На Закарпатті критична ситуація з COVID-19: щодня помирає по 12 осіб, смертність фіксується серед пацієнтів віком 35-45 років, - головлікар обллікарні Поляк (оновлено)
Ситуація з коронавірусом на Закарпатті на сьогодні більш ніж критична. Там щодня від COVID-19 вмирає по 12 осіб.
Про це на брифінгу заявив головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, за минулий тиждень кількість хворих зросла на 24%, і кожен день виявляють понад 500 нових випадків коронавірусної інфекції. При цьому захворюваність серед дітей збільшилася на 5%. Також надходить багато хворих віком 35-45 років, і смертність фіксується вже в цій віковій групі. Всі палати інтенсивної терапії в обласній клінічній лікарні заповнені.
"Така ситуація повинна спонукати закарпатців серйозно задуматися і бути свідомими в дотриманні всіх карантинних обмежень", - підкреслив Поляк.
Ситуація з коронавірусом в Закарпатській області настільки важка, що в кінці тижня регіон може зіткнутися з колапсом медичної системи. На сьогодні вже спостерігається дефіцит кисневих балонів в лікарнях, заявив головлікар обласної клінічної лікарні ім. А. Новака Юрій Яцина.
За його словами, в цій лікарні на сьогодні 120 пацієнтів, які потребують кисневої терапії. Причому половина з них має лежати в реанімації.
"А в самій реанімації у нас усього 6 ліжок і розширити її неможливо. Щодня в нашому закладі використовують 25-30 кисневих балонів, вранці у нас залишалося лише 5. Цього вистачить години до 16 не більше. І що скажете мені з цим робити? Як рятувати життя?", - зазначив Яцина.
Він також закликав людей з COVID не виходити з дому.
"Мені все одно, чи ви вірите в цю недугу! Ми з моїми колегами спираємося на доказову медицину. І щодня стикаємося зі смертю. Просто вдягніть маску, дотримуйтесь дистанції - це не так важко! Допоможіть нам, тому що наприкінці тижня будемо мати колапс", додав Юрій Яцина.
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