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Новини Коронавірус і карантин
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На Закарпатті критична ситуація з COVID-19: щодня помирає по 12 осіб, смертність фіксується серед пацієнтів віком 35-45 років, - головлікар обллікарні Поляк (оновлено)

На Закарпатті критична ситуація з COVID-19: щодня помирає по 12 осіб, смертність фіксується серед пацієнтів віком 35-45 років, - головлікар обллікарні Поляк (оновлено)

Ситуація з коронавірусом на Закарпатті на сьогодні більш ніж критична. Там щодня від COVID-19 вмирає по 12 осіб.

Про це на брифінгу заявив головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, за минулий тиждень кількість хворих зросла на 24%, і кожен день виявляють понад 500 нових випадків коронавірусної інфекції. При цьому захворюваність серед дітей збільшилася на 5%. Також надходить багато хворих віком 35-45 років, і смертність фіксується вже в цій віковій групі. Всі палати інтенсивної терапії в обласній клінічній лікарні заповнені.

"Така ситуація повинна спонукати закарпатців серйозно задуматися і бути свідомими в дотриманні всіх карантинних обмежень", - підкреслив Поляк.

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Ситуація з коронавірусом в Закарпатській області настільки важка, що в кінці тижня регіон може зіткнутися з колапсом медичної системи. На сьогодні вже спостерігається дефіцит кисневих балонів в лікарнях, заявив головлікар обласної клінічної лікарні ім. А. Новака Юрій Яцина.

За його словами, в цій лікарні на сьогодні 120 пацієнтів, які потребують кисневої терапії. Причому половина з них має лежати в реанімації.

"А в самій реанімації у нас усього 6 ліжок і розширити її неможливо. Щодня в нашому закладі використовують 25-30 кисневих балонів, вранці у нас залишалося лише 5. Цього вистачить години до 16 не більше. І що скажете мені з цим робити? Як рятувати життя?", - зазначив Яцина.

Він також закликав людей з COVID не виходити з дому.

"Мені все одно, чи ви вірите в цю недугу! Ми з моїми колегами спираємося на доказову медицину. І щодня стикаємося зі смертю. Просто вдягніть маску, дотримуйтесь дистанції - це не так важко! Допоможіть нам, тому що наприкінці тижня будемо мати колапс", додав Юрій Яцина.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Закарпатська область (2044)


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Продолжаем большую стройку,выделяем из ковидного фонда миллиарды на строительство дорог.
ЗЕпридурки наголосовали.
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08.03.2021 12:04 Відповісти
Буковель! Зебіли! Смерті людей!

Захистимо Україну від недоумків!



Приходьмо завтра до дому зрадника кому не байдуже майбутнє України та його особисте здоров*я.

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08.03.2021 12:11 Відповісти
а краще розбомбіть буковель ..
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08.03.2021 12:56 Відповісти
как раз возраст буковельских экстремалов...
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08.03.2021 12:12 Відповісти
точно , плять , і всі вони живуть на Закарпатті..
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08.03.2021 12:58 Відповісти
На Закарпатті критична ситуація з COVID-19: щодня помирає по 12 осіб, смертність фіксується серед пацієнтів віком 35-45 років, - головлікар обллікарні Поляк - Цензор.НЕТ 2656
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08.03.2021 12:16 Відповісти
Это бампер, который советовал лечить коронавирус пивом корона?
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08.03.2021 12:22 Відповісти
Вируса нет, гуляем закарпатцы!
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08.03.2021 13:04 Відповісти
 
 