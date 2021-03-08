Разом з терористом Авідзбою до СІЗО окупованої Абхазії відправили трьох його колишніх охоронців із Донецька

Разом із затриманим терористом "ДНР" Ахрою Авідзбою до СІЗО окупованої Абхазії відправили трьох жителів Донецька і росіянина з Кабардино-Балкарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Кавказький Вузол".

Троє жителів Донецька - Талех Гасанов, Станіслав Культа і Андрій Локтіонов, а також Аслан Гуатіжев, який прибув з Кабардино-Балкарії, вирушили в СІЗО як співучасники у незаконному зберіганні зброї. Під арештом їм належить залишатися до 5 квітня.

За даними видання заарештовані - колишні охоронці Авіздби.

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Новини Донбасу пишуть, що Авіздба в минулому - польовий командир незаконного збройного формування "П'ятнашка" в Донецьку. Він має російське громадянство.

У січні 2021 року Служба безпеки України оголосила його в розшук, звинувативши у створенні терористичної організації на Донбасі, викраденні людей і жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням.

Ахра Авідзба - близький родич відомого абхазького вора в законі Алхаза Авідзби, одного з тих, хто був убитий під час розстрілу в ресторані в Сухумі в листопаді 2019 року.

Окремі ЗМІ називають Авідзбу генератором зміни влади в Абхазії в січні 2020 року.

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Нагадаємо, 6 березня в окупованій Росією Абхазії слідство висунуло колишньому помічнику "президента" Абхазії і бойовику незаконного збройного формування "ДНР" Ахрі Авідзбі обвинувачення в незаконному зберіганні зброї.

Так зване "МВС Абхазії" раніше заявляло, що за місцем проживання Авідзби були знайдені набої, ручні протитанкові гранатомети, ручні кулемети, автомати російського та іноземного виробництва, пістолети, спецспорядження і радіопередавачі.

Ахра Авідзба брав участь у війні проти України на Донбасі в складі терористів, за що був удостоєний звання "герой ДНР".