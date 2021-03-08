Ізраїль не схвалив препарат Covishield, тому можуть виникнути проблеми з визнанням паспортів вакцинації для туристів, - посол Корнійчук
Україна й Ізраїль ведуть переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації для туристичних подорожей. Ізраїльська сторона поки не збирається схвалювати індійську вакцину проти коронавірусу Covishield, яка застосовується в Україні.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає Цензор.НЕТ.
"Хасиди, які є основними туристами в Україні, звертаються до українського посольства, питають щодо дій українського уряду в майбутньому, тому що збираються відвідати Умань та інші місця паломництва, чи потрібен так званий паспорт вакцинації. Ми над цим питанням працюємо спільно, і найближчим часом будемо вирішувати. В Ізраїлі, безперечно, високий рівень вакцинації, на сьогодні вони колють фактично лише дві вакцини – Pfizer i Moderna. Сьогодні якраз були перемовини стосовно взаємного визнання так званих паспортів вакцинації. У нас з цим поки що проблеми, оскільки ті вакцини, які застосовуються українським урядом, Ізраїль поки що не збирається схвалювати", - зазначив Корнійчук.
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Як можна цього не розуміти????
отвергнуть может родина-мать в случае шухера - остается тока ростов.
Чому баранам? Тому що ясно було, що привезли не вакцину, а бодягу. І всі українці затихарилися, ЗНОВ ВСЕ проковтнули.
буткевичу фильму переснимать)
за откаты, а про астрозенеку в статье не слова,
так что мима
У нас УЖЕ только 2 жида накрали на 7 миллиардов баксов. Это приветбанк + нефть. ОНИ даже не в СИЗО. Поэтому в разы больше доверия тому что колят евреии своим гражданам чем тому что склепали индусы в мегапартиях (надо много).
И КТО будет отвечать за последствия? фирма рога и копыта ?
- Рива! - Шо? - В нашем доме русские есть? - Нет, а шо? - А кому мстит этот мальчик?
А вообще всё что мы знаем это что вацина дешёвая, успешная и работает. (Но намного намного больше иследыванией чем в Россеи где выпустили вакцину на второй фазе и "тестируют" её прямо на своих гражданах.)
Індійського аналогу АстраЗенеки там немає....https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-and-curevac-to-develop-next-generation-mrna-covid-19-vaccines/ GSK and CureVac to develop next generation mRNA COVID-19 vaccines
.... а в цей самий час...
Українська наука пішла трохи іншим шляхом....https://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/a1139216-po-piv-charki-trichi-na-den-lvivski-likari-otrimali-patent-na-likuvannja-koronavirusu ПО ПІВ ЧАРКИ ТРИЧІ НА ДЕНЬ: ЛЬВІВСЬКІ ЛІКАРІ ОТРИМАЛИ ПАТЕНТ НА ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСУ