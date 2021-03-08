Родичі впізнали тіла чотирьох із п'яти загиблих у ДТП з українським автобусом у Польщі, - генконсул Павлюк
У лікарнях Підкарпатського воєводства зараз перебуває 25 українців, постраждалих у ДТП з українським автобусом у суботу, лікарі поки не планують нікого виписувати. Родичі впізнали вже чотирьох із п'яти жертв автокатастрофи.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
"На цей момент у лікарнях залишаються 25 осіб, поки що нікого не виписують. Стан здоров’я постраждалих уточнюється", - повідомив Павлюк.
Український дипломат повідомив, що родичі опізнали вже чотирьох із п’яти жертв катастрофи. Водночас найближчі родичі п’ятої жертви невдовзі мають прибути до Перемишля.
За його словами, якщо прокуратура надасть усі підтверджуючі документи про смерть громадян України, то транспортування тіл в Україну може розпочатися вже завтра.
Нагадаємо, в Польщі потрапив у ДТП рейсовий автобус Познань-Херсон. У ньому перебували 57 громадян України (зокрема, двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.
Перша група з 24 пасажирів, які не постраждали в ДТП, виїхала в Україну.
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