Мендель про санкції США проти Коломойського: "Думаю, що це не кінець. Думаю, це початок"
Санкції, які Сполучені Штати Америки недавно ввели проти українського олігарха Ігоря Коломойського, - це тільки початок.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель висловила в інтерв'ю інтернет-виданню "ГОРДОН".
Як відомо, минулого тижня Мендель написала колонку для американського аналітичного центру Atlantic Council, в якій зазначила, що "Зеленський готовий кинути виклик впливу українських олігархів всюди: від енергетичного і банківського секторів до політики і медіа".
Журналістка уточнила, чи варто після цього комусь із олігархів починати побоюватися.
"Це гарне запитання, чітке дуже, але я не буду на нього відповідати чітко, тому що майбутнього ніхто не пише. Але ще на своїй пресконференції 20 травня президент натякнув, що деякі телеканали мали б подбати про чистоту свого фінансування і порядність своєї журналістики. Це був травень 2020 року, а санкції проти них ввели наприкінці січня 2021 року. Весь цей час ніхто не сидів склавши руки, а шукали певні докази. Марно шукати інструмент санкцій, який нас може підставити під питання демократії та свободи слова і не мати якихось доказів, – відповіла Мендель. – Дивись, що я мала на увазі [в колонці]. Менше ніж два роки минуло, у нас стався удар по трьох дуже відомих людях, які представляють величезні фінансові групи, які зробили свої статки на державному бюджеті, податках – на тому, за що мають жити українці. Такого не робив ніхто".
Мендель назвала цих людей: кум президента РФ, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, бізнесмени Дмитро Фірташ та Ігор Коломойський.
"По Коломойському ти маєш на увазі, ударили Штати?" – уточнила Бацман.
"Ну, подивимося", – сказала Мендель, але не стала відповідати на уточнювальні запитання.
Вона не дала прямої відповіді на запитання, чи зможе Україна видати бізнесмена США, де проти нього ведуть розслідування.
"Подивимося, – відповіла Мендель. – Я ж не ворожка... Буде як буде... Ми ж стоїмо за інтереси і держави, і кожного українця".
Будь ласка, зачекайте...
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Навіть коментувати немає сенсу.
Мендель після стабілізації гривни, зайнялася санкціями)
пронеслось в его мозгу. Пистолет был в другом кармане.
Каждый день только и слышу: "Завтра Марио будет грабить банк!"
Тим паче в такий день, коли на умє у справжніх сєкрєтарш тільки одін конєц:
На сайті Мінюсту держреєстрація "Нашої України":
96.Політична партія «Наша Україна» 22.03.2005 № 115-п.п. Ванникова Ірина Валеріївна
м. Київ, вул. Спаська, 37
33405060https://minjust.gov.ua/m/4561
А на носі вихід розслідування Bellingcat про зрив міжнародної спецоперації по вагнерівцях, яка готувалась за участю український, американських, британських і турецьких спецслужб.
Тому дійсно, це лише початок.
Більше того - Держсекретар прямим текстом заявив, що Каломойський - один з НАЙБІЛЬШИХ корупціонерів.
І ЗЕлений блазень мусить реагувати, бо промовчати - не вийде.
Або прищемити свому хазяїну яйки у лещата, або…США затиснуть Вові не тільки яйки.
Оце шпагат, ніхто ще так не сідав на розтяжку)🤣
Тупий клоун, нахрена ж ти лізло у Президенти?
"Держі рот шіре!" відповів Зе-Вова
Але то в нормальних країніх і за нормальної влади. В нас же саме секретутка робить політику замість Президента!
Бачили очі, що купували - їжте, аж поки не повилазить!
Соромно за таких нікчем у владі.
Это Мендель (!!!) рассказывает ему (!!!) что санкции США только начинаются !
Мендель либо самая смелая, либо самая глупая ... © сеть
Я взагалі вважаю, що феномен Мендель потрібно вивчати на ґрунтовному науковому рівні.
Дізнатися, як можна щоденно факапити, ганьбитися, виставляти ідіотами не тільки себе, а передовсім країну і її президента, і при цьому не просто залишатися на одній з найважливіших державних посад, а ще й потрапити в топ 5 найвпливовіших жінок цієї країни.
