в терпежь выдать свою точку зрения. Езжай не медленно в Польшу, и к полицаям, которые это дело ведут. Вот там и умничай коль не чего тут обговорюваты. А мы уж тут как ни будь без тебя обойдемся.
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08.03.2021 14:14 Відповісти
Автобус їхав в Україну.
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08.03.2021 09:33 Відповісти
Що тобі поляки - зробили не таку дорогу як в Україні? Ну вже пробач їх, патріоте.
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08.03.2021 09:34 Відповісти
ОСОБЛИВО ТУПИМ,КОТРІ ПРОБУЮТЬ ВІДМАЗАТИ ВОДІЯ

"на порожній трасі."

ЯКИЙСЬ ПОЛЯК ШИЛО ВСТРОМИВ ВОДІЮ В БІК?
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08.03.2021 10:45 Відповісти
Были бы колдобины по 40 см квадратом через каждый километр и аварии бы не было
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08.03.2021 07:21 Відповісти
ага,а то шо тама яма посреди , магистрали то это нормально.овраг 100 метровый?
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08.03.2021 08:28 Відповісти
08 мар, 08:41
Семь человек погибли в ДТП с грузовиком под Самарой
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08.03.2021 08:34 Відповісти
В результате ДТП погибли пять мужчин и две женщины в легковом автомобиле. В главке добавили, что водитель грузового автомобиля не пострадал.
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08.03.2021 08:38 Відповісти
ну сзади 4 , а куда еще 3 влезли ?
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08.03.2021 08:39 Відповісти
Абсолютно може бути!
В Неопланах дуже високий центр ваги і завантажений був під зав'язку, то при різкому повороті при 45 міг запросто лягти набік!
Цікаво скільки часу він на ньому рілив,якщо недавно то недосвідченість.
Жаль водія, все життя зламане!
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08.03.2021 09:34 Відповісти
Чому ж його жаль? Тому, що завдяки своїй безалаберності з напарником вони загубили 5 душ? Ну ти й дурень!
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08.03.2021 09:37 Відповісти
Дебілам не відповідаю!
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08.03.2021 10:01 Відповісти
Ясно. А що б ти відповів рідним загиблих?
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08.03.2021 10:02 Відповісти
водіїв не жаль.. якщо він не спав 18 годин,не відмовився їхати і скоїв ДТП- має сісти надовго..
наступним має піти під суд той,хто його у цей рейс випустив..
ну а тернопільський перевізник ФОП Тарас Стецик має бути позбавлений права на пасажирські перевезення




інакше подібні наступні аварії неминучі..
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08.03.2021 10:39 Відповісти
полякам теж варто НЕГАЙНО заборонити рейси даного перевізника на своїй території.
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08.03.2021 10:41 Відповісти
Почему не пишут название перевозчика?
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08.03.2021 10:54 Відповісти
 
 