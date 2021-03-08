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Новини Репресії в Білорусі
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МОК відмовився визнавати обрання сина узурпатора Лукашенка главою олімпійського комітету Білорусі

МОК відмовився визнавати обрання сина узурпатора Лукашенка главою олімпійського комітету Білорусі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розглянув результати виборів глави Національного олімпійського комітету Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу організації, на засіданні 26 лютого статут НОК оновили "відповідно до звичайних стандартів належного урядування", однак не було виконано рішення МОК від 7 грудня 2020 року про відсторонення старого керівництва, яке "не забезпечило належний захист білоруських спортсменів від політичної дискримінації всередині країни".

Зокрема, МОК не визнав обрання главою НОК Віктора Лукашенка - старшого сина "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Його "обрали" главою НОК 26 лютого - після того, як МОК заборонив його батькові очолювати організацію і брати участь у всіх заходах комітету, включно з Олімпійськими іграми. Узурпатор очолював НОК Білорусі з 1997 року до грудня 2020 року.

Читайте також: Лукашенко назвав керівництво МОК "бандою" і пригрозив подати до суду за заборону участі в Олімпіаді

Також МОК не визнав обрання Дмитра Баскова на пост члена виконавчого комітету НОК Білорусі.

Обидва Лукашенки і Басков, як і раніше, відсторонені від участі в Олімпіадах і будь-якої діяльності, пов'язаної з Іграми.

Нагадаємо, у 2020 році Міжнародний олімпійський комітет розпочав розслідування щодо Білорусі за підозрою в політичних переслідуваннях спортсменів.

У грудні МОК ухвалив рішення відсторонити членів Виконавчого комітету НОК Білорусі, очолюваного "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу, від Олімпійських ігор та інших заходів організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС Білорусі нарахувало 2,5 тис. "злочинів", пов'язаних із протестами

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) МОК (173) репресії (1621)


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Топ коментарі
+44
Білоруське ***** ...
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08.03.2021 19:34
+24
Детишек чучело рассаживает по кабинетам. Тоже мне король.
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08.03.2021 19:41
+9
Дурбелик, своїх дітей марає. Якщо поставлять до стінки як чаушеску, то щоб веселіше було. Ну от як можна допускати до влади таких уй....ів ?!?
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08.03.2021 19:47
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Білоруське ***** ...
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08.03.2021 19:34 Відповісти
яка то є мерзість, те вусате чмо і його диктаторські потуги...
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08.03.2021 21:03 Відповісти
Но, *****, более опасное...
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08.03.2021 21:54 Відповісти
список поповнбюється....
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08.03.2021 19:36 Відповісти
Детишек чучело рассаживает по кабинетам. Тоже мне король.
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08.03.2021 19:41 Відповісти
Дурбелик, своїх дітей марає. Якщо поставлять до стінки як чаушеску, то щоб веселіше було. Ну от як можна допускати до влади таких уй....ів ?!?
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08.03.2021 19:47 Відповісти
Согласен. Зачем детей втягивать. Пользы для них от этого не будет...
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08.03.2021 19:52 Відповісти
Король бульбостану
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08.03.2021 20:32 Відповісти
А "Бацькові" всі ці "движняки" - до "одного місця"......
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08.03.2021 19:42 Відповісти
А тобі?😂🌷
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08.03.2021 19:46 Відповісти
Чаушеску і Каддафі теж були крутими перцями. ІМХО, чаушеску трішки більше повезло даже пальто не зняли до розстрілу, а з каддафі все "трішки" пішло не так !
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08.03.2021 19:52 Відповісти
Ну й нехай двигає бульбу в себе на городі тепер своїм одним місцем....🤣
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08.03.2021 20:02 Відповісти
Як гадаєш, воно образиться та вийде з МОК? Зламає систему.
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08.03.2021 20:03 Відповісти
Если для тебя бульбофюрер "батько", то русский тебе брат.
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08.03.2021 20:09 Відповісти
МОК отказался признавать избрание сына узурпатора Лукашенко главой олимпийского комитета Беларуси - Цензор.НЕТ 3027

