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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, зафіксували 5 572 випадки зараження, одужали 1 734 людини

В Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, зафіксували 5 572 випадки зараження, одужали 1 734 людини

За минулу добу в Україні виявлено 5 572 нові випадки коронавврусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"5 572 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 309 дітей та 123 медпрацівники.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, зафіксували 5 572 випадки зараження, одужали 1 734 людини 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, зафіксували 5 572 випадки зараження, одужали 1 734 людини 02госпіталізовано – 2 136 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, зафіксували 5 572 випадки зараження, одужали 1 734 людини 02летальних випадків – 106;

В Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, зафіксували 5 572 випадки зараження, одужали 1 734 людини 02одужало – 1 734 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, зафіксували 5 572 випадки зараження, одужали 1 734 людини 02здійснено тестувань за добу – 23 227 (зокрема методом ПЛР – 15 115, методом ІФА – 2 011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 101).

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, зафіксували 5 572 випадки зараження, одужали 1 734 людини 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, зафіксували 5 572 випадки зараження, одужали 1 734 людини 07захворіло – 1 406 800 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, зафіксували 5 572 випадки зараження, одужали 1 734 людини 07одужало – 1 198 254 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, зафіксували 5 572 випадки зараження, одужали 1 734 людини 07летальних випадків – 27 128;

В Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, зафіксували 5 572 випадки зараження, одужали 1 734 людини 07проведено ПЛР-тестувань – 7 141 341.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, зафіксували 5 572 випадки зараження, одужали 1 734 людини 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, зафіксували 5 572 випадки зараження, одужали 1 734 людини 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, зафіксували 5 572 випадки зараження, одужали 1 734 людини 13

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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08.03.2021 08:24 Відповісти
осуществлено тестирований за сутки - 23 227 - этим все сказано, даже много заболевших на такое количевство тестов, в будни последнюю неделю было по 83 000 в сутки
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08.03.2021 08:32 Відповісти
Ось після свят зустрічайте новий спалах заражень.
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08.03.2021 08:37 Відповісти
Надо перестать тестировать и не будет КОВИД -это еще Трамп советовал.
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08.03.2021 08:42 Відповісти
Заболеваемость растёт
Пора сделать карантин выходного дня - пока плохая погода и не надо в огородах работать
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08.03.2021 09:23 Відповісти
Таке враження, що для посади міністра МОЗ України достатньо вміти інколи читати статистичні звіти)
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08.03.2021 10:45 Відповісти
Нам розповідають, що в боротьбі з ковідом важливе кожне життя і будь-які заходи для досягнення цієї мети виправдані..
Зупиняйте до біса виробництво і продаж алкоголю та тютюнових виробів, і врятуєте 15 мільйонів життів, що помирають щороку на планеті від їх вживання.
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08.03.2021 17:23 Відповісти
 
 