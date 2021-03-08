"Мовчання тримає за ґратами": Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Конча-Заспі, що під Києвом, прихильники засудженого до 7 років в'язниці одеського активіста Сергія Стерненка влаштували акцію протесту під державною дачею, на якій проживає президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця події.

"23 лютого Сергія Стерненка цинічно кинули за ґрати за те, що він не мовчав. Починаючи з того дня, тисячі людей по всій Україні і за кордоном виходили на акції, щоб висловити свій протест, бо розуміють - мовчання тримає за ґратами.

Але за весь цей час Президент, гарант наших прав і свобод, не сказав нічого.

І хоча Зеленський і його оточення самі визнають, що наша судова система довела свою непридатність, вони не роблять нічого, щоб ця репресивна машина припинила відмазувати злочинців і відправляти невинуватих людей до ​​в'язниці", - писали організатори акції у Facebook.

Перед прибуттям активістів на місце проведення акції прибули автобуси з поліцейськими і вантажівки із бійцями Нацгвардії для охорони правопорядку.

Майже 200 учасників протесту приїхали на місце колонами, зібравшись біля станції метро "Видубичі" в Києві. Вони скандують "Стерненку волю, Ріфмастеру волю", голосно увімкнули музику і використовували димові шашки та фаєри.

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Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

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