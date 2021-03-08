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Зеленський привітав жінок із 8 Березня: "Без вас ми просто біологічні істоти. З вами - люди і особистості"

Зеленський привітав жінок із 8 Березня:

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх жінок країни з Міжнародним жіночим днем.

Вітання Зеленський опублікував на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Наші любі матусі, сестрички, донечки, дружини! Я щиро вітаю всіх вас!

Сьогодні особливий день і особливе свято. Це свято перемоги жінок над нерівністю та несправедливістю. Перемоги над дикими часами, коли права жінок були обмежені. Перемоги над хибним стереотипом, що жінки – це "слабка стать".

Це точно не так.

Прекрасна, розумна, мудра, талановита, цілеспрямована, але точно не слабка.

Також дивіться: Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну. ФОТО

Сьогодні наші жінки та дівчата захищають Україну на фронті, протидіють COVID-19, керують літаками та потягами, служать у поліції, навчають дітей, роблять наукові відкриття, підкорюють гірські вершини. Є однаково успішними в парламенті та на найвідоміших сценах світу, в уряді та на найбільших спортивних аренах планети. Ну а ми притримуємо вам двері, подаємо руку або поступаємося місцем не тому, що ви слабкі. А тому, що таким чином ми стаємо трішечки кращими.

Поруч з вами. Завдяки вам. Заради вас.

Неправильно казати сьогодні, що ви неймовірні та особливі. Адже такими ви є не лише сьогодні, а й усі 365 днів у році. Тож нехай ранкові квіти, кава у ліжко та палкий поцілунок також будуть невід’ємними атрибутами всіх 365 днів. І нехай усі ці дні ваші чарівні очі будуть сповнені щастям, коханням і весною.

Без вас ми просто біологічні створіння. З вами – люди і особистості

Мрійте, створюйте, надихайте і надихайтесь, досягайте мети, змінюйте світ і залишайтеся при цьому такими ж прекрасними.

З Міжнародним жіночим днем! Зі святом 8 Березня!"- заявив Зеленський

Також читайте: Журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова отримала премію Women in Arts 2021

Автор: 

жінки (623) Зеленський (23667) привітання (730) 8 Березня (96)


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Топ коментарі
+58
Ну, ты и с женщиной биологический мусор.
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08.03.2021 12:37
+48
Зеленский поздравил женщин с 8 Марта: "Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности" - Цензор.НЕТ 2023
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08.03.2021 12:37
+45
Зеленский поздравил женщин с 8 Марта: "Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности" - Цензор.НЕТ 7101
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08.03.2021 12:42
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Интересно , а Осел в курсе кто в Бостоне 8 марта на демонстрацию вышел . Портовые грузчики без денег когда перестали ходить к проституткам видимо думали совершенно по другому.
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08.03.2021 22:25 Відповісти
ну хоть сегодня мог обойтись без наркотиков. не получилось
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08.03.2021 22:41 Відповісти
Зеленский поздравил женщин с 8 Марта: "Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности"

Зеля а законопроект Дробовича об отмене Денского дня 8го Марта ты подпишешь?
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09.03.2021 04:53 Відповісти
Наилучшие https://moonzori.com/pozdravlenyya-s-dnem-rozhdenyya-zhenshhyne/ поздравления для женщины
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19.04.2021 16:06 Відповісти
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