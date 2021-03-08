ДТП з автобусом у Польщі: водія звинувачують у ненавмисному доведенні до катастрофи
Польська прокуратура висунула водієві українського автобуса, що потрапив у ДТП, обвинувачення в ненавмисному доведенні до катастрофи в наземному русі. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.
Про це повідомила заступниця окружного прокурора в Перемишлі Беата Стажецька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Стажецької, найімовірнішою є версія, що 48-річний водій Володимир К., який був за кермом автобуса, намагався повернути праворуч до місця обслуговування подорожуючих (MOP Kaszyce), але швидкість руху була занадто високою. Вона зауважила, що автобус рухався по автомагістралі зі швидкістю 95 км/год та різко - за чотири секунди - загальмував до 45 км/год.
"Хоча він їхав зі швидкістю, яка дозволена на автомагістралі, вона була невідповідною до початку маневру повороту вправо", - пояснила представниця прокуратури.
Вона вказала, шо водію за ненавмисне спричинення ДТП, яке призвело до тяжких наслідків, загрожує до восьми років ув’язнення.
Прокурор додала, що під час допиту в лікарні водій не зміг однозначно сказати, чи визнає свою провину. Він повідомив, шо не пам’ятає обставин події, та відмовився давати свідчення, посилаючись на поганий емоційний стан. Водій пообіцяв зробити це пізніше. Тепер йому заборонено виїжджати за межі Польщі, прокуратура вилучила у нього закордонний паспорт і зобов’язала щодня перебувати на контролі в поліції.
Другого водія автобуса, 35-річного Степана К., у суботу та неділю було допитано як свідка.
Нагадаємо, в Польщі потрапив у ДТП рейсовий автобус Познань-Херсон. У ньому перебували 57 громадян України (зокрема, двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.
Перша група з 24 пасажирів, які не постраждали в ДТП, виїхала в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
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Потом хитрованская рагулина начала выкручиваться, помнит-не помнит.
В тюрягу по полной.
Привыкли в Украине рулить по-разгильдяйски, на встречки выскакивать, скороть нарушать! Спешат они. Куда спешите? Уже приехали, дальше ехать некуда.
у нас на это уходят месяцы, и как правило, до таких тонкостей даже длительная многомесячная экспертиза не доходит, особенно когда виновника суд начинает сразу отмазывать...- это отчетливо значится в пытаннях, которые следак выставляет эксперту - и результат, естессно, налицо...(((
Скільки разів в хвилину він записує покази?
Яка точність GPS координат, і чи передаються вони кожен раз, коли тахограф робить запис?
Цей конкретний тахограф вимірює швидкість від спідометра чи від зміщення GPS координат?
Тахографу не обязательно иметь связь с джипиэс
Я сам, как водитель грузового автомобиля вижу это так...
Звичайно, водій мусить пояснити, чому так зробив.
Мав би уявляти наслідки.
Міг би зупинитися на наступному пункті і там зменшувати швидкість заздалегідь.
А ще подивись на оці дві світлини:
і третю:
Як бачиш, автобус проїхав поворот і далі поворотів немає. Це висновок із першої світлини.
З другої світлини видно, що автобус влетів у відбійник одразу ЗА поворотом і відсутні сліди від різкого гальмування.
А тепер подивись на глибину ями одразу за відбійником. От через неї і такі жертви. Якби цей автобус був наприклад німецьким, то виникло принаймні у німців два питання. Перше - щодо якості відбійника, друге - який фіг та яма глибиною 2,5-3 метри там робить. Дуже незручні для польської сторони питання.
Вина наших водіїв у скоєнні ДТП звичайно є. На мою думку, водій не "прочитав" дорогу і рухався по крайній правій полосі, яка тут передбачена для повороту праворуч. Побачивши, що дорога звужується, водій не розрахував траєкторії зміщення вліво (або ліва полоса була зайнята) і влетів об початок відбійника. Відбійник перетворився у літачок і, замість того, щоб втримати автобус на полотні, файно пролетів метрів 8 (видно на першій світлині) . Автобус від удару став некерованим, правими колесами попав на грунт, і на великій швидкості почав правою стороною злітати у яму і перевернувся на бік.
Щодо якості відбійника і ями - так, питання є.
Треба почекати свідчень водія все одно.
Ваша версія - логічна.
Також ніхто не каже про 4-й фактор трагедії - кордон, на якому поляки спеціально знущаються над українцями, і навіть коли нема черги, можуть годинами тримати той автобус. У мене, наприклад, після кордону в бік Польщі завжди одне з двох - або відсутність психологічної рівноваги, або дика втома. Або обидва стани докупи.
Ну і звичайно яма-пастка. Невже по нормах на автобані на різкому повороті має бути обрив? У порівнянні з астрономічними об'ємами земляних робіт, які виконані на А4, ця яма якось дисонує. І вона якраз зі сторони України. Дивно це все.
Щодо відбійника - який відбійник витримає таку махіну на тікій швидкості?
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/dtp-v-polshchi-poterpiliy-rozpoviv-podrobici-avariji-novini-ukrajini-50146286.html
Здраствуйте. Нашел подробности аварии от выжившего человека.
