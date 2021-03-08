У Києві за добу через COVID-19 померли 18 осіб, видужали - 2, виявили 286 нових випадків, - Кличко. КАРТА
286 киян захворіли на коронавірусну інфекцію за минулу добу, померли 18 хворих раніше, одужали лише двоє, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському - 63, Деснянському - 63 і в Святошинському - 31 випадок", - зазначив Кличко, передає Цензор.НЕТ.
І загальної кількості хворих - 158 жінок віком від 18 до 86 років, 106 чоловіків від 19 до 87 років, 12 дівчаток від трьох до 16 років і 10 хлопчиків від чотирьох місяців до 16 років.
У лікарні столиці госпіталізували 47 пацієнтів.
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