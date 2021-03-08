В Україні понад 863 тисячі, або 46%, ФОП-жінок: у яких сферах вони зайняті. ІНФОГРАФІКА

Понад 863 тисячі українок працюють як ФОП, що становить майже половину від усіх підприємців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сервісу для роботи з відкритими даними Opendatabot.

"863 455 жінок працюють в Україні як ФОП, це майже половина від усіх підприємців - 46,6%. Частка жінок зростає з року в рік - ще в 2016 році їх було 44,8%", - йдеться вповідомленні.

Так, у 2016 році різниця між кількістю чоловіків і жінок-ФОП становила 10,4%, у 2020-му - 7%, у 2021-му - 6,7%.







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Найбільше жінок - 43,6%, або 376 895 осіб, - зайняті у сфері роздрібної торгівлі (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами) та у сфері надання інших індивідуальних послуг - 9,3% (80 165 осіб).

42 609, або 4,9%, жінок-ФОП зайняті у сфері комп'ютерного програмування, консультування та пов'язаною з цим діяльністю.

Зазначається, що щорічно частка жінок серед ІТ-ФОП суттєво зростає. Так, у 2017 році їх відсоток становив 20,9%, цього року - вже 24,7%.

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту - у цій сфері працюють 41 557 жінок.

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41 039 жінок-ФОП займаються оптовою торгівлею (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами), понад 35 тисяч - операціями з нерухомим майном.

Діяльністю із забезпечення стравами і напоями займаються - 31 131 жінка, наданням інформаційних послуг – 17 141, діяльністю в галузі права та бухгалтерського обліку - 14 382, рекламною діяльністю і дослідженням ринку - 13 106 жінок.