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Новини
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Україна розраховує, що НАТО допоможе зупинити втручання Росії в авіапростір поблизу захопленого Криму, - Криклій

Україна розраховує, що НАТО допоможе зупинити втручання Росії в авіапростір поблизу захопленого Криму, - Криклій

Влада України запропонувала авіації Північноатлантичного альянсу користуватися повітряним простором Сімферопольського району польотної інформації, щоб, перш за все, зупинити втручання російських диспетчерів в український авіапростір поруч з окупованим Кримом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", це пояснив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Вони створюють постійно перешкоди нашим партнерам і авіаперевізникам, і іншим країнам, коли намагаються нашкодити в ефірі. Проводять якусь дезінформацію тощо. На вересень місяць поточного року заплановані навчання НАТО в Чорному морі і ми, власне, хотіли привернути до них увагу, щоб можна було забезпечити і нас. І, власне, виробити якісь рішення, щоб надалі не було подібних вторгнень", - пояснив Криклій.

Якщо керівництво Альянсу погодиться, літаки НАТО патрулюватимуть повітряні коридори поблизу Криму. Про польоти авіації Північноатлантичного альянсу безпосередньо над Кримом не йдеться. Принаймні поки що.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після окупації Криму татари стали головною мішенню репресивної машини РФ, - Джапарова

"Літаки НАТО полетять, але це буде трохи пізніше", - сказав Криклій.

У лютому на сайті українського міністерства з'явився пресреліз, в якому повідомлялося про те, що влада України запропонувала використовувати повітряний простір у Сімферопольському районі польотної інформації для повітряних операцій НАТО. Це спровокувало шквал повідомлень російських медіа про наліт авіації альянсу на Крим. Від представників російської Держдуми пішли погрози.

Раніше Сполучені Штати Америки дозволили своїм авіакомпаніям виконувати польоти "в певних районах" району польотної інформації Сімферополя. Це повітряний простір, яке крім Криму охоплює значну частину Херсонської області і Чорного моря. Як було зазначено в постанові, опублікованій на сайті Федерального реєстру США, термін введеної раніше заборони закінчується 27 жовтня 2020 року. А рішення зняти ці обмеження прийнято "у зв'язку зі зміною умов у повітряному просторі і зниженням небезпеки для літаків".

Водночас, в документі йдеться, що США продовжили заборону на польоти над Донбасом до 27 жовтня 2021 року "через небезпеку для цивільної авіації в зв'язку з бойовими діями на Донбасі".

Дивіться: Льотчики Севастопольської бригади тренують ведення повітряних боїв на луцькому аеродромі. ВIДЕО

Після цього в.о. директора Украероруху Андрій Ярмак повідомляв у коментарі Крим.Реалії, що Федеральне авіаційне управління США перегляне заборону на використання повітряного простору біля анексованого Росією Криму, але буде орієнтуватися на рішення офіційного Києва, який після 2014 року заборонив польоти над Кримом.

Автор: 

авіація (4113) Крим (14125) НАТО (6408) Чорне море (1658) Криклій (548)


