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Новини Судова реформа
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Хто завтра обиратиме членів ВРП: серед учасників з'їзду суддів - суддя Антонов, який засудив до штрафу Ківу, котрий визнав отримання хабаря, - адвокат Маселко

Хто завтра обиратиме членів ВРП: серед учасників з'їзду суддів - суддя Антонов, який засудив до штрафу Ківу, котрий визнав отримання хабаря, - адвокат Маселко

Адвокат Маселко зазначає, що учасниками 18-го з'їзду суддів, який стартує завтра і на якому можуть обрати чотирьох членів Вищої ради правосуддя, є, зокрема, судді, яких Громадська рада доброчесності визнала недоброчесними. Зокрема, Маселко наводить приклад судді Сергія Антонова, який засудив у 2013 році Іллю Ківу за отримання хабаря до штрафу.

Про це пише у Facebook адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжую рубрику: хто завтра буде обирати членів Вищої ради правосуддя.

"А ви знали, що Ілля Ківа зараз депутат саме завдяки суду. У 2013 році його, тоді ще дрібного чиновника, спіймали на хабарі. Він навіть не заперечував та визнав вину. Однак його справа потрапила ну дуже доброму судді - Сергію Антонову. Замість тюрми він присудив йому 10 200 грн штрафу.

А от до суддів, які викривають корупцію, у нього зовсім інше ставлення. Він радо долучався до цькування судді-викривачки Лариси Гольник.

Також читайте: Призначення у ВРП і КС необхідно відкласти до встановлення прозорого процесу добору суддів, - посли G7

Громадська рада доброчесності визнала його недоброчесним, але це не завадило ВРП нещодавно призначити його довічним суддею, незважаючи на вимоги закону.

Як ви думаєте, за кого Антонов завтра буде голосувати - таких як Ківа (такі серед кандидатів є) чи таких, як Гольник (таких немає)?

Те, як Антонов вмотивовував штраф для Ківи, вартує того, щоб прочитати:

"При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відноситься до категорії тяжких, конкретні обставини справи, корисливий мотив злочину, особу підсудного, який розлучений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, на обліках у наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебуває, перебував на лікуванні в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні з діагнозом наслідки черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості, є інвалідом 2 групи, має хворобливий стан здоров'я внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм, працює головою правління благодійного фонду "Визволення" та є президентом всеукраїнської національної федерації дворового футболу, за місцем колишньої роботи та місцем проживання характеризується позитивно, до кримінальної відповідальності притягається вперше. Суд враховує також тривалий час, що минув з моменту вчинення злочину - понад 2 роки та законослухняну поведінку ОСОБА_4 протягом цього часу, прийняття активної участі останнім у громадській діяльності, а також те, що наразі ОСОБА_4 не обіймає посади в органах державної влади", - розповів Маселко.

Нагадаємо, 18-й з'їзд суддів має розпочатися о 10:00 9 березня і триватиме до 11 березня. З'їзд суддів може обрати чотирьох членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою, а також суддю Конституційного Суду.

Хто завтра обиратиме членів ВРП: серед учасників зїзду суддів - суддя Антонов, який засудив до штрафу Ківу, котрий визнав отримання хабаря, - адвокат Маселко 01
Хто завтра обиратиме членів ВРП: серед учасників зїзду суддів - суддя Антонов, який засудив до штрафу Ківу, котрий визнав отримання хабаря, - адвокат Маселко 02

Автор: 

судова реформа (1459) суддя (1579) Кива (377) Вища рада правосуддя (582) Маселко (98)


