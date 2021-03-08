Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції ОС, без втрат, - пресцентр
Російсько-окупаційні війська продовжують обстріл позицій Збройних сил України на Донбасі. Від початку доби ворог відкривав вогонь тричі.
Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне на Приазов'ї окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, а неподалік Пісков - ще й зі стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Золоте-4, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", загарбники обстріляли позиції наших захисників зі стрілецької зброї, автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів.
"На обстріли противника Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає. Про всі факти порушень з боку російсько- окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - йдеться в повідомленні.
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Serbin Sergiy
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Генерал -лейтенант Бен Ходжес колишній командувач військами США в Європі: "Я не бачу, щоб українські чиновники були реально стурбовані війною на сході України. Ні стурбованості, ні злості серед високопоставлених осіб."