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Топ коментарі
+5
Однако самое любопытное в том, что беспилотник не просто российский, но и, вероятно, принадлежал Федеральной службе безопасности Российской Федерации. По крайней мере, на его батарее присутствует голографическая бирка с надписью ФСБ РФ и серийным номером.Украина рассчитывает, что НАТО поможет остановить вмешательство России в авиапространство вблизи захваченного Крыма, - Криклий - Цензор.НЕТ 9990
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08.03.2021 15:16
+5
Вряд ли ФСБ России додумается до такого абсурда, чтобы иметь и метить свои беспилотники , которые могут попасть неприятелю. Очередная провокация либо с одной, либо с другой стороны. И никто не узнает почему именно этот дрон со светящейся бирочкой попал в руки бойцов украинской армии, хотя бывает , что цифры на бирочке могут рассказать очень многое внедренному российскому агенту , с которым прервана связь . )))
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08.03.2021 15:52
+4
олень реальный!!! Посмотри карту повнимательнее..!!! Где Донецк и банды там и где Крым и кацапсины там? Куда лететь с Европы...?? Через зону Даунбассии или Крым?Через Украину летали с Европы в направлении Ирана...Индии...и далее... Сейчас все идут южнее Крыма ..через Турцию.... А из Европы в районы Китая..Японии как летали через Беларусь ..рашку..так и летают!!! Глобус купи..Олень.... И на глобусе ниточкой соедини откуда оленя повезут и куда оленя привезут!!! Ой удивишься!!!))))
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08.03.2021 15:42
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Зебіл вже допоміг - йде 2 хвиля захворюваності, щоденно вмирають сотні молодих людей 30-40 років, а масове вакцинування досі не розпочате.
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08.03.2021 15:14 Відповісти
_Если и когда путлеровцы пойдут в ещё более масштабное наступление, то очень нужно чтобы наше небо прикрывали Штаты.
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08.03.2021 15:15 Відповісти
Чет не припомню такого. А чего Лада больше похожа на кусок говна ,а не машину ? Тоже от волнового оружия пострадала ? ))
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08.03.2021 15:52 Відповісти
Ну так и самокаты продают )) Водителям то она ,зачем ? ))
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08.03.2021 16:04 Відповісти
Вы отстали и живете прошлым веком."Концепция автомобиля LADA XCODE Concept потенциально предусматривает ряд перспективных решений, в том числе полноприводную трансмиссию и турбомотор.
Кроме того, в концептуальном кроссовере продемонстрированы и новые активные системы помощи водителю:автоматическое экстренное торможение перед препятствием;автоматическая параллельная и перпендикулярная парковка;активный круиз-контроль с функцией поддержания расстояния до впередиидущего автомобиля;дистанционное управление автомобилем.
XCODE Concept прорабатывается с учетом применения перспективной телематической платформы LADA Connect. Она должна объединять автомобиль, устройства пользователя, информационно-развлекательные и навигационные сервисы, а так же активные системы помощи водителю в единую слаженную систему, которая управляется с помощью приложения LADA Connect в смартфоне пользователя. "
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08.03.2021 16:26 Відповісти
Хватит тулить рекламу,страны которая убивает каждый день украинцев.Вы забыли кто оккупировал наши земли?Напомнить?
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08.03.2021 16:31 Відповісти
Как аукнется - так откликнется . Давайте загонять друг друга в спам. Если нет аргументов, то какого черта вообще писать сюда комментарии.
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08.03.2021 16:34 Відповісти
Какие проблемы,не пиши.Если бы меня пару раз загнали в спам,ноги моей бы тут не было.Есть такое понятие-гордость.
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08.03.2021 16:36 Відповісти
Это чмо - лахтинец на "работе". Какая нах гордость, да ты что?!
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08.03.2021 17:44 Відповісти
Бла-бла-бла...На деле калымага с незакрывающимися дверями и окнами.
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08.03.2021 16:40 Відповісти
ты серьезно? концепция автовазовского ведра с гайками? лолище)
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08.03.2021 18:57 Відповісти
Не автовазавского , а вазовского . Только тупорылые дебилы могут так назвать - автомобильный волжский автомобильный завод . Наверное сами себя хотят убедить , что завод действительно автомобильный .
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08.03.2021 22:39 Відповісти
Конечно потерял, все побежали летающую консерву с гайками смотреть))
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08.03.2021 18:56 Відповісти
Ваша кацап, волновая вундервафля не может сравниться с вашим гибридным зажоппным и соевым оружием которое вы успешно испытываете на украинцах .Ничего скоро к вам песец придет ,белый и пушистый но не с той стороны с которой ждете ((
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08.03.2021 20:20 Відповісти
На Донбассе бойцы ВСУ захватили беспилотник ФСБ России
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08.03.2021 15:15 Відповісти
Ополченцы?😂😂🌷🌷🌷×××
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08.03.2021 17:57 Відповісти
Сколько ников уже захрюкал на Цензор,за все время?😂🌷×××
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08.03.2021 18:05 Відповісти
Однако самое любопытное в том, что беспилотник не просто российский, но и, вероятно, принадлежал Федеральной службе безопасности Российской Федерации. По крайней мере, на его батарее присутствует голографическая бирка с надписью ФСБ РФ и серийным номером.Украина рассчитывает, что НАТО поможет остановить вмешательство России в авиапространство вблизи захваченного Крыма, - Криклий - Цензор.НЕТ 9990
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08.03.2021 15:16 Відповісти
Вряд ли ФСБ России додумается до такого абсурда, чтобы иметь и метить свои беспилотники , которые могут попасть неприятелю. Очередная провокация либо с одной, либо с другой стороны. И никто не узнает почему именно этот дрон со светящейся бирочкой попал в руки бойцов украинской армии, хотя бывает , что цифры на бирочке могут рассказать очень многое внедренному российскому агенту , с которым прервана связь . )))
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08.03.2021 15:52 Відповісти
ФСБ РФ ещё и не до такого "додумываются".
Что значит "иметь и метить"? В тексте ясно написано - на батарее. Беспилотники могут использоваться пограничниками, пограничники - это ФСБ.
А самолайк на Цензоре не приветствуется...
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08.03.2021 16:58 Відповісти
Там еще и самолайк😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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08.03.2021 17:10 Відповісти
а шо,они умеют додумываться? кажись они уже выродились в сугубо инстинктивные органы...
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08.03.2021 17:28 Відповісти
ФСБ России додумались спецподразделение по подмене баночек мочи спортсменов создать...
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08.03.2021 18:58 Відповісти
Когда такой дебил граничит с ней с востока,который может и гражданские боинги сбить,то и неудивительно что облетают.
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08.03.2021 15:23 Відповісти
олень реальный!!! Посмотри карту повнимательнее..!!! Где Донецк и банды там и где Крым и кацапсины там? Куда лететь с Европы...?? Через зону Даунбассии или Крым?Через Украину летали с Европы в направлении Ирана...Индии...и далее... Сейчас все идут южнее Крыма ..через Турцию.... А из Европы в районы Китая..Японии как летали через Беларусь ..рашку..так и летают!!! Глобус купи..Олень.... И на глобусе ниточкой соедини откуда оленя повезут и куда оленя привезут!!! Ой удивишься!!!))))
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08.03.2021 15:42 Відповісти
Украина рассчитывает, что НАТО поможет остановить вмешательство России в авиапространство вблизи захваченного Крыма, - Криклий - Цензор.НЕТ 6314
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08.03.2021 15:33 Відповісти
... ...Олень... Гражданские самолёты в начале конфликта в Сирии беспрепятственно летали транзитом .... Над Ливией даже в разгаре конфликта разрешалось летать по определённым коридорам.... Над Афганистаном сейчас свободно летают и даже над зоной конфликта между Индией и Пакистаном... В Сирии появились кацапсины... зону для транзита гражданских самолётов закрыли наглухо. Изредка пропускают на больших высотах. В Ливии появились кацапсины... транзит над Ливией закрыли наглухо!! Не имеют права напасть на гражданские самолёты? Так кацапсины своих сбивают не думая.. (Ил-22 в Сирии) а уж транзитный какой нибудь гражданский Ил-76 примут за цель и завалят моментально. Русня ещё те герои... ))) И уж поверьте... над рахой Вы и летаете под постоянным прицелом..))))
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08.03.2021 15:54 Відповісти
Ил-22 в Сирии

