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ДТП з автобусом у Польщі: двоє громадян України залишаються у важкому стані, одна з них - жінка, помилково визнана відразу після аварії загиблою

ДТП з автобусом у Польщі: двоє громадян України залишаються у важкому стані, одна з них - жінка, помилково визнана відразу після аварії загиблою

Станом на понеділок, 8 березня, в лікарнях Підкарпатського воєводства Польщі перебуває 25 громадян України, які постраждали в суботу після опівночі в автокатастрофі українського рейсового автобуса. Кількість постраждалих у важкому стані зменшилася до двох осіб.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив прессекретар воєводи Підкарпатського воєводства Міхал Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"У наших лікарнях перебуває 25 людей, постраждалих у цій аварії. Лікарі оцінюють стан тільки двох постраждалих як важкий", - заявив Мельничук.

Він додав, що однією з двох постраждалих у важкому стані є жінка, яку відразу після аварії помилково визнали загиблою.

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Нагадаємо, в Польщі потрапив у ДТП рейсовий автобус Познань-Херсон. У ньому перебували 57 громадян України (зокрема, двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.

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Перша група з 24 пасажирів, які не постраждали в ДТП, виїхала в Україну.

Автор: 

ДТП (4465) Польща (8474) українці (2536)


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водитель уснул, на миг - 100 %, все водители знают, что этого за рулём - вполне достаточно...
где видео с регистратора ?
и почему все о видео -молчат?
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08.03.2021 14:04 Відповісти
А чи був взагалі той реєстратор?
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08.03.2021 14:35 Відповісти
не заснув бо тормозив напевно хотів повернути в останній момент на паркінг думаю пасажир попросив попісяти чи покурити
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08.03.2021 14:56 Відповісти
Он добавил, что одной из двух пострадавших в тяжелом состоянии является женщина, которую сразу после аварии ошибочно признали погибшей.
Нужно бороться …….
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08.03.2021 14:07 Відповісти
Клоун вважає себе "істотою", ні він маріонетка в руках підсанкційного та *****.
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08.03.2021 14:11 Відповісти
Нюхнул фена и прешь или белого вмазал
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08.03.2021 14:40 Відповісти
думаю скоріше за все хтось раптово..в останній момент. попросив водія заїхати на паркінг щоб попісяти чи покурити ну і водій на автоматі почав тормозити і не вписався в поворот бо розгоойдало таку дуру довгу і положив автобус на бік коли почав вирівнювати і ...і зайшов боком між естакадою і поворотом знісши відбійники...так ось тіпа було
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08.03.2021 14:54 Відповісти
 
 