Мендель про другий термін для Зеленського: Думаю, він ще сам не вирішив, але я б хотіла, це найкращий президент України

Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель вважає його найкращим президентом в історії України.

Про це вона заявила в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання "ГОРДОН" Олесі Бацман, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю [чи піде він на другий термін], подивимося. Думаю, він сам для себе не вирішив. Але я б хотіла", – сказала Мендель.

Вона зазначила, що не впевнена, чи хоче залишатися прессекретаркою президента в разі його повторного обрання.

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"Але я щиро вважаю, що він найкращий президент України й що він дуже правильно та добре веде нашу країну. І я впевнена, що всі побачать результат. Думаю, що до 2024 року, якщо ми озирнемося на 2019-й, ми не впізнаємо себе", – припустила прессекретарка Зеленського.



Бацман запитала, що йому потрібно зробити, щоб обратися ще раз.



"Думаю, закінчити хоча б половину його програми, – сказала Мендель. – Це людина дуже масштабного мислення. Ми дуже відвикли мріяти, якщо чесно. Але тільки мрійники можуть до чогось привести. Ви розумієте, це хлопчик із бідної сім'ї, такий самий, як більшість наших сімей. Інтелігенти-батьки, 90-ті роки, самостановлення, вплив Росії, розпад Радянського Союзу тощо. Але подивіться, де він. Тому що він не боїться мріяти".

Нагадаємо, під час виборчої кампанії Володимир Зеленський обіцяв, що не піде на другий термін, але вже неодноразово натякав на інше.

На пресконференції 20 травня 2020 року Зеленський повідомив, що йому не вистачить одного президентського терміну, щоб реалізувати всі завдання, що стоять перед ним на цій посаді.

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На святкуванні свого дня народження 25 січня він підтвердив своєму найближчому оточенню, що має намір балотуватися на другий термін.