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Саакашвілі: "На корупційних схемах в Україні крадуть зараз 37 млрд доларів на рік - це підтвердили фінансові відомства". ВIДЕО

Щорічно українська економіка втрачає мільярди доларів, які могли б потрапити в бюджет країни

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів колишній президент Грузії, голова українського Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі.

В ефірі він показав інфографіку, на якій наведено збитки в різних галузях:

$ 6 млрд - "скручування" ПДВ і конвертації;

$ 6 млрд - зарплати в конвертах;

$ 6 млрд - збитки держпідприємств;

$ 6 млрд - офшори;

$ 5 млрд - незаконне використання надр;

$ 3 млрд - корупція на митниці;

$ 3 млрд - держзакупівлі;

$ 1 млрд - підакцизні товари;

$ 250 млн - лісова галузь;

$ 500 млн - "сплячі" ліцензії на видобуток надр;

$ 500 млн - тіньова оренда землі.

"Ці цифри взяті не зі стелі. Це результат року нашої роботи за багатьма напрямками реформ. Більш того, в прямому ефірі у Савіка Шустера ці цифри підтвердили керівники всіх головних фінансових відомств. Ніхто наші дані не тільки не заперечував, але навпаки говорили, що реальні цифри ще більші. Тобто фактично всі визнають, що я правий", - написав він у Facebook.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это - не реформы, это - сохранение схем!": Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев и требуют отставки Криклия. ВИДЕО

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Шустер Савік (362)


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Топ коментарі
+46
карлсон вернулся)
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08.03.2021 12:10
+41
Зедебіли, вам слово!
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08.03.2021 12:11
+35
И самое гадкое в этом подонке и горном козле, то, что оно родную маму продаст за недорого. Так и хочется его спросить, - а что же ты, кондом использованный, сейчас не бродишь по Киеву и не завываешь, как пейсатый шафер на еврейоской свадьбе, - барИга, барИга? Редчайший негодяй этот Михуил. Редчайший.
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08.03.2021 12:52
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і що з того мудило ти вірмено-грузинське? наХ... на Джорджію, там робитимеш свої реХВорми, що ти тут козел робиш?
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08.03.2021 14:48 Відповісти
Это Порошенко продолжает воровать. 80 миллиардов баксов уже украл, теперь, как самый вэлычный лидер современности пришёл, то он обороты сбавил, но продолжает понемногу, по 30 лярдов в год подворовывать. Ничего с ним не могут сделать. Хотя старались очень.Вы кстати в курсе, что Порох на ворованные деньги купил Била Гейтса и тот по его указанию теперь чипирует население Украины? Так что скажите прививкам - ет!
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08.03.2021 14:49 Відповісти
Саакашвілі: "На корупційних схемах в Україні крадуть зараз 37 млрд доларів на рік - це підтвердили фінансові відомства" - Цензор.НЕТ 8677
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08.03.2021 18:56 Відповісти
Саакашвілі: "На корупційних схемах в Україні крадуть зараз 37 млрд доларів на рік - це підтвердили фінансові відомства" - Цензор.НЕТ 4333
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08.03.2021 19:01 Відповісти
Маємо великий прогрес, за заявами Міхо в 2015 році Україна втрачала 5 млрд баксів в рік https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/12/151206_saakashvili_dk ось тут в подробицях
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08.03.2021 15:02 Відповісти
Mister Саакашвили pustj kommentirujet vne Ukraini.
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08.03.2021 15:13 Відповісти
А шо, Мендель и Арестовичу уже не доверяют озвучивать размеры властной коррупции?
И шо будем делать, Михо, с тобою они делится то собираются?
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08.03.2021 15:23 Відповісти
Та невже Сракашвіллі виліз...
Чинуші крадуть, а ти нічого і не робиш, хоча можливості маєш.
Ото тільки звиздить заради свого рейтингу і ніякої користі не приносить.
Балабол.
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08.03.2021 15:27 Відповісти
Зачем этого дятла в Украине держат? Да и ещё зарплату огромную платят.. Где реформы, Михуил?
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08.03.2021 15:35 Відповісти
Та пытались выставить - он через дырку в заборе пролез обратно.
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08.03.2021 15:40 Відповісти
На руках заносили дебилы...
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08.03.2021 15:54 Відповісти
Реформи вже є -- елітна квартира в Одесі. Молодець!
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08.03.2021 15:43 Відповісти
Миша, а напомни-ка нам кто в Украине главный по реформам?
"Ай-яй-йя... А кто это зделал?!.."
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08.03.2021 15:58 Відповісти
Вот взять бы этого Карлсона и ткнуть мордой в его же слова что как только уйдёт Порошенко - сразу начнут искоренять коррупцию! Кто ж вам, бл@дям, теперь мешает с коррупцией бороться?
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08.03.2021 16:05 Відповісти
ГДЕ ЭТОТ ЗЕЛЕБОБИK ? КИЗДУН
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08.03.2021 22:02 Відповісти
аферист-шизофреник который все "знает" но не Х,,,Я не может....
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08.03.2021 16:09 Відповісти
аж задыхается, когда пулеметит и поносит на ТВ - когда-нибудь точно задохнется.
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09.03.2021 00:56 Відповісти
От клятий Порошенко!!! БарІга!!! Що робить!!! Навіть Святий Бубочка, страстотерпець-потерпілець нічого не може зробити з ти клятим барігой!
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08.03.2021 16:30 Відповісти
Саакашвілі: "На корупційних схемах в Україні крадуть зараз 37 млрд доларів на рік - це підтвердили фінансові відомства" - Цензор.НЕТ 6416
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08.03.2021 19:02 Відповісти
БЛА БЛА БЛА, Нефедова за это и убрали.
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08.03.2021 16:38 Відповісти
Пусть этот УБЛЮДОК СРАКАШВИЛИ озвучит из каких, обозначенных им коррупционных потоков, он сам берет БАБКИ на строительство своего огромного поместья под Киевом.
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08.03.2021 17:08 Відповісти
интересно, что лахта и канхветные боты ненавидят Саакашвили в унисон.
не совпадение.
вот это ихнее "карслон-хинкальщик-кокаинщик-галстук съел".
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08.03.2021 17:13 Відповісти
Один з колишніх ідолів-месій населення України. Спали і бачили апатрида президентом України, горлянки готові були перегризти тим, хто казав, що йому Україна не потрібна, лише гроші і влада.
Тепер плюються. Забули вже свій екстаз.
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08.03.2021 17:25 Відповісти
Гей, біджо! Та шо, забув, хто тебе й для чого призначив? Ти шо, кусаєш руку, яка годує?
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08.03.2021 17:37 Відповісти
Ітого: при Зеленському корупція зросла в 7.4 рази
06.03.2021 IBIGDAN

