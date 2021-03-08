ДТП з автобусом у Польщі: двоє громадян України залишаються у важкому стані, одна з них - жінка, помилково визнана відразу після аварії загиблою

Станом на понеділок, 8 березня, в лікарнях Підкарпатського воєводства Польщі перебуває 25 громадян України, які постраждали в суботу після опівночі в автокатастрофі українського рейсового автобуса. Кількість постраждалих у важкому стані зменшилася до двох осіб.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив прессекретар воєводи Підкарпатського воєводства Міхал Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"У наших лікарнях перебуває 25 людей, постраждалих у цій аварії. Лікарі оцінюють стан тільки двох постраждалих як важкий", - заявив Мельничук.

Він додав, що однією з двох постраждалих у важкому стані є жінка, яку відразу після аварії помилково визнали загиблою.

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Нагадаємо, в Польщі потрапив у ДТП рейсовий автобус Познань-Херсон. У ньому перебували 57 громадян України (зокрема, двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.

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Перша група з 24 пасажирів, які не постраждали в ДТП, виїхала в Україну.