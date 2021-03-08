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Новини ДТП
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Двох українців, які постраждали під час аварії автобуса в Польщі, не хотіли лікувати - у них не було страхування, - консул у Любліні Павлюк

Двох українців, які постраждали під час аварії автобуса в Польщі, не хотіли лікувати - у них не було страхування, - консул у Любліні Павлюк

Двох українців, які опинилися в лікарнях польських Ярослава і Жешува, відмовлялися лікувати, бо не було страхування.

Про це розповів генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"У нас були два сигнали, що в Ярославі і Жешуві відмовлялися лікувати, тому що немає страхування. Питання в Жешуві ми вирішили, зв’язавшись зі шпиталем. Зараз так само будемо контактувати з Ярославом. Буде сплачено лікування, у який спосіб – побачимо, тому що перевізник має зобов’язання оплатити страхування, якщо люди були застраховані", – зазначив консул.

Також читайте: Родичі впізнали тіла чотирьох із п'яти загиблих у ДТП з українським автобусом у Польщі, - генконсул Павлюк

Нагадаємо, в Польщі потрапив у ДТП рейсовий автобус Познань-Херсон. У ньому перебували 57 громадян України (зокрема двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.

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ДТП (4465) Польща (8478) лікування (607) консул (134)


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Топ коментарі
+5
в Польщі по страховкі мене вилікували з інсультом-дома я мабуть не отримав такого лікування...
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08.03.2021 22:03
+3
Тут дело не в цене, а в том, что они вообще на неё забили. По правилам ЕС ты _ОБЯЗАН_ приобрести страховку перед въездом. Правда это практически никогда не проверяют.
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08.03.2021 21:58
+3
Я когда-то давно по визе в ЕС ехал,то за неделю страховки заплатил 100 грн (около 4 баксов на то время). Щас может цены поменялись, но врядли сильно.
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08.03.2021 22:01
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Интересные дела в вашей Европе....тут Вам окажут неотложную мед. помощь и последующее лечение даже без страховки....просто потом вгонят в долги, но госпиталь таки свое получит. Я имею в виду подобные случаи, аварийные.
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08.03.2021 21:38 Відповісти
может там ничего угрожающего жизни небыло, в этом случае без страховки нафиг пошлют.
А может просто всё из-за того, что падлы поляки...
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08.03.2021 21:49 Відповісти
Хтозна...базовая страховка тут очень дешево. Как у вас в Европе, чесно кажучи, не знаю.
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08.03.2021 21:56 Відповісти
Тут дело не в цене, а в том, что они вообще на неё забили. По правилам ЕС ты _ОБЯЗАН_ приобрести страховку перед въездом. Правда это практически никогда не проверяют.
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08.03.2021 21:58 Відповісти
Ну, это уже чисто совковый подход...обжулить, обойти. Не мое место тут осуждать или советовать, но мое мнение - раз Вы Европа(никто здравомыслящий это оспаривать не станет) - то оставьте совок навсегда.
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08.03.2021 22:05 Відповісти
Я когда-то давно по визе в ЕС ехал,то за неделю страховки заплатил 100 грн (около 4 баксов на то время). Щас может цены поменялись, но врядли сильно.
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08.03.2021 22:01 Відповісти
Такие же.
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08.03.2021 22:22 Відповісти
Люди должны беспоатно лечится.
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08.03.2021 21:53 Відповісти
Шо заплатил, то и поимел.
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08.03.2021 21:54 Відповісти
Лечись, раз должен.
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08.03.2021 22:23 Відповісти
Завтра к тебе подойдёт мужчина и скажет - подвезите меня в Смоленск, там у меня мать тяжело больная. А денег у меня нет.
Что вы ответите? Наверное, "извини, не могу, я должен работать".
А он говорит: тогда наймите мне такси, мне очень-очень нужно.
Вот так же и с медобслуживанием. Если ситуация угрожает жизни и страховки нет - будут лечить и спасать в реанимации, несмотря ни на что. Но если угрозы жизни нет, например, перелом руки, и требуется операция на переломе - то кто будет платить за тебя? Медики из своего кармана? А с какой стати они будут отрывать деньги от своих детей? Всё давно и чётко отрегулировано. С каждого мизерная сумма на страховку. Если ты здоров, то хорошо. Но если что-то случилось, то за деньги сотен и тысяч таких как ты будут лечить тебя.
