Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції ОС, без втрат, - пресцентр

Російсько-окупаційні війська продовжують обстріл позицій Збройних сил України на Донбасі. Від початку доби ворог відкривав вогонь тричі.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне на Приазов'ї окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, а неподалік Пісков - ще й зі стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Золоте-4, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", загарбники обстріляли позиції наших захисників зі стрілецької зброї, автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів.

"На обстріли противника Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає. Про всі факти порушень з боку російсько- окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде обстріл з 82- і 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС