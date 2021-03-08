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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-вакцинація стартувала в 114 країнах світу, зробили понад 304 млн щеплень. В Україні вакциновані 17 947 осіб: за добу зробили 910 щеплень

COVID-вакцинація стартувала в 114 країнах світу, зробили понад 304 млн щеплень. В Україні вакциновані 17 947 осіб: за добу зробили 910 щеплень

Від початку глобальної кампанії щеплень проти коронавірусу жителі 114 країн вже отримали 304 мільйони доз вакцини.

За даними Bloomberg, найбільша кампанія в історії вакцинації вже охопила 114 країн. Всього в світі зроблено понад 304,2 мільйона щеплень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У середньому щодоби вводиться приблизно 7,93 мільйона доз.

Безперечним лідером за загальним показником вакцинації проти COVID-19 залишаються США. Американці отримали понад 90,3 млн доз. За останній тиждень їм робили в середньому 2,16 млн щеплень щодня.

У п’ятірці лідерів також Китай (52,5 млн доз), Євросоюз (40,4 млн), Велика Британія (23,3 млн) та Індія (20,9 млн).

А Ізраїль тримає абсолютну першість у кількості щеплень на душу населення: на 100 осіб тут ввели вже 96 доз.

Також читайте: Запущено прискорену масову кампанію з вакцинації проти коронавірусу у Франції. За день зробили 220 тис. щеплень, - міністр охорони здоров'я Веран

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 7 березня в Україні першу дозу COVID-вакцини отримали 17 037 людей (за добу 1 279 осіб), а за станом на ранок 8 березня першу дозу COVID-вакцини отримали 17 947 осіб (за добу 910 осіб).

COVID-вакцинація стартувала в 114 країнах світу, зробили понад 304 млн щеплень. В Україні вакциновані 17 947 осіб: за добу зробили 910 щеплень 01