Просто обзаведись медицинской страховкой, как это требуется и написано на всех сайтах.
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08.03.2021 22:31 Відповісти
Ничего не понял. Приезжает скорая, увозят, лечат.За что платить?
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08.03.2021 22:42 Відповісти
Шановный, не делайте вид, что вы глупее чем есть. Если вы не платите непосредственно медикам, то это не значит, что вы не платите вообще. С вас снимают налоги, которые идут (в том числе) на оплату медиков и всего остального. Или в Белоруссии врачи работают забесплатно, питаются воздухом а скорые растут в огороде вместе с бульбой и ездят на солнечном свете и дожде?
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08.03.2021 22:59 Відповісти
А че, в странах где медстраховка отменены налоги?
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08.03.2021 23:39 Відповісти
Разница в том, что в вашем случае, решает чиновник какие медицинские услуги вы получите и какого качества... А как решают чиновники, вы прекрасно знаете, как бы вы тут не бахвалились))) А страховка это уже все решают медики... И чем выше у них качество оказанных услуг, тем больше клиентов... Все просто..
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09.03.2021 00:33 Відповісти
А что, врачи особая каста? давайте сделаем двойное налогообложение и будем за всё страховки платить - за полицию от бандитов, за пожарных от пожаров, за починку вышек сотовой связи, за ремонт обрывов линий электропередач, за откачку воды при наводнениях, за всё, что в голову взбредёт.
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09.03.2021 00:20 Відповісти
Врачи - ну как-то да.
Не знаю как так получилось, но действительно отдельная каста. Как мусорня примерно.
Для меня - так на одно лицо. Вот я, как человек ОЧЕНЬ законопослушный - мусарню ну совсем не люблю. И с другой стороны - как человек ведущий исключительно здоровый образ жизни с максимальной антипатией отношусь к так называемым медикам.
Говоря проще - ненавижу мразей. Поубивал бы. Сук. Хоть и очень добрый и незлобивый человек в принципе. Вот не знаю откуда это. Но не просто так же?
Сварщиков, токарей, фрезеровщиков и шахтёров - не поубивал бы. А врачей и мусорню - да.
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09.03.2021 00:43 Відповісти
вот я и говорю, может ещё и мусорне приплачивать в виде страховок?Нет? А пачиму?
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09.03.2021 01:06 Відповісти
А разве не приплачиваем?
Автоцивилка - это что?
Почему я, ответственный и аккуратный водитель должен оплачивать расходы какого-то ****** шашечника, который въедет в соседа по дороге? Оно, гамно, должно за всё платить. А не лохи, которые скидываются по копеечке на его банкет. А мусорне процентик с этих страховок к потным ручкам прилипает. Или простой человек, ФОП, мат иго этим страховым бизнесом занимается, а не мусорня и подмусорёныши?
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09.03.2021 01:44 Відповісти
Автоцивилка это вещь добровольная.Нет машины - нет автоцивилки. Сейчас модно не иметь автомобиль. А вот медицинский налог или страховка медицинская - вещь принудительная.
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09.03.2021 01:49 Відповісти
Так может за те налоги что тьі платишь к тебе еще и сантехник бесплатно приходить должен, и транспорт тебя бесплатно возить обязан, а то видишь ли особая каста
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09.03.2021 00:55 Відповісти
За сантехника и за транспорт налоги с меня не снимают, сравнение глупое.
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09.03.2021 01:03 Відповісти
"Люди должны беспоатно лечится."

Это конечно замечательно. А врачи значит должны бесплатно лечить?
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08.03.2021 22:55 Відповісти
Что за ересь вы несёте. А полиции не надо страховку платить, за защиту от бандита? А пожарной команде страховку при пожаре?
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08.03.2021 23:03 Відповісти
Полиция и пожарньіе єто гос. структурьі, а больницьі не всегда. В Германии, например, большинство клиник єто частньіе учреждения, которьіе зарабатьівают деньги и сами платят налоги, и никого бесплатно лечить не должньі, в Польше может тоже так.
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09.03.2021 01:00 Відповісти
Есть частные охранные ведомства и частные службы спасения, никто не заставляет туда страховки платить и никто не заставляет их бесплатно работать.
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09.03.2021 01:02 Відповісти
У полиции и пожарных вы не можете выбирать перечень получаемых услуг. А у медиков не только можете но и должны. В этом плане страховка выглядит вполне нормально.

