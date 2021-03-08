Після запровадження санкцій США проти Коломойського мовлення медіагрупи "1+1 Media" має також стати предметом розгляду РНБО, - Костинський

Володимир Зеленський мусить продемонструвати послідовність своєї політики протидії російському й олігархічному впливу на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Сергій Костинський, який був членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в 2015-2020 роках.

"Ворогам – закон. Друзям – ?" Застосування США санкцій проти Ігоря Коломойського та членів його родини створює вікно можливостей для української держави щодо очищення держапарату та парламенту від людей, що знаходяться, за даними преси, в орбіті олігарха.

Володимир Зеленський повинен продемонструвати послідовність своєї політики протидії російському та олігархічному впливу на Україну.

Проти Ігоря Коломойського мають бути, нарешті, відкриті кримінальні справи

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Маю надію, до речі, що проти Віктора Медведчука та його оточення, що потрапили під так звані санкції РНБО, також, нарешті, будуть відкриті кримінальні провадження.

Оскільки саме кримінальне переслідування виключає російських агентів та олігархів з політичного процесу, а не рішення РНБО.

Мають бути виключені з парламентської фракції "Слуга народу" народні депутати, які входять в групу Ігоря Коломойського. Мають бути негайно звільнені топові менеджери в органах влади, які, зокрема, відповідають за інформаційну політику та регулювання медіа.

Українське суспільство, в першу чергу, повинно вимагати звільнення Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, який упродовж 2008-2019 років очолював групу каналів "1+1 Media".

На мою особисту думку, саме під керівництвом Олександра Ткаченка телеканал "1+1" займався політичним медіакілерством в інтересах своїх власників.

Гадаю, така людина точно не має морального права представляти українську культуру та впроваджувати інформаційну політику на державному рівні.

Мають бути остаточно звільнені члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, які в минулому працювали в "Студії 1+1" і на сьогодні складають половину членів цього регуляторного органу.

Мова йде про Ольгу Герасим’юк, Олега Черниша, Юрія Зіневича та Олену Ніцко.

Показово, що в липні виповниться вже 7 років, як Ольга Герасим’юк та Олег Черниш обіймають свої посади. Тоді як, за законом, строк повноважень члена Національної ради складає лише 5 років.

Гадаю, за продовженням повноважень цих членів Національної ради стоїть колишній голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нагадаю, саме Ольга Герасим’юк та Олег Черниш у 2018 році, на мою особисту думку, зробили все можливе, щоб Національна рада не змогла вчасно отримати інформацію про кінцевого бенефіціара "1+1 Media".

Я не є прихильником концепції припинення мовлення телеканалів через рішення РНБО. Для цього, як на мене, існують більш надійні правові методи, які гарантують зупинення мовлення токсичних медіа.

Але курс, обраний Володимиром Зеленським, не може бути вибірковим та непослідовним.

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Припинення мовлення телеканалів, які мали пряме або опосередковане відношення до Віктора Медведчука, таких як 112 Україна, NewsOne, ZIK та Перший Незалежний, передбачає аналогічний підхід відносно інших активів, до яких мають пряме відношення підсанкційні олігархи.

Таким чином, мовлення медіагрупи "1+1 Media", в яку входять телеканали 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, Бігуді, УНІАН, 1+1 International, а також декілька регіональних компаній, має також стати, за логікою, предметом розгляду РНБО.

Підставою для такого розгляду є наявність Оксани Марченко та Ігоря Коломойського в структурі власності медіа.

Інакше застосування санкцій проти Віктора Медведчука, Оксани Марченко та їхнього оточення, та, відповідно, припинення мовлення телеканалів, які знаходяться в їхній орбіті, виглядатимуть вибірковою практикою, що викликана звичайними політичними іграми", - заявив Костинський.







