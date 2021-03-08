ДСНС попереджає про загрози нових підтоплень на заході України: у річках піднімається рівень води

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про підвищення рівня води в річках західної України і можливі підтоплення.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що 8 березня на річці Свіж біля Букачівців (притока Дністра в Івано-Франківській області) очікується підйом води на 0,1-0,6 м над поточними відмітками. Можливо затоплення заплави і окремих господарських об'єктів.

8-9 березня на річках басейну Прип'яті очікується підйом рівнів води (над поточними рівнями) на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплавних територій. Можливо затоплення присадибних ділянок та сільськогосподарських угідь в прирічкових населених пунктах Волинської області.

Також читайте: На заході України можливі підтоплення через підвищення рівня води в річках

8 березня на річці Західний Буг біля села Літовіж очікується підйом рівнів води (над поточними рівнями) на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплав, сільськогосподарських угідь (Волинська область,) на Західному Бузі та його окремих притоках на 0,1 -0,4 м; на річці Солокія біля Червонограда можливе затоплення господарських угідь і окремих будівель (Львівська область).