Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде обстріл з 82- і 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 7 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил були зафіксовані п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 8 березня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"Так, поблизу Авдіївки та населеного пункту Лебединське збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також зі станкового протитанкового гранатомета.

Біля населеного пункту Опитне окупанти вели неприцільний вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Південне, загарбники здійснили прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї.

На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.

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Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько – окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 8 березня, обстановка в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

З боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так в районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь в бік наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Наші захисники відповіли окупантам вогнем у відповідь.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділи Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 41 адміністративне правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4018 транспортних засобів та 4650 осіб. На причетність до Збройних формувань Російської Федерації та її найманців доставили 3 особи.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 525 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 420 осіб", - йдеться у зведенні.