Саакашвілі: "На корупційних схемах в Україні крадуть зараз 37 млрд доларів на рік - це підтвердили фінансові відомства" - Цензор.НЕТ 4676
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08.03.2021 18:02 Відповісти
А Гетьманцєв ФОПів стриже і спиртовиків ганяє -- ось де корінь зла !
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08.03.2021 18:12 Відповісти
Теж мені,секрет Полішинеля. Як раніше крали,так і зараз крадуть. Тут може допомогти тільки містер Лінч. Без нього вже аж ніяк не обійтись.На жаль...
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08.03.2021 18:12 Відповісти
не допоможе. Тільки системна боротьба, із 3х частин.
1) латання дірок, усунення можливостей у законах та процедурах.
2) посадки, звільнення, не надовго але всіх
3) виховання, реклама.
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09.03.2021 01:32 Відповісти
Ні,поважний,зараз крадуть,судячі з усього,значно більше,ніж "раніше"
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09.03.2021 10:48 Відповісти
Так ЗЕшобла це вже баррігі чи ще ні?
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08.03.2021 18:25 Відповісти
так...але поки вони не кишнули ******* - він про це тільки натякає ))))
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08.03.2021 18:54 Відповісти
А у Мишки песня одна...... Кругом все! А он когда-то своих прищучил.... Мишка,ты скока месяцев получаешь по 20 000$ (причем, украинских налогоплательщиков!!) И какая от тебя польза? Шо ты нам мозги пудришь воспоминаниями?
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08.03.2021 18:45 Відповісти
Саакашвілі: "На корупційних схемах в Україні крадуть зараз 37 млрд доларів на рік - це підтвердили фінансові відомства" - Цензор.НЕТ 6313
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08.03.2021 19:00 Відповісти
Не 37 а 25-что достаточно чтобы за 30 лет сделать страну намного богаче Польши если эти 25 млрд каждый год вкладывать в новые производства.
Но зато чиновники и олигархи Украины купаются в роскоши которая не соответствует их заслугам,труду,образованию. Порадуемся за чиновников и олигархов и поскорбим об Украине-деградирующему и умирающему государству. Я не чиновник и не олигарх и мне жаль себя и Украину
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08.03.2021 19:17 Відповісти
Я не пойму он антикоррупционер или председатель совета реформ, он уже больше года получает нехилую зарплату но кроме болтовни толку не видно.
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08.03.2021 19:19 Відповісти
и то болтовня 1 раз за 2 месяца на ТВ - а потом тишина, домик строит...
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09.03.2021 00:59 Відповісти
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08.03.2021 19:54 Відповісти
***** в НАБУ!
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08.03.2021 20:23 Відповісти
Ванька,

