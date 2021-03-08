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Новини Агресія Росії проти України
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Спостерігачі ОБСЄ за вихідні зафіксували 118 порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Спостерігачі ОБСЄ за вихідні зафіксували 118 порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала понад сто порушень режиму припинення вогню на Донбасі за період із вечора 5-го по вечір 7-го березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт місії, опублікований 8 березня.

Згідно з документом, зафіксовано 106 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 12 - у Луганській області.

Повідомляється, що за попередній звітний період (26-28 лютого) в Донецькій області було задокументовано, відповідно, 59 таких порушень, а в Луганській - 46 порушень.

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Також в ОБСЄ поінформували, що втратили безпілотний літальний апарат дальнього радіусу (БПЛА) біля підконтрольного уряду населеного пункту Романівка Донецької області. БПЛА втратив сигнал обох модулів GPS із технічних причин.

Повідомляється, що 5-7 березня СММ ОБСЄ здійснювала моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого, Петрівського та спостерігала за ситуацією з пересуванням цивільного населення, зокрема на 3 КПВВ і відповідних блокпостах збройних формувань у Луганській області.

Наголошується, що свобода пересування місії була, як і раніше, обмежена.

Як зазначають в ОБСЄ, після засідання ТКГ 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 11 тис. порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, зокрема 3927 вибухів, 1416 невизначених боєприпасів у польоті, 116 спалахів дульного полум'я, 62 освітлювальні ракети, а також щонайменше 5932 черги і постріли).

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ОБСЄ (3498) обстріл (28212) Донбас (22354)


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08.03.2021 23:50 Відповісти
Зелене перемир"я триває!!! 118 порушень не зараховано !!!)))
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09.03.2021 00:03 Відповісти
Оккупац.администр. в ОРДЛО начали готовиться к боев. действиям. Вечером и ночью через КПП "Должанский" и КПП "Малиновка" проходят колоны с дизтопливом и бронетехника. По маршруту Алчевск - Стаханов - Первомайск к линии фронта привезли лесоматериалы для укрепл. позиций. Донбасс ждет полномасштабное возобновление боевых действий! Впереди - замес в Донбассе. Оркестр уже там... (с)
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09.03.2021 01:07 Відповісти
Монах привет.... Что и следовало ожидать.Они тактически использовали время в свою пользу...Что-то троллей меньше тут стало))))Прикрыли https://hvylya.net/news/226559-sbu-prikryla-prorossiyskuyu-botofermu-v-kieve
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09.03.2021 04:05 Відповісти
Предлагаю объявить Россию азиатским государством на международном уровне.
Например, большинство территории России располагается в Азии. Да русские исповедуют христианство, но и Филиппины например исповедуют христианство,хотя это азиатский народ.
Говорят на славянском языке,но и пол африки говорят на английском и французском языке, это бывшая колония Украины.
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09.03.2021 01:17 Відповісти
 
 