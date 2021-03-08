МОК відмовився визнавати обрання сина узурпатора Лукашенка главою олімпійського комітету Білорусі
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розглянув результати виборів глави Національного олімпійського комітету Білорусі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу організації, на засіданні 26 лютого статут НОК оновили "відповідно до звичайних стандартів належного урядування", однак не було виконано рішення МОК від 7 грудня 2020 року про відсторонення старого керівництва, яке "не забезпечило належний захист білоруських спортсменів від політичної дискримінації всередині країни".
Зокрема, МОК не визнав обрання главою НОК Віктора Лукашенка - старшого сина "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Його "обрали" главою НОК 26 лютого - після того, як МОК заборонив його батькові очолювати організацію і брати участь у всіх заходах комітету, включно з Олімпійськими іграми. Узурпатор очолював НОК Білорусі з 1997 року до грудня 2020 року.
Також МОК не визнав обрання Дмитра Баскова на пост члена виконавчого комітету НОК Білорусі.
Обидва Лукашенки і Басков, як і раніше, відсторонені від участі в Олімпіадах і будь-якої діяльності, пов'язаної з Іграми.
Нагадаємо, у 2020 році Міжнародний олімпійський комітет розпочав розслідування щодо Білорусі за підозрою в політичних переслідуваннях спортсменів.
У грудні МОК ухвалив рішення відсторонити членів Виконавчого комітету НОК Білорусі, очолюваного "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу, від Олімпійських ігор та інших заходів організації.
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шапкамибукетиками.
Общественный спорт уже в 21 веке почти исчерпал себя и в деньгах и физически.
Или САМ физически занимайся спортом или превратишься в недоделаного смартфончика в трамвае или в маршрутке.
Что-бы выжить в эпоху "сматфончиков" снедалеких времен выборов в Укране 2019 идиотизма, нужно самим смартфончикам подключать свои бестолковки а не трамвайно-маршруточные тухесо-жопы с гаджетами возле этих своих тухесо-жоп.
К сожалению.
https://twitter.com/i/status/1368843806628605953
зашкорублий фанатик савецького саюза
він реально не розуміє
Бетонные мячи, анальные расширители и камеры пыток. Таким был спорт под руководством сына Хуссейна
https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/yvesgondon/2785497.html
Перед Олимпиадой-80 всех неугодных советской власти людей выселяли из Москвы, начиная с конца 1979 года по 1980 год "за 101 километр", но оставили в Москве тысячи московских проституток в качестве шпионок за иностранцами в гостиницах Москвы, Ленинграда.