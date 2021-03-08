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У 1991 році Україна могла не стати незалежною, а увійти до конфедерації республік СРСР, - Кравчук

У 1991 році Україна могла не стати незалежною, а увійти до конфедерації республік СРСР, - Кравчук

Україна могла не стати незалежною державою в 1991 році, оскільки керівники союзних республік розглядали можливість збереження СРСР і перетворення його на конфедерацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" перший президент України Леонід Кравчук.

За його словами, незадовго до підписання Біловезьких угод у резиденції Ново-Огарьово під Москвою обговорювалося сценарій, за якого Радянський Союз міг зберегтися.

"Єльцин порадився з багатьма керівниками республік, я пам'ятаю, ми з ним сиділи вдвох і обговорювали цю тему. Він говорив - Леоніде Макаровичу, а якщо ми запропонуємо замість федерації конфедерацію? І ми почали обговорювати, якою може бути конфедерація на території СРСР, і дійшли висновку: давайте обговоримо цю тему з Горбачовим. Сіли за стіл, Єльцин говорить: Михайле Сергійовичу, в нас не клеїться, ми не можемо домовитися, тому що почалися великі рухи в республіках, люди хочуть більше прав, свобод, незалежності, давайте подумаємо, як реформувати країну з федерації на конфедерацію. Горбачов каже: а зразок конфедерації можете запропонувати? Єльцин говорить: звичайно, Швейцарія, сьогодні ви президент, через рік Леонід Макарович, ще через рік я. Горбачов так задумався і каже: ні, ні, ні, так не можна, повинен бути один президент", - розповів Кравчук.

За його словами, "одразу було зрозуміло, що для Горбачова головним питанням була влада, він не хотів нічого міняти, якщо він не при владі".

"Ось після цього стало зрозуміло, що цей сценарій не пройде. І через деякий час Горбачов запропонував всесоюзний референдум про збереження СРСР. І стало ясно, що нічого радикально Горбачов не збирається міняти. Він хотів робити зміни при збереженні системи. А це неможливо", - сказав перший президент України.

Також читайте: Кравчук звернувся до РФ: "Ідіть до бісової матері"

Автор: 

конференція (175) Кравчук (546) СРСР (346)


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Топ коментарі
+20
В 1991 году Украина могла не стать независимой, а войти в конфедерацию республик СССР, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4626
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08.03.2021 14:32
+14
Только не говори что ты сам принял волевое решение.
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08.03.2021 14:17
+9
Дед исповедуется? Костлявая на пороге,что ли?
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08.03.2021 14:19
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Конфедерація
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08.03.2021 15:30 Відповісти
В статті - суперечки з наступною статтею: Державний устрій, де чітко вказані дві форми: унітарна та федеративна. Там також є опис Конфедерації.
Мені дуже шкода, що ви не мали змогу вивчити ці теми в школі.
Можливо, ви вчилися тоді, коли модифікували шкільну програму.
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08.03.2021 16:28 Відповісти
Назва держави Швейцарська конфедерація щось говорить??
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08.03.2021 15:53 Відповісти
Лише назва. Історична. Але це - звичайна федерація.
Нажаль, ви не мали можливість вивчити це. Цей випадок розглядається особливо в шкільний програмі.
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08.03.2021 16:24 Відповісти
Ну у Швейцарії регіони все ж мають трохи більше прав, аніж штати США чи федеральні землі в Німеччині...
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08.03.2021 16:48 Відповісти
Нам у школі на праві розповідали, що Швейцарія - єдина конфедерація у світі зараз.
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08.03.2021 16:49 Відповісти
Прочитайте статтю про Швейцарiю нiмецькою мовою. Там знайдете вiдповiдь.
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08.03.2021 17:07 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Заходимо на вікіпедію - і дізнаємося, що Євросоюз РАПТОМ теж є де-факто конфедерацією
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08.03.2021 18:55 Відповісти
Так. Євросоюз можна вважати конфедерацією.
Але це - не держава.
А держави бувають лише унітарними та федеративними.
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08.03.2021 21:19 Відповісти
В сепрні 1991 р українські комуняки ,перелякані подіями в Москві, почали створювати самостійний комунячий заповідник з України !!! Але не так сталось , як гадалось !!!))
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08.03.2021 15:29 Відповісти
З 1994 р, ,з приходом до влади Кучми,на комунячому грунті почав формуватись український олігархат !!!)))
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08.03.2021 15:35 Відповісти
Для мене великою загадкою є вибір нашого мудрого наріду 1 грудня 1991 року... В той день одночасно проводили референдум за незалежність і вибори президента. Тоді 90,32% проголосували за незалежність і більше 50% - за Кравчука... От як можна одночасно голосувати за вихід з комуно-рабства і обирати президентом комуняку, а не дисидента Чорновола???