Но я не понимаю причину вашего перевозбуждения. В Украине нет обязательного мед страхования. Вы сначала заплатите налоги, а потом заплатите напрямую врачу/клинике. Вас это, похоже, вполне устраивает. Ну а мне как-то без разницы .
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09.03.2021 11:54 Відповісти
Так то люди.
А тут - загибайте пальцы: украинцы - раз, да ещё и в Польше - два.
А люди - да. Должны.
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09.03.2021 00:23 Відповісти
в Польщі по страховкі мене вилікували з інсультом-дома я мабуть не отримав такого лікування...
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08.03.2021 22:03 Відповісти
В Польше по страховке вылечили рак печени знакомому. Простой рабочий. Не платил ничего. В гривнах это стоило бы шестизначную сумму.
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08.03.2021 22:32 Відповісти
не платил ничего кроме страховки. это важный нюанс
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08.03.2021 22:37 Відповісти
таки да. сломал руку в Закопане как-то... если бы не было страховки, попал бы на 700 бакинских...
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08.03.2021 23:26 Відповісти
за рахунок довбаного перевізника лікувати
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08.03.2021 21:40 Відповісти
страховка -копейки, самовыпил с премией дарвина за такое
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08.03.2021 21:51 Відповісти
Страхова медицина, нажаль, це коли і пальцем не поворушать, шоб зробити хоч на копійчину більше, скіки заплатиш, стіки і отримаєш.
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08.03.2021 22:04 Відповісти
медицина медицине - рознь. Если хорошая страховка, то почему не полечить на все деньги?
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08.03.2021 22:09 Відповісти
На мою думку, якшо і страховка, то ціна пакету має залежати від статків - стіки-то відсотків, а об'єм "виконаних робіт" однаковий для всіх. Так працює "безкоштовна" медицина в цілком нормальних і забезпечених країнах, до того ж в такій моделі одна працююча людина в сім'ї забезпечує медобслуговування всій родині.
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08.03.2021 22:28 Відповісти
Ваша фамилия случайно не Ульянов? Чтоб с каждого по способностям, каждому по потребностям?

Я не скажу за "все" страны, но те, которые рядом и про которые знаю - везде страховка и её наполнение напрямую зависит от суммы, которую за неё платишь.
Да, в обеспеченных странах есть социальные бесплатные страховки, которые предоставляются тем, у кого ну совсем нет бабла (бомжам, инвалидам, наркетам etc). Но качество мед услуг по ним совсем не то же самое, что по платным версиям.
А "одна працююча людина в сім'ї забезпечує медобслуговування всій родині" - это немного другой вопрос, а именно вопрос заработка.
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08.03.2021 22:35 Відповісти
Це до чого, якшо мова про розвинені капкраїни?
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08.03.2021 22:45 Відповісти
Так всё то, что я написал - это именно в развитых кап странах. Нет бабла - государство за тебя страховку заплатит, но полечат тебя клизмой со скипидаром. Есть бабло - покупаешь нормальную страховку и сам туда выбираешь что страховать а что нет. Список получаемых потом сверху базы услуг оплачивается отдельным баблом из своего же кармана. Никакой привязки к зарплате или баблу на счету конечно же нет. Просто если зарабатываешь больше - можешь взять более расширенный пакет и чувствовать себя суше и комфортней по сравнению с базовым.
В кап странах уравниловка идёт не за счёт страховки, а за счёт налогов. Больше зарабатываешь - больше платишь. Хотя в каждой стране конечно же пляшут по разному.
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08.03.2021 22:54 Відповісти
...уравниловка идёт не за счёт страховки, а за счёт налогов... - вот именно. И "бесплатная медицина" тоже везде разная, и единого мнения - где она лучше - тоже нет, где-то покрывается почти на 100%, где-то на 85, остальное допокупаешь - то уже такое.
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08.03.2021 23:04 Відповісти
Серьезно?) То то в "бесплатной" то тех лекарств нет, то этих)
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09.03.2021 00:40 Відповісти
Как их вообще без страховки в Польшу пустили? Нужно полякам,румынам,венграм,словакам проверять при выезде страховки,и если нет или просрочена штамповать депортации.
Наши быдло только через штрафы понимает.
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09.03.2021 00:53 Відповісти
что есть, то есть. Наше быдло часто экономит на страховке. Иногда на границе когда едешь автобусом проверяют, но чаще всего нет.
И еще можно на турфорумах почитать когда народ спрашивает обязательно ли иметь страховку, так сразу куча советчиков "да не надо, ее никто не проверяет".
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09.03.2021 09:40 Відповісти
 
 