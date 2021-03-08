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Новини Коронавірус і карантин
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У США експериментальний препарат показав обнадійливі результати в боротьбі з COVID-19, це може бути проривом, - вчені

У США експериментальний препарат показав обнадійливі результати в боротьбі з COVID-19, це може бути проривом, - вчені

У ході тестування експериментального препарату вченим в США вдалося домогтися проміжних успіхів у лікуванні коронавірусу COVID-19. Ліки молнупіравір продемонстрували високу ефективність на ранній стадії хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на USA Today, про це йдеться в заяві американського виробника ліків Merck.

Повідомляється, що розроблений спільно з біотехнологічною компанією Ridgeback Biotherapeutics молнупіравір показав швидке зниження рівня інфекційного вірусу у пацієнтів на ранній стадії COVID-19.

Молнупіравір (Molnupiravir) був протестований на більш ніж двох сотнях пацієнтів з коронавірусом, які не потребували госпіталізації. У групі хворих, які отримували препарат, зафіксували більш швидке зниження рівня заразності вірусу, ніж у тих пацієнтів, які входили до групи плацебо.

За словами провідного дослідника Медичної школи Університету Північної Кароліни Вільяма Фішера, результати багатообіцяльні, але їх повинні підтвердити додаткові дослідження.

Також читайте: На Буковині на COVID-19 частіше стали хворіти люди 30-40 років і діти. Пацієнти надходять важкі: реанімаційні відділення заповнені на 100%, - ОДА

Зазначимо, молнупіравір - це експериментальний противірусний препарат, активний при пероральному прийомі, розроблений для лікування грипу.

Автор: 

ліки (1311) США (22473) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+16
Вакцина вакциной, но вакцинация не предохраняет от заражения. Нужно лекарство! Именно оно и спасёт от пандемии.
Поэтому приветствую препарат молнупиравир!
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08.03.2021 14:00
+7
Сомнительно, вирусы вообще не лечатся лекарствами. Как говорится о простуде - будешь лечится - проболеешь 7 дней, не будешь - проболеешь неделю
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08.03.2021 14:04
+7
Навпаки - вакцина попереджує зараження, а якщо вже заразився, то - молнупиравир.
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08.03.2021 15:32
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Вакцина вакциной, но вакцинация не предохраняет от заражения. Нужно лекарство! Именно оно и спасёт от пандемии.
Поэтому приветствую препарат молнупиравир!
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08.03.2021 14:00 Відповісти
Навпаки - вакцина попереджує зараження, а якщо вже заразився, то - молнупиравир.
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08.03.2021 15:32 Відповісти
не існує лікування від вірусів,крім вакцинування..
все інше-лікування наслідків...
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08.03.2021 16:21 Відповісти
С таких вот экспериментальных препаратов и следовало сразу начинать а не с вакцины...
Лекарство Всем нужно - потому что никто не проводит в Мире вакцинации в период пандемии !!!
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08.03.2021 14:02 Відповісти
Предложи себя для экспериментов. Еще и денюх заработаешь. И не только денег - прими к сведению
https://en.wikipedia.org/wiki/Molnupiravir Safety controversy In April 2020, a whistleblower complaint by former Head of US Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) Rick Bright revealed concerns over providing funding for the further development of molnupiravir due to similar drugs having mutagenic (DNA damaging) properties.[4] A previous company, Pharmasset, that had investigated the drug's active ingredient had abandoned it. These claims were denied by George Painter, CEO of DRIVE, noting that toxicity studies on molnupiravir had been carried out and data provided to regulators in the US and UK, who permitted safety studies in humans to move forward in the spring of 2020. Also at this time, DRIVE and Ridgeback Biotherapeutics stated they planned future safety studies in animals.[5]
Удачи.
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08.03.2021 14:16 Відповісти
спасибо, мне такой муйни не нужно... ответь себе на простой вопрос - Вакцинация идет полным ходом а больных все больше и больше!?.. и это только начало !!! Лекарство нужно а не вакцина...
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08.03.2021 14:21 Відповісти
не пи..ди,а дивись https://www.worldometers.info/coronavirus/ статистику ЗА ДНЯМИ Британії,де найбільше вакцинують..
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/

About 21.8 million people so far have had a first vaccine dose and more than one million have had a second.
У США експериментальний препарат показав обнадійливі результати в боротьбі з COVID-19, це може бути проривом, - вчені - Цензор.НЕТ 9193
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08.03.2021 16:29 Відповісти
Статистика не всегда правдива... Вот пример - в Киеве заболело коронавирусом в 143 раза больше людей, чем выздоровело !? Не правда ли, потрясающая разница между числом заболевших и вылечившихся? Кстати, по Украине в целом эта разница не столь разительна. Здесь разница - в 3,2 раза. Что, конечно, тоже много, но не так ужасающе, как в Киеве…
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08.03.2021 16:55 Відповісти
Вы неправду стрындеть изволили
Коронавірус в Києві
останнє оновлення: 08.03.2021 17:00

Поточна статистика по коронавірусу на 8.03.2021
(м.Київ)Всього інфі­ковано 142 316
Смер­тельні випадки 2 785 2,0%
Виду­жали 96 330 67,6%
Наразі хворіють 43 201 30,4%

