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Новини Коронавірус і карантин
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Ізраїль не схвалив препарат Covishield, тому можуть виникнути проблеми з визнанням паспортів вакцинації для туристів, - посол Корнійчук

Ізраїль не схвалив препарат Covishield, тому можуть виникнути проблеми з визнанням паспортів вакцинації для туристів, - посол Корнійчук

Україна й Ізраїль ведуть переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації для туристичних подорожей. Ізраїльська сторона поки не збирається схвалювати індійську вакцину проти коронавірусу Covishield, яка застосовується в Україні.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає Цензор.НЕТ.

"Хасиди, які є основними туристами в Україні, звертаються до українського посольства, питають щодо дій українського уряду в майбутньому, тому що збираються відвідати Умань та інші місця паломництва, чи потрібен так званий паспорт вакцинації. Ми над цим питанням працюємо спільно, і найближчим часом будемо вирішувати. В Ізраїлі, безперечно, високий рівень вакцинації, на сьогодні вони колють фактично лише дві вакцини – Pfizer i Moderna. Сьогодні якраз були перемовини стосовно взаємного визнання так званих паспортів вакцинації. У нас з цим поки що проблеми, оскільки ті вакцини, які застосовуються українським урядом, Ізраїль поки що не збирається схвалювати", - зазначив Корнійчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху

Автор: 

вакцина (4419) Ізраїль (1635) карантин (18172) Корнійчук (65) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+26
Ізраїль не схвалив препарат Covishield, тому можуть виникнути проблеми з визнанням паспортів вакцинації для туристів, - посол Корнійчук - Цензор.НЕТ 3580

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08.03.2021 23:05
+21
Израиль не одобрил препарат Covishield, поэтому могут возникнуть проблемы с признанием паспортов вакцинации для туристов, - посол Корнийчук - Цензор.НЕТ 5443

...
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08.03.2021 23:02
+20
То Зеля даремно світив фейсом на камеру?
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08.03.2021 23:00
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То Зеля даремно світив фейсом на камеру?
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08.03.2021 23:00 Відповісти
Ізраїль не схвалив препарат Covishield, тому можуть виникнути проблеми з визнанням паспортів вакцинації для туристів, - посол Корнійчук - Цензор.НЕТ 3580

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08.03.2021 23:05 Відповісти
просто он правша
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08.03.2021 23:08 Відповісти
а мендельше обидно ))))
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08.03.2021 23:14 Відповісти
когда наступит сентябрь, в умани они попадут в абсолютно не признанную ковишильдовую среду )
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08.03.2021 23:01 Відповісти
Не надо так долго ждать. В конце марта будет ранний десант и в Умань, и в Бехдычев.
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09.03.2021 01:04 Відповісти
Первый звоночек
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08.03.2021 23:01 Відповісти
Израиль не одобрил препарат Covishield, поэтому могут возникнуть проблемы с признанием паспортов вакцинации для туристов, - посол Корнийчук - Цензор.НЕТ 5443

...
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08.03.2021 23:02 Відповісти
если ***** спрашивает, то он явно не умеет читать правильные ответы в глазах шестого)) хотя старается, заглядывает )))
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08.03.2021 23:45 Відповісти
Не пустят в Израиль, можно ехать в ОП. Это по сути то же.
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08.03.2021 23:03 Відповісти
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08.03.2021 23:03 Відповісти
капец... клован не сможет к стене попасть?)
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08.03.2021 23:03 Відповісти
Не успеет к стене, так успеет к стенке. Он же сам говорил - какаяразница!
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08.03.2021 23:46 Відповісти
аааа..зеленского на родину не пустят))))
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08.03.2021 23:03 Відповісти
Янелоха розвели наче лоха.
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08.03.2021 23:06 Відповісти
Янелоха ніхто не розводив. Він всіх розвів.
Як можна цього не розуміти????
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08.03.2021 23:22 Відповісти
Янелоха розводять всі, кому не лінькі. Це ви думаєте, що він нас розвів. Ну і думайте, значить вас він і розвів.
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08.03.2021 23:26 Відповісти
Израиль шмурдяков, на которых будут производить опыты с украинцами, не признает тчк.
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08.03.2021 23:06 Відповісти
не гуд новость для бубы, мендель, коломоя и остальной опешной шоблы...
отвергнуть может родина-мать в случае шухера - остается тока ростов.
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08.03.2021 23:07 Відповісти
или мальдивы...
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08.03.2021 23:10 Відповісти
ну или оман...
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08.03.2021 23:19 Відповісти
Смешно. Неужели вы думаете что они будут колоть себе этот шмурдяк для гоев? Они уже давно привиты качественными евро-американскими вакцинами за наш счет.
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09.03.2021 09:51 Відповісти
Як євреї класно відповіли українським баранам!