"За словами Михайла Токмакова, який перебуває у лікарні Перемишля, водії автобуса під час поїздки не змінювалися. Чоловік сів в автобус у Жешуві о 14:00, а ДТП сталася приблизно о 00:50.«Його напарник весь час ходив, піднімався… ну, вони не змінювалися. Хвилин за 50 до інциденту він вирубався, він сильно крутнув на порожній трасі. Уже було зрозуміло, що він засинав», - сказав він в інтерв'ю https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/8389-vyzhil-pomenyavshis-mestami-postradavshiy-v-strashnoy-avarii-v-polshe-rasskazal-podrobnosti Україна24. "
Це ніде не сказано, і я, наприклад, зробив висновок, що від кордону України в Познань. Можливо водію запізно крикнули, що треба зупинитись на стоянці, яка за 15 км від кордону, тому це і сталося.
А якщо автобус їхав до України, то це явна брехня. Від Жешува до кордону по А4 приблизно 80 км. До Перемишля 65. Не міг цей пасажир сісти в 14 год, а аварія відбутися в 00:50 - чого б це автобус їхав 65 км протягом 11 годин по автобану?
Напевне поляки вішають все на водія, тому і з'являються такі публікації. Але скоріше щось наплутали журналізди - це створіння без мозку і совісті.
""Водитель был за рулем 18 часов": что об аварии в Польше рассказали очевидцы"
https://24tv.ua/ru/voditel-byl-za-rulem-18-chasovchto-ob-avarii-poslednie-novosti_n1562300
Прочтешь, узнаешь куда ехал автобус.
На сайті з відгуками про перевізників люди скаржилися на жахливі умови, хамство і відсутність компенсації за скасування рейсів
Власником автобуса, який потрапив у смертельну автотрощу з українцями в Польщі, є тернопільський перевізник ФОП Тарас Стецик.
Про це пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія з посиланням на https://tsn.ua/********/nesterpni-umovi-i-hami-vodiyi-na-pereviznika-chiy-avtobus-potrapiv-u-dtp-u-polschi-pisali-negativni-vidguki-1739860.html ТСН .
Цю інформацію перевізник сам підтвердив у коментарі виданню https://zaxid.net/*********************************************************************** Zaxid.net .
На онлайн-сервісі з пошуку і придбання квитків на автобус Busfor, зазначається, що перевізник "Стецик Тарас Володимирович" ФОП здійснює https://busfor.ua/uk/carrier/stetsik-taras-volodymyrovich рейси у 54 міжнародних напрямках у країні.
Про перевізника написано чимало негативних відгуків на https://infobus.eu/ua/bus/carrier/info-7917 сайті Infobus, а його рейтинг на ресурсі становить 2,44 з п'яти зірок. Судячи з відгуків, найбільше люди скаржилися на погані умови перевезення і обслуговування, раптові скасування рейсів без компенсації грошей за квитки та хамське ставлення з боку водіїв.
"Водії хами, 80 людей в автобусі, усі пасажири без масок, жодне соціальної дистанції і повне ігнорування карантинних норм, незважаючи на вказане в квитку місце 16 - сиділа на 73, страшна задуха, зупинки лише на 10хв… Як люди їдуть через всю Україну і за кордон не розумію, Просто "скотовозка", нічого не пристосовано для тривалих переїздів. Не рекомендую взагалі категорично нікому", - написала користувачка Катерина.
Наш надійний свідок каже, що водій був за кермом з 14 год дня до моменту аварії, тобто до 00:50. Це становить не цілих 11 годин, але аж ніяк не 18. Крім того, від Вроцлава до місця аварії була мінімум одна довга зупинка, напевне у Кракові. А загальна відстань від Вроцлава до місця аварії не перевищує 450 км. По автобану А4.
Так що втома водія тут ні до чого. Чому водій виляє на А4, теж зрозуміло. Там всього дві полоси всю дорогу, тому доводиться частенько займатися обгонами фур або повільних ТЗ, які їдуть по правій полосі. А по лівій полосі - "літають", тому обганяти треба різко. Навряд чи хтось при здоровому глузді і при наявності в салоні другого водія буде засинати за кермом і не передасть управління автобусом напарнику. У нас звичайно країна дебілів, але не до такої ж міри.
Моя думка не змінилася. Основна причина ДТП - раптове підмерзання дороги на початку ночі. Бо якби водій просто заснув, то з'їхав би у відбійник в будь-якому іншому місці траси, але ж не біля стоянки для автобусів біля Перемишля! Мені здається, що це так очевидно, що навіть обговорювати тут нема чого.
"на порожній трасі."
ЯКИЙСЬ ПОЛЯК ШИЛО ВСТРОМИВ ВОДІЮ В БІК?
Семь человек погибли в ДТП с грузовиком под Самарой
В Неопланах дуже високий центр ваги і завантажений був під зав'язку, то при різкому повороті при 45 міг запросто лягти набік!
Цікаво скільки часу він на ньому рілив,якщо недавно то недосвідченість.
Жаль водія, все життя зламане!
наступним має піти під суд той,хто його у цей рейс випустив..
ну а тернопільський перевізник ФОП Тарас Стецик має бути позбавлений права на пасажирські перевезення
інакше подібні наступні аварії неминучі..