<******* нужно просто НА, без всяких БУ-БУ-БУ !
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08.03.2021 20:38 Відповісти
Иди ты нахер Ваня, ты нам уже *********** выбрал.
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09.03.2021 11:22 Відповісти
Я вибачаюсь! АЛЕ, яке воно *********...
Стільки ********* і нічого не зробити за той час, який йому відводили в Одесі...
ДОСИТЬ! Нехай уйобує в рашу чи видати Грузії... а там нехай робить економіку.
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08.03.2021 20:26 Відповісти
Миша повтори еще раз:
"Именно сейчас, а не при Барыге воруют 38 миллиардов зелени в год.
А мы, новые и пушистые ЗЕльоные, покрываем это !"
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08.03.2021 20:31 Відповісти
Михаил Грузию поднял так что не киздите зря , удивительно сколько у него терпения на промокашку зелебобика который оказался тупо импотентом
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08.03.2021 20:45 Відповісти
реформы делал БАндукидзе, у Саака на это мозгов не хватит никогда!
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09.03.2021 01:00 Відповісти
Саакашвілі: "На корупційних схемах в Україні крадуть зараз 37 млрд доларів на рік - це підтвердили фінансові відомства" - Цензор.НЕТ 4340
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08.03.2021 20:49 Відповісти
И в результате...Саакашвілі: "На корупційних схемах в Україні крадуть зараз 37 млрд доларів на рік - це підтвердили фінансові відомства" - Цензор.НЕТ 2048
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08.03.2021 20:50 Відповісти
а во сколько раз выросла зарплата у поносного истерика Саака за 2 года пребывания на посту "реформиста"? а где конкретные фамилии расхитителей-коррупционеров, - Каломойского, Медведчука, Ахметова и проч?
денюжек хватает, чтобы достроить домик в Конча-Заспе? или хватило только на зеленые диаграммы, которые он принес в студию?
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09.03.2021 00:54 Відповісти
Фамилий не будет, они же его кореша.

https://www.facebook.com/monovaolena?__cft__[0]=******************************************************************************-PD-b6bgvQdr5hJRGG-AjYfqfgbNrm0Rwx6Ibs35L6ZfFR2VCsXQk&__tn__=-UC%2CP-R Олена Монова

За що я люблю телеграмчик, так це приблизно за всьо. Ну і особливо за деякі прикольні канали, на яких можна знайти купу марципанів.

Нарила ще вночі на одному з таких каналів-зливів епічну історію, як міністра інфраструктури Криклія трохи помацали за дупу холодними руками.
Ну як трохи ггг Якщо вже почесноку, то це не трохи, і зовсім не схоже на легкий дружній петинг, радше вже на глибоку пенетрацію.

