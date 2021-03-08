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В Україні понад 863 тисячі, або 46%, ФОП-жінок: у яких сферах вони зайняті. ІНФОГРАФІКА

В Україні понад 863 тисячі, або 46%, ФОП-жінок: у яких сферах вони зайняті. ІНФОГРАФІКА

Понад 863 тисячі українок працюють як ФОП, що становить майже половину від усіх підприємців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сервісу для роботи з відкритими даними Opendatabot.

"863 455 жінок працюють в Україні як ФОП, це майже половина від усіх підприємців - 46,6%. Частка жінок зростає з року в рік - ще в 2016 році їх було 44,8%", - йдеться вповідомленні.

Так, у 2016 році різниця між кількістю чоловіків і жінок-ФОП становила 10,4%, у 2020-му  - 7%, у 2021-му - 6,7%.

В Україні понад 863 тисячі, або 46%, ФОП-жінок: у яких сферах вони зайняті 01

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Найбільше жінок - 43,6%, або 376 895 осіб, - зайняті у сфері роздрібної торгівлі (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами) та у сфері надання інших індивідуальних послуг - 9,3% (80 165 осіб).

В Україні понад 863 тисячі, або 46%, ФОП-жінок: у яких сферах вони зайняті 02

42 609, або 4,9%, жінок-ФОП зайняті у сфері комп'ютерного програмування, консультування та пов'язаною з цим діяльністю.

Зазначається, що щорічно частка жінок серед ІТ-ФОП суттєво зростає. Так, у 2017 році їх відсоток становив 20,9%, цього року - вже 24,7%.

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту - у цій сфері працюють 41 557 жінок.

В Україні понад 863 тисячі, або 46%, ФОП-жінок: у яких сферах вони зайняті 03

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41 039 жінок-ФОП займаються оптовою торгівлею (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами), понад 35 тисяч - операціями з нерухомим майном.

Діяльністю із забезпечення стравами і напоями займаються - 31 131 жінка, наданням інформаційних послуг – 17 141, діяльністю в галузі права та бухгалтерського обліку - 14 382, рекламною діяльністю і дослідженням ринку - 13 106 жінок.

Автор: 

бізнес (1972) жінки (623) OpenDataBot (82)


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Топ коментарі
+4
Естественно. Если прокурорский оформляет фирму на жену, то скорее всего эта жена - женщина. То же самое и с тёщами.
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08.03.2021 18:59
+4
Не понимаю - а что - в законодательстве выделено распределение предпринимателей по национальности, полу, цвету кожи, сексуальной ориентации?..

Или просто дебилам делать нехер?
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08.03.2021 19:39
+1
Для гендерного равноправия введите закон набирать швеями только 50/50 мужчин и женщин. И в армии комплектовать отделения только 50/50. идиоты
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08.03.2021 19:40
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Естественно. Если прокурорский оформляет фирму на жену, то скорее всего эта жена - женщина. То же самое и с тёщами.
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08.03.2021 18:59 Відповісти
ФОП якось несолідно для прокурорів, бо тут мова саме про ФОПи.
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08.03.2021 19:17 Відповісти
У нас 863 тисячі прокурорських дружин?
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08.03.2021 19:55 Відповісти
На рахунок прокурорських це дійсно туфта, а реално як мінімум 50% це жінки ФОПи які оформлені чооловіками на жінок мам тещь, я цим не хочу принизити жінок, просто треба писати реальну статисику і треба міняти податкову систему бо чоловіки при великих оборотах торгівлі щоб не переходити на загальну систему оподаткування оформляють ФОПа на жінку, маму і т.д., другий приклад в мого знайомого перукарня, всі робітниці жінки, щоб за них не платити ЕСВ на віх оформлен ФОП но він хазяін перукарні і всі основні доходи його.
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08.03.2021 20:29 Відповісти
Очень надеюсь, что меньше. Но всякое может быть.
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08.03.2021 21:07 Відповісти
Кажуть, що жінка, хоч не спирт - але п'янить!

але на відміну від спирту

-Не стає слабшою, коли розведена...

-Не стає менш привабливою для чоловіків...
-Не надає нікому звіту - куди зникла, з ким і як надовго...
-Пере вдвічі менше білизни...
-Готує їсти - в тричі менше...
-Витрачає на життя менше вчетверо...
-А різноманіття вражень - безмежне...
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08.03.2021 21:03 Відповісти
Это вам только что на "Одноглазниках" рассказали?
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08.03.2021 21:06 Відповісти
Скоро всіх,скоріше за все знову закриють.А чи будуть платити по 8 тисяч?
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08.03.2021 19:04 Відповісти
Даже кухарка может быть начальником дохлого СССра незаменимых у нас быдлосов шариковых нет.товаристчи Сралин-Джугашвили чЛенин Орджоникидзе и Берия все продумали до 1991 года
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08.03.2021 19:10 Відповісти
Сенатор, мы доживаем то что было создано в СССР. Своего ничего не создали. Скоро все доживем, предприятия закроются и что можно на металлолом и тогда капец. Правда Кличко предлагает узаконить проституцию и бордели открыть. Может они спасут
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09.03.2021 04:43 Відповісти
Ты плохо знаешь экономическую ситуацию в Украине,от слова СОВСЕМ
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09.03.2021 06:32 Відповісти
Сралин кстати сдох 5 марта 1953 года... веночки Мавзолейное быдло носило на могилку Мудака всех народов и племен на Новодевичье кладбище Мокшандии?
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08.03.2021 19:15 Відповісти
Не понимаю - а что - в законодательстве выделено распределение предпринимателей по национальности, полу, цвету кожи, сексуальной ориентации?..

Или просто дебилам делать нехер?
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08.03.2021 19:39 Відповісти
Для гендерного равноправия введите закон набирать швеями только 50/50 мужчин и женщин. И в армии комплектовать отделения только 50/50. идиоты
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08.03.2021 19:40 Відповісти
А для сексуального равноправия части должны быть обязательно укомплектованы геями и лесбиянками. Там ещё права карликов нужно учесть.
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08.03.2021 19:42 Відповісти
Гендерів ну ніяк не 2.
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08.03.2021 19:43 Відповісти
Или просто дебилам делать нехер.
В этом вы правы.
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08.03.2021 21:09 Відповісти
 
 