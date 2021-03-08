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Мендель про другий термін для Зеленського: Думаю, він ще сам не вирішив, але я б хотіла, це найкращий президент України

Мендель про другий термін для Зеленського: Думаю, він ще сам не вирішив, але я б хотіла, це найкращий президент України

Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель вважає його найкращим президентом в історії України.

Про це вона заявила в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання "ГОРДОН" Олесі Бацман, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю [чи піде він на другий термін], подивимося. Думаю, він сам для себе не вирішив. Але я б хотіла", – сказала Мендель.

Вона зазначила, що не впевнена, чи хоче залишатися прессекретаркою президента в разі його повторного обрання.

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"Але я щиро вважаю, що він найкращий президент України й що він дуже правильно та добре веде нашу країну. І я впевнена, що всі побачать результат. Думаю, що до 2024 року, якщо ми озирнемося на 2019-й, ми не впізнаємо себе", – припустила прессекретарка Зеленського.

Бацман запитала, що йому потрібно зробити, щоб обратися ще раз.

"Думаю, закінчити хоча б половину його програми, – сказала Мендель. – Це людина дуже масштабного мислення. Ми дуже відвикли мріяти, якщо чесно. Але тільки мрійники можуть до чогось привести. Ви розумієте, це хлопчик із бідної сім'ї, такий самий, як більшість наших сімей. Інтелігенти-батьки, 90-ті роки, самостановлення, вплив Росії, розпад Радянського Союзу тощо. Але подивіться, де він. Тому що він не боїться мріяти".

Нагадаємо, під час виборчої кампанії Володимир Зеленський обіцяв, що не піде на другий термін, але вже неодноразово натякав на інше.

На пресконференції 20 травня 2020 року Зеленський повідомив, що йому не вистачить одного президентського терміну, щоб реалізувати всі завдання, що стоять перед ним на цій посаді.

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На святкуванні свого дня народження 25 січня він підтвердив своєму найближчому оточенню, що має намір балотуватися на другий термін.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Президент (815) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+81
кокаиновый бред, надо полагать
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08.03.2021 21:49
+60
Шо это было?
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08.03.2021 21:47
+48
Мендель о втором сроке для Зеленского: Думаю, он еще сам не решил, но я бы хотела, это лучший президент Украины - Цензор.НЕТ 959
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08.03.2021 21:54
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Тьху, та і все.
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09.03.2021 00:14 Відповісти
А не много ли чести этой кобыле мАндели? Ну дура ж дурой. Налепили на неё гавнища знатно да и хватит. Магазин-то в гавномёте поди не безразмерный. А клоунов-то в ЗЕ-шапито дохрена и больше. Им же тоже на налепить надлежит хоть что-то придержать. Людям же, если им на налепить не останется, обидно ж будет, хоть они и ЗЕ-мудаки.
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09.03.2021 00:15 Відповісти
Саме цікаве, що і ти, https://censor.net/ru/user/478283 - один із "клоунов-то в ЗЕ-шапито"
Думаєш, забулося?
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09.03.2021 08:06 Відповісти
"Чорт ти, висрана твоя морда"©
"Насрати твоїй мамі у великодній очіпок!"©
"Насрати твоїй бабці у капці"©
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
Мені насрати на те, що тобі, МУРло смердюче, забулося чи не забулося.
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09.03.2021 09:42 Відповісти
пнх, і згинь, зебільний виродку
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09.03.2021 14:26 Відповісти
Іди, придурастий порохоботе, смоктати надвеликий льодяник "Рошен" на патичкові зі збільшеним вмістом ферментованого лайна підвищеної смердючості.
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09.03.2021 14:47 Відповісти
Шоумен Владимир Зеленский в своей предвыборной программе ЗАВЕРИЛ, что собирается на президентский пост только на один срок, чтобы "изменить систему", а затем передаст Украину "в руки нового поколения политиков".

