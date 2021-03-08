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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде обстріл з 82- і 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу п'ять разів порушив режим

Минулої доби, 7 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил були зафіксовані п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 8 березня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"Так, поблизу Авдіївки та населеного пункту Лебединське збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також зі станкового протитанкового гранатомета.

Біля населеного пункту Опитне окупанти вели неприцільний вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Південне, загарбники здійснили прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї.

На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.

Також читайте: Найманці РФ мінують дороги поблизу населених пунктів, - українська сторона СЦКК

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько – окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 8 березня, обстановка в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

З боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так в районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь в бік наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Наші захисники відповіли окупантам вогнем у відповідь.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділи Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 41 адміністративне правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4018 транспортних засобів та 4650 осіб. На причетність до Збройних формувань Російської Федерації та її найманців доставили 3 особи.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 525 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 420 осіб", - йдеться у зведенні.

Ворог за добу пять разів порушив режим тиші на Донбасі: веде обстріл з 82- і 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС 01
Ворог за добу пять разів порушив режим тиші на Донбасі: веде обстріл з 82- і 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС 02
Ворог за добу пять разів порушив режим тиші на Донбасі: веде обстріл з 82- і 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС 03

Автор: 

обстріл (28183) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Сочинять подобное могут лишь истинные *********. А где жирик со своим хором мальчиков-зайчиков из сауны? Ещё не высказался?)
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08.03.2021 08:14
+7
русские ополченцы и защитниГи Бомбаса, несут раненного командира с гей-вечеринки, на которой он получил проникающее штыковое ранение в очко..
Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 82- и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 883
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08.03.2021 08:36
+6
СМЕРТЬ кацапским оккупантам только СМЕРТЬ ...
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08.03.2021 08:32
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Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 82- и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8333
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08.03.2021 08:00 Відповісти
Сочинять подобное могут лишь истинные *********. А где жирик со своим хором мальчиков-зайчиков из сауны? Ещё не высказался?)
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08.03.2021 08:14 Відповісти
русские ополченцы и защитниГи Бомбаса, несут раненного командира с гей-вечеринки, на которой он получил проникающее штыковое ранение в очко..
Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 82- и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 883
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08.03.2021 08:36 Відповісти
Схоже на пост ображеного гея, якого не взяли у цей ботальйон. Можна зрозуміти його злість і розпач-цілий батольйон триста душ здорових геїв! 🤣
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08.03.2021 08:31 Відповісти
це пост кацапського політолога в Твітері)
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08.03.2021 08:38 Відповісти
Це не політолог, це лідер Шправєдлівай раССєї.
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08.03.2021 08:45 Відповісти
може й так,я в сортах гівна не сильно )))
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08.03.2021 09:11 Відповісти
я вчера вечером про этот фейк писал.. русня щас его раскручивает..
вот сегодня уже "Лента.сру" и Сурковский "Взгляд" распечатали этот бред.. https://lenta.ru/news/2021/03/08/lgbt/ ссыль 1 https://vz.ru/news/2021/3/7/1088328.html ссыль 2
https://censor.net/ru/comments/locate/3251961/01921472-f4a5-7016-b6ea-e8091b7e4b19, https://censor.net/ru/comments/locate/3251961/01921472-f4a7-7092-8f8c-5718dd0dc800
https://censor.net/ru/comments/locate/3251961/01921472-f4a7-7092-8f8c-5718dd0dc800
Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде обстріл з 82- і 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1687
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08.03.2021 09:14 Відповісти
так я ж про це,на россії "8 марта" а їм все геї ввижаються
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08.03.2021 09:18 Відповісти
Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде обстріл з 82- і 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8911
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08.03.2021 10:39 Відповісти
Ви вважаєте, що кацапський політолог не може бути геєм через православні скрєпи? Ну, не знаю, не знаю. 🤔 Я їх всіх вважаю, якщо не геями, то гандонами. Викорстаними.
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08.03.2021 10:12 Відповісти
Наших поранено, наші гинуть ... Чому нічого не чути про втрати клятих окупантів ? Невже ми і надалі будемо потерпати від російсько-фашистських загарбників ?
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08.03.2021 08:16 Відповісти
Вчера рашен СМИ транслировали информацию из недореспублик о том что они нанесли удар по украинским "карателям" и убили до 20 и ранили белее 30 человек.. Так называемый " упреждающий удар". И опять запели мантру об " освобождении" всего Донбасса... Ну то что у них все построено на лжи.. это понятно. Но не думаю что бы они так пиарились в наглую. Закрадывается все таки сомнение.. ведь видимо все таки что то было, пускай и в десять раз меньше.. Но наши молчат. А зная что и наши не очень хотят афишировать потери, то возможно решили придержать объявление на после праздника.. Дай Бог что бы я ошибался, и наши ребята все живы и здоровы.
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08.03.2021 08:26 Відповісти
СМЕРТЬ кацапским оккупантам только СМЕРТЬ ...
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08.03.2021 08:32 Відповісти
Схоже, що прес-служба штабу ООС зациклилася на самообслугвуванні - самі для себе встановили "режим тиші", самі рахують випадки його порушення, не помічаючи ні ОБСЄ, ні реального стану речей. "Та сторона" самостійно вийшла з угоди про встановлення "режиму тиші". Розшифровую для прес-служби: орки з кацапським корпусів забили на той реж м і зняли з себе будь-які обмеження щодо його дотримання. Режим існує лише у фантазія зеленого керівництва держави і ЗСУ.
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08.03.2021 08:37 Відповісти
СССр сдох,сдохнет и РАБссия вонючка...
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08.03.2021 08:38 Відповісти
Як пишуть люди добрі,карма Мавзолейна бере своє,труп чЛєніна це символ смєрті всієї помийки путлєра...
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08.03.2021 08:40 Відповісти
В молодой процветающей резервации закрывают шахты, заводы. Дошла очередь до лифтов.
Пааазвольте! Какое "тяжелое положение "??? С февраля в ДыРе на 20% подняли тарифы ЖКХ.
Порадовало про скорые. Скоро скорые тоже последуют примеру?
Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде обстріл з 82- і 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 187
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08.03.2021 08:42 Відповісти
Так лифты нужно было позакрывать ещё со дня "вознесения" Мотороллы!
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08.03.2021 08:46 Відповісти
Концлагерь Мавзолейній не отменил комендатский час в ДАУНетске и ЛОХанске даже на 8 марта..Дірляндия впереди планеті всей почти Швейцария...
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08.03.2021 08:46 Відповісти
Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде обстріл з 82- і 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5342 Письмо Вихтара Индюковича Путлеру,1 марта 2014 года,типа Путлер введи...,бо я всрався...
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08.03.2021 08:52 Відповісти
Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде обстріл з 82- і 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3834
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08.03.2021 09:43 Відповісти
https://twitter.com/Illya_Ayzin
https://twitter.com/Illya_Ayzin

llya Ayzin

@Illya_Ayzin

·https://twitter.com/Illya_Ayzin/status/1368499013994090499 22 ч

Це саме ті українські гвинтівки
, Snipex T-Rex та Snipex Alligator, які були нещодавно прийняті на озброєння Збройними Силами України.

Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде обстріл з 82- і 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7463
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08.03.2021 10:33 Відповісти
 
 