У США експериментальний препарат показав обнадійливі результати в боротьбі з COVID-19, це може бути проривом, - вчені
У ході тестування експериментального препарату вченим в США вдалося домогтися проміжних успіхів у лікуванні коронавірусу COVID-19. Ліки молнупіравір продемонстрували високу ефективність на ранній стадії хвороби.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на USA Today, про це йдеться в заяві американського виробника ліків Merck.
Повідомляється, що розроблений спільно з біотехнологічною компанією Ridgeback Biotherapeutics молнупіравір показав швидке зниження рівня інфекційного вірусу у пацієнтів на ранній стадії COVID-19.
Молнупіравір (Molnupiravir) був протестований на більш ніж двох сотнях пацієнтів з коронавірусом, які не потребували госпіталізації. У групі хворих, які отримували препарат, зафіксували більш швидке зниження рівня заразності вірусу, ніж у тих пацієнтів, які входили до групи плацебо.
За словами провідного дослідника Медичної школи Університету Північної Кароліни Вільяма Фішера, результати багатообіцяльні, але їх повинні підтвердити додаткові дослідження.
Зазначимо, молнупіравір - це експериментальний противірусний препарат, активний при пероральному прийомі, розроблений для лікування грипу.
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Поэтому приветствую препарат молнупиравир!
все інше-лікування наслідків...
Лекарство Всем нужно - потому что никто не проводит в Мире вакцинации в период пандемии !!!
https://en.wikipedia.org/wiki/Molnupiravir Safety controversy In April 2020, a whistleblower complaint by former Head of US Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) Rick Bright revealed concerns over providing funding for the further development of molnupiravir due to similar drugs having mutagenic (DNA damaging) properties.[4] A previous company, Pharmasset, that had investigated the drug's active ingredient had abandoned it. These claims were denied by George Painter, CEO of DRIVE, noting that toxicity studies on molnupiravir had been carried out and data provided to regulators in the US and UK, who permitted safety studies in humans to move forward in the spring of 2020. Also at this time, DRIVE and Ridgeback Biotherapeutics stated they planned future safety studies in animals.[5]
Удачи.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
About 21.8 million people so far have had a first vaccine dose and more than one million have had a second.
Коронавірус в Києві
останнє оновлення: 08.03.2021 17:00
Поточна статистика по коронавірусу на 8.03.2021
(м.Київ)Всього інфіковано 142 316
Смертельні випадки 2 785 2,0%
Видужали 96 330 67,6%
Наразі хворіють 43 201 30,4%
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/kiev/
Давно все знают, что статистика в выходные и праздничные дни не отражает адекватно ситуацию в целом. Ты что, из длительного запоя внезапно вышел?
В Ізраїлі допустили можливість впровадження четвертого локдауну .
Падажити, тока ж недавно громогласно заявили шо пабидили вакцинацией ковид?
Средство, разработнное Moderna и Pfizer, не является вакциной...
"Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла не прилетит на следующей неделе в Израиль. Как оказалось, он до сих пор не привился второй дозой вакцины "собственного производства". " (с)
https://mignews.com/news/health/080321_135106_44467.html Аш: "Вакцины действуют. С их помощью мы сможем выбраться" Профессор Аш дал интервью Бену Каспиту и Инону Магалю на радио 103 FM
https://mignews.com/news/health/080321_103500_85274.html В Израиле снижается коэффициент инфицирования
https://mignews.com/news/politic/080321_100049_09418.html "Если так пойдет дальше, ограничений на Песах не будет"
не лише Степановим багаті вакцинатори ...))
потому и зверствует до сих пор спид,грипп,вирусный гепатит и др заболевания.
скорее всего и это не панацея
Вон в средние века чума укладывала в деревянный пирожок почти 100% заболевших. И поэтому никто тогда про Била Гейтса, 5Ж и вред прививок не кричал. А сидели на карантине. И победили пандемию без всяких прививок, вакцин и современных лекарств.
Це все-таки не вірусю .
з бактеріями простіше...