...
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08.03.2021 19:44 Відповісти
Бацька-2 ))) дуже схожі)))
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08.03.2021 19:48 Відповісти
Невже в нього чуйка не спрацьовує, шо пора робити ноги ?
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08.03.2021 19:53 Відповісти
Такой же плешивый подонок.
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08.03.2021 19:56 Відповісти
Недавно папа дал ему генерала.
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08.03.2021 20:09 Відповісти
Ще волосся в білий колір пофарбувать і ок. Ніхто різниці не побачить
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08.03.2021 20:34 Відповісти
Танунах...в младшем явно армянское просматривается. Старший - типовый Слов'янин.
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08.03.2021 20:46 Відповісти
Надо бы и внучка назначить директором всех там пионеров----триумвират власти!
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08.03.2021 22:05 Відповісти
Вместо олимпиады проведут спартакиаду.
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08.03.2021 20:00 Відповісти
Московиты говно метают на дальность, а эти будут, что метать? Тоже говно?
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08.03.2021 20:01 Відповісти
Вони закидають Луку шапками букетиками.
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08.03.2021 20:05 Відповісти
... по перетягу канату на кордоні брянської та білоруської області 🤣
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08.03.2021 20:04 Відповісти
Бульболіаду... А що? Звучить!
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08.03.2021 20:35 Відповісти
Це ідея!
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08.03.2021 21:07 Відповісти
Там, в новом лепрозории, что нынче зовётся "Беларуссия", у бульборождённого и вышащенного с любовью жителями означенного чумного барака №2 бульбофюрера Сашки, подрастает ещё один конченный ушлёпок Коленька.
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08.03.2021 20:00 Відповісти
харя у сынули-генерала зачетная сиротская...
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08.03.2021 20:04 Відповісти
Значит будет проталкивать Колю.
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08.03.2021 20:07 Відповісти
Патамушта рылом,б###дь,не вышел-с.
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08.03.2021 20:13 Відповісти
Ну хоть какие-то Европейские чиновники "от спортсменов" не забздели назвать вещи своими именами,
Общественный спорт уже в 21 веке почти исчерпал себя и в деньгах и физически.
Или САМ физически занимайся спортом или превратишься в недоделаного смартфончика в трамвае или в маршрутке.

Что-бы выжить в эпоху "сматфончиков" снедалеких времен выборов в Укране 2019 идиотизма, нужно самим смартфончикам подключать свои бестолковки а не трамвайно-маршруточные тухесо-жопы с гаджетами возле этих своих тухесо-жоп.
К сожалению.
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08.03.2021 20:13 Відповісти
Военкомат Ленобласти в честь 8 марта предложил женщинам сдать бывших в армию.

https://twitter.com/i/status/1368843806628605953
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08.03.2021 20:28 Відповісти
Призвание не призвание , а они живут себе и здравствует себе.
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08.03.2021 20:32 Відповісти
Лука Мудищев глибоко радянська людина
зашкорублий фанатик савецького саюза
він реально не розуміє
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08.03.2021 20:32 Відповісти
Рыбалка не входит в Олимпийские виды спорта, значит плевать на МОК.
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08.03.2021 20:33 Відповісти
Я вот думаю,отнести тебя на деактив за твои лайки(а за лайки деактивируют))) ,или еще трошки попинать тебя?Шо скажешь?😂🌷
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08.03.2021 20:48 Відповісти
Подумай короче😂🌷Но ты уже задержался на этом сайте,под этим ником.Я так думаю😂🌷
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08.03.2021 21:54 Відповісти
Есть на этой планете 2- У*бана ...- Куйло-1. Картофельно- Куйло-2 ... 3-й не за горами...
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08.03.2021 20:34 Відповісти
Зато его друзья из Северной Кореи признают и плешивый дедушка 😁😁😁
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08.03.2021 20:38 Відповісти
МОК відмовився визнавати обрання сина узурпатора Лукашенка главою олімпійського комітету Білорусі - Цензор.НЕТ 8800
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08.03.2021 20:38 Відповісти
Порочная семейка лукашенок до сих пор считала олимпийский бюджет частью своего семейного бюджета.... А теперь придётся делиться с кем-то ещё.... Думаю, в Белоруси по такому случаю объявят траур....
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08.03.2021 20:51 Відповісти
Удей Саддам Хусейн ат-Тикрити (18 июня 1964, Тикрит - 22 июля 2003, Мосул) - старший сын бывшего президента Ирака Саддама Хусейна. Занимал должности руководителя Олимпийского комитета Ирака...https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0
Бетонные мячи, анальные расширители и камеры пыток. Таким был спорт под руководством сына Хуссейна

https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/yvesgondon/2785497.html
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08.03.2021 20:57 Відповісти
Зачистка Москвы перед Олимпиадой-80: кгбня, кого не успела посадить в ГУЛАГ то просто выслали за 101-й километр от Москвы в тургеневские избушки, если высланным повело приютиться в подмосковных деревенских избушках без сральников и с нормальными хозяевами, которые приютили.

Перед Олимпиадой-80 всех неугодных советской власти людей выселяли из Москвы, начиная с конца 1979 года по 1980 год "за 101 километр", но оставили в Москве тысячи московских проституток в качестве шпионок за иностранцами в гостиницах Москвы, Ленинграда.
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08.03.2021 21:54 Відповісти
МОК відмовився визнавати обрання сина узурпатора Лукашенка главою олімпійського комітету Білорусі - Цензор.НЕТ 8343
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08.03.2021 21:08 Відповісти
Это вам не цацки пецки.
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08.03.2021 21:11 Відповісти
У ********** свой мир, свои олимпийцы. Весь мир живет и развивается в одном измерении, мир орков и изгоев в параллельном. Чем раньше исчезнет рашистское зазеркалье, тем лучше для земной цивилизации.
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08.03.2021 21:57 Відповісти
Правильно!долой белорусскую фашисткую хунту Лукашенко!!
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09.03.2021 11:45 Відповісти
 
 