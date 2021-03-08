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Новини
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Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30", який буде присвячений культурі та медіа

Зеленський візьме участь у форумі

Черговий форум "Україна 30" стартує 9 березня і триватиме три дні. Президент України Володимир Зеленський знову має намір взяти в ньому участь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що цього разу форум "Україна 30" буде присвячений культурі, медіа та туризму. В рамках заходу відбудеться обговорення культурної та інформаційної політики держави, захисту свободи слова та протидії пропаганді.

"На сесіях форуму також порушуватимуться теми збереження і захисту українського культурного простору, майбутнього креативних індустрій в Україні, реалізації проєктів "Велика реставрація" та "Туристичні магніти", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав жінок із 8 Березня: "Без вас ми просто біологічні істоти. З вами - люди і особистості"

У форумі візьмуть участь представники Офісу президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, книговидавці, а також представники креативної, туристичної, кіно-, медіа- і модної індустрій.

Автор: 

Зеленський (23667) Форум Україна 30 (5)


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Топ коментарі
+22
Зеленский примет участие в форуме "Украина 30", который будет посвящен культуре и медиа - Цензор.НЕТ 6232
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08.03.2021 14:53
+21
Зеленский примет участие в форуме "Украина 30", который будет посвящен культуре и медиа - Цензор.НЕТ 3632
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08.03.2021 14:57
+16
Скажите, ЗеДятлы и прочии умственно недоразвитые фанаты ЗЕ, вот это культура?
Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30", який буде присвячений культурі та медіа - Цензор.НЕТ 1904

А вот это культура?
Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30", який буде присвячений культурі та медіа - Цензор.НЕТ 4256
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08.03.2021 15:11
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Правила форума Рада форумчан
Зеленский примет участие в форуме "Украина 30", который будет посвящен культуре и медиа - Цензор.НЕТ 6232
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08.03.2021 14:53 Відповісти
Зеленский примет участие в форуме "Украина 30", который будет посвящен культуре и медиа - Цензор.НЕТ 3632
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08.03.2021 14:57 Відповісти
Все пояснюється важким дитинством...
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08.03.2021 14:59 Відповісти
Мне за такую картинку фейсбук ругался, что-то он там неприличное разглядел
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08.03.2021 15:05 Відповісти
Мабуть дитячу порнографію...
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08.03.2021 15:09 Відповісти
"Демонстрацию обнажённого тела"
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08.03.2021 15:14 Відповісти
Какое острое зрение у фейсбука!
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08.03.2021 15:13 Відповісти
Вовчик, может, все-таки, на Лигу Смеха?
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08.03.2021 14:57 Відповісти
Це прорив!
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08.03.2021 14:57 Відповісти
В форуме примут участие представители Офиса президента, Кабинета Министров, Верховной Рады... Источник: https://censor.net/ru/n3252003
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08.03.2021 14:57 Відповісти
Какой-такой,культур-мультур ?
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08.03.2021 14:59 Відповісти
тебя показывать будут без одежды. спляшешь под балалайку.
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08.03.2021 15:25 Відповісти
Ну так я и на твоей могилке спляшу а если летом откопытишься ,то даже почти без одежды ...
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08.03.2021 18:25 Відповісти
Говорить о культуре,когда в это время кого то убъют...Низко и цинично. Война уносит жизни.Значит одним смерть... Другим культура ?
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08.03.2021 14:59 Відповісти
Мас-культура, поп-культура...
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08.03.2021 15:00 Відповісти
Зеленский примет участие в форуме "Украина 30", который будет посвящен культуре и медиа - Цензор.НЕТ 2976
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08.03.2021 15:00 Відповісти
Шоу, відосіки...
Це єдине, на що здатне це зелене біологічне...
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08.03.2021 15:06 Відповісти
Культура высшего пилотажа от Зеленского - игра на рояле.
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08.03.2021 15:09 Відповісти
И то под фонограмму...
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08.03.2021 15:10 Відповісти
Скажите, ЗеДятлы и прочии умственно недоразвитые фанаты ЗЕ, вот это культура?
Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30", який буде присвячений культурі та медіа - Цензор.НЕТ 1904

А вот это культура?
Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30", який буде присвячений культурі та медіа - Цензор.НЕТ 4256
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08.03.2021 15:11 Відповісти
...не тем занимаешься, вальдемар
Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30", який буде присвячений культурі та медіа - Цензор.НЕТ 355
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08.03.2021 15:12 Відповісти
...тушите свет-поперло быдло к верху,как будто дрожжи бросили в дерьмо...
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08.03.2021 15:15 Відповісти
"Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти господа -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей"
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08.03.2021 15:26 Відповісти
К чему его бекание гундосое? Какой форум к хренам? Давай досвиданье! В ростовский квартал95.
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08.03.2021 15:31 Відповісти
форум, кажеш ? с 9 березня, кажешь? про культуру ?? так..так..
Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30", який буде присвячений культурі та медіа - Цензор.НЕТ 967

