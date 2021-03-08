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Колишній глава "Нафтогазвидобування" Семінський виводив із компанії гроші і через власні фірми-прокладки, - ЗМІ

Колишній глава

Екстопменеджер видобувної компанії "Нафтогазвидобування" Олег Семінський у період керівництва компанією активно виводив з неї гроші через підконтрольні йому фірми-прокладки й ухилявся від сплати податків.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на слова Миколи Рудьковського.

"У розмові з "РБК-Україна" Рудьковський як один з акціонерів компанії в той період не приховує претензій до топменеджера компанії, який, за його словами, активно займався виведенням грошей через фірми-прокладки, ухиленням від сплати податків і подібними речами", - йдеться в статті.

"РБК-Україна" також опублікувало аудіозапис розмови між Рудьковським і Семінським, що підтверджує причетність останнього до схем крадіжки грошей з "Нафтогазвидобування".

Згідно з офіційною звітністю, на кінець 2012 року - останнього року перед звільненням Семінського - борг "Нафтогазвидобування" перед державним бюджетом становив 64 млн грн.

Схеми з використанням підконтрольних Семінським фірм-прокладок привели до того, що в 2012 році "Нафтогазвидобування" стала збитковою компанією й опинилася на межі банкрутства.

Раніше повідомлялося, що Семінський керував компанією "Нафтогазвидобування" з 2003 по 2013 рік. Останні роки компанія стрімко накопичувала борги і знижувала видобуток по 15-20% щороку. У 2019 року Семінський отримав мандат народного депутата.

Автор: 

податки (3807) Рудьковський (78) махінації (415) Семінський Олег (50)


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Топ коментарі
+16
Типичная подготовка до "прихватизации" Ахметовым.
Сначала загоняют в долги, потом пропадает руководство, и о-па на белом ишачке появляется "эффективный собственник", которого буквально умоляют забрать себе "убыточное" предприятие.
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08.03.2021 10:22
+8
Як лише людина поступила в чергову партію, вона що відразу стала святою, чи дияволом ? Та порахувати скільки партій поміняла політична еліта України і бог запутається. А так відправити на каторжні галери обох. Не помилимося.
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08.03.2021 10:22
+4
Как неожиданно! Им зарплаты надо еще больше, что бы не воровали. Покажите мне хоть одного вора переставшего воровать , из-за высокой зарплаты.
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08.03.2021 10:41
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Як лише людина поступила в чергову партію, вона що відразу стала святою, чи дияволом ? Та порахувати скільки партій поміняла політична еліта України і бог запутається. А так відправити на каторжні галери обох. Не помилимося.
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08.03.2021 10:22 Відповісти
Типичная подготовка до "прихватизации" Ахметовым.
Сначала загоняют в долги, потом пропадает руководство, и о-па на белом ишачке появляется "эффективный собственник", которого буквально умоляют забрать себе "убыточное" предприятие.
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08.03.2021 10:22 Відповісти
В этом и есть преимущество частной собственности. Все эффективные менеджеры это проблема собственника, а не бюджета.
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08.03.2021 10:33 Відповісти
В условиях Украины ,это проблема государства. Разорили ,украли ,спрятали налоги.
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08.03.2021 11:05 Відповісти
"Нафтогазвидобування" була заснована в 1999 році Рудьковським у партнерстві з Петром Порошенком. На початку 2000 - 50%-ва частка Порошенко в проекті перейшла Нестору Шуфричу.
В цій компанії ніколи не було і найменшої частки, яка б належала державі.
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08.03.2021 13:52 Відповісти
Зарплата ж маленька, ось і краде.
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08.03.2021 10:24 Відповісти
Звісно, недарма від Семінського чесна людина Рудьковський вимагав 200 лямів зєлєні. Були ж певні підрахунки та зобовьязання по розподілу накраденої здобичі.
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08.03.2021 10:25 Відповісти
Может наоборот? Ворюга пробрался в загончик Осла и пробует реализовать свое положение.
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08.03.2021 10:27 Відповісти
"А был ли мальчик?") Похищали его или сам прятался? Какой идиот будет держать несколько лет в плену, чтобы потом выпустить?
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08.03.2021 11:33 Відповісти
Шота я не удивлен. Зесвинарчуки у Осла под носом промышлюят. Наживаются на крови. Мародеры.
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08.03.2021 10:26 Відповісти
Удивить зескот сложно! Трудно представить удивленного осла.
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08.03.2021 10:44 Відповісти
Як на счет свинарчуков?
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08.03.2021 10:47 Відповісти
Факты в студию !Насколько я знаю ему принесли извинения за то что оболгали.
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08.03.2021 10:55 Відповісти
Никто ничего не приносил , решение подольского суда отменено 9 декабря ....
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08.03.2021 15:02 Відповісти
"Новое литцо" для зебобикоов.
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08.03.2021 10:28 Відповісти
Все,кто в этом котле варится ворюги.
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08.03.2021 10:30 Відповісти
Совсем не по теме. Случайно попался анекдот в сети к 8 марта :

Квіти не найпрактичніший подарунок на 8 Березня. Постоять пару днів, а далі в смітник. Інша справа свиняча голова. Це і суп, і холодець, і просто красиво.