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
910:24= 38 грубо говоря в час , Карл 38 прививок в час по всей Украине ,Степашка это прорыв . Зебилы вас по моему уже обгадили со всех сторон ,теперь имеют в позе раком 🤔🤦🙄🤫
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08.03.2021 09:27
+3
За 12 дней привито 17 тыс человек, это просто смешно, например во Франции делают 220 тыс прививок в сутки.
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08.03.2021 09:33
+3
Посмотрите, зетипиллы, кого вы выбрали. Тут дело даже не в вакцине. Набрехали, когда петух клюнул в жепу - привезли для отмазки шо не попадя. Жрите. На лицо некомпетентность. Брехуны которые набрехали вам про золотые горы - ничего не умеют кроме брехать. И ладно бы они сидели по будках в подворотне - так они занимают ведущие судьбоносные посты в государстве.
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08.03.2021 09:49
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Даже для 600 тыс. Кривого Рога 910 прививок в сутки очень мало
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08.03.2021 09:24 Відповісти
910:24= 38 грубо говоря в час , Карл 38 прививок в час по всей Украине ,Степашка это прорыв . Зебилы вас по моему уже обгадили со всех сторон ,теперь имеют в позе раком 🤔🤦🙄🤫
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08.03.2021 09:27 Відповісти
идем на рекорд минимального количества прививок. приглашайте представителей КРГ
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08.03.2021 09:29 Відповісти
А зетипиллы ржут по приколу. Им вместо вакцины Ляшко привез самогон из Индии. Хайпуют вокруг кладбища.
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08.03.2021 09:29 Відповісти
пшел отсюда, фейкомёт вонючий
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08.03.2021 09:32 Відповісти
Ти море тепле, чи біле пальто?
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08.03.2021 09:50 Відповісти
... а ты..зелёненький идиотик .. спасаешься видосиками ублюдка и сказками степашки? Помогает?
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08.03.2021 10:09 Відповісти
Это всё Рептилоиды, Сорос, Гейтс и 5G виноваты
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08.03.2021 09:42 Відповісти
За 12 дней привито 17 тыс человек, это просто смешно, например во Франции делают 220 тыс прививок в сутки.
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08.03.2021 09:33 Відповісти
Щоб вакцинація в Україні дала реальний ефект щодоби потрібно вакцинувати біля 100 тисяч. Сто тисяч щодоби!!!
Зебіли, до вас і досі не дійшло, яку мерзоту ви у владу вибрали?
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08.03.2021 09:38 Відповісти
Вакцину на хліб не намажеш, кажуть ЗЕлохи. Зато посмєйомся.
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08.03.2021 09:42 Відповісти
Той как бы вакцины привезли мизер, она погоды не делает. Нет вакцины - нет смысла колоть чем не попадя.
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08.03.2021 09:42 Відповісти
COVID-вакцинация стартовала в 114 странах мира, сделали более 304 млн прививок. В Украине вакцинированы 17 947 человек: за сутки сделали 910 прививок - Цензор.НЕТ 7891
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08.03.2021 09:41 Відповісти
Посмотрите, зетипиллы, кого вы выбрали. Тут дело даже не в вакцине. Набрехали, когда петух клюнул в жепу - привезли для отмазки шо не попадя. Жрите. На лицо некомпетентность. Брехуны которые набрехали вам про золотые горы - ничего не умеют кроме брехать. И ладно бы они сидели по будках в подворотне - так они занимают ведущие судьбоносные посты в государстве.
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08.03.2021 09:49 Відповісти
Вакцины в стране кот наплакал, да еще с такой антирекламой... Нормальная и в нужных объёмах только после 15 марта... Ну вот не укладывается в голове как можно так просрать на всех фронтах. Но еще удивительнее, что 23 процента этого не понимают. Как, Карл????
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08.03.2021 09:50 Відповісти
Вчера Дима Гордон сказал, что именно 15 марта для Украины не очень хороший день и в первую очередь для руководства страны. От этого дня зависит каким путём пойдет дальше государство. На просьбу ведущего хотя бы намекнуть о чем идет речь, Дима сказал, что не может озвучить и сказал, что уже не долго осталось ждать сами всё увидите. Вот такой Димон, прям серый кардинал у нас...
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08.03.2021 10:00 Відповісти
Кто угодно знает, кроме правительства... Жду шаманов и экстрасенсов в студии...
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08.03.2021 10:03 Відповісти
Серега, так может хоть ты просветиш чего ожидать? Лично я теряюсь в догадках.
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08.03.2021 10:07 Відповісти
Только от самого народа зависит будущее страны. А вот когда наш народ в своем большинстве поймет это не берусь делать прогнозы... Правнуки совков считают что там было лучше, что уж тут говорить...
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08.03.2021 10:15 Відповісти
Серега, я уже не молодой, считай половину своей жизни прожил в совке. К примеру я тогда и сейчас считаю совк злом и всё что сейчас происходит коррупция, невежество, воровство, кумовство и пр. заложено было именно при своке. А голосование 2019 лишь подтвердило это. Я со многими молодыми людьми спорю на эту тему. Бывает еду на дачу электричкой тоже едут молодые люди насмотревших кацапсчих фейков о хорошей жизни в совке начинают обсуждать. Я не выдерживаю и говорю, что вы знате о жизни в совке? Начинаю им приводить примеры, рассказывать об этой жизни. Они не верят мне, а верят тому что прочитали или увидели в своих гаджетах.
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08.03.2021 10:56 Відповісти
Я живу в Николаеве. Так вот после начала этого локдауна молодежь 30-20 почти всю ночь бухала на детской площадке. Иногда даже с салютами, бывало с детьми. Но как только Зекоманда взялась за пенсии то посиделки прекратились. Вот откуда совок и заползает в молодые умы, потому что из бабушек и дедушек деньгу тянут и слушают всякую ересь про поломбиры по 20к
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08.03.2021 11:41 Відповісти
Гардон 15 числа начнет продажу противоковидных пирамидок. Дешевле вакцины.
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08.03.2021 10:35 Відповісти
Дима ваш Гордон, любитель лечиться пирамидками, много чего говорит, что-то проканывает, что-то остаётся на уровне 'вот-вот , но никак'. В наше время просто смешно жить слухами, игнорируя информацию. Диму не упрекаю, он зарабатывает деньги, по-своему, любит Украину, мы можем его слушать или нет, но ставить его высказывания в категорию - истина в последней инстанции - я бы не стала.
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08.03.2021 10:36 Відповісти
Таня, с праздником вас. Ну я же с иронией написал. Неужели вы этого не поняли?
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08.03.2021 10:48 Відповісти
Простите, теперь понятно.
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08.03.2021 10:58 Відповісти
15 березня, понеділок.Початок Великого посту
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08.03.2021 18:24 Відповісти
910 прививок? Он один професор говорит, что бы Украине избежать катастрофи нужно по 200000 ежедневно прививать, а они и тысячи не могут...
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08.03.2021 09:56 Відповісти
Могут, возможно: но антиреклама сделала своё дело - люди не идут, а зря, я бы пошла.
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08.03.2021 10:38 Відповісти
море тепле ,Вас же Билл Гейтс уже придупредил ,что кроме Чипа ,будет отслеживать и выводить также Дейла , а для особо одаренных ещё и Гаечку 🤣🤣🤣🤣 такое впечатление ,что ни все живут в 21-м веке некоторые застряли в 17-м 🤫🤦🤣
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08.03.2021 10:07 Відповісти
900 в сутки - ни о чем.

