Саакашвілі: "На корупційних схемах в Україні крадуть зараз 37 млрд доларів на рік - це підтвердили фінансові відомства". ВIДЕО

Щорічно українська економіка втрачає мільярди доларів, які могли б потрапити в бюджет країни

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів колишній президент Грузії, голова українського Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі.

В ефірі він показав інфографіку, на якій наведено збитки в різних галузях:

$ 6 млрд - "скручування" ПДВ і конвертації;

$ 6 млрд - зарплати в конвертах;

$ 6 млрд - збитки держпідприємств;

$ 6 млрд - офшори;

$ 5 млрд - незаконне використання надр;

$ 3 млрд - корупція на митниці;

$ 3 млрд - держзакупівлі;

$ 1 млрд - підакцизні товари;

$ 250 млн - лісова галузь;

$ 500 млн - "сплячі" ліцензії на видобуток надр;

$ 500 млн - тіньова оренда землі.

"Ці цифри взяті не зі стелі. Це результат року нашої роботи за багатьма напрямками реформ. Більш того, в прямому ефірі у Савіка Шустера ці цифри підтвердили керівники всіх головних фінансових відомств. Ніхто наші дані не тільки не заперечував, але навпаки говорили, що реальні цифри ще більші. Тобто фактично всі визнають, що я правий", - написав він у Facebook.

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