Поляки обрали дисидента Валєнсу, Чехи - дисидента Гавела, прибалти - теж дисидентів пообирали. І як вони живуть зараз! Ми обрали Кравчука і маємо те, що маємо (с)...
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08.03.2021 15:43 Відповісти
Деду еще и за ядерное нужно припомнить!Процесс сдачи оружия при нем был подписан и флот москалям сдал.
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08.03.2021 16:04 Відповісти
я понял следующее с рассказа Кравчука, заслуга независимости Украины(как и всем остальным колониальным республикам) пренадлежит кондовому Горбачеву, еге желанию оставтьс при власти... а Ельцин не хотел его власти, хотел сам посесть на трон, потому и развалили совдепию, убрали Горбачева... роль Кравчука при этом чисто формальная, другими словами - никакая....
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08.03.2021 16:15 Відповісти
На момент тієї розмови Україна вже 4 місяці, як була нежалежна...
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08.03.2021 16:17 Відповісти
Спасибо за это Кравчуку. Независимость, свобода, демократия- лучшие изобретения человечества.
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08.03.2021 16:20 Відповісти
Кравчуку - спасибі за кравчучку. Всі інші винаходи людства належать не йому.
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08.03.2021 17:17 Відповісти
Україна ще й зараз не є незалежною країною. Країною править шпигун Московії і проросійськи налаштовані олігархи та євреї. Але війну за незалежність ми вже почали.
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08.03.2021 21:42 Відповісти
Энергия распада была просто больше, чем все потуги краснопузых Кравчуков и прочих Горбачевых. Которые себе еще какие-то липовые заслуги приписывают.
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08.03.2021 16:42 Відповісти
Незалежность, безумовно, для нас найвеличніша подія 20 го століття, а далі почався і продовжується "блошиний цирк" посткомуняцьких гнид...
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08.03.2021 16:57 Відповісти
А я так думав, що першим Президентом України мав стати останній Президент УНР Микола Плав'юк. І Україна мала би не проголошувати Незалежність, а відновлювати.
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08.03.2021 16:58 Відповісти
Ельцин задавил комунистический путч ГКЧП. Кравчук тихо выжидал кто победит но своей пассивностью способствовал путчистам. После подавления путча Кравчук с комуняками испугались что Москва и их сейчас прижучит. И поняли что лучше поддержать партию РУХ-овцев Черновила и объявить независимость, чтоб их уже не наказал Ельцин. Так что мифы старперов про то что Независимость нам подарили 20 "бандеровцев" (именно столько было в парламенте РУХ-овцев среди остальных комуняк) могут повторять только особо упоротые тупые крикуны.
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08.03.2021 17:06 Відповісти
Могла стати по-справжньому незалежною. Але "дякуючи" продажним ублюдкам та таким ось "керувальникам" - на жаль.......
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08.03.2021 17:51 Відповісти
Леонід Кравчук - продажний тип. Свого часу він очікував і сидів сракою на кількох прутнях і сороміцько похрюкував в залежності котрого йому запхають поглибше. Пам"ятаю його виступ, як секретаря ЦККПУ з ідеології на Першому З"їзді Руху, де від до хрипоти вимагав щоб Рух признав керівну ролю компартії (тоді його звідти під свист випровадили...).
Якби, боронь Боже, свого часу перемогла ГКЧП - став би він раком до москви, міцно всівся на московського прутня і влаштував би Леонід Макарович Українцям комуністичну диктатуру. Пішли би чорноволи, горині, горохівські, драчі, поровські, лук"яненки, яворівські, павлички ... етапом в "мєста нє столь отдальонниє". І, можливо надовго.
Кравчук продажний. Хитрий, не дурний, уважний ... але продажний генетично. Сволоч.
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08.03.2021 18:22 Відповісти
После провала путча и начала поисков причастных к нему руководители КПУ в страхе за свои кресла сразу проголосовали за отделения от СССР не создания независимой страны а именно отделение.Да вот,как писалось здесь выше,у них что-то-пошло не так благодаря гражданской организации РУХ.
А что самое интересное что в учебниках истории Украины все эти важнейшие события для Независимой Украины описано всего одним абзацем да и то если уже из новых учебников не исчез.
Спроси любого украинца что такое РУХ 99% процентов украинцев вам просто не ответит.
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08.03.2021 18:46 Відповісти
Мда, а чтоб Чорновола выбрали вместо этого ******, то может уже давно бы в Европе и НАТО бы были. А моксели бы рузке изыг защищали не в Крыму а в Белоруси.
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08.03.2021 18:57 Відповісти
Ап
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08.03.2021 19:28 Відповісти
Ти здав Україну. Залишив її без захисту. Тільки за знищення атомної зброї, тебе треба судити пожиттєво.
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08.03.2021 19:42 Відповісти
Дедок требует себе памятник, и мавзолей опосля.Типа "туркменбаши". Типа султан Украины.
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08.03.2021 22:18 Відповісти
А ТЕБЯ МОГЛИ БЫ КАЗНИТЬ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ЧЕРНОВОЛЕ !)
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09.03.2021 00:34 Відповісти
Кравчук это как раз тот человек который просрал и потерял всё !!!
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09.03.2021 01:07 Відповісти
А могла бы стать на путь ПОЛНОЙ независимости,экономического процветания и национального возрождения,если бы тогда выбрали Юхновского,а не тебя,красножопую суку.Ну ,мы сами виноваты-сидели по домам и только новости смотрели.А надо было выкидывать нах эту красножопую чуму
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09.03.2021 09:04 Відповісти
ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно", - сказал первый президент Украины.
---------------------
Чому?
Китай довів, що можливо.
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09.03.2021 11:48 Відповісти
В Украине был шанс выбрать покойного В.Чорновола-выбрали кравчука . И теперь был шанс сохранить и приумножить то что сделал П.Порошенко но избрали зеленского который в политике,в экономике далек от всего этого и дай Бог чтобы он не развалил страну окончательно.
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09.03.2021 14:09 Відповісти
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