Зеленський увійде до підручників історії за боротьбу з олігархатом і повну трансформацію України, - Мендель
Президент України Володимир Зеленський увійде до підручників історії за боротьбу з олігархатом, повну трансформацію країни і розвиток України як конкурентної держави.
Про це в інтерв'ю головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман заявила прессекретарка президента Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.
"Він уже ввійшов туди (в підручники. - Ред.), ну, він шостий президент України, звичайно. Він уже ввійшов туди, щойно виграв ці вибори, з такою електоральною революцією він відразу має увійти в історію", – вважає вона.
Мендель також зазначила, що про Зеленського в майбутньому ще багато чого напишуть у підручниках.
"Він уже ввійшов і ще ввійде, і буде багато чого написано: і про ту саму боротьбу з олігархатом, і про повну трансформацію країни, про виведення її на абсолютно інший глобальний рівень, про розвиток нас як абсолютно конкурентної держави. Я думаю, [увійде] як людина, яка буде формулювати ось цю самоідентичність нашу, яку, на жаль, намагалися спростити якимись формулами, які ніяк не накладалися, які він добре дуже інтуїтивно розуміє", – додала прессекретарка Зеленського.
Відповідаючи на запитання, чи називатимуть іменем Зеленського вулиці, Мендель зазначила, що його іменем уже називають дітей.
"Я не знаю як вулиці, я цим не займаюся, але серед імен уже є Зеленський. Бачили, що найекзотичніші імена, там є ім'я Зеленського", – розповіла вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но это не единственные его достижения! Он может стать первым в Украине,но не первым в мировой истории,кто сменил кресло главы страны на тюремные нары!
ПРЯТАТЬСЯ от ЖУРНАЛИСТОВ ???. ..
.
.
Чи вони всі там несповна розуму, народ з них рже, а вони себе в підручники записують. Придурки
но и врать у них плохо получается, одни проколы
Но объективности ради стоит сказать, что есть годная вещь - это перевод всего и вся в цифровой вид. Хоть у зеленых рукожопов не всё получается, да и саму идею диджитализации они украли у Сергея Терёхина, но сам процесс это единственный плюс зеленых времён.
Чем же этот неуч зеленский лучший президент Украины!! Тем, что он дебил, или тем что он не профессионал и не способен учится, или тем, что зеленский подыгравает и заигрывает с пуйлом -******, или тем, что за два года его правления, ВВП Украины упало на 10%, или тем , что за два года количество нищих в Украине увеличилось в двое, или тем, что не способен, вместе со своей воровитой бандой зеленых, таких же тупых как он , провести нормальную вакцинацию в Украине, или тем, что полностью развалил в Украине судебную реформу, или тем, . что "целуется" с олигархами и не занимается борьбой с коррупцией., или тем , что за два года развалил ВСУ, или тем, что имеет 15 квартир, в Украине и за рубежом и ведёт бизнес с Россией и нигде не платит налоги в бюджет Украины???! Дебил, неуч, нахальный наглый врунишка и вор , вот кто он президент зеленский!!! И не хрен делать ему на втором сроке президенства!! Пусть он сначала досидит ещё этот срок!!
https://censor.net/ru/comments/locate/3252028/01921472-bd0a-711d-9cc6-cbc69b5452e9Ответить
В пословицы и поговорки.
Чем же этот неуч зеленский лучший президент Украины!! Тем, что он дебил, или тем что он не профессионал и не способен учится, или тем, что зеленский подыгравает и заигрывает с пуйлом -******, или тем, что за два года его правления, ВВП Украины упало на 10%, или тем , что за два года количество нищих в Украине увеличилось в двое, или тем, что не способен, вместе со своей воровитой бандой зеленых, таких же тупых как он , провести нормальную вакцинацию в Украине, или тем, что полностью развалил в Украине судебную реформу, или тем, . что "целуется" с олигархами и не занимается борьбой с коррупцией., или тем , что за два года развалил ВСУ, или тем, что имеет 15 квартир, в Украине и за рубежом и ведёт бизнес с Россией и нигде не платит налоги в бюджет Украины???! Дебил, неуч, нахальный наглый врунишка и вор , вот кто он президент зеленский!!! И не хрен делать ему на втором сроке президенства!! Пусть он сначала досидит ещё этот срок!!
https://censor.net/ru/comments/locate/3252028/01921472-bd0a-711d-9cc6-cbc69b5452e9
1. ЖИД украл 7 миллиардов баксов.
2. ЖИД наплевал на 10000 трупов и призвал "подружиться" с руцкими свиньями и войти в таежный союз.
Как только беню и боголюбова посадят на пожизненное с онлайн-камерами, чтоб все видели что мрази сидят - люди поверят.
https://ua24ua.net/zelenskiy-eshche-ne-opredelilsya-no-mendel-hochet-vtorogo-sroka-dlya-luchshego-prezidenta-za-vsyu-istoriyu-strani/ Зеленский еще не определился, но Мендель хочет второго срока для "лучшего президента за всю историю страны"
Только как припизидент предатель!