1) его сбили сирийцы (у РФ С 200 уже не применяется)
2) если по честному - то скорее даже Израиль. Ибо его самолёты увидев обстрел, приблизились к Илу. А ракета у С 200 - с полуактивным самонаведением. Атакует то от чего сильнее всего отражается сигнал станции подсветки. А отличить от чего именно - не в состоянии. Ну естественно от Ила он отражался сильнее. Его и подорвала. Тут уже надо было просто выключать подсветку и оставлять израильтян в покое.
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08.03.2021 16:05 Відповісти
От ещё один специЯлист вылез с раасейской теорией сбития Ил-22!!))) Израильские F-16 и близко не приближались к Ил-22. Это рашкоСМИ рассказали о *подлости* израильтян ... типа что якобы они прикрылись рассейцем!))) А израильтяне прекрасно опровергли ложь кацапсин.. F-16 то работали на предельно-малых высотах... что и написали безмозглые кацапы... А Ил бродил на средних высотах. А теперь вопрос идиотам!!?? Какой лётчик с ПМВ начнёт прятаться на средние высоты? И второе.. Ил снижался для захода на посадку... Какой F-16 сможет удержаться рядом с ним на такой скорости. А израильтян то было несколько....))) Правильно!! Идиот начнёт... Рашки так и думают... ))) И уж поверьте... Надо быть просто тупорылым рассеянином..чтобы не отличить цель ..величиной в Ил-22 от F-16... Ну а написанное Вами реально откровенный бред!)))) Вот и не летают над Сирией нормальные люди...зная..что в Хемийме сидят отъявленные идиоты!!!)))
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08.03.2021 18:58 Відповісти
кацапы в сирии это и есть "сирийцы")
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08.03.2021 19:01 Відповісти
Тебе стыдно за убитых вами украинцев?Почему ты боишься этого вопроса?
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08.03.2021 17:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KSmePiJAUvg

