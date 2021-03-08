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Новини Коронавірус і карантин
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У ЗСУ за добу виявили 80 нових випадків COVID-19, загалом хворіють 1294 особи, вакциновано - 2796, - командування Медсил

У ЗСУ за добу виявили 80 нових випадків COVID-19, загалом хворіють 1294 особи, вакциновано - 2796, - командування Медсил

У Збройних силах України зафіксовано 80 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу зареєстровано 80 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 34 особи", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, станом на 10:00 8 березня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 1294 людини. Загалом за час пандемії одужали 16 273 особи, летальних випадків 49. На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 373 особи.

Крім того, від початку вакцинальної кампанії в ЗСУ 2796 осіб отримали одну дозу вакцини.

"З них 504 військові медики. За минулу добу щеплено проти COVID-19 420 осіб", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ за добу виявили 80 нових випадків COVID-19, загалом хворіють 1294 особи, вакциновано - 2796, - командування Медсил 01

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7496) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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В ВСУ за сутки выявили 80 новых случаев COVID-19, всего болеют 1 294 человека, вакцинированы - 2 796, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 9420
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08.03.2021 14:55 Відповісти
Лорд Шлем!


В ВСУ за сутки выявили 80 новых случаев COVID-19, всего болеют 1 294 человека, вакцинированы - 2 796, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 8605
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08.03.2021 14:56 Відповісти
В ЗСУ около 200 000 состава. При таких темпах они и до скончания века не вакцинируют армию. Зато головнокомандуючий всем продемонстрировал свою бритую грудь. Все под впечатлением.
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08.03.2021 18:45 Відповісти
 
 