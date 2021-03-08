Спостерігачі ОБСЄ за вихідні зафіксували 118 порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала понад сто порушень режиму припинення вогню на Донбасі за період із вечора 5-го по вечір 7-го березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт місії, опублікований 8 березня.

Згідно з документом, зафіксовано 106 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 12 - у Луганській області.

Повідомляється, що за попередній звітний період (26-28 лютого) в Донецькій області було задокументовано, відповідно, 59 таких порушень, а в Луганській - 46 порушень.

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Також в ОБСЄ поінформували, що втратили безпілотний літальний апарат дальнього радіусу (БПЛА) біля підконтрольного уряду населеного пункту Романівка Донецької області. БПЛА втратив сигнал обох модулів GPS із технічних причин.

Повідомляється, що 5-7 березня СММ ОБСЄ здійснювала моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого, Петрівського та спостерігала за ситуацією з пересуванням цивільного населення, зокрема на 3 КПВВ і відповідних блокпостах збройних формувань у Луганській області.

Наголошується, що свобода пересування місії була, як і раніше, обмежена.

Як зазначають в ОБСЄ, після засідання ТКГ 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 11 тис. порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, зокрема 3927 вибухів, 1416 невизначених боєприпасів у польоті, 116 спалахів дульного полум'я, 62 освітлювальні ракети, а також щонайменше 5932 черги і постріли).

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