...
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08.03.2021 15:40 Відповісти
Так, зебілам на замєтку, 95 квартал і потапи з шманатіками - це не культура, це попса! Культура - це Ліна Костенко, це Оксана Забужко, це Юрій Андрухович, це Ада Роговцева, це Іван Марчук, це Тарас Чубай, це Ніна Матвієнко, Дмитро Павличко, Павло Мовчан, Мирослав Дочинець...
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08.03.2021 15:49 Відповісти
Ждём, ладно рояль наша. А больше ты ничего не умеешь, позорный клоун.
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08.03.2021 16:01 Відповісти
Зеленський- відомий на весь світ пісюа...піаніст.
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08.03.2021 16:02 Відповісти
Зустічаються якось два равина в Одесі. Один другого питає:
- Вы слышали, чем закончилась инициатива по строительству новой хоральной синагоги в Киеве?
- Нет…
- Пошли за разрешением к этому шлимазлу, на Банковую… Так он поставил условие, чтобы перед семисвечником было оборудовано место для пианино, на котором он будет исполнять свои произведения! И не поверите, ЧЕМ!!!
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08.03.2021 16:07 Відповісти
приЗЕдент і культура. Анекдот в трьох словах.
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08.03.2021 16:39 Відповісти
А про Коломойского и Стерненко молчит.
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08.03.2021 17:15 Відповісти
У нас кажуть - не мав пес роботи,то він яйця лиже...От так і президент,найшов себе в тих форумах.
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08.03.2021 17:28 Відповісти
Ты где? К тебе уже пошли.
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08.03.2021 17:37 Відповісти
Не пускайте-він "бідоносець",все,до чого дотягнеться, перетворює на "лайно"! "Свати","Квартал",і "пенісом на піаніно"-його "культурні горизонти"!
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08.03.2021 18:39 Відповісти
"Вот слушал я вас всех долго,терпеливо и внимательно,и понял наконец- ну и дураки же вы все!" (с)
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08.03.2021 19:19 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм March 6
Читатели несколько раз нас спрашивали, почему мы критикуем команду Зеленского? Мол, есть ведь другие политические силы, почему же от нас достается именно им? Ответ весьма прост. Потому что, они власть. Тематика нашей страницы: тайны и теневые стороны процессов происходящих на Печерском холме. Т.е., в правительственном квартале украинской столицы. Сейчас его плотно занимает команда Зеленского. Естественно, тема наших исследований - они. Мы вообще стараемся держаться подальше от каких-либо политических предпочтений. Украинская власть для нас интересна в первую очередь как объект исследования.
Что же касается так называемой «команды Зеленского» (никакой команды на самом деле там нет, это очевидно), то тут видимо дает о себе знать разочарование наблюдателя. Ну, примерно, как когда ожидаешь увидеть цветок папоротника, а видишь обычный огурец.
Признаемся, проект «Владимир Зеленский» поначалу нас сильно заинтриговал. Ситуация когда главой государства избирают человека не из системы и без какого-либо политического прошлого - без преувеличения, такого не было нигде на постсоветстком пространстве. Даже Гавел и Валенса имели какой-то опыт в политике, тут же был полностью чистый лист. Человек «селф-мейд» и экс-продюсер телеканала «Интер» - с одной стороны, и человек совершенно без политического прошлого с другой. Без связей, но и свободный от обязательств.
Мы точно знали, что в условиях Украины от позиции лидера зависит очень многое. Мы ожидали увидеть, как Зеленский берет на себя ответственность, как он методом проб и ошибок формирует свою собственную команду, как к подбору людей он будет подходить с позиций их эффективности, а не предыдущих заслуг. Да, мы знали о прежних связях Зеленского с Хорошковским и Коломойским. Мы знали так же, что Коломойский до самого второго тура президентских выборов не верил в победу Зеленского. Андрей Богдан не соврал, Коломойский был лишь одним из инвесторов проекта, реальными двигателями которого были Богдан и Разумков.
И что же мы увидели в результате? Ничего. Вообще. Ноль.
Мы увидели картину полного самоустранения президента от власти. Сначала - замену «вечно вредного» Богдана на «вечно угодливого» Ермака. После - концентрацию в руках Ермака всей власти в стране.
Вокруг Зеленского уже не осталось людей, которым верит он лично - они или убраны (как Трофимов), или приняли правила игры и теперь рассказывают президенту то, что велит Ермак (как Баканов.
Мы видим картину того, как Офис президента занят лишь двумя вещами - самообогащением и поддержанием комфортной для первого лица температуры в теплой ванне, в которую первое лицо погружено. Примеров тому мы уже привели немало.
Что все это значит? Во-первых, выражение «новые лица» уже становится издевательским мэмом, таким же, как было «покращеня» при Януковиче. Очевидно, прецедент Зеленского на десятилетия убьет возможность массового прихода во власть полностью новых людей. Прийти они смогут только через структуры уже существующих партий - ступенька за ступенькой. Во-вторых, давайте скажем честно. Мы имеем дело с еще одной олигархической властью. С властью, которая обслуживает олигархов так, как не обслуживал их ни один украинский президент. Собственно, а почему мы должны в этих условиях вообще сочувствовать команде «Слуги народа» и ее номинальному лидеру?
Что же дальше? К чему придет Украина? На этот вопрос мы отвечать не будем. Удержимся от прогнозов - раскачивание власти снизу сейчас Украине не грозит. А до следующих выборов еще очень много времени. В украинской политике на три месяца делать прогноз - дело неблагодарное. Реальность все равно превзойдет все ожидания. А на несколько лет…
Этим-то украинская политика нам интересна.
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08.03.2021 20:08 Відповісти
Прозаседавшиеся...
30 форумов к 30-ти летию Независимости, каждый ,в среднем, по 3 дня, заняты на них: правительство ,недопрезидент и пр. Опа + субботы-воскресенья(святое дело!). ИТОГО 150 дней(полгода) из 8ми месяцев власть НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ, одна балаканина в духе совковых партпленумов!
А в стране война,эпидемия, люди гибнут...
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08.03.2021 21:30 Відповісти
 
 