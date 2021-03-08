В Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, зафіксували 5 572 випадки зараження, одужали 1 734 людини

За минулу добу в Україні виявлено 5 572 нові випадки коронавврусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"5 572 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 309 дітей та 123 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 136 осіб;

летальних випадків – 106;

одужало – 1 734 особи;

здійснено тестувань за добу – 23 227 (зокрема методом ПЛР – 15 115, методом ІФА – 2 011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 101).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 406 800 осіб;

одужало – 1 198 254 особи;

летальних випадків – 27 128;

проведено ПЛР-тестувань – 7 141 341.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях", - розповів Степанов.









