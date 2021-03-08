Родичі впізнали тіла чотирьох із п'яти загиблих у ДТП з українським автобусом у Польщі, - генконсул Павлюк

У лікарнях Підкарпатського воєводства зараз перебуває 25 українців, постраждалих у ДТП з українським автобусом у суботу, лікарі поки не планують нікого виписувати. Родичі впізнали вже чотирьох із п'яти жертв автокатастрофи.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

"На цей момент у лікарнях залишаються 25 осіб, поки що нікого не виписують. Стан здоров’я постраждалих уточнюється", - повідомив Павлюк.

Український дипломат повідомив, що родичі опізнали вже чотирьох із п’яти жертв катастрофи. Водночас найближчі родичі п’ятої жертви невдовзі мають прибути до Перемишля.

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За його словами, якщо прокуратура надасть усі підтверджуючі документи про смерть громадян України, то транспортування тіл в Україну може розпочатися вже завтра.

Нагадаємо, в Польщі потрапив у ДТП рейсовий автобус Познань-Херсон. У ньому перебували 57 громадян України (зокрема, двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.

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Перша група з 24 пасажирів, які не постраждали в ДТП, виїхала в Україну.