Закарпаттю загрожує колапс медсистеми, а ресторани та кафе збираються проігнорувати карантин на 8 березня, - голова ОДА Полосков
Ситуація з коронавірусом у Закарпатській області вкрай важка. В кінці тижня регіон може зіткнутися з колапсом медичної системи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на брифінгу заявив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.
За його словами, незважаючи на постійне збільшення кількості ліжок для хворих на COVID-19, кількість підтверджених випадків неухильно зростає, як і відсоток заповнювання. У той же час, за оперативними даними, велика кількість ресторанів і святкових залів готуються і сьогодні приймати вечірки і гостей в порушення вимог карантину.
"Ми не можемо допустити подальшого зростання кількості хворих і поступового введення медичної системи в колапс. Звертаюся до вас з повагою - це потрібно зупинити!", - додав Полосков.
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"Китай к примеру за нарушение карантина вводил наказание вплоть до смертной казни"
Чиста брехня.
тому цей "факт" залишиться у статусі "плітки"
Невзоров как-то сказал.... вроде - вешать на них таблички типо "нам наср..ть на вас, мы гребем бабло", вроде как-то так, но как всегда - метко.
мені вже рік обіцяють страшну екскурсію в самий епіцентр ковідного пекла
а чому Ви такі уважні до оточуючих не носили маску в 2019 році і розносили різну заразу?
Ведь цифры по выявленным заражениям, далеко не на максимумах с начала эпидемии, а нагрузка - растёт. (и не только у вас)