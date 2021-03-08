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Новини
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Разом з терористом Авідзбою до СІЗО окупованої Абхазії відправили трьох його колишніх охоронців із Донецька

Разом з терористом Авідзбою до СІЗО окупованої Абхазії відправили трьох його колишніх охоронців із Донецька

Разом із затриманим терористом "ДНР" Ахрою Авідзбою до СІЗО окупованої Абхазії відправили трьох жителів Донецька і росіянина з Кабардино-Балкарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Кавказький Вузол".

Троє жителів Донецька - Талех Гасанов, Станіслав Культа і Андрій Локтіонов, а також Аслан Гуатіжев, який прибув з Кабардино-Балкарії, вирушили в СІЗО як співучасники у незаконному зберіганні зброї. Під арештом їм належить залишатися до 5 квітня.

За даними видання заарештовані - колишні охоронці Авіздби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованій Абхазії затримали "героя ДНР" Авідзбу: Терорист удома незаконно зберігав кулемети, гранатомети й автомати

Новини Донбасу пишуть, що Авіздба в минулому - польовий командир незаконного збройного формування "П'ятнашка" в Донецьку. Він має російське громадянство.

У січні 2021 року Служба безпеки України оголосила його в розшук, звинувативши у створенні терористичної організації на Донбасі, викраденні людей і жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням.

Ахра Авідзба - близький родич відомого абхазького вора в законі Алхаза Авідзби, одного з тих, хто був убитий під час розстрілу в ресторані в Сухумі в листопаді 2019 року.

Окремі ЗМІ називають Авідзбу генератором зміни влади в Абхазії в січні 2020 року.

Також дивіться: Гравці збірної Грузії перед матчем з РФ нагадали про окупацію територій своєї країни. ФОТО

Нагадаємо, 6 березня в окупованій Росією Абхазії слідство висунуло колишньому помічнику "президента" Абхазії і бойовику незаконного збройного формування "ДНР" Ахрі Авідзбі обвинувачення в незаконному зберіганні зброї.

Так зване "МВС Абхазії" раніше заявляло, що за місцем проживання Авідзби були знайдені набої, ручні протитанкові гранатомети, ручні кулемети, автомати російського та іноземного виробництва, пістолети, спецспорядження і радіопередавачі.

Ахра Авідзба брав участь у війні проти України на Донбасі в складі терористів, за що був удостоєний звання "герой ДНР".

Автор: 

Абхазія (100) арешт (2520) зброя (7435) СІЗО (723) Донбас (22354) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+14
Зверьки стали неудобны для хозяев. Только не надо мне рассказывать, шо никто в Абхазии до сих пор не знал за склады оружия, которые "вдуХ" обнаружили.
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08.03.2021 21:16
+9
Не. Русские. Такие же, как *****, шойга или рамзанка дыров.
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08.03.2021 21:13
+8
Вместе с террористом Авидзбой в СИЗО оккупированной Абхазии отправили троих его бывших охранников из Донецка - Цензор.НЕТ 8005
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08.03.2021 20:53
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Спам коцапской падали😂🌷
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08.03.2021 20:55 Відповісти
Не. Русские. Такие же, как *****, шойга или рамзанка дыров.
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08.03.2021 21:13 Відповісти
Вместе с террористом Авидзбой в СИЗО оккупированной Абхазии отправили троих его бывших охранников из Донецка - Цензор.НЕТ 8005
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08.03.2021 20:53 Відповісти
Он имеет российское гражданство.
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08.03.2021 21:15 Відповісти
неужели в солнечной Абхазии нет ни одного рабочего лифта и закрыты все кафе "Сепар" ?
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08.03.2021 21:16 Відповісти
Они носители информации,которая их ликвидирует руками фсб
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08.03.2021 20:57 Відповісти
Ахру пусть шпилят его же охрана. Так по честному.
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08.03.2021 21:08 Відповісти
Пусть козляра подхватит ковид, смфилис, спид и туберкулёз... И побыстрее окочурится от пера в бок...
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08.03.2021 21:15 Відповісти
Зверьки стали неудобны для хозяев. Только не надо мне рассказывать, шо никто в Абхазии до сих пор не знал за склады оружия, которые "вдуХ" обнаружили.
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08.03.2021 21:16 Відповісти
так він всю зброю в военторгзі придбав ! що чеки не зберіг ? от халепа ! громадяни зберігайте чеки , особливо на зброю !
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08.03.2021 21:21 Відповісти
хер его знает, к власти в Абхазии пришла оппозиция в 2020 во главе с Бжанией.. может против Бжании что-то мутил вместе с бывшим Ардзинбой и его замели...
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08.03.2021 21:22 Відповісти
Зверьки друг с дружкой грызутся!
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08.03.2021 21:43 Відповісти
В свое время, была информация, что именно этот "герой днр" взорвал в лифте другого "героя днр" - мотороллу, после того, как самка последнего после приглашения первым героем в Абхазию очень нелестно отозвалась о местных жителях. Кстати, насколько понимаю, этот "герой днр" - этнический армянин, с паспортом гражданина РФ.
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08.03.2021 21:33 Відповісти
А як пороли... тьху, боролися за сруський світ! Як ділдовоювали!
І тут раптом - А-тя-тя-тя-тя!..

Разом з терористом Авідзбою до СІЗО окупованої Абхазії відправили трьох його колишніх охоронців із Донецька - Цензор.НЕТ 8007
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08.03.2021 21:33 Відповісти
А теперь все дружно в пассивных ролях в отдельных камерах шпили-вили или подштанники странгуляционная борозда )))))
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08.03.2021 21:40 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=J3Ofd8WGgDU
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08.03.2021 21:41 Відповісти
Не опустили бы-неловко,как то...😂
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08.03.2021 21:43 Відповісти
https://youtu.be/nC8WzgGQ5Xs Пистон! Сделай телевизор погромче!

Разом з терористом Авідзбою до СІЗО окупованої Абхазії відправили трьох його колишніх охоронців із Донецька - Цензор.НЕТ 9209
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08.03.2021 21:49 Відповісти
Шо за бандит, что его должна знать вся Украина?
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08.03.2021 22:07 Відповісти
Так званий Абхаз. Виродок і терорист, що вбивав наших військових.
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08.03.2021 22:21 Відповісти
Украина будет счастлива если их отправят вГААГу
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08.03.2021 22:13 Відповісти
дамбасяне даже у мака на подтанцевке
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08.03.2021 22:35 Відповісти
"это просто какая то чудовищная ошибка!" - подумали белорусские пенсионеры )
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08.03.2021 23:52 Відповісти
одне слово, під@ри
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09.03.2021 20:41 Відповісти
 
 