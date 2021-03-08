Колишній глава "Нафтогазвидобування" Семінський виводив із компанії гроші і через власні фірми-прокладки, - ЗМІ
Екстопменеджер видобувної компанії "Нафтогазвидобування" Олег Семінський у період керівництва компанією активно виводив з неї гроші через підконтрольні йому фірми-прокладки й ухилявся від сплати податків.
Про це повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на слова Миколи Рудьковського.
"У розмові з "РБК-Україна" Рудьковський як один з акціонерів компанії в той період не приховує претензій до топменеджера компанії, який, за його словами, активно займався виведенням грошей через фірми-прокладки, ухиленням від сплати податків і подібними речами", - йдеться в статті.
"РБК-Україна" також опублікувало аудіозапис розмови між Рудьковським і Семінським, що підтверджує причетність останнього до схем крадіжки грошей з "Нафтогазвидобування".
Згідно з офіційною звітністю, на кінець 2012 року - останнього року перед звільненням Семінського - борг "Нафтогазвидобування" перед державним бюджетом становив 64 млн грн.
Схеми з використанням підконтрольних Семінським фірм-прокладок привели до того, що в 2012 році "Нафтогазвидобування" стала збитковою компанією й опинилася на межі банкрутства.
Раніше повідомлялося, що Семінський керував компанією "Нафтогазвидобування" з 2003 по 2013 рік. Останні роки компанія стрімко накопичувала борги і знижувала видобуток по 15-20% щороку. У 2019 року Семінський отримав мандат народного депутата.
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Сначала загоняют в долги, потом пропадает руководство, и о-па на белом ишачке появляется "эффективный собственник", которого буквально умоляют забрать себе "убыточное" предприятие.
В цій компанії ніколи не було і найменшої частки, яка б належала державі.
Квіти не найпрактичніший подарунок на 8 Березня. Постоять пару днів, а далі в смітник. Інша справа свиняча голова. Це і суп, і холодець, і просто красиво.
Размеры махинаций самого Семинского таковы, что неразборчивый и жадный Зеленский влезет в дико коррупционное дело в разгар нарастающих проблем.