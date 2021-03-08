У США експериментальний препарат показав обнадійливі результати в боротьбі з COVID-19, це може бути проривом, - вчені

У ході тестування експериментального препарату вченим в США вдалося домогтися проміжних успіхів у лікуванні коронавірусу COVID-19. Ліки молнупіравір продемонстрували високу ефективність на ранній стадії хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на USA Today, про це йдеться в заяві американського виробника ліків Merck.

Повідомляється, що розроблений спільно з біотехнологічною компанією Ridgeback Biotherapeutics молнупіравір показав швидке зниження рівня інфекційного вірусу у пацієнтів на ранній стадії COVID-19.

Молнупіравір (Molnupiravir) був протестований на більш ніж двох сотнях пацієнтів з коронавірусом, які не потребували госпіталізації. У групі хворих, які отримували препарат, зафіксували більш швидке зниження рівня заразності вірусу, ніж у тих пацієнтів, які входили до групи плацебо.

За словами провідного дослідника Медичної школи Університету Північної Кароліни Вільяма Фішера, результати багатообіцяльні, але їх повинні підтвердити додаткові дослідження.

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Зазначимо, молнупіравір - це експериментальний противірусний препарат, активний при пероральному прийомі, розроблений для лікування грипу.