ДТП з автобусом у Польщі: 24 громадянина України залишаються в лікарнях, 9 з них у важкому стані
У лікарнях залишаються 24 громадянина України, які травмувалися унаслідок ДТП з українським автобусом у Польщі. Дев'ять постраждалих перебувають у важкому стані.
Про це повідомляє ДСНС із посиланням на дані МЗС України, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 7 годину 8 березня, за інформацією МЗС України, в лікувальних установах перебуває 24 людини (з них 9 у важкому стані)", - зазначають у ДСНС.
Нагадаємо, в Польщі потрапив у ДТП рейсовий автобус Познань-Херсон. У ньому перебували 57 громадян України (зокрема, двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.
Перша група з 24 пасажирів, які не постраждали в ДТП, виїхала в Україну.
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https://inpoland.net.pl/novosti/pasazhirka-avtobusu-shho-potrapiv-u-dtp-u-polshhi-rozpovila-pro-avariyu-pereviznika-ta-likuvannya/
З її слів, люди в крові, з уламками скла почали відходити від шоку. Почали просити ліки. На них не звертали жодної уваги. Медична допомога надавалася неквапливо. Її чоловік з відкритим переломом пролежав у коридорі біля 4 годин. Марія потрапила до палати біля 11 години. Зараз її чоловік знаходиться у Пшемишлі, а вона направлена у Ярослав. Психологічна допомога не надавалася.
На сайті з відгуками про перевізників люди скаржилися на жахливі умови, хамство і відсутність компенсації за скасування рейсів
Власником автобуса, який потрапив у смертельну автотрощу з українцями в Польщі, є тернопільський перевізник ФОП Тарас Стецик.
Про це пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія з посиланням на https://tsn.ua/********/nesterpni-umovi-i-hami-vodiyi-na-pereviznika-chiy-avtobus-potrapiv-u-dtp-u-polschi-pisali-negativni-vidguki-1739860.html ТСН .
Цю інформацію перевізник сам підтвердив у коментарі виданню https://zaxid.net/*********************************************************************** Zaxid.net .
На онлайн-сервісі з пошуку і придбання квитків на автобус Busfor, зазначається, що перевізник "Стецик Тарас Володимирович" ФОП здійснює https://busfor.ua/uk/carrier/stetsik-taras-volodymyrovich рейси у 54 міжнародних напрямках у країні.
Про перевізника написано чимало негативних відгуків на https://infobus.eu/ua/bus/carrier/info-7917 сайті Infobus, а його рейтинг на ресурсі становить 2,44 з п'яти зірок. Судячи з відгуків, найбільше люди скаржилися на погані умови перевезення і обслуговування, раптові скасування рейсів без компенсації грошей за квитки та хамське ставлення з боку водіїв.
"Водії хами, 80 людей в автобусі, усі пасажири без масок, жодне соціальної дистанції і повне ігнорування карантинних норм, незважаючи на вказане в квитку місце 16 - сиділа на 73, страшна задуха, зупинки лише на 10хв… Як люди їдуть через всю Україну і за кордон не розумію, Просто "скотовозка", нічого не пристосовано для тривалих переїздів. Не рекомендую взагалі категорично нікому", - написала користувачка Катерина.