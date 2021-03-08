16-річна дівчина в Сумах випила 30 таблеток протизапального препарату: вона в реанімації, - поліція

У Сумах з гострим медикаментозним отруєнням госпіталізовано неповнолітню дівчину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Сумської області.

У поліцію надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що в реанімаційне відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізована 16-річна жителька міста Суми.

За словами матері потерпілої, 7 березня, близько 15:00 годин, дівчина прийняла 30 таблеток протизапального препарату. Працівники ювенальної превенції попередньо встановили, що причиною такого вчинку була сварка з подругою.

Дівчина перебуває в лікарні, за словами медиків, загрози життю немає.

Також читайте: 12-річна школярка в Кам'янському на Дніпропетровщині випила 30 таблеток спазмолітика

Зараз поліція проводить перевірку для встановлення обставин даної події.