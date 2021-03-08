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Новини Вирок Стерненку
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"Мовчання тримає за ґратами": Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Конча-Заспі, що під Києвом, прихильники засудженого до 7 років в'язниці одеського активіста Сергія Стерненка влаштували акцію протесту під державною дачею, на якій проживає президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця події.

"23 лютого Сергія Стерненка цинічно кинули за ґрати за те, що він не мовчав. Починаючи з того дня, тисячі людей по всій Україні і за кордоном виходили на акції, щоб висловити свій протест, бо розуміють - мовчання тримає за ґратами.

Але за весь цей час Президент, гарант наших прав і свобод, не сказав нічого.

І хоча Зеленський і його оточення самі визнають, що наша судова система довела свою непридатність, вони не роблять нічого, щоб ця репресивна машина припинила відмазувати злочинців і відправляти невинуватих людей до ​​в'язниці", - писали організатори акції у Facebook.

Перед прибуттям активістів на місце проведення акції прибули автобуси з поліцейськими і вантажівки із бійцями Нацгвардії для охорони правопорядку.

Майже 200 учасників протесту приїхали на місце колонами, зібравшись біля станції метро "Видубичі" в Києві. Вони скандують "Стерненку волю, Ріфмастеру волю", голосно увімкнули музику і використовували димові шашки та фаєри.

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Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 01
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 02
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 03
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 04
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 05
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 06
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 07
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 08
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 09
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 10
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 11
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 12
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 13
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 14
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 15
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 16
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 17
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 18
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 19
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 20
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 21
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 22
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 23
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 24
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 25
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 26
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 27
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 28
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 29
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 30
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 31
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 32
Мовчання тримає за ґратами: Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка 33

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місце проведення з'їзду суддів змінили за порадою Авакова через акції на захист Стерненка

Автор: 

акція (1451) Зеленський (23667) протест (2394) Конча-Заспа (58) Стерненко (384)


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Топ коментарі
+40
"Мовчання тримає за гратами": Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко - Цензор.НЕТ 4317
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08.03.2021 18:07
+37
"Мовчання тримає за ґратами": Під дачею Зеленського в Конча-Заспі відбулася акція на підтримку Стерненка й Антоненка - Цензор.НЕТ 9186
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08.03.2021 18:20
+28
Нормально так гомика Зеленского с международным женским днем поздравили!
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08.03.2021 18:23
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ТАК ОН НА СТАДИОНЕ И СКАЗАЛ --- Я ВАШ ВЫРОК --- А ЧЕМ НАШ ..МУДРЫЙ .. НАРИД СЛУХАВ *** ЕГО ЗНАЕТ
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09.03.2021 06:08 Відповісти
тачмупох
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09.03.2021 08:31 Відповісти
Всё,сдулся по видимому протест небелорусов и нероссиян.Постояли час -другой и разошлись бо холодно .В Хабаровске и то дольше ходили
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09.03.2021 10:39 Відповісти
а чого "волю" тільки Стерненку? А його "поддельнік" Демчук нехай сидить?
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09.03.2021 11:28 Відповісти
он як.. А написано "цензор. нет"...
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09.03.2021 11:30 Відповісти
Чудово !!! Нова генерація /молодь / вступає у свої права-- рішуче виборює нову Україну без корумповано-- продажних . пропутінських суддів... Одне прикро : що у святковий день. день народження нашого генія і пророка ТАРАСА--- змушені корчувати наслідки вибору ЗОМБО-- МАСИ--73 ! --- Чи ми такі дурні ?... служимо тим. хто першим одягнув нам хомута . так запопадливо. так ревно. що й рідний батько позаздрив би .Ми аж біжимо продваатися. просимо й вимолюємо : візьміть нас у раби .їздіть на нас. бо самі дурні та нікчемні. У вас усе краще...і попи ваші мудріші. і гузниці у ваших жінок більші... Візьміть їх за так та потовчіть нам за те ребра... Юрій Мушкетик-- " Погоня "
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09.03.2021 13:49 Відповісти
сподіваюсь другий термін гарант зі своїми оками не отримає. Хіба як Бульбашеску...
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10.03.2021 12:12 Відповісти
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