Добкин был за ХНР, а Кернес против!» Фукс раскрыл сенсационные подробности событий 2014 в Харькове
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08.03.2021 15:33 Відповісти
Авжеж розраховуйте на НАТО,як колись розраховувала Грузія.
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08.03.2021 15:46 Відповісти
А почему нельзя НАТО предоставить аэродром в Крыму ? И порт в Севасе. По закону. Сдать в аренду.
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08.03.2021 15:56 Відповісти
потому что он им там нахрен не нужен) а вот ПРО обязательно
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08.03.2021 19:05 Відповісти
Прийде великий дядько і візьме на себе відповідальність за маленького мАльчіка.
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08.03.2021 16:06 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4335349-smy-uznaly-o-novykh-sanktsyiakh-ssha-protyv-rossyy СМИ узнали о новых санкциях США против России
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08.03.2021 16:07 Відповісти
Инет и Сфивт казламордым заменит бояра. ПаРашу крепко обложили различными санкциями, и они делают свое дело. Конечно не так быстро как хотелось.
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08.03.2021 16:27 Відповісти
Парашу пока никто никакими санкциями не обкладывал, только поименно всяких бандитских крыс.
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08.03.2021 19:06 Відповісти
Повільно і методично кацапів "заганяють під шконку" і "обламують борзоту"...
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08.03.2021 16:15 Відповісти
Зї святїм!!!
Україна розраховує, що НАТО допоможе зупинити втручання Росії в авіапростір поблизу захопленого Криму, - Криклій - Цензор.НЕТ 1687
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08.03.2021 17:07 Відповісти
...кто пристрелил Оленя? Надо было живьём освежевать!!!))))
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08.03.2021 19:24 Відповісти
Якщо вірити, що в Крим завезли близько пів мільйона скотів з кацапстана, то можете повірити його туди звозять на утилізацію. Тому майбутнє кримчан м'яко кажучи сумнівне. Є дуже страшні теорії (не буду їх описувати, поки.)
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08.03.2021 20:58 Відповісти
Глупо рассчитывать, что кто-то решит наши проблемы за нас, тем более что практика уже показала, что ждать от НАТО чего либо кроме "глубоких озабоченностей не стоит". Лучше деньги выделяйте тому же Коростылеву на создание отечественного ПВО, а не надейтесь на закордон.
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09.03.2021 00:19 Відповісти
ДА ВЗОРВИТЕ ИХ ГАЗОПРОВОДЫ И НЕФТЕПРОВОДЫ И ОНИ САМИ ПОЛЕЗУТ НА НАТО !!! БУДЕТ ЛЕГЧЕ ИХ УНИЧТОЖИТЬ !)
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09.03.2021 00:30 Відповісти
 
 