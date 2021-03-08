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Новини Коронавірус і карантин
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Американські вчені попереджають про небезпеку трьох нових штамів коронавірусу: можуть призводити до повторного зараження і підвищеної смертності

Американські вчені попереджають про небезпеку трьох нових штамів коронавірусу: можуть призводити до повторного зараження і підвищеної смертності

Американські лікарі і дослідники наполягають на необхідності дотримуватися заходів захисту від коронавірусу, оскільки недавно виявлені штами можуть нести особливу небезпеку.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

Тривогу медиків викликають три нові штами, які виявили в Бразилії, Нью-Йорку і Каліфорнії.

Мутація вірусу, яку вперше виявили у Бразилії й назвали P.1, вже зафіксована у шести американських штатах та Японії. Цей різновид підтвердили у багатьох людей, які вже одужали після коронавірусу, що підвищує занепокоєння про те, що цей штам може призводити до повторного інфікування через його стійкість до антитіл.

"Інший різновид коронавірусу B.1.526 виявили спершу у Нью-Йорку та прилеглих штатах. Як і бразильська мутація, цей штам, підозрюють вчені, може виявитись більш стійким до певного курсу лікування і вакцин", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ВООЗ зафіксувала найвищий за місяць добовий приріст хворих на коронавірус у світі

Каліфорнійський штам, що називають B.1.427 або B.1.429, за попередніми висновками, може призводити до підвищеного ризику серйозних ускладнень або смертності. Зокрема, із поширенням цього різновиду пов'язують складну ситуацію у відділеннях інтенсивної терапії штату.

Якщо ці штами виявляться більш заразними і стійкими до вакцин, це може відкотити назад весь прогрес в боротьбі проти пандемії, застерігає директор американського Центру з контролю і запобігання захворювань Рошель Валенська.

У той же час, зазначають дослідники, незважаючи на те, що нові мутації роблять вакцини менш ефективними, щеплення залишаються надзвичайно важливим засобом захисту від коронавірусу.

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
Опять бабло... И опять фармацевтика в наваре...
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08.03.2021 10:03
+5
Ну куди вони поспішають?Потрібно діяти поступово - зробити вакцину,продати всім,потім новий штам,нова вакцина,знову продати всім.І так разів з десять,поки офігєвше людство не плюне і на штами,і на вакцини.І так ми просто не встигаємо за тими вірусами...І лишень одна надія жевріє - що ми колись доженемо тих,хто це все придумав і...подякуємо...Потім ще раз доженемо і знову подякуємо...але вже остаточно...
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08.03.2021 10:59
+4
А британські вчені нічьо не кажуть?
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08.03.2021 10:03
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Так гляди и поверишь в вопли про масонов и прочее. но то шо на планете надо бы оставить с пол-млрд., это факт - засрали уже порядочно ведь.
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08.03.2021 10:01 Відповісти
А що, "гівном" тебе вже вкололи?
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08.03.2021 10:18 Відповісти
А що твою "рузькоговорячую" щелепу вивертає, коли читаєш по-українські?
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08.03.2021 21:00 Відповісти
Бідна тваринка, що ж воно зі своєю "рузькоговорящей" щелепою робить.
Про якихось цапів і собак марить....
Терміново ковтай бояру, бо дупу підірве.
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09.03.2021 07:19 Відповісти
А британські вчені нічьо не кажуть?
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08.03.2021 10:03 Відповісти
Опять бабло... И опять фармацевтика в наваре...
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08.03.2021 10:03 Відповісти
А никого не смущает что новый всплеск совпал с началом вакцинации + 2 недели
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08.03.2021 10:07 Відповісти
США находятся рядом с Китае в Азии потому и смертность в США бешенная от ковида..ЧайнаТаунов больше чем во всем Мире вместе взятом...
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08.03.2021 10:13 Відповісти
Інтєрєсно, войдьом лі ми в золотой міліард?
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08.03.2021 10:14 Відповісти
Надійся...
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08.03.2021 10:22 Відповісти
нет. мы не в ЕС. Хотя Европа активно вымирает.
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08.03.2021 10:42 Відповісти
Американські вчені попереджають про небезпеку трьох нових штамів коронавірусу: можуть призводити до повторного зараження і підвищеної смертності - Цензор.НЕТ 8252
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08.03.2021 10:17 Відповісти
Американські вчені попереджають про небезпеку трьох нових штамів коронавірусу: можуть призводити до повторного зараження і підвищеної смертності - Цензор.НЕТ 6657
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08.03.2021 12:02 Відповісти
Американські вчені попереджають про небезпеку трьох нових штамів коронавірусу: можуть призводити до повторного зараження і підвищеної смертності - Цензор.НЕТ 8285
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08.03.2021 10:18 Відповісти
І після таких новин знаходяться розумники які заважають вакцинації своїми насправді тупими повідомленнями про різного роду змовами що лише збільшує час боротьби людства
з віросум а то і унеможливлює її.
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08.03.2021 10:18 Відповісти
это ты пускаешь гулять новые штаммы?
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08.03.2021 10:33 Відповісти
Для початку навчіться ввічливості а потім задавайте питання.
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08.03.2021 19:25 Відповісти
Американські вчені попереджають про небезпеку трьох нових штамів коронавірусу: можуть призводити до повторного зараження і підвищеної смертності - Цензор.НЕТ 8675
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08.03.2021 10:20 Відповісти
Американські вчені попереджають про небезпеку трьох нових штамів коронавірусу: можуть призводити до повторного зараження і підвищеної смертності - Цензор.НЕТ 1755 реальная карта мира
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08.03.2021 10:22 Відповісти
Знову хитра кампанія заставити вакцинуватися ьільшість повіривших у чіпи Гейтса😂
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08.03.2021 10:27 Відповісти
А теперь подумайте почему Япония напала на Перл-Харбор в 1941 году так быстро и внезапно ...если сможете понять то что я выдал выше...
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08.03.2021 10:28 Відповісти
Япония и США воюют 4 года,а вы о той войне ничего не знаете...странно,правда?
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08.03.2021 10:33 Відповісти
Лахта.Сказки.
Американські вчені попереджають про небезпеку трьох нових штамів коронавірусу: можуть призводити до повторного зараження і підвищеної смертності - Цензор.НЕТ 601
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08.03.2021 12:03 Відповісти
От тебя словесный понос на каждой ветке.
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08.03.2021 13:28 Відповісти
Які ще нові штами короновірусу???
Українці ще не встигли вакцинуватися (чіпізуватися) перший раз, а в США вже обновлення до чіпів виходить від Гейтса! Як вперше чпіовані будуть отримувати команди з мереж 5G?
Надто багато питань і всі без відповіді(((
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08.03.2021 10:43 Відповісти
ТУПИЙ СТЬОБ.
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08.03.2021 11:51 Відповісти
коронобесы в своих проповедях расчитывали на стадо дебилов но теперь сами похожи на непуганых идиотов. Но будет суд над этой шоблой шарлатонов быстрый и праведный только тогда поумнеют. Новый мировой порядок уже катитца на этих горе преобразавателей-революционеров
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08.03.2021 10:43 Відповісти
катитца на этих горе преобразавателей

