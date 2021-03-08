УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10388 відвідувачів онлайн
Новини ДТП
4 290 5

Родичі впізнали тіла чотирьох із п'яти загиблих у ДТП з українським автобусом у Польщі, - генконсул Павлюк

Родичі впізнали тіла чотирьох із п'яти загиблих у ДТП з українським автобусом у Польщі, - генконсул Павлюк

У лікарнях Підкарпатського воєводства зараз перебуває 25 українців, постраждалих у ДТП з українським автобусом у суботу, лікарі поки не планують нікого виписувати. Родичі впізнали вже чотирьох із п'яти жертв автокатастрофи.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

"На цей момент у лікарнях залишаються 25 осіб, поки що нікого не виписують. Стан здоров’я постраждалих уточнюється", - повідомив Павлюк.

Український дипломат повідомив, що родичі опізнали вже чотирьох із п’яти жертв катастрофи. Водночас найближчі родичі п’ятої жертви невдовзі мають прибути до Перемишля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП з автобусом у Польщі: двоє громадян України залишаються у важкому стані, одна з них - жінка, помилково визнана відразу після аварії загиблою

За його словами, якщо прокуратура надасть усі підтверджуючі документи про смерть громадян України, то транспортування тіл в Україну може розпочатися вже завтра.

Нагадаємо, в Польщі потрапив у ДТП рейсовий автобус Познань-Херсон. У ньому перебували 57 громадян України (зокрема, двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.

Читайте також: Дуда співчуває у зв'язку із загибеллю українців у ДТП у Польщі

Перша група з 24 пасажирів, які не постраждали в ДТП, виїхала в Україну.

Автор: 

ДТП (4465) Польща (8474) українці (2536)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что это на Цензоре за говёная реклама о каких-то поездках на автобусе в какую-то "ДНР"?
показати весь коментар
08.03.2021 15:40 Відповісти
Це - контекстна реклама, яка спрямована на цільову аудиторію. Отже, вам скоро випадає мандрівка по визначних місцях ДНР.
показати весь коментар
08.03.2021 16:05 Відповісти
На танкі,чи шо?
показати весь коментар
08.03.2021 16:08 Відповісти
Конечно это трагедия но не больше чем остальные события в стране. Каждый день преждевременно погибают сотни людей по вине конкретных лиц и тишина.Странная однобокость редакторов.
показати весь коментар
08.03.2021 16:14 Відповісти
Водитель как всегда жив
показати весь коментар
08.03.2021 19:44 Відповісти
 
 