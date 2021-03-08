Україна розраховує, що НАТО допоможе зупинити втручання Росії в авіапростір поблизу захопленого Криму, - Криклій

Влада України запропонувала авіації Північноатлантичного альянсу користуватися повітряним простором Сімферопольського району польотної інформації, щоб, перш за все, зупинити втручання російських диспетчерів в український авіапростір поруч з окупованим Кримом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", це пояснив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Вони створюють постійно перешкоди нашим партнерам і авіаперевізникам, і іншим країнам, коли намагаються нашкодити в ефірі. Проводять якусь дезінформацію тощо. На вересень місяць поточного року заплановані навчання НАТО в Чорному морі і ми, власне, хотіли привернути до них увагу, щоб можна було забезпечити і нас. І, власне, виробити якісь рішення, щоб надалі не було подібних вторгнень", - пояснив Криклій.

Якщо керівництво Альянсу погодиться, літаки НАТО патрулюватимуть повітряні коридори поблизу Криму. Про польоти авіації Північноатлантичного альянсу безпосередньо над Кримом не йдеться. Принаймні поки що.

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"Літаки НАТО полетять, але це буде трохи пізніше", - сказав Криклій.

У лютому на сайті українського міністерства з'явився пресреліз, в якому повідомлялося про те, що влада України запропонувала використовувати повітряний простір у Сімферопольському районі польотної інформації для повітряних операцій НАТО. Це спровокувало шквал повідомлень російських медіа про наліт авіації альянсу на Крим. Від представників російської Держдуми пішли погрози.

Раніше Сполучені Штати Америки дозволили своїм авіакомпаніям виконувати польоти "в певних районах" району польотної інформації Сімферополя. Це повітряний простір, яке крім Криму охоплює значну частину Херсонської області і Чорного моря. Як було зазначено в постанові, опублікованій на сайті Федерального реєстру США, термін введеної раніше заборони закінчується 27 жовтня 2020 року. А рішення зняти ці обмеження прийнято "у зв'язку зі зміною умов у повітряному просторі і зниженням небезпеки для літаків".

Водночас, в документі йдеться, що США продовжили заборону на польоти над Донбасом до 27 жовтня 2021 року "через небезпеку для цивільної авіації в зв'язку з бойовими діями на Донбасі".

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Після цього в.о. директора Украероруху Андрій Ярмак повідомляв у коментарі Крим.Реалії, що Федеральне авіаційне управління США перегляне заборону на використання повітряного простору біля анексованого Росією Криму, але буде орієнтуватися на рішення офіційного Києва, який після 2014 року заборонив польоти над Кримом.