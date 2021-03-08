COVID-вакцинація стартувала в 114 країнах світу, зробили понад 304 млн щеплень. В Україні вакциновані 17 947 осіб: за добу зробили 910 щеплень

Від початку глобальної кампанії щеплень проти коронавірусу жителі 114 країн вже отримали 304 мільйони доз вакцини.

За даними Bloomberg, найбільша кампанія в історії вакцинації вже охопила 114 країн. Всього в світі зроблено понад 304,2 мільйона щеплень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У середньому щодоби вводиться приблизно 7,93 мільйона доз.

Безперечним лідером за загальним показником вакцинації проти COVID-19 залишаються США. Американці отримали понад 90,3 млн доз. За останній тиждень їм робили в середньому 2,16 млн щеплень щодня.

У п’ятірці лідерів також Китай (52,5 млн доз), Євросоюз (40,4 млн), Велика Британія (23,3 млн) та Індія (20,9 млн).

А Ізраїль тримає абсолютну першість у кількості щеплень на душу населення: на 100 осіб тут ввели вже 96 доз.

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За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 7 березня в Україні першу дозу COVID-вакцини отримали 17 037 людей (за добу 1 279 осіб), а за станом на ранок 8 березня першу дозу COVID-вакцини отримали 17 947 осіб (за добу 910 осіб).