ПРИХИЛЬНИКИ "ТЕОРІЙ ЗМОВ" ВИРІЗНЯЮТЬСЯ ВИНЯТКОВОЮ ГРАМОТНІСТЮ....
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08.03.2021 11:53 Відповісти
Подозреваю, что китайцы под себя мир зачищают... Ресурсы планеты ограничены.
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08.03.2021 10:44 Відповісти
Колгосп ім Б.Гейтса працює, ланковий об'єднаної буксирної бригади Ральф Барік збирає рекордні штами коронавірусів на полях чашечки Петрі. Врожай піде в засіки міжнародних фармкорпорацій для їх упішного викориситання на територіях пандемій.
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08.03.2021 10:46 Відповісти
" Американські вчені попереджають про небезпеку трьох нових штамів коронавірусу"- ху їз ці "вчені"? Мавпи, цуцики чи однак4 якісь дресировані гомініди? КурвоНафірус не виділено ні в одній лабораторії світу , а якісь ноунейми вангують! Це вже нагадує Діда Панаса котрий в кінці ненароком признався- "От така то малята фуйня."
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08.03.2021 10:50 Відповісти
В перспективе мутаций может появиться такой монстр , который одержит победу над консолидированным разумом человечества. Зато кто-то заработает много бабла. Но кому оно будет нужно среди пустоты
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08.03.2021 10:54 Відповісти
Ну куди вони поспішають?Потрібно діяти поступово - зробити вакцину,продати всім,потім новий штам,нова вакцина,знову продати всім.І так разів з десять,поки офігєвше людство не плюне і на штами,і на вакцини.І так ми просто не встигаємо за тими вірусами...І лишень одна надія жевріє - що ми колись доженемо тих,хто це все придумав і...подякуємо...Потім ще раз доженемо і знову подякуємо...але вже остаточно...
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08.03.2021 10:59 Відповісти
Ілумінаріс існують із часів Риму. Вони вічні як Рим. Людство повинно навчатись як із розпізнавати.
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08.03.2021 11:47 Відповісти
Українською буде науковець, а не вчений. і дньом і ночью кот учьоний...і вдень і вночі кіт науковець...психіатри вже нарешті мають дати пояснення, чому у так званій російській "мові" суцільні прикметники замість іменників.
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08.03.2021 11:01 Відповісти
Дайте їм паспорт прививок.
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08.03.2021 11:04 Відповісти
Багато видів вірусу (в тому числі короно) існували сотні і тисячі років тому, існують зараз і будуть існувати в майбутньому. Мутуючи і змінючись кожного року.
Так задумано Творецем. А також Існує імунітет живих організмів, який ефективно протидіє цим вірусом. Але комусь важливо створювати хайп на цілком природніх речах, створюючи видимість катастрофи
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08.03.2021 11:04 Відповісти
ДІЙСНО..
смертність лише в 10 разів вища грипу...
хтось та виживе..
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08.03.2021 11:55 Відповісти
CLOSED CASES