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/kiev/
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08.03.2021 17:16 Відповісти
В столице пятый день подряд количество заболевших превышает количество выздоровевших от Covid-19…
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08.03.2021 17:57 Відповісти
В 143 раза?
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08.03.2021 18:06 Відповісти
286 киевлян заболели коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, умерли 18 заболевших ранее, выздоровели лишь двое. 286 и 2. Разница - в 143 раза! .....считать не умеешь!?
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08.03.2021 18:14 Відповісти
Чучело ты косорукое. Ты что, сразе не мог написать, что это по данным одного дня - 8 марта?
Давно все знают, что статистика в выходные и праздничные дни не отражает адекватно ситуацию в целом. Ты что, из длительного запоя внезапно вышел?
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08.03.2021 18:41 Відповісти
я кста не пью совсем !!! от слова вообще !!! и завали ипало - такой разгон идет уже 5 день и с чем это связано никто не знает..!!!
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08.03.2021 19:26 Відповісти
А что ж ты маты гнешь как кацап?
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08.03.2021 20:43 Відповісти
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08.03.2021 21:44 Відповісти
це називається "статистична демагогія" )
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09.03.2021 08:02 Відповісти
Глава Pfizer не смог въехать в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID .
В Ізраїлі допустили можливість впровадження четвертого локдауну .

Падажити, тока ж недавно громогласно заявили шо пабидили вакцинацией ковид?
Средство, разработнное Moderna и Pfizer, не является вакциной...
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08.03.2021 17:09 Відповісти
Ви маніпулюєте. https://mignews.com/news/health/050321_104727_82735.html Генеральный директор Pfizer не прилетит в Израиль (Mignews)
"Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла не прилетит на следующей неделе в Израиль. Как оказалось, он до сих пор не привился второй дозой вакцины "собственного производства". " (с)
https://mignews.com/news/health/080321_135106_44467.html Аш: "Вакцины действуют. С их помощью мы сможем выбраться" Профессор Аш дал интервью Бену Каспиту и Инону Магалю на радио 103 FM

https://mignews.com/news/health/080321_103500_85274.html В Израиле снижается коэффициент инфицирования

https://mignews.com/news/politic/080321_100049_09418.html "Если так пойдет дальше, ограничений на Песах не будет"
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08.03.2021 17:55 Відповісти
я вам таких желтых ссылок могу дать вагон и маленькую ....
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08.03.2021 18:00 Відповісти
Вот ведь как. Все понимает, но тролит.
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08.03.2021 18:29 Відповісти
там просто Натаньяху щось спи..дів...

не лише Степановим багаті вакцинатори ...))
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09.03.2021 07:59 Відповісти
Сомнительно, вирусы вообще не лечатся лекарствами. Как говорится о простуде - будешь лечится - проболеешь 7 дней, не будешь - проболеешь неделю
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08.03.2021 14:04 Відповісти
лучшие результаты при любых эпидемиях всегда будет показывать препарат описанный ещё боккаччо в "декамероне". ни один из десяти челов там даже не заболел, а не то что умер ))
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08.03.2021 14:06 Відповісти
против вирусных заболеваний эффективных препаратов не существует...
потому и зверствует до сих пор спид,грипп,вирусный гепатит и др заболевания.
скорее всего и это не панацея
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08.03.2021 14:07 Відповісти
У США експериментальний препарат показав обнадійливі результати в боротьбі з COVID-19, це може бути проривом, - вчені - Цензор.НЕТ 322
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08.03.2021 14:13 Відповісти
каков поп таков приход
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08.03.2021 14:36 Відповісти
"на ранней стадии", она длится 2-3 дня, многие не успевают понять, что происходит.
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08.03.2021 14:19 Відповісти
ну так это только начало и если препарат будет работать то его улучшат
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08.03.2021 14:35 Відповісти
ну вот это уже дело а то факиными вакцинами не прошедшими положеного срока испытаний не достичь результатов А вот лекарство против этой гадости -это единственное что нужно
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08.03.2021 14:33 Відповісти
не існує ліків як панацеї на будь-який вірус...
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09.03.2021 08:01 Відповісти
кто придумывает названия лекарствам? это жесть какая-то.
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08.03.2021 14:36 Відповісти
Врата ада так просто не открываются)
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08.03.2021 16:07 Відповісти
Ага! Хорошо.
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08.03.2021 15:11 Відповісти
Проблема в том, что коронавирус недостаточно смертелен. 3% или около того - это фигня. И нарид эту штуку не сильно боится, а потому ложит на карантин.
Вон в средние века чума укладывала в деревянный пирожок почти 100% заболевших. И поэтому никто тогда про Била Гейтса, 5Ж и вред прививок не кричал. А сидели на карантине. И победили пандемию без всяких прививок, вакцин и современных лекарств.
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08.03.2021 19:10 Відповісти
З.Ы. просто тогда сдохли все тупые и невезучие. И всё.
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08.03.2021 19:11 Відповісти
Чума - це рідкісне інфекційне захворювання тварин і людей, що викликається бактеріями Yersinia pestis

Це все-таки не вірусю .
з бактеріями простіше...
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09.03.2021 08:00 Відповісти
В США Верховный суд отменил обязательную вакцинацию, потому что механизм действия ВСЕХ предлагаемых вакцин генетически опасен и может привести к необратимым нарушениям ДНК
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09.03.2021 01:01 Відповісти
 
 