Зеленський увійде до підручників історії за боротьбу з олігархатом і повну трансформацію України, - Мендель

Президент України Володимир Зеленський увійде до підручників історії за боротьбу з олігархатом, повну трансформацію країни і розвиток України як конкурентної держави.

Про це в інтерв'ю головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман заявила прессекретарка президента Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.

"Він уже ввійшов туди (в підручники. - Ред.), ну, він шостий президент України, звичайно. Він уже ввійшов туди, щойно виграв ці вибори, з такою електоральною революцією він відразу має увійти в історію", – вважає вона.

Мендель також зазначила, що про Зеленського в майбутньому ще багато чого напишуть у підручниках.

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"Він уже ввійшов і ще ввійде, і буде багато чого написано: і про ту саму боротьбу з олігархатом, і про повну трансформацію країни, про виведення її на абсолютно інший глобальний рівень, про розвиток нас як абсолютно конкурентної держави. Я думаю, [увійде] як людина, яка буде формулювати ось цю самоідентичність нашу, яку, на жаль, намагалися спростити якимись формулами, які ніяк не накладалися, які він добре дуже інтуїтивно розуміє", – додала прессекретарка Зеленського.



Відповідаючи на запитання, чи називатимуть іменем Зеленського вулиці, Мендель зазначила, що його іменем уже називають дітей.



"Я не знаю як вулиці, я цим не займаюся, але серед імен уже є Зеленський. Бачили, що найекзотичніші імена, там є ім'я Зеленського", – розповіла вона.

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