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Топ коментарі
+11
предлагаю, сжечь всех судей и ВСП!.. зачем нужны эти нелепые компромиссы?!..
эти мрази преследуют свой коррупционный интерес и игнорируют интересы государства..
поэтому, всех судей и членов их семей нужно просто уничтожать! ..
это я вам как юрист говорю, с 25 летним стажем..
там всё построено на коррупции, которая убивает государство, страну и народ!..
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08.03.2021 16:09
+11
У страны,в которой такое как Кива во власти,мало шансов.😟
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08.03.2021 16:33
+10
Кто завтра будет избирать членов ВСП: среди участников съезда судей приговоривший к штрафу признавшего получение взятки Киву судья Антонов, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3996
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08.03.2021 16:03
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Кто завтра будет избирать членов ВСП: среди участников съезда судей приговоривший к штрафу признавшего получение взятки Киву судья Антонов, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3996
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08.03.2021 16:03 Відповісти
що це за передаст?
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08.03.2021 16:22 Відповісти
Хто завтра обиратиме членів ВРП: серед учасників з'їзду суддів - суддя Антонов, який засудив до штрафу Ківу, котрий визнав отримання хабаря, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 476
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08.03.2021 16:31 Відповісти
этому убогому существу даже детей в 1-3 классах доверить страшно...
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08.03.2021 17:30 Відповісти
Таки да. У зеленых таких пруд пруди
https://twitter.com/i/status/1361360668436348930
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08.03.2021 17:41 Відповісти
На сколько я помню, Василевская-Смаглюк была исключена из СН осенью 2019го года.
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08.03.2021 20:43 Відповісти
предлагаю, сжечь всех судей и ВСП!.. зачем нужны эти нелепые компромиссы?!..
эти мрази преследуют свой коррупционный интерес и игнорируют интересы государства..
поэтому, всех судей и членов их семей нужно просто уничтожать! ..
это я вам как юрист говорю, с 25 летним стажем..
там всё построено на коррупции, которая убивает государство, страну и народ!..
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08.03.2021 16:09 Відповісти
Сколько сейчас стоит официально и неофициально обучение в юр.универе Ярослава Мудрого? Таких и готовят.
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08.03.2021 16:41 Відповісти
безвідносно до цієї теми, константую: ти, друже, виявився розумнішим. А того нашого друга і однодумця доведеться ще виховувати - але в прямому контексті...
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08.03.2021 17:46 Відповісти
Спасибо на добром слове, но есть у меня стойкое подозрение, что друг то не совсем и друг. А казачок шифрующийся. Он там не только на меня кидался. Во-общем, будем посмотреть.
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08.03.2021 18:03 Відповісти
я на тебя точно не кидался!.. надеюсь, вы не про меня!.
а сколько сейчас стоит, я не знаю..
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08.03.2021 18:20 Відповісти
Никак нет, не про тебя
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08.03.2021 21:47 Відповісти
У страны,в которой такое как Кива во власти,мало шансов.😟
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08.03.2021 16:33 Відповісти
Кивы приходят и уходят, а вот с такими "судьями" и такой насквозь прогнившей судебной системой, не проявляющей и намека на оздоровление, а скорей наоборот, деградирующей все сильнее, действительно шансов немного...
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08.03.2021 16:52 Відповісти
В черговий раз кажу - доки не буде судовоі реформи, поки не буде конкретного чищення кадрів, реальної люстрації курва а не цИрковоі фікції, нічого не буде в цій країні, звідси всі біди (!)
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08.03.2021 17:05 Відповісти
НЕМЫТЫЕ !,..
, СОГЛАСНО ВАШЕМУ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ, вас -- 83 миллиона , согласно СТРАТЕГИЧЕССКОГО ФОНДА резарва - - - - - 86 миллионов.... А ГДЕ ЕЩЕ 50-55 миллионов ?? . НА ЗАРОБОТКАХ ??,......
..
,а 20 лет ЗОЛОТОГО НЕФТЕ-ГАЗОВОГО ДОЖДЯ - вам досталось около 40 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛОРОВ !! - - - ЭТО 40 тысч тысч тысч миллионов ?? - - - А вы живете хужэ ЭСТОНЦЕВ или РУМЫН.. ?? .. ГДЕ ЛЮДИ и ДЕНЬГИ ??,,. КАКАЯ РАЗНИЦА - - -???...ОПЯТЬ АМЕРИКОССЫ ??.. или ИЛЮМИНАТЫ с ИЛЮМИНАТОРОВ все с...или....?.
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08.03.2021 17:07 Відповісти
На манеже - все те же.
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08.03.2021 17:11 Відповісти
Пока судді самі будуть вибирати собі арбітрів, ніхрена в цій країні не змінеться... На жаль...
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08.03.2021 17:12 Відповісти
Тому він і учасник з'ізду. Все йде по накатанному
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08.03.2021 17:28 Відповісти
Может вернуться к предложениям о СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ ?
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08.03.2021 18:36 Відповісти
При суде присяжных - присяжные решают - виновен или нет. А наказание все равно назначает судья. Да и присяжных у нас умеют побирать "как надо".
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08.03.2021 20:45 Відповісти
вы не в теме...- присяжные только в уголовных, и не просто, а в самых тяжких преступлениях...по кражам их нема..- по баблу в млн-млрд ..хихих-хихххх= их нема и никогда не будет..( вот как-то так...(((
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09.03.2021 02:37 Відповісти
И что кто-то удивлен? Только ТОТАЛЬНАЯ люстрация судей с презумпцией виновности в отношении имущества их самих и их ближайших родственников (они просто должны доказать, что нажили все это честным путем) сможет сломать эту СИСТЕМУ, потому что "реформы" аля переименования милиции в полицию и всяческие там переаттестации это замыливание глаз и не более того. Ну и конечно же нельзя допускать возможности стать судьями всю эту шушеру что учится в юракадемиях сейчас, потому что практически все они детишки судей, чиновников, депутатов и прочих паразитов которые надеются пристроить своих детишек к хлебной кормушке в будущем.
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09.03.2021 00:14 Відповісти
 
 