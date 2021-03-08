Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30", який буде присвячений культурі та медіа

Черговий форум "Україна 30" стартує 9 березня і триватиме три дні. Президент України Володимир Зеленський знову має намір взяти в ньому участь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що цього разу форум "Україна 30" буде присвячений культурі, медіа та туризму. В рамках заходу відбудеться обговорення культурної та інформаційної політики держави, захисту свободи слова та протидії пропаганді.

"На сесіях форуму також порушуватимуться теми збереження і захисту українського культурного простору, майбутнього креативних індустрій в Україні, реалізації проєктів "Велика реставрація" та "Туристичні магніти", - йдеться в повідомленні.

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У форумі візьмуть участь представники Офісу президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, книговидавці, а також представники креативної, туристичної, кіно-, медіа- і модної індустрій.