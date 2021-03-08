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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції ОС, без втрат, - пресцентр

Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції ОС, без втрат, - пресцентр

Російсько-окупаційні війська продовжують обстріл позицій Збройних сил України на Донбасі. Від початку доби ворог відкривав вогонь тричі.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне на Приазов'ї окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, а неподалік Пісков - ще й зі стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Золоте-4, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", загарбники обстріляли позиції наших захисників зі стрілецької зброї, автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів.

"На обстріли противника Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає. Про всі факти порушень з боку російсько- окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде обстріл з 82- і 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС

Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції ОС, без втрат, - пресцентр 01

Автор: 

обстріл (28196) Донбас (22354) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Раньше писали: "с нашей стороны потерь нет" - с намеком, чтобы читали между строк.
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08.03.2021 19:13 Відповісти
https://sprotyv.info/photo/zsu-zahopili-na-donbasi-bezpilotnik-fsb-rf-podrobici-ta-foto ЗСУ захопили на Донбасі безпілотник ФСБ РФ
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08.03.2021 19:21 Відповісти
С начала суток враг трижды обстрелял позиции ОС, без потерь, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 521
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08.03.2021 19:27 Відповісти
разобрать дрон ФСБ
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08.03.2021 19:28 Відповісти
тихої ночки, синочки !
Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції ОС, без втрат, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1545

...
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08.03.2021 19:42 Відповісти
Пресс-центр - "Захватчики обстреляли Золотое-4"

Що скаже на це Верховний Головнокомандувач?
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08.03.2021 20:15 Відповісти
таки зеля-молодец:без потерь-это хорошо.
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08.03.2021 20:27 Відповісти
Навіщо в Україні знаходяться проросійські політики (і інші ватники), як не для того, щоб прикриватися ними на позиціях? А якщо не спрацює? Тоді наступних .. І так аж до останнього
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08.03.2021 21:07 Відповісти
https://twitter.com/SerbinSergiy
https://twitter.com/SerbinSergiy

Serbin Sergiy

@SerbinSergiy

·https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1368965513955733510 2 ч

Генерал -лейтенант Бен Ходжес колишній командувач військами США в Європі: "Я не бачу, щоб українські чиновники були реально стурбовані війною на сході України. Ні стурбованості, ні злості серед високопоставлених осіб."
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08.03.2021 21:25 Відповісти
 
 