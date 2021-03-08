Після запровадження санкцій США проти Коломойського мовлення медіагрупи "1+1 Media" має також стати предметом розгляду РНБО, - Костинський
Володимир Зеленський мусить продемонструвати послідовність своєї політики протидії російському й олігархічному впливу на Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Сергій Костинський, який був членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в 2015-2020 роках.
"Ворогам – закон. Друзям – ?" Застосування США санкцій проти Ігоря Коломойського та членів його родини створює вікно можливостей для української держави щодо очищення держапарату та парламенту від людей, що знаходяться, за даними преси, в орбіті олігарха.
Володимир Зеленський повинен продемонструвати послідовність своєї політики протидії російському та олігархічному впливу на Україну.
- Проти Ігоря Коломойського мають бути, нарешті, відкриті кримінальні справи
Маю надію, до речі, що проти Віктора Медведчука та його оточення, що потрапили під так звані санкції РНБО, також, нарешті, будуть відкриті кримінальні провадження.
Оскільки саме кримінальне переслідування виключає російських агентів та олігархів з політичного процесу, а не рішення РНБО.
- Мають бути виключені з парламентської фракції "Слуга народу" народні депутати, які входять в групу Ігоря Коломойського.
- Мають бути негайно звільнені топові менеджери в органах влади, які, зокрема, відповідають за інформаційну політику та регулювання медіа.
Українське суспільство, в першу чергу, повинно вимагати звільнення Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, який упродовж 2008-2019 років очолював групу каналів "1+1 Media".
На мою особисту думку, саме під керівництвом Олександра Ткаченка телеканал "1+1" займався політичним медіакілерством в інтересах своїх власників.
Гадаю, така людина точно не має морального права представляти українську культуру та впроваджувати інформаційну політику на державному рівні.
- Мають бути остаточно звільнені члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, які в минулому працювали в "Студії 1+1" і на сьогодні складають половину членів цього регуляторного органу.
Мова йде про Ольгу Герасим’юк, Олега Черниша, Юрія Зіневича та Олену Ніцко.
Показово, що в липні виповниться вже 7 років, як Ольга Герасим’юк та Олег Черниш обіймають свої посади. Тоді як, за законом, строк повноважень члена Національної ради складає лише 5 років.
Гадаю, за продовженням повноважень цих членів Національної ради стоїть колишній голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Нагадаю, саме Ольга Герасим’юк та Олег Черниш у 2018 році, на мою особисту думку, зробили все можливе, щоб Національна рада не змогла вчасно отримати інформацію про кінцевого бенефіціара "1+1 Media".
Я не є прихильником концепції припинення мовлення телеканалів через рішення РНБО. Для цього, як на мене, існують більш надійні правові методи, які гарантують зупинення мовлення токсичних медіа.
Але курс, обраний Володимиром Зеленським, не може бути вибірковим та непослідовним.
Припинення мовлення телеканалів, які мали пряме або опосередковане відношення до Віктора Медведчука, таких як 112 Україна, NewsOne, ZIK та Перший Незалежний, передбачає аналогічний підхід відносно інших активів, до яких мають пряме відношення підсанкційні олігархи.
Таким чином, мовлення медіагрупи "1+1 Media", в яку входять телеканали 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, Бігуді, УНІАН, 1+1 International, а також декілька регіональних компаній, має також стати, за логікою, предметом розгляду РНБО.
Підставою для такого розгляду є наявність Оксани Марченко та Ігоря Коломойського в структурі власності медіа.
Інакше застосування санкцій проти Віктора Медведчука, Оксани Марченко та їхнього оточення, та, відповідно, припинення мовлення телеканалів, які знаходяться в їхній орбіті, виглядатимуть вибірковою практикою, що викликана звичайними політичними іграми", - заявив Костинський.
