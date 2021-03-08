ДТП з автобусом у Польщі: 24 громадянина України залишаються в лікарнях, 9 з них у важкому стані

У лікарнях залишаються 24 громадянина України, які травмувалися унаслідок ДТП з українським автобусом у Польщі. Дев'ять постраждалих перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє ДСНС із посиланням на дані МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7 годину 8 березня, за інформацією МЗС України, в лікувальних установах перебуває 24 людини (з них 9 у важкому стані)", - зазначають у ДСНС.

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Нагадаємо, в Польщі потрапив у ДТП рейсовий автобус Познань-Херсон. У ньому перебували 57 громадян України (зокрема, двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.

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Перша група з 24 пасажирів, які не постраждали в ДТП, виїхала в Україну.