В Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, зафіксували 5 572 випадки зараження, одужали 1 734 людини
За минулу добу в Україні виявлено 5 572 нові випадки коронавврусної хвороби COVID-19.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"5 572 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 309 дітей та 123 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 136 осіб;
летальних випадків – 106;
одужало – 1 734 особи;
здійснено тестувань за добу – 23 227 (зокрема методом ПЛР – 15 115, методом ІФА – 2 011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 101).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 406 800 осіб;
одужало – 1 198 254 особи;
летальних випадків – 27 128;
проведено ПЛР-тестувань – 7 141 341.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях", - розповів Степанов.
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