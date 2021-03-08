Хто завтра обиратиме членів ВРП: серед учасників з'їзду суддів - суддя Антонов, який засудив до штрафу Ківу, котрий визнав отримання хабаря, - адвокат Маселко

Адвокат Маселко зазначає, що учасниками 18-го з'їзду суддів, який стартує завтра і на якому можуть обрати чотирьох членів Вищої ради правосуддя, є, зокрема, судді, яких Громадська рада доброчесності визнала недоброчесними. Зокрема, Маселко наводить приклад судді Сергія Антонова, який засудив у 2013 році Іллю Ківу за отримання хабаря до штрафу.

Про це пише у Facebook адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжую рубрику: хто завтра буде обирати членів Вищої ради правосуддя.

"А ви знали, що Ілля Ківа зараз депутат саме завдяки суду. У 2013 році його, тоді ще дрібного чиновника, спіймали на хабарі. Він навіть не заперечував та визнав вину. Однак його справа потрапила ну дуже доброму судді - Сергію Антонову. Замість тюрми він присудив йому 10 200 грн штрафу.

А от до суддів, які викривають корупцію, у нього зовсім інше ставлення. Він радо долучався до цькування судді-викривачки Лариси Гольник.

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Громадська рада доброчесності визнала його недоброчесним, але це не завадило ВРП нещодавно призначити його довічним суддею, незважаючи на вимоги закону.

Як ви думаєте, за кого Антонов завтра буде голосувати - таких як Ківа (такі серед кандидатів є) чи таких, як Гольник (таких немає)?

Те, як Антонов вмотивовував штраф для Ківи, вартує того, щоб прочитати:

"При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відноситься до категорії тяжких, конкретні обставини справи, корисливий мотив злочину, особу підсудного, який розлучений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, на обліках у наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебуває, перебував на лікуванні в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні з діагнозом наслідки черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості, є інвалідом 2 групи, має хворобливий стан здоров'я внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм, працює головою правління благодійного фонду "Визволення" та є президентом всеукраїнської національної федерації дворового футболу, за місцем колишньої роботи та місцем проживання характеризується позитивно, до кримінальної відповідальності притягається вперше. Суд враховує також тривалий час, що минув з моменту вчинення злочину - понад 2 роки та законослухняну поведінку ОСОБА_4 протягом цього часу, прийняття активної участі останнім у громадській діяльності, а також те, що наразі ОСОБА_4 не обіймає посади в органах державної влади", - розповів Маселко.

Нагадаємо, 18-й з'їзд суддів має розпочатися о 10:00 9 березня і триватиме до 11 березня. З'їзд суддів може обрати чотирьох членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою, а також суддю Конституційного Суду.



