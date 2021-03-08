Ізраїль не схвалив препарат Covishield, тому можуть виникнути проблеми з визнанням паспортів вакцинації для туристів, - посол Корнійчук

Україна й Ізраїль ведуть переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації для туристичних подорожей. Ізраїльська сторона поки не збирається схвалювати індійську вакцину проти коронавірусу Covishield, яка застосовується в Україні.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає Цензор.НЕТ.

"Хасиди, які є основними туристами в Україні, звертаються до українського посольства, питають щодо дій українського уряду в майбутньому, тому що збираються відвідати Умань та інші місця паломництва, чи потрібен так званий паспорт вакцинації. Ми над цим питанням працюємо спільно, і найближчим часом будемо вирішувати. В Ізраїлі, безперечно, високий рівень вакцинації, на сьогодні вони колють фактично лише дві вакцини – Pfizer i Moderna. Сьогодні якраз були перемовини стосовно взаємного визнання так званих паспортів вакцинації. У нас з цим поки що проблеми, оскільки ті вакцини, які застосовуються українським урядом, Ізраїль поки що не збирається схвалювати", - зазначив Корнійчук.

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