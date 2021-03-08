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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу через COVID-19 померли 18 осіб, видужали - 2, виявили 286 нових випадків, - Кличко. КАРТА

У Києві за добу через COVID-19 померли 18 осіб, видужали - 2, виявили 286 нових випадків, - Кличко. КАРТА

286 киян захворіли на коронавірусну інфекцію за минулу добу, померли 18 хворих раніше, одужали лише двоє, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському - 63, Деснянському - 63 і в Святошинському - 31 випадок", - зазначив Кличко, передає Цензор.НЕТ.

І загальної кількості хворих - 158 жінок віком від 18 до 86 років, 106 чоловіків від 19 до 87 років, 12 дівчаток від трьох до 16 років і 10 хлопчиків від чотирьох місяців до 16 років.

У лікарні столиці госпіталізували 47 пацієнтів.

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У Києві за добу через COVID-19 померли 18 осіб, видужали - 2, виявили 286 нових випадків, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Кличко (3507) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Умерли 18 человек, выздоровели - 2, выявили 286 новых случаев!
Треба писати на транспарантах! Смерть на Ваших руках! Буковель! Зебіли!
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08.03.2021 12:59 Відповісти
Верховный суд США отменил всеобщую вакцинацию, признав предлагаемые "вакцины" грандиозным жульничеством, наносящим непоправимый генетический вред тем кто привился. Отверг утверждения Билла Гейтса и поддержал иск его оппонента сенатора Роберта Кеннеди младшего
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08.03.2021 22:56 Відповісти
 
 