УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7346 відвідувачів онлайн
Новини
1 702 17

ДСНС попереджає про загрози нових підтоплень на заході України: у річках піднімається рівень води

ДСНС попереджає про загрози нових підтоплень на заході України: у річках піднімається рівень води

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про підвищення рівня води в річках західної України і можливі підтоплення.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що 8 березня на річці Свіж біля Букачівців (притока Дністра в Івано-Франківській області) очікується підйом води на 0,1-0,6 м над поточними відмітками. Можливо затоплення заплави і окремих господарських об'єктів.

8-9 березня на річках басейну Прип'яті очікується підйом рівнів води (над поточними рівнями) на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплавних територій. Можливо затоплення присадибних ділянок та сільськогосподарських угідь в прирічкових населених пунктах Волинської області.

Також читайте: На заході України можливі підтоплення через підвищення рівня води в річках

8 березня на річці Західний Буг біля села Літовіж очікується підйом рівнів води (над поточними рівнями) на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплав, сільськогосподарських угідь (Волинська область,) на Західному Бузі та його окремих притоках на 0,1 -0,4 м; на річці Солокія біля Червонограда можливе затоплення господарських угідь і окремих будівель (Львівська область).

Автор: 

повінь (172) паводок (233) потоп (85) ДСНС (5083)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
... и падает уровень лесистости в горах.
Даже не знаю, жалко мне местных жителей или нет?
показати весь коментар
08.03.2021 09:37
+4
Спиляний ліс їм в поміч.
показати весь коментар
08.03.2021 09:38
+4
Пусть приезжают крымчане: напиться воды и умереть.
показати весь коментар
08.03.2021 09:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
... и падает уровень лесистости в горах.
Даже не знаю, жалко мне местных жителей или нет?
показати весь коментар
08.03.2021 09:37 Відповісти
Не скромничай , знаешь .
показати весь коментар
08.03.2021 09:43 Відповісти
не пали контору.
показати весь коментар
08.03.2021 09:48 Відповісти
Там всегда потоп был, и не в таких масштабах, все зависит от количества выпавшего снега .Но пукнуть обязан каждый хохол..((
показати весь коментар
08.03.2021 10:13 Відповісти
Спиляний ліс їм в поміч.
показати весь коментар
08.03.2021 09:38 Відповісти
Надо сажать лес , а ещё лучше тех , кто его вырубывал и продавал .
показати весь коментар
08.03.2021 09:39 Відповісти
Да. Одни сажают - другие пилят.
показати весь коментар
08.03.2021 09:54 Відповісти
ГСЧС предупреждает об угрозах новых подтоплений на западе Украины: в реках поднимается уровень воды - Цензор.НЕТ 2498
показати весь коментар
08.03.2021 10:13 Відповісти
Пусть приезжают крымчане: напиться воды и умереть.
показати весь коментар
08.03.2021 09:47 Відповісти
А в Крыму в деревне Гадюкино в ето время высохли реки....
показати весь коментар
08.03.2021 09:53 Відповісти
И тут скрепным везет!
показати весь коментар
08.03.2021 11:03 Відповісти
Можно подумать что 50 лет назад там было без наводнений и снега выше крыш
показати весь коментар
08.03.2021 09:58 Відповісти
Без таких катастрофических потому что леса задерживали воду и снеготаиние!
показати весь коментар
08.03.2021 10:15 Відповісти
В Крым завезли тысячи татар из Казани типа строителей,драки,пьянки поножовщина,это РАБссия чуваки,а в Форосе навезли стройматериалов что хватит построить тысячу Небоскребов уникальную парковую зону Фороса превратили в Свинарник...
показати весь коментар
08.03.2021 10:05 Відповісти
Можна повень на пеньках переседіти, сухо і гладенько, а головне тінь не заважає сонечку.
показати весь коментар
08.03.2021 10:42 Відповісти
Пора вже робити канал в центральну Україну, там посуха і річки обміліли.
показати весь коментар
08.03.2021 11:00 Відповісти
Взагалі балтійський напрямок рідко затоплює.Нагадаю,Львів точково стоїть на самому водорозділі рік,а конкретно водорозділом є вулиця Пасічна.З однієї сторони вулиці в ярах Ботанічного саду починається Полтва,яка в Західний Буг,Буг,Віслу і в Балтійське море.З другої сторони вулиці починаються яри винниківського лісу,річка Марунька,Дністер - і в Чорне море.Так от - розливається найчастіше Дністер,бо його підсилюють річки з Карпат - Стрий,Опір...Поки що там спокійно,земля ще може вбирати вологу,початок зими був сухий.Але і сніг тільки но почав в горах танути,так що все попереду.
показати весь коментар
08.03.2021 11:18 Відповісти
 
 