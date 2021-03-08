У 1991 році Україна могла не стати незалежною, а увійти до конфедерації республік СРСР, - Кравчук

Україна могла не стати незалежною державою в 1991 році, оскільки керівники союзних республік розглядали можливість збереження СРСР і перетворення його на конфедерацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" перший президент України Леонід Кравчук.

За його словами, незадовго до підписання Біловезьких угод у резиденції Ново-Огарьово під Москвою обговорювалося сценарій, за якого Радянський Союз міг зберегтися.

"Єльцин порадився з багатьма керівниками республік, я пам'ятаю, ми з ним сиділи вдвох і обговорювали цю тему. Він говорив - Леоніде Макаровичу, а якщо ми запропонуємо замість федерації конфедерацію? І ми почали обговорювати, якою може бути конфедерація на території СРСР, і дійшли висновку: давайте обговоримо цю тему з Горбачовим. Сіли за стіл, Єльцин говорить: Михайле Сергійовичу, в нас не клеїться, ми не можемо домовитися, тому що почалися великі рухи в республіках, люди хочуть більше прав, свобод, незалежності, давайте подумаємо, як реформувати країну з федерації на конфедерацію. Горбачов каже: а зразок конфедерації можете запропонувати? Єльцин говорить: звичайно, Швейцарія, сьогодні ви президент, через рік Леонід Макарович, ще через рік я. Горбачов так задумався і каже: ні, ні, ні, так не можна, повинен бути один президент", - розповів Кравчук.

За його словами, "одразу було зрозуміло, що для Горбачова головним питанням була влада, він не хотів нічого міняти, якщо він не при владі".

"Ось після цього стало зрозуміло, що цей сценарій не пройде. І через деякий час Горбачов запропонував всесоюзний референдум про збереження СРСР. І стало ясно, що нічого радикально Горбачов не збирається міняти. Він хотів робити зміни при збереженні системи. А це неможливо", - сказав перший президент України.

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