95,611,973

Cases which had an outcome:

93,005,401 (97%)
Recovered / Discharged

2,606,572 (3%)
Deaths
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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08.03.2021 12:07 Відповісти
Це в тій статистиці стосовно СМЕРТНОСТІ, де у всіх померлих у кого виявлений короновірус автоматом записують в померлих ВІД коронавірусу?
Як в анекдоті?
У померлого десять ножових поранень і короновірус.
Запишіть діагноз - смерть від коронавірусу з ускладненнями)
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08.03.2021 16:13 Відповісти
Думаю Бог віруси не придумвав і не розробляв, це робота іншої істоти - ту що рогатою зображують.
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08.03.2021 11:59 Відповісти
А Ви думаєте, що рогатий може діяти без санкції зверху?)
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08.03.2021 18:47 Відповісти
До свого сроку в нього розв язані руки і на Бога валити не треба
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08.03.2021 20:27 Відповісти
Правильно) тому, що це його план) свобода вибору людини повинна бути реалізована.
А санкція на все дана Богом. Бог поза межами добра і зла. І після закінченої партії гравці, складуть фігурки і підуть пити чай очок
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08.03.2021 22:00 Відповісти
Не курив би ти шановний різні трави...
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09.03.2021 11:51 Відповісти
Які гравці чи ти вважаєш створеного сатану Люцифера равним Богу Творцю ?
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09.03.2021 11:54 Відповісти
Чомусь цим вченим заціпило розказати звідки з'явився той штучний коронавірус. Чому їм це заціпило, а тут ніби прорвало поговорити на тему - вас ще не дістало тоді, ось вам ще три штами і буде вам щастя.
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08.03.2021 11:21 Відповісти
Американські вчені попереджають про небезпеку трьох нових штамів коронавірусу: можуть призводити до повторного зараження і підвищеної смертності - Цензор.НЕТ 5433
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08.03.2021 11:56 Відповісти
Ніхто і не сумнівався, доречі. Соціалісти вигадали для людства чергову страшилку. Глоба(не потепління не зовсім працювало.
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08.03.2021 11:43 Відповісти
Чіпувальник Людства Білл Гейтс хіба соціаліст?

дурантинофіли,у вас логіка кульгає!
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08.03.2021 11:59 Відповісти
Дурік, уся верхівка цього світу будує соцілістичне майбутнє для людства

де кожен тепер буде з намордником, може і з нашийником і без прав, як в
радянському союзі
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08.03.2021 12:03 Відповісти
і лише північна Корея,Туркменистан і Венесуела поки що тримаються..
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08.03.2021 12:12 Відповісти
А ти ошийник собі вибрав чи ні ...
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08.03.2021 20:29 Відповісти
Американские врачи и исследователи настаивают на необходимости соблюдать меры защиты от коронавируса, поскольку недавно обнаруженные штаммы могут нести особую опасность. Источник: https://censor.net/ru/n3251979

З явились нові штами короновіруса - ВОВА, МАША, ЮЛЯ, дуже небезпечні і летальні
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08.03.2021 11:57 Відповісти
Тревогу медиков вызывают три новых штамма, которые обнаружили в Бразилии, Нью-Йорке и Калифорнии. Мутация вируса, которую впервые обнаружили в Бразилии и назвали P.1, Источник: https://censor.net/ru/n3251979

ДЯКУЄМО ЗА ІНФУ - БРЕЩІТЬ І НАДАЛІ ЯК ТАМ КОРАБЛІ БОРОЗДЯТЬ ПРОСТОРИ
ВЕЛИКОГО СЕНАТУ
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08.03.2021 12:05 Відповісти
Лахті,ПНХ!
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08.03.2021 12:13 Відповісти
Звісно, як що ти з Лахти.
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08.03.2021 21:37 Відповісти
Билл Гейтс ранее рассказывал что бы снизить количество углекислого газа, надо уменьшить количество людей на планете, что в свою очередь уменьшит использование сокращающихся ресурсов. таким образом они борются с перенаселением планеты. Миллиардерам столько прислуги не нужно.
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08.03.2021 13:22 Відповісти
А скрєпи то трєщят... 😁
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08.03.2021 14:16 Відповісти
https://newssky.com.ua/sputnik-v-ne-pomog-asad-i-ego-supruga-zaboleli-koronavirusom/ Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заболели коронавирусом спусят две недели после вакцинации российской вакциной "Спутник V". Как пишет russian.rt.com, об этом сообщила канцелярия сирийского лидера.
«Почувствовав лёгкие симптомы, похожие на симптомы COVID-19, президент и госпожа Асма Асад провели ПЦР-исследование. Результат показал, что они инфицированы вирусом», - говорится в сообщении канцелярии президента в Twitter.
Там подчеркнули, что глава государства и его супруга находятся в хорошем, стабильном состоянии. Они продолжат работать, находясь на карантине.
22 февраля в Сирии зарегистрировали и разрешили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
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08.03.2021 19:37 Відповісти
 
 