При этом, если не будет выбрано количество вовремя, вакцина может перестать быть годной. Не хотят врачи вакцинироваться -дайте вакцинироваться другим категориям . Многие врачи уже переболели плюс антиреклама из рашки плюс внутренняя работают против
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08.03.2021 10:30 Відповісти
910 вакцинувань на добу - це не так все і погано, як для країни з клоуном-президентом!
Його шапіто провакцинуються для відосиків і фото, а решта лохів (маю на увазі громадян України) "мастіть собі голову".
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08.03.2021 10:37 Відповісти
Турборежим в дії
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08.03.2021 10:54 Відповісти
1000×365=365000 40000000/365000= 109 років. І це тільки по 1 разу вакцини. По другому разу це буде в 2130 році. З такими показниками ми не майстри по коронавірусу, а супер-мега-олімпійські чемпіони.
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08.03.2021 11:23 Відповісти
молчали бы, что ли? ну даже последние лохи не гордяться и не хвастаються такими (большими) достяжениями.
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08.03.2021 11:50 Відповісти
"COVID-вакцинация стартовала в 114 странах мира, сделали более 304 млн прививок. В Украине вакцинированы 17 947 человек: за сутки сделали 910 прививок" - https://censor.net/ru/news/3250739/k_kontsu_nedeli_my_planiruem_vyyiti_na_uroven_1011_tys_vaktsinatsiyi_ot_covid19_v_den_stepanov
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku
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08.03.2021 11:55 Відповісти
Это то самое,что колоть мочу,-эфект будет одинаковый.
Гівно є гівно...
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08.03.2021 13:25 Відповісти
Добавлю,с моих знакомых и родных,ни один не пойдёт этим гівном колоться...
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08.03.2021 13:27 Відповісти
я не понимаю вас, сами не хотите колоться, и медленные темпы. где логика? обосрать все? индийская фармакология признана во всем мире, в отличии от китайского дерьма, и его рос. спутника...
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09.03.2021 07:04 Відповісти
Расскажите этот бред Израилю,где эта разбавленная моча бабуином под запретом...
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09.03.2021 11:39 Відповісти
Похоже, как сигареты, с 18 нужно лекарства продавать(
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08.03.2021 16:00 Відповісти
Верховный суд США отменил всеобщую вакцинацию, признав предлагаемые "вакцины" грандиозным жульничеством, наносящим непоправимый генетический вред тем кто привился. Отверг утверждения Билла Гейтса и поддержал иск его оппонента сенатора Роберта Кеннеди младшего
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08.03.2021 22:53 Відповісти
 
 