Бо в мережу красиво злили, як Криклій тусить на вечірці в курячого олігарха Косюка (знайшов з ким, трясця), де шановне панство розширює свідомість і танцює голінькими на столі.
Ну не зовсім голінькіми канєш, на Косюку нпрклд є галстук і штанішки, а от сорочку вже десь на той момент про...в, може кров носом йшла, я хз. Не фуражка і ботфорти, звісно, це би вже було дофіга fashion, але теж непогано, бо схоже пану Криклію такий перфоманс дуже подобається.
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09.03.2021 01:23 Відповісти
Я подивилась на фото, які акуратненькі та викохані виходять на цій зірковій тусі доріжки з-під кредитки Приватбанку, і стало мені зрозуміло, що з дорогами України і взагалі з отою вашою всратою інфраструктурою міністру вошкалупитись ніколи.

В телеграмчику стверджують, що у Косюка разом з Криклієм регулярно відвисають такі видатні політичні діячі як Арахамія, Кисіль, Арістов, член наглядової ради УЗ Аудіцкас, гордий син Грузії батоно Сулугуні там кажуть часто підіймає левел драйву в організмі, ну і ще низка ееее…. яскравих персонажів.
Але на фоточках є тільки голінькій Косюк, ну і спрацьована кредитка Криклія.
Тому щодо всього іншого нічого сказати не можу.

Мені от власне цікаво, що буде цього разу робити Шмигаль? Він бідося ледве після перфомансу з Кадировим відійшов, а тут знову здрасьтє, чергове западло від підлеглих.
Буде знову вимагати пояснень і satisfaction через фейсбук, чи може закатає Криклія десь в асфальт по-тихому? Я би тоді пропонувала Полтавську область, там досі ям до..., ну і мені близько, я би гайнула подивитись.

*Звучить музика з 9 з половиною тижнів*
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09.03.2021 01:24 Відповісти
"АвтоКрАЗ" заборгував працівникам 66,8 млн грн, замовлень немає, про націоналізацію мова не йде

"АвтоКрАЗ" проходить процедуру банкрутства, проте заявляє, що є економічно активним
Ситуація на одному з найбільших в Україні автомобільних заводів ПрАТ "АвтоКрАЗ" залишається вкрай важкою. Завод, який належить Константину Жеваго, що знаходиться у розшуку та підозрюється у відмиванні грошей і розкраданні 2,5 млрд грн, заборгував працівникам 66,8 млн грн.
Водночас заступник міського голови Кременчука Ольга Усанова заявила: на звернення щодо націоналізації отримано відповідь - наразі це здійснити неможливо.
Слід нагадати, що Володимир Зеленський у березні 2020 року назвав умову виходу з кризи - вихід Жеваго "на зв'язок", бо "коли держава дає гроші підприємству, власник якого знаходиться в розшуку, можуть бути проблеми".
На заводі підкреслюють, що "КрАЗ" залишається економічно активним та може виробляти продукцію, а ліквідація підприємства-боржника не призначалася. Проте поява замовлень, судячи з усього, виглядається доволі примарною.Зокрема, відповідно до листа Міністерства оборони України, завод мав замовлення з 2013 року, але порушував умови контрактів та не постачав продукцію вчасно. Наприклад, "АвтоКрАЗ" мав контракт на сідельні тягачі зі строком передачі до листопада 2020 року. Але на момент закінчення контракту продукція не була виготовлена.

Також від кризи на "КрАЗ" страждають і інші постачальники озброєння до українського війська. Зокрема, як раніше https://defence-ua.com/news/nova_rls_rozvidki_ta_tsilevkazuvannja_mineral_u_nijak_ne_dojide_do_zsu_kraz_zrivaje_postavku_platform-2408.html писав Defense Express , на "Квант-Радіолокація" завершено роботу над ключовими складовими нової мобільної РЛС "Мінерал-У", проте виготовити її повністю неможливо через те, що вона спроектована на шасі "КрАЗ", а завод його не виготовив.

