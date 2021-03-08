Колишній глава "Нафтогазвидобування" Семінський виводив із компанії гроші і через власні фірми-прокладки, - ЗМІ

Екстопменеджер видобувної компанії "Нафтогазвидобування" Олег Семінський у період керівництва компанією активно виводив з неї гроші через підконтрольні йому фірми-прокладки й ухилявся від сплати податків.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на слова Миколи Рудьковського.

"У розмові з "РБК-Україна" Рудьковський як один з акціонерів компанії в той період не приховує претензій до топменеджера компанії, який, за його словами, активно займався виведенням грошей через фірми-прокладки, ухиленням від сплати податків і подібними речами", - йдеться в статті.

"РБК-Україна" також опублікувало аудіозапис розмови між Рудьковським і Семінським, що підтверджує причетність останнього до схем крадіжки грошей з "Нафтогазвидобування".

Згідно з офіційною звітністю, на кінець 2012 року - останнього року перед звільненням Семінського - борг "Нафтогазвидобування" перед державним бюджетом становив 64 млн грн.

Схеми з використанням підконтрольних Семінським фірм-прокладок привели до того, що в 2012 році "Нафтогазвидобування" стала збитковою компанією й опинилася на межі банкрутства.

Раніше повідомлялося, що Семінський керував компанією "Нафтогазвидобування" з 2003 по 2013 рік. Останні роки компанія стрімко накопичувала борги і знижувала видобуток по 15-20% щороку. У 2019 року Семінський отримав мандат народного депутата.