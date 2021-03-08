Мендель про санкції США проти Коломойського: "Думаю, що це не кінець. Думаю, це початок"

Санкції, які Сполучені Штати Америки недавно ввели проти українського олігарха Ігоря Коломойського, - це тільки початок.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель висловила в інтерв'ю інтернет-виданню "ГОРДОН".

Як відомо, минулого тижня Мендель написала колонку для американського аналітичного центру Atlantic Council, в якій зазначила, що "Зеленський готовий кинути виклик впливу українських олігархів всюди: від енергетичного і банківського секторів до політики і медіа".

Журналістка уточнила, чи варто після цього комусь із олігархів починати побоюватися.

"Це гарне запитання, чітке дуже, але я не буду на нього відповідати чітко, тому що майбутнього ніхто не пише. Але ще на своїй пресконференції 20 травня президент натякнув, що деякі телеканали мали б подбати про чистоту свого фінансування і порядність своєї журналістики. Це був травень 2020 року, а санкції проти них ввели наприкінці січня 2021 року. Весь цей час ніхто не сидів склавши руки, а шукали певні докази. Марно шукати інструмент санкцій, який нас може підставити під питання демократії та свободи слова і не мати якихось доказів, – відповіла Мендель. – Дивись, що я мала на увазі [в колонці]. Менше ніж два роки минуло, у нас стався удар по трьох дуже відомих людях, які представляють величезні фінансові групи, які зробили свої статки на державному бюджеті, податках – на тому, за що мають жити українці. Такого не робив ніхто".

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Мендель назвала цих людей: кум президента РФ, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, бізнесмени Дмитро Фірташ та Ігор Коломойський.



"По Коломойському ти маєш на увазі, ударили Штати?" – уточнила Бацман.

"Ну, подивимося", – сказала Мендель, але не стала відповідати на уточнювальні запитання.

Вона не дала прямої відповіді на запитання, чи зможе Україна видати бізнесмена США, де проти нього ведуть розслідування.



"Подивимося, – відповіла Мендель. – Я ж не ворожка... Буде як буде... Ми ж стоїмо за інтереси і держави, і кожного українця".





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