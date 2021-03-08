Американські вчені попереджають про небезпеку трьох нових штамів коронавірусу: можуть призводити до повторного зараження і підвищеної смертності
Американські лікарі і дослідники наполягають на необхідності дотримуватися заходів захисту від коронавірусу, оскільки недавно виявлені штами можуть нести особливу небезпеку.
Про це повідомляє Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.
Тривогу медиків викликають три нові штами, які виявили в Бразилії, Нью-Йорку і Каліфорнії.
Мутація вірусу, яку вперше виявили у Бразилії й назвали P.1, вже зафіксована у шести американських штатах та Японії. Цей різновид підтвердили у багатьох людей, які вже одужали після коронавірусу, що підвищує занепокоєння про те, що цей штам може призводити до повторного інфікування через його стійкість до антитіл.
"Інший різновид коронавірусу B.1.526 виявили спершу у Нью-Йорку та прилеглих штатах. Як і бразильська мутація, цей штам, підозрюють вчені, може виявитись більш стійким до певного курсу лікування і вакцин", - йдеться в повідомленні.
Каліфорнійський штам, що називають B.1.427 або B.1.429, за попередніми висновками, може призводити до підвищеного ризику серйозних ускладнень або смертності. Зокрема, із поширенням цього різновиду пов'язують складну ситуацію у відділеннях інтенсивної терапії штату.
Якщо ці штами виявляться більш заразними і стійкими до вакцин, це може відкотити назад весь прогрес в боротьбі проти пандемії, застерігає директор американського Центру з контролю і запобігання захворювань Рошель Валенська.
У той же час, зазначають дослідники, незважаючи на те, що нові мутації роблять вакцини менш ефективними, щеплення залишаються надзвичайно важливим засобом захисту від коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про якихось цапів і собак марить....
Терміново ковтай бояру, бо дупу підірве.
з віросум а то і унеможливлює її.
Українці ще не встигли вакцинуватися (чіпізуватися) перший раз, а в США вже обновлення до чіпів виходить від Гейтса! Як вперше чпіовані будуть отримувати команди з мереж 5G?
Надто багато питань і всі без відповіді(((
ПРИХИЛЬНИКИ "ТЕОРІЙ ЗМОВ" ВИРІЗНЯЮТЬСЯ ВИНЯТКОВОЮ ГРАМОТНІСТЮ....
Так задумано Творецем. А також Існує імунітет живих організмів, який ефективно протидіє цим вірусом. Але комусь важливо створювати хайп на цілком природніх речах, створюючи видимість катастрофи
смертність лише в 10 разів вища грипу...
хтось та виживе..
95,611,973
Cases which had an outcome:
93,005,401 (97%)
Recovered / Discharged
2,606,572 (3%)
Deaths
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Як в анекдоті?
У померлого десять ножових поранень і короновірус.
Запишіть діагноз - смерть від коронавірусу з ускладненнями)
А санкція на все дана Богом. Бог поза межами добра і зла. І після закінченої партії гравці, складуть фігурки і підуть пити чай очок
дурантинофіли,у вас логіка кульгає!
де кожен тепер буде з намордником, може і з нашийником і без прав, як в
радянському союзі
З явились нові штами короновіруса - ВОВА, МАША, ЮЛЯ, дуже небезпечні і летальні
ДЯКУЄМО ЗА ІНФУ - БРЕЩІТЬ І НАДАЛІ ЯК ТАМ КОРАБЛІ БОРОЗДЯТЬ ПРОСТОРИ
ВЕЛИКОГО СЕНАТУ
«Почувствовав лёгкие симптомы, похожие на симптомы COVID-19, президент и госпожа Асма Асад провели ПЦР-исследование. Результат показал, что они инфицированы вирусом», - говорится в сообщении канцелярии президента в Twitter.
Там подчеркнули, что глава государства и его супруга находятся в хорошем, стабильном состоянии. Они продолжат работать, находясь на карантине.
22 февраля в Сирии зарегистрировали и разрешили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».