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Читатели несколько раз нас спрашивали, почему мы критикуем команду Зеленского? Мол, есть ведь другие политические силы, почему же от нас достается именно им? Ответ весьма прост. Потому что, они власть. Тематика нашей страницы: тайны и теневые стороны процессов происходящих на Печерском холме. Т.е., в правительственном квартале украинской столицы. Сейчас его плотно занимает команда Зеленского. Естественно, тема наших исследований - они. Мы вообще стараемся держаться подальше от каких-либо политических предпочтений. Украинская власть для нас интересна в первую очередь как объект исследования.
Что же касается так называемой «команды Зеленского» (никакой команды на самом деле там нет, это очевидно), то тут видимо дает о себе знать разочарование наблюдателя. Ну, примерно, как когда ожидаешь увидеть цветок папоротника, а видишь обычный огурец.
Признаемся, проект «Владимир Зеленский» поначалу нас сильно заинтриговал. Ситуация когда главой государства избирают человека не из системы и без какого-либо политического прошлого - без преувеличения, такого не было нигде на постсоветстком пространстве. Даже Гавел и Валенса имели какой-то опыт в политике, тут же был полностью чистый лист. Человек «селф-мейд» и экс-продюсер телеканала «Интер» - с одной стороны, и человек совершенно без политического прошлого с другой. Без связей, но и свободный от обязательств.
Мы точно знали, что в условиях Украины от позиции лидера зависит очень многое. Мы ожидали увидеть, как Зеленский берет на себя ответственность, как он методом проб и ошибок формирует свою собственную команду, как к подбору людей он будет подходить с позиций их эффективности, а не предыдущих заслуг. Да, мы знали о прежних связях Зеленского с Хорошковским и Коломойским. Мы знали так же, что Коломойский до самого второго тура президентских выборов не верил в победу Зеленского. Андрей Богдан не соврал, Коломойский был лишь одним из инвесторов проекта, реальными двигателями которого были Богдан и Разумков.
И что же мы увидели в результате? Ничего. Вообще. Ноль.
Мы увидели картину полного самоустранения президента от власти. Сначала - замену «вечно вредного» Богдана на «вечно угодливого» Ермака. После - концентрацию в руках Ермака всей власти в стране.
Вокруг Зеленского уже не осталось людей, которым верит он лично - они или убраны (как Трофимов), или приняли правила игры и теперь рассказывают президенту то, что велит Ермак (как Баканов.
Мы видим картину того, как Офис президента занят лишь двумя вещами - самообогащением и поддержанием комфортной для первого лица температуры в теплой ванне, в которую первое лицо погружено. Примеров тому мы уже привели немало.
Что все это значит? Во-первых, выражение «новые лица» уже становится издевательским мэмом, таким же, как было «покращеня» при Януковиче. Очевидно, прецедент Зеленского на десятилетия убьет возможность массового прихода во власть полностью новых людей. Прийти они смогут только через структуры уже существующих партий - ступенька за ступенькой. Во-вторых, давайте скажем честно. Мы имеем дело с еще одной олигархической властью. С властью, которая обслуживает олигархов так, как не обслуживал их ни один украинский президент. Собственно, а почему мы должны в этих условиях вообще сочувствовать команде «Слуги народа» и ее номинальному лидеру?
Что же дальше? К чему придет Украина? На этот вопрос мы отвечать не будем. Удержимся от прогнозов - раскачивание власти снизу сейчас Украине не грозит. А до следующих выборов еще очень много времени. В украинской политике на три месяца делать прогноз - дело неблагодарное. Реальность все равно превзойдет все ожидания. А на несколько лет…
Этим-то украинская политика нам интересна.
А у меня «попутный» «вопрос на засыпку»/для самостоятельного решения/для ответа самому себе - если США ввели санкции против Медведчука, ещё при президентстве Порошенко, а сейчас против Коломойского, но за период президентства Порошенко, то когда можно (и можно ли вообще) ожидать аналогичных санкций от США против самого Порошенко?...
...«Робимо ставки, шановні пані та панове!»
(Ну,«десь так!»)