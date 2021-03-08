У ЗСУ за добу виявили 80 нових випадків COVID-19, загалом хворіють 1294 особи, вакциновано - 2796, - командування Медсил

У Збройних силах України зафіксовано 80 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу зареєстровано 80 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 34 особи", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, станом на 10:00 8 березня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 1294 людини. Загалом за час пандемії одужали 16 273 особи, летальних випадків 49. На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 373 особи.

Крім того, від початку вакцинальної кампанії в ЗСУ 2796 осіб отримали одну дозу вакцини.

"З них 504 військові медики. За минулу добу щеплено проти COVID-19 420 осіб", - йдеться в повідомленні.