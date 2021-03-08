Двох українців, які постраждали під час аварії автобуса в Польщі, не хотіли лікувати - у них не було страхування, - консул у Любліні Павлюк

Двох українців, які опинилися в лікарнях польських Ярослава і Жешува, відмовлялися лікувати, бо не було страхування.

Про це розповів генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"У нас були два сигнали, що в Ярославі і Жешуві відмовлялися лікувати, тому що немає страхування. Питання в Жешуві ми вирішили, зв’язавшись зі шпиталем. Зараз так само будемо контактувати з Ярославом. Буде сплачено лікування, у який спосіб – побачимо, тому що перевізник має зобов’язання оплатити страхування, якщо люди були застраховані", – зазначив консул.

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Нагадаємо, в Польщі потрапив у ДТП рейсовий автобус Познань-Херсон. У ньому перебували 57 громадян України (зокрема двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.