Я х/з як так можна. Думаю, що всі ці тренерки-коучині з гендерних питань повинні просто постригтися в монахині, попросити вибачення у жінок, яким вони весь цей час морочили голову, бо всі їхні тренінги то вічний тлєн. Юля Мендель - ось хто має вести реально ефективні заняття з особистісного розвитку! До неї жодній жінці з такими розумовими й професійними даними не вдавалося досягти такої високої посади.
І можна довго сміятися з її ведмедиків брауні, з переплутування Австрії-Австралії, Латвії-Литви, з того, як вона війну й падіння гривні зупиняє двома твітами, але після її останнього міжнародного зашквару в «Твітері» якось уже не до сміху.
Коли прес-секретарка президента твоєї країни по-піжонськи хамить міжнародним експертам, коли міжнародна спільнота каже їй дослівно: «Будьте професійною та майте повагу, яким і має бути представник президента», то хочеться всоте кричати - «Іноземці, зрозумійте, що ми, адекватна частина країни, за цих пришелепуватих не голосуваааали!».
Я вже мовчу про її сімейні фоточки «в халаті» з президентом. Можете уявити таку фотку іншого світового лідера з прес-секретаркою «в халаті»? Поняття дрес-коду, для наших ЗЕлених - взагалі відсутнє.
Я от задумуюся: у чому полягає цей феномен? І підозрюю, що він якраз виліз із сексизму. Виліз із печерних, совкових уявлень ЗЕлених про саме поняття «секретар», а точніше ближче їм - «секретарка». І пофіг, що «прес».
Ключове для них, саме «секретарка» - ну, та, яка варить каву, розгулює по офісу в шкіряній міні-спідниці, фарбує нігті прямо в приймальні, гортаючи каталог «Оріфлейм», збирає плітки, годинами триндить по телефону і періодично відпрошується на бровки і рєснічки. Я підозрюю, що слово «держсекретар» вони сприймають приблизно так само.
І якби в нас була така посада на тому ж рівні важливості, що й у США, то на ній точно б з'явилася така сама Мендель. Вона б зупиняла двома твітами епідемію і падіння зе-рейтингів, і собачилася б із міжнародними експертами у фейсбуці, закидаючи їх картинками із Однокласнікав. А ми б дивилися на цю ідилію, і просто благали про чипування.
Хтось скаже, що я це все придумала, що ніякого сексизму з боку влади тут нема.
Але ви просо згадайте, як Зеленський за неї заступився: «Не дам обіжать дєвочку!» Ось воно!
Ось це і є, в очах ЗЕ, ключова риса Юлі - не те, що вона має відповідати рівню професіонала, який обіймає важливу Державну посаду; не те, що від її комунікації залежить імідж країни і президента в світі, а тільки те, що вона - "ДЄВОЧКА".
Сьогодні подружка уславлювача терористів Гордона, взяла в Юлі інтерв'ю як в однієї з найвпливовіших жінок країни, а Зеленський у своєму привітанні заявив, що без жінок всі чоловіки просто БІОЛОГІЧНІ СТВОРІННЯ.
Підозрюю, що таку геніальну просвітницьку думку йому теж написала Мендель.
Хоча він міг і сам, бо у випадку професіоналізму - вони таки на одному рівні. Ось тут, уже знаєте, справжня гендерна рівність.
Тому з рівністю в нашій країні - все добре.
У нас от тільки з мізками останні два роки - туго.
О. Кирилюк
ПРЕКРАСНЬІЙ ТОСТ!
то хочеться всоте кричати - «Іноземці, зрозумійте, що ми, адекватна частина країни, за цих пришелепкуватих - не голосуваааали!».
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 6 мин. ·
А передайте кто-то Юлии Мендель, что Левочкин порешал с Офисом Президента и санкции по Фирташу так и не ввели. И теперь Фирташ продолжает снимать стружку с облгазов, а введенные Минэнерго прайскепы на газ защищают его империю от перетока клиентов к другим поставщикам.
Господи, эти люди даже врать складно и одновременно не умеют. Они же делали вид, что никаких санкций по Фирташу и не планировалось и молчали на эту тему.
Ударили они по Фирташу, как же.
Пусть Русский люд ведёт тропа иная -До их славянских дел нам дела нет.
Мы ели хлеб их, но платили кровью.Счета сохранны, но не свeдены.
Мы отомстим - цветами в изголовьи. Их северной страны.
Когда сотрётся лыковая проба,Когда заглохнет красных криков гул -
Мы встанем у берёзового гроба В почётный караул."