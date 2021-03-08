Американські вчені попереджають про небезпеку трьох нових штамів коронавірусу: можуть призводити до повторного зараження і підвищеної смертності

Американські лікарі і дослідники наполягають на необхідності дотримуватися заходів захисту від коронавірусу, оскільки недавно виявлені штами можуть нести особливу небезпеку.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

Тривогу медиків викликають три нові штами, які виявили в Бразилії, Нью-Йорку і Каліфорнії.

Мутація вірусу, яку вперше виявили у Бразилії й назвали P.1, вже зафіксована у шести американських штатах та Японії. Цей різновид підтвердили у багатьох людей, які вже одужали після коронавірусу, що підвищує занепокоєння про те, що цей штам може призводити до повторного інфікування через його стійкість до антитіл.

"Інший різновид коронавірусу B.1.526 виявили спершу у Нью-Йорку та прилеглих штатах. Як і бразильська мутація, цей штам, підозрюють вчені, може виявитись більш стійким до певного курсу лікування і вакцин", - йдеться в повідомленні.

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Каліфорнійський штам, що називають B.1.427 або B.1.429, за попередніми висновками, може призводити до підвищеного ризику серйозних ускладнень або смертності. Зокрема, із поширенням цього різновиду пов'язують складну ситуацію у відділеннях інтенсивної терапії штату.

Якщо ці штами виявляться більш заразними і стійкими до вакцин, це може відкотити назад весь прогрес в боротьбі проти пандемії, застерігає директор американського Центру з контролю і запобігання захворювань Рошель Валенська.

У той же час, зазначають дослідники, незважаючи на те, що нові мутації роблять вакцини менш ефективними, щеплення залишаються надзвичайно важливим засобом захисту від коронавірусу.