На Буковині на COVID-19 частіше стали хворіти люди 30-40 років і діти. Пацієнти надходять важкі: реанімаційні відділення заповнені на 100%, - ОДА
У Чернівецькій області на COVID-19 частіше стали хворіти люди 30-40 років і маленькі діти, повідомив директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації Олег Чорний.
"Велика частина пацієнтів у віковій групі 30-40 років. Є багато маленьких дітей, які надходять в обласну дитячу лікарню. Їхня кількість збільшилася", - розповів Чорний в ефірі "Украіна24" в понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.
Директор департаменту повідомив, що згідно із клінічною картиною серед категорії хворих віку 30-40 років зафіксовано британський штам нового коронавірусу, незважаючи на відсутність офіційних даних.
Він зазначив, що ситуація в області під контролем, хоч і стабільно складна, оскільки хворі надходять також на вихідних і не відчувається зниження госпіталізацій, хоча зазвичай на вихідних їхня кількість зменшується.
"На сьогодні у нас (на Буковині. - Ред.) розгорнуті 2 162 ліжка. Завантаженість госпітальних баз становить близько 60%, але є кілька баз, де наповненість 100%. Пацієнти надходять досить важкі. Їм потрібна дотація кисню, тому реанімаційні відділення чотирьох типів госпітальних баз заповнені на 100%", - розповів Чорний.
Він додав, що впровадження карантину "вихідного дня" і локдауну було ефективним і висловив надію на результативність запроваджених обмежень для "червоної зони".
Чорний зазначив, що в області продовжують вакцинувати першу групу ризику, а саме медпрацівників.
"Вакцинація у нас триває. Немає вихідних, виїзні бригади працюють. Вакцинують зараз медпрацівників, які надають допомогу хворим на коронавірус", - сказав він.
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В общем, все с тобой ясно. Ищи собеседников среди себе подобных... С троллями общаться у меня желания никакого нет.
Ну, а переклади на Цензорі завжди такі кумедні
цирк и клоуни
More than 21 million people in the UK have received at least one dose of a coronavirus vaccine - part of the biggest inoculation programme the country has ever launched.
Among the more than 3 million people in France who had received their first dose of the Covid vaccine on March 3rd, 1,771,246 had also gotten their second and final dose.
смотря как и кто рисует статистику
писали шо тока шоп наложили в больницу - надо выложить 125к.
и главное - все такие правослабненькие, но если бабла нет, то - подыхайте доро.гой товарищ, сцарствие вам чудесное(жлоб проклятый )
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Тоді хай зупиняють до біса виробництво і продаж алкоголю та тютюнових виробів, і таким чином врятують 15 мільйонів життів, що помирають щороку на планеті від їх вживання.
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