"СРАЗУ ХОЧУ ЗАВЕРИТЬ - ИДУ НА ОДИН СРОК, чтобы изменить систему ради будущего", - заверил Зеленский.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/01/25/7204854/

Можно верить такому человеку???!!!
Можно верить его заверениям?
Единожды солгав....
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09.03.2021 00:17 Відповісти
Уже не единожды, а каждодневно...
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09.03.2021 00:20 Відповісти
Зеленский ПОДТВЕРДИЛ, что не пойдет на второй президентский срок
Об этом Зеленский заявил в интервью израильскому «9 каналу».

https://glavcom.ua/ru/news/zelenskiy-podtverdil-chto-ne-poydet-na-vtoroy-prezidentskiy-srok-655218.html
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09.03.2021 00:23 Відповісти
Хвали мене моя губонько...
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09.03.2021 00:33 Відповісти
Дійсно більш тупого преЗЕдента в нас ще не було. Тут Янелох може змагатись хіба що з Бандюковичем!!
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09.03.2021 03:41 Відповісти
У Зеленского просматривается очень запущенный комплекс неполноценности, отягощённый симптомами мании величия, раз он позволяет своей подчинённой такой примитивный публичный подхалимаж.... Не понимаю, зачем демонстрировать всему миру свои душевные расстройства и психические отклонения? Этим будут умело пользоваться опытные переговорщики на международном уровне....Подскажите кто-нибудь Зеленскому и его имиджмейкерам, что нельзя опускаться до уровня плинтуса, если не планируешь там находиться всегда...
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09.03.2021 06:06 Відповісти
До уровня плинтуса им надо скорее подниматься - на данном этапе зекоМанда успешно под него забилась. Ну и, все, кому надо, уже всё поняли, а Вове просто нравится, когда ему лижут.
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09.03.2021 12:31 Відповісти
Мендель явно Зєлю тролить. Є такий тип стервозних жінок. Зєля ж не її, не жалко. І її ніколи не буде, вона це розуміє. Тому підставити підніжку президенту, щоб він недосидів свій термін, буде для неї задовільненням власного его. Ніхто ж не закине їй, що вона щось погане на президента казала! Але іноді такий "друг" гірше ворога, якщо він робить ведмежу послугу.
Даремно Зєля не слухається власну жінку. Вона йому погане не скаже. І не зробить. Але це вже не мої справи.
___________
Зєлю геть. Дострокові. Обираємо ЄДИНУ нормальну кандидатуру на дострокові:
Зеркаль
Сенченко
Кучеренко
Бутусов
Безсмертний...
Додавайте імен, пані і панове! Потім на київському віче проголосуємо.
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09.03.2021 06:14 Відповісти
дебілів спамлю...
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09.03.2021 08:07 Відповісти
Ти точно дебіл. Спочатку публікуєшся, а потім себе ж і спамиш. До Пєці в ботоферму нормальні вже не йдуть?
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09.03.2021 08:25 Відповісти
Слава богу, нет в списке Ульянки. Мабуть, в сторонке нервно курит... А шо ей ботоксной делать...ХЕХ...
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09.03.2021 18:19 Відповісти
Пєця? В тебе ніків - офігєть можна. Прокинувсь після свята?
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09.03.2021 20:33 Відповісти
Ще іванушку-дурачка.
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16.04.2021 09:37 Відповісти
Навіть опудало було б кращим президентом, воно не зробило б державної зради, воно б не крало, воно б не брехало, воно б територій не здавало б, воно б не тринькало кошти по Оманам, воно б з емісарами фюрера РФ не зустрічалось, воно б коломойшам не допомагало грабувати Україну. Одні тільки плюси. А що солома в голові в опудала то це не проблема, головне що воно порядне.
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09.03.2021 06:49 Відповісти
К чему эти разглагольствования, "твиттанула" бы лучше пару постов, чтобы рейтинг ЗЕ поднять.
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09.03.2021 06:57 Відповісти
Мудень который раз гонит! А ведь дедушка Крылов предупреждал: "Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только всё не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок".
Или другое: "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку".
Да-а-а. Как говорят, если ума с рождения нет, то и не купишь! И вообще, кокс это сильная вещь, но идиотам не в прок.
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09.03.2021 07:10 Відповісти
Зелі на цьому терміні залишилося не більше 6-ти місяців.
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09.03.2021 07:45 Відповісти
