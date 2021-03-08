Зеленський привітав жінок із 8 Березня: "Без вас ми просто біологічні істоти. З вами - люди і особистості"
Президент України Володимир Зеленський привітав усіх жінок країни з Міжнародним жіночим днем.
Вітання Зеленський опублікував на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Наші любі матусі, сестрички, донечки, дружини! Я щиро вітаю всіх вас!
Сьогодні особливий день і особливе свято. Це свято перемоги жінок над нерівністю та несправедливістю. Перемоги над дикими часами, коли права жінок були обмежені. Перемоги над хибним стереотипом, що жінки – це "слабка стать".
Це точно не так.
Прекрасна, розумна, мудра, талановита, цілеспрямована, але точно не слабка.
Сьогодні наші жінки та дівчата захищають Україну на фронті, протидіють COVID-19, керують літаками та потягами, служать у поліції, навчають дітей, роблять наукові відкриття, підкорюють гірські вершини. Є однаково успішними в парламенті та на найвідоміших сценах світу, в уряді та на найбільших спортивних аренах планети. Ну а ми притримуємо вам двері, подаємо руку або поступаємося місцем не тому, що ви слабкі. А тому, що таким чином ми стаємо трішечки кращими.
Поруч з вами. Завдяки вам. Заради вас.
Неправильно казати сьогодні, що ви неймовірні та особливі. Адже такими ви є не лише сьогодні, а й усі 365 днів у році. Тож нехай ранкові квіти, кава у ліжко та палкий поцілунок також будуть невід’ємними атрибутами всіх 365 днів. І нехай усі ці дні ваші чарівні очі будуть сповнені щастям, коханням і весною.
Без вас ми просто біологічні створіння. З вами – люди і особистості
Мрійте, створюйте, надихайте і надихайтесь, досягайте мети, змінюйте світ і залишайтеся при цьому такими ж прекрасними.
З Міжнародним жіночим днем! Зі святом 8 Березня!"- заявив Зеленський
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