Чому баранам? Тому що ясно було, що привезли не вакцину, а бодягу. І всі українці затихарилися, ЗНОВ ВСЕ проковтнули.
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08.03.2021 23:21 Відповісти
Ахахаха, своих же и не предупредили, как будто не знали. Зеля, еще одной ширнешься какой-нибудь, ничего страшного.
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08.03.2021 23:26 Відповісти
Вот и цена всем квартальным флешмобам. Колитесь дальше этой дрянью всякие артисты и подневольные учителя с докторами.
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08.03.2021 23:38 Відповісти
бугага
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08.03.2021 23:39 Відповісти
Бгг)) Так таки говно?
буткевичу фильму переснимать)
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08.03.2021 23:39 Відповісти
Израиль знает что это за дерьмо вот и не признает этот фикал
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08.03.2021 23:40 Відповісти
Ізраїль не схвалив препарат Covishield, тому можуть виникнути проблеми з визнанням паспортів вакцинації для туристів, - посол Корнійчук - Цензор.НЕТ 9376
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08.03.2021 23:49 Відповісти
на сегодня такова реалность.
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08.03.2021 23:54 Відповісти
Пркол в том что те кто вакцинировался шитом не смогут повторно вакцинироваться уже нормальной вакциной еще минимум полгода.
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08.03.2021 23:59 Відповісти
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09.03.2021 00:07 Відповісти
вам написали, кавишылд говно, его купил зеленский - клован,
за откаты, а про астрозенеку в статье не слова,
так что мима
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09.03.2021 08:56 Відповісти
Ты сначала глянь за ЧТО судят евреии ТАМ своих граждан. А потом посмотри у нас.
У нас УЖЕ только 2 жида накрали на 7 миллиардов баксов. Это приветбанк + нефть. ОНИ даже не в СИЗО. Поэтому в разы больше доверия тому что колят евреии своим гражданам чем тому что склепали индусы в мегапартиях (надо много).
И КТО будет отвечать за последствия? фирма рога и копыта ?
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09.03.2021 09:10 Відповісти
Давай о французах не будем? Не хотят вакцинироваться французы Зенекой, не хотят!. Ну, конечно, приходится, потому что Пфайзер положен только стариканам после 75 пяти. И даже если пожелаешь провакцинироваться Пфайзером - хрен у тебя получится, если не страрпёр.
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09.03.2021 09:16 Відповісти
Зеля с каломоем, собственно, никогда украинцев за равных своим соплеменникам и не считали... И афёры с президентством или вакцинацией в Израиле, они просто не посмели-бы замутить... Зато тупым хохлам (по их мнению) сойдёт и клован, и шмурдяк, главное - с хорошим гешефтом, для себя, любимых. А вы, зебилы из прАстоВА нАрИда, продолжайте верить телевизору...
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09.03.2021 00:14 Відповісти
Евреи знают что это шмурдяк)))
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09.03.2021 00:17 Відповісти
Беленюк по запаху будет определять
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09.03.2021 00:25 Відповісти
ЛЮБЯТ ФИТИШ СТАРЫЕ ПДРЫ ТИПА ПУТИНА И ЛУКАШЕНКО !)
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09.03.2021 00:53 Відповісти
ну добре вони не признають , можливо вони хочуть щоб всі ширялись дорогим Файзером ? А якщо ВОЗ признає Ковішилд тоді як бути ? =)
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09.03.2021 00:23 Відповісти
Одесский дворик. Две соседки переговариваются между балконами, этажом выше учится играть на скрипке Изя.
- Рива! - Шо? - В нашем доме русские есть? - Нет, а шо? - А кому мстит этот мальчик?
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09.03.2021 00:37 Відповісти
Смотрю, тут все радуются, что теперь зевова со своей шоблой не сможет в Израиль сбежать. А вы бы лучше подумали, что сами никуда выехать не сможете, эта вакцина, которой нас осчастливил наш Минздрав, в Европе не зарегистрирована, также как и в Израиле.
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09.03.2021 01:32 Відповісти
Я ТОЛЬКО ЗА ТО ЧТОБЫ НИКТО ИЗ КОРРУПЦИОНЕРОВ НЕ ВЫЕХАЛ !!! И УСТРОИТЬ ЛЮТУЮ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ !)
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09.03.2021 01:44 Відповісти
зможете в Індію
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09.03.2021 02:08 Відповісти
А кто вам сказал что ***** со своими холуями вакцинировался индийским шмурдяком? Они уже давно вкололи себе и своим семьям качественные евро-американские вакцины, а по телевизору показали очередной спектакль с вакцинацией для зелохов.
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09.03.2021 10:11 Відповісти
Мабуть цим індійським шмурдяком намагаються колоти лише жителів України......... в рамках експерименту.....
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09.03.2021 04:45 Відповісти
Хаха, в ЕС тоже вводят паспорта вакцинации, и этот шмурдяк как и китайский там не прокатит.
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09.03.2021 06:35 Відповісти
Ну короче вот в чем проблема: Oxford AstraZeneca (Covishield) успешно прошла испытания в Великобритании и Бразилии. Однако: вакцина была поспешно выпущена на рынок индийцами, и ряд важных исследований (таких как, например, промежуточное исследование, которое очень важно для стороннего производства в Индии) не были завершены. Например, мы до сих пор не знаем, составляет ли эффективность 62% или 90% или что-то среднее.
А вообще всё что мы знаем это что вацина дешёвая, успешная и работает. (Но намного намного больше иследыванией чем в Россеи где выпустили вакцину на второй фазе и "тестируют" её прямо на своих гражданах.)

