16-річна дівчина в Сумах випила 30 таблеток протизапального препарату: вона в реанімації, - поліція
У Сумах з гострим медикаментозним отруєнням госпіталізовано неповнолітню дівчину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Сумської області.
У поліцію надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що в реанімаційне відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізована 16-річна жителька міста Суми.
За словами матері потерпілої, 7 березня, близько 15:00 годин, дівчина прийняла 30 таблеток протизапального препарату. Працівники ювенальної превенції попередньо встановили, що причиною такого вчинку була сварка з подругою.
Дівчина перебуває в лікарні, за словами медиків, загрози життю немає.
Зараз поліція проводить перевірку для встановлення обставин даної події.
Топ коментарі
+18 Валерия Ларченко #413106
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Не все такие стойкие оловянные солдатики как вы, да молодежь другая, может и более нежная и что из этого следует - если кто то сорвался нужно добить... облить дерьмом совершенно не зная что произошло и добить?
А в соседней ветке эти комментирующие напишут - Ээээ, че эти лохи жирные нас в Европу не принимают, надо чтоб их перерезали арабы мля, вот же ленивые тупые козлы.
как-то так.
Жаль дівчушкуу, молоде-дурне!
это как смерть на вагоне поезда - это не
зацепер делал селфи, а перелазили через поезд, потому что там люди ходят из одного микрорайона на другой через путя, а поезд как раз на таких переходах отстаивается.