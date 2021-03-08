Закарпаттю загрожує колапс медсистеми, а ресторани та кафе збираються проігнорувати карантин на 8 березня, - голова ОДА Полосков

Ситуація з коронавірусом у Закарпатській області вкрай важка. В кінці тижня регіон може зіткнутися з колапсом медичної системи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на брифінгу заявив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

За його словами, незважаючи на постійне збільшення кількості ліжок для хворих на COVID-19, кількість підтверджених випадків неухильно зростає, як і відсоток заповнювання. У той же час, за оперативними даними, велика кількість ресторанів і святкових залів готуються і сьогодні приймати вечірки і гостей в порушення вимог карантину.

"Ми не можемо допустити подальшого зростання кількості хворих і поступового введення медичної системи в колапс. Звертаюся до вас з повагою - це потрібно зупинити!", - додав Полосков.

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