Ізраїль не схвалив препарат Covishield, тому можуть виникнути проблеми з визнанням паспортів вакцинації для туристів, - посол Корнійчук - Цензор.НЕТ 347
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09.03.2021 07:22 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford%E2%80%93AstraZeneca_COVID-19_vaccine#Results_of_Phase_III_trial Results of Phase III trial On 23 November 2020, Oxford University and AstraZeneca announced interim results from the vaccine's ongoing Phase III trials.[6][50] There was some criticism of the methods used in the report, which combined results of 62% and 90% from different groups of test subjects given different dosages to arrive at a 70% figure.[51][52][53] AstraZeneca said it would carry out a further multi-country trial using the lower dose which had led to a 90% claim.[54] The full publication of the interim results from four ongoing Phase III trials on 8 December 2020 clarified these reports.[55] In the group who received the first dose of active vaccine more than 21 days earlier, there were no hospitalisations or severe disease, unlike those receiving the placebo. Serious adverse events were balanced across the active and control arms in the studies, i.e. the active vaccine did not have safety concerns. A case of transverse myelitis was reported 14 days after booster vaccination as being possibly related to vaccination, with an independent neurological committee considering the most likely diagnosis to be of an idiopathic, short segment, spinal cord demyelination. The other two cases of transverse myelitis, one in the vaccine group and the other in the control group, were considered to be unrelated to vaccination.[55] A subsequent analysis, published on 19 February, has shown an efficacy of 76% 22 days after the first dose and increase to 81.3% when the second dose is given 12 weeks or more after the first.[56]
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09.03.2021 07:43 Відповісти
Саме так: "підвищення до 81,3% при введенні другої дози через 12 тижнів або більше після першої." А у нас повторна вакцінація через 4 тижні?
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09.03.2021 08:36 Відповісти
Я не знаю навіть коли у нас перша вакцинація.
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09.03.2021 11:11 Відповісти
Exactly! There is n concrete data and the results are "combined" from two separate studies. As long as the effectiveness is bigger than 65% -- herd immunity will be achieved. So the point is moot anyway, and as long as 70% of the population are vaccinated -- the country can start getting back to normal.
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09.03.2021 16:52 Відповісти
There is no specific data, but there are reports that the British strain of covid-19 is several times more infectious than the usual Chinese strain. So, most likely, 90% or more of the population may need to be vaccinated to returning to normal life.
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09.03.2021 17:06 Відповісти
в Британії уряд замовив(домовився) 400 млн доз різних вакцин..
Індійського аналогу АстраЗенеки там немає....Ізраїль не схвалив препарат Covishield, тому можуть виникнути проблеми з визнанням паспортів вакцинації для туристів, - посол Корнійчук - Цензор.НЕТ 179https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-and-curevac-to-develop-next-generation-mrna-covid-19-vaccines/ GSK and CureVac to develop next generation mRNA COVID-19 vaccines
.... а в цей самий час...
Українська наука пішла трохи іншим шляхом....https://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/a1139216-po-piv-charki-trichi-na-den-lvivski-likari-otrimali-patent-na-likuvannja-koronavirusu ПО ПІВ ЧАРКИ ТРИЧІ НА ДЕНЬ: ЛЬВІВСЬКІ ЛІКАРІ ОТРИМАЛИ ПАТЕНТ НА ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСУ
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09.03.2021 08:12 Відповісти
Дата перше лютого, тоді ще індійці мабуть свою бодягу не вигадали.
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09.03.2021 09:40 Відповісти
Вони її не вигадували. Вони купили ліцензію.
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09.03.2021 17:08 Відповісти
короче клован хотел лохануть лохов и слыгался с богатырёвой ...
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09.03.2021 08:58 Відповісти
 
 