https://defence-ua.com/news/avtokraz_zaborguvav_pratsivnikam_668_mln_grn_zamovlen_nemaje_pro_natsionalizatsiju_mova_ne_jde-3078.html
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08.03.2021 20:54 Відповісти
Один кобєлєв отримує в місяць більше, ніж треба "КрАЗ", щоб вийти з кризи.
___________
Зєлю геть. Дострокові.
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08.03.2021 21:02 Відповісти
КРАЗ це приватна власність. Нехай власник виводить з кризи, а не краде. А на рахунок Коболєва, то правда.
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09.03.2021 01:02 Відповісти
Якщо Приват, то держава втрутилась і націоналізувала. Україні не потрібен власний важковаговик? Націоналізувати!
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09.03.2021 06:53 Відповісти
ОСЬ ЩО БУВАЄ КОЛИ КЛОУНИ У ВЛАДІ
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08.03.2021 21:42 Відповісти
Нiчого. Скоро повернеться з Лондона жінка третього тисячоліття і один з потужних реформаторів - Юлко Луценко. То такий що корупціонерів пачками в розход пускав, тюрми були переповненi ворюгами
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08.03.2021 21:32 Відповісти
Существует 4 коррупционных схемы непоступлений денег в бюджет
1) таможня
2)податкова
3) зарплаты в конвертах
4)офф-шоры
Есть и еще, те что указал, Саакашвили, но эти основные
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08.03.2021 21:37 Відповісти
якщо гроші просто "не поступають" то й добре, менше з держскарбниці розкрадуть.
а от коли вони поступають у кишені митників, а ті палаци будують нікому не потрібні - тоді погано.....
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09.03.2021 01:37 Відповісти
ЩОСЬ НА МИТНИЦІ МАЛО - ВСЬОГО 3 МЛР. ДОЛАРІВ
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08.03.2021 21:40 Відповісти
Так что воровать стали намного больше? А Карлсон на крыше говорил, что теперь во власти только честные, больше не воруют.
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08.03.2021 22:13 Відповісти
Значит воруют новые и точно не меньше, а может и больше чем старые.
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08.03.2021 22:36 Відповісти
Зарплаты в конвертах 6 млрд дол. Значит у кого то неплохие зарплати, не как у нас по 15 тыс грн, с каких 4 тыс идут на кварплату.
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08.03.2021 22:39 Відповісти
Михо! Дави тараканов !
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08.03.2021 23:47 Відповісти
Получается, в Украине коррупция на душу населения похлеще, чем в кацапстане. Так если пойдет, вы скоро вымрете вместе с козломордыми и бульбашами.
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08.03.2021 23:49 Відповісти
Пока народ как зомби будет идти на избирательные участки и выбирать из представителей олигархата, добра нам не видать. А дело в том, что в бюллетени попадают только представители олигархата через многомиллионный денежный залог. Нигде в мире такого нет. Тем более в ЕС, куда мы так упорно скачем семимильными шагами и еще и нагло требуем, чтобы нас туда взяли.
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09.03.2021 00:58 Відповісти
Вибори в Україні - спецоперація. Виприскують в бюлютені різні технічні гриценкі, тягнибоки, кошулинські, ляшкі, смєшкі... і в результаті перемагає клоун. Який на 100% залежний від зовнішніх маніпуляторів.
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09.03.2021 06:58 Відповісти
Звичайно,це ж Міхо ,для нас, для українців ось вже 30 років вибирає нам президентів,депутатів -зладіїв і шах раїв або їх лобістів...*****.А тепер совкдрочери вже знають ( в основному "понаехавшиє") що виберуть злофдія бойка...тому то і виїджають на ПМЖ молодь України...
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09.03.2021 08:22 Відповісти
Саакашвили если сказал А, то говори уже и Б
то что 37 млрд долл воруется при Зеленском и он в этом полностью ответственным так как тоже получает часть этих денег
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09.03.2021 08:41 Відповісти
ого сколько народу не рады прийдешним реформам.
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09.03.2021 08:45 Відповісти
Отожрался, козлина, на украинских харчах.
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09.03.2021 09:57 Відповісти
А секретарки кажуть, що ГАРАНТ, кращий Презик і борець з корупцією, хоча і вивів її на перше в світі місце!!!, і війде у шкільні підручники, ЯК...,???
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09.03.2021 10:23 Відповісти
*********** у Сракусіли покажи як ти можеш проводити реформи крім балачок.Де виконання обіцянок, що як тільки піде Порошенко, то зарплати і пенсії через місяць виростуть у 5 разів? Де робота???
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09.03.2021 10:37 Відповісти
Один дибіл водив корову, інший щура....Всі тільки пиз##ь . Де реальний справи від вас дармоїди-депутати і службовці...
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09.03.2021 11:23 Відповісти
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