На Буковині на COVID-19 частіше стали хворіти люди 30-40 років і діти. Пацієнти надходять важкі: реанімаційні відділення заповнені на 100%, - ОДА

У Чернівецькій області на COVID-19 частіше стали хворіти люди 30-40 років і маленькі діти, повідомив директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації Олег Чорний.

"Велика частина пацієнтів у віковій групі 30-40 років. Є багато маленьких дітей, які надходять в обласну дитячу лікарню. Їхня кількість збільшилася", - розповів Чорний в ефірі "Украіна24" в понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

Директор департаменту повідомив, що згідно із клінічною картиною серед категорії хворих віку 30-40 років зафіксовано британський штам нового коронавірусу, незважаючи на відсутність офіційних даних.

Він зазначив, що ситуація в області під контролем, хоч і стабільно складна, оскільки хворі надходять також на вихідних і не відчувається зниження госпіталізацій, хоча зазвичай на вихідних їхня кількість зменшується.

"На сьогодні у нас (на Буковині. - Ред.) розгорнуті 2 162 ліжка. Завантаженість госпітальних баз становить близько 60%, але є кілька баз, де наповненість 100%. Пацієнти надходять досить важкі. Їм потрібна дотація кисню, тому реанімаційні відділення чотирьох типів госпітальних баз заповнені на 100%", - розповів Чорний.

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Він додав, що впровадження карантину "вихідного дня" і локдауну було ефективним і висловив надію на результативність запроваджених обмежень для "червоної зони".

Чорний зазначив, що в області продовжують вакцинувати першу групу ризику, а саме медпрацівників.

"Вакцинація у нас триває. Немає вихідних, виїзні бригади працюють. Вакцинують зараз медпрацівників, які надають допомогу хворим на коронавірус", - сказав він.