Про Порошенко начиная с конца 2015-го на этом же форуме примерно такое же писали. И михомайданы ходили и свинарчук-гейты были. И ничего. Досидел благополучно Пётр весь свой срок. Точно так же и с Зеленским. Личностное неприятие какой-то части населения, даже довольно большой, это отнюдь не признак утраты власти. Самому уходить у Зеленского никаких веских причин нет, а для Майдана 3.0. нет абсолютно никаких предпосылок. Я бы на сегодняшний день дал 60% к 40% на то, что Зеленский будет баллотироваться на второй срок. И, опять таки на сегодняшний день, у него лучшие шансы из всех ближайших конкурентов.
Не голосовал за Зе в 19-ом и скорее всего не проголосую в 24-ом. Просто трезво смотрю на вещи.)
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09.03.2021 11:02 Відповісти
Преступники-пропагандисты должны отвечать и висеть на гиляке наравне со своими преступными хозяевами.
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09.03.2021 08:21 Відповісти
Второй срок где вот в чем вопрос
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09.03.2021 08:25 Відповісти
Все цены за 2 года при Зеленском поднялись в 2 раза!
Оливкое масло уже по 60 грн.. лучший президент? *****
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09.03.2021 09:04 Відповісти
Какое оливковое? Подсолнечное!!!
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09.03.2021 10:13 Відповісти
99% даю что он и первого не досидит
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09.03.2021 09:46 Відповісти
В ОП заявили про великі досягнення Зе в борьбі з корупцією . При чому тут ОП та наш Зе- президент . Про які конкретно дії Зе йдеться . Справу на 10 млрд проти коломойші своя в доску Венедиктова заблокувала. Мендель - середньостатистичний "кадр" Зе- команди . Профнепригодність -її головна якість .
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09.03.2021 10:23 Відповісти
Зате неабиякі гроші в конверті має щомісяця. Якщо голова комітету у ВР вигрібає 50 000 доларів, то ця мандель не менше. Чому б їй і не похвалити свого в доску шефа.
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16.04.2021 09:47 Відповісти
Мендель, лучше горохом займись!
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09.03.2021 11:01 Відповісти
порохом?
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09.03.2021 11:04 Відповісти
"Як модель для своїх досліджень Грегор Мендель вибрав горох посівний (Pisum sativum),
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09.03.2021 11:41 Відповісти
Мальчик из бедной семьи Зеленский, мечтает наворовать больше чем его предшественники, и при этом хочет выглядить честным!!
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09.03.2021 11:44 Відповісти
Чем же этот неуч зеленский лучший президент Украины!! Тем, что он дебил, или тем что он не профессионал и не способен учится, или тем, что зеленский подыгравает и заигрывает с пуйлом -******, или тем, что за два года его правления, ВВП Украины упало на 10%, или тем , что за два года количество нищих в Украине увеличилось в двое, или тем, что не способен, вместе со своей воровитой бандой зеленых, таких же тупых как он , провести нормальную вакцинацию в Украине, или тем, что полностью развалил в Украине судебную реформу, или тем, . что "целуется" с олигархами и не занимается борьбой с коррупцией., или тем , что за два года развалил ВСУ, или тем, что имеет 15 квартир, в Украине и за рубежом и ведёт бизнес с Россией и нигде не платит налоги в бюджет Украины???! Дебил, неуч, нахальный наглый врунишка и вор , вот кто он президент зеленский!!! И не хрен делать ему на втором сроке президенства!! Пусть он сначала досидит ещё этот срок!!
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09.03.2021 12:00 Відповісти
Надеюсь, по завершении каденции Вова пойдет на еще один первый срок, но уже в другое место.
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09.03.2021 12:36 Відповісти
ага! на "второй срок"... років так на 25-ть, а то й на "пожиттєво", за усі його "художества" на посаді Президента. такий варіант мене особисто повністю влаштовує
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09.03.2021 16:37 Відповісти
по відношенню до "профффесора"- кращий, але не на багато
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09.03.2021 19:08 Відповісти
"Величайший лидер современности"..."Лучший президент Украины"... Представляю, что она говорит Зелепуху во время ролевых игр.

Эта женщина очень глупа, как и предмет её обожания...
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09.03.2021 19:41 Відповісти
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