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08.03.2021 10:36 Відповісти
как я понимаю, все *эффективные* собственники тупо крадут наперегонки сами у себя и пока их не прижмут, ходят друг к другу в гости на чай)
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08.03.2021 10:41 Відповісти
Он воровал не у себя ,а у нас ! Читай внимательней.
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08.03.2021 10:43 Відповісти
я нормально читал, то что он не платил налоги - типично для собственников, но они крысили деньги друг у друга на ура....
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08.03.2021 10:44 Відповісти
Возможно и так ,но я понял по другому. Не важно...
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08.03.2021 10:49 Відповісти
Как неожиданно! Им зарплаты надо еще больше, что бы не воровали. Покажите мне хоть одного вора переставшего воровать , из-за высокой зарплаты.
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08.03.2021 10:41 Відповісти
Про що я і писав декілька днів тому. Приїзд Рудьковського в Україну призведе не до його арешту, а до купи скандалів. Невіглас Зєлєнскій, прийнявши сторону Семінського, ще раз показав, що державою керувати - це не його. Розумний і далекоглядний політик не приймає ні чию сторону в таких випадках, а в ідеалі - взагалі не лізе у бізнесові і напівкримінчоьні розбірки одіозних постатей. Зєлєнскій це робить регулярно. Нагадаю, що він це робить з двох пичин: фінансової вигоди, як тут, чи рейтингових здобутків, як у випадку позасудового призначення винним Антоненка. І щ найголовніше - відсутність політичного нюху не дає Зєлєнскому отримати з таких речей дивіденди. Навпаки - самі провали. Рудьковський лише почав. Тому буде цікаво.
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08.03.2021 10:44 Відповісти
Пойду с Нострадамусом сверю !
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08.03.2021 10:47 Відповісти
Краще з "Цензором". 😊
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08.03.2021 11:24 Відповісти
такі посадять цигана, кувиркався кувиркався, а зараз буде відпочивати років шість там де був Луценко. Щасливої дороги.
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08.03.2021 10:47 Відповісти
посадить обоих, пока не отдадут наворованное.. P.S. и остальных зе-поросят до кучi.
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08.03.2021 10:51 Відповісти
А вип камера на Мальдивах?
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08.03.2021 10:56 Відповісти
да, как только декларации о доходах заполнят и справки предоставят . с 1991 года, по Конституции. - почему нет?
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08.03.2021 11:56 Відповісти
Настоящий слуга VS Настоящего социалиста. Кто наиболее грязный из них? Ставлю на обоих: "слуги" и социалисты - исключительная мерзость. Зебобики, а вы как думаете?
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08.03.2021 11:07 Відповісти
І зєлєбобіки, і соціалісти використовуючи одну ідеології, що ґрунтується на популізмі. Причому у популізму зжлєбоби сміливо дадуть іору соціалістами.
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08.03.2021 11:27 Відповісти
Можна тільки уявити: скільки відкриється невідомого і злочинного, як тільки прищемити хвіст хоч одному "господарю життя" в недалекому минулому. Ми чекаємо з нетерпінням !!!
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08.03.2021 12:28 Відповісти
Посадить двоих в одну камеру. Выжившему червонец
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08.03.2021 12:38 Відповісти
Жадность депутата "Слуги народа" Семинского, который пользуясь моментом, хочет отхватить кусок бизнеса Рудьковского, может серьезно отразится и на Зеленском, давшему на это свою санкцию.
Размеры махинаций самого Семинского таковы, что неразборчивый и жадный Зеленский влезет в дико коррупционное дело в разгар нарастающих проблем.
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08.03.2021 21:52 Відповісти
В сложившейся ситуации,Рудьковского, необходимо на 100% использовать в качестве "полезного идиота",чтобы впоследствии выйти на ОПГ. Ну а потом накатанная схема,СУД-ШТРАФ и на свободу с чистой совестью...
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09.03.2021 06:39 Відповісти
 
 