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Новини Президент Трамп
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Верховний суд США відхилив останню апеляцію Трампа щодо результатів президентських виборів

Верховний суд США відхилив останню апеляцію Трампа щодо результатів президентських виборів

Верховний суд США 8 березня відхилив останню із трьох апеляцій, поданих юристами 45-го президента Дональда Трампа в спробі оскаржити його поразку на виборах.

Суд без коментарів відхилив апеляцію, в якій піддавалася сумніву дійсність декількох тисяч бюлетенів для заочного голосування, поданих у ключовому штаті Вісконсин, де республіканець Трамп відстав від демократа Джо Байдена більш ніж на 20 000 голосів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Це остання з трьох апеляцій, поданих до Верховного суду незадовго до закінчення президентства Трампа. 22 лютого суд відхилив дві інші апеляції Трампа: одна з них також стосувалася Вісконсина, а друга - Пенсильванії. Раніше суди нижчої інстанції ухвалили рішення проти Трампа за всіма трьома справами.

У випадку з Вісконсином Трамп звернувся до суду через два дні після того, як штат затвердив результати голосування. Юристи експрезидента спробували оскаржити кілька правил проведення виборів у штаті. І федеральний суд, і 7-й окружний апеляційний суд відхилили позови. Одним з аргументів було те, що позови були подані надто пізно.

Також читайте: Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці"

У понеділок Верховний суд також відхилив інший позов щодо виборів, поданий союзником Трампа Ліном Вудом, який просив суддів заблокувати другий тур виборів до Сенату в Джорджії, що відбувся 5 січня. Суд не задовольнив клопотання, і демократи виграли в обох гонках, отримавши невелику перевагу в Сенаті.

Нагадаємо, вибори президента США відбулися 3 листопада 2020 року. Найбільшу кількість голосів вибірників набрав демократ Джо Байден. Дональд Трамп заперечує свою поразку і поширює помилкові звинувачення, що демократи "вкрали" його перемогу. Також він оскаржував результат підрахунку голосів у судах.

20 січня 2021 року Дональд Трамп залишив пост президента США. Новим президентом став Джо Байден.

Автор: 

вибори (6683) США (22497) Трамп Дональд (5471)


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Топ коментарі
+10
😂Битому неймётся!💩
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09.03.2021 00:07
+10
Трампакс - це ганьба великої Америки. Бобре шо воно вже у минулому.
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09.03.2021 00:10
+8
Трамп-всьо!
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09.03.2021 00:06
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рыжий не джентьмен - те принимают поражение достойно.
рыжий, как последня базарная торговка будет бормотать - " i'm fucking the best anyways"...
дешевка....
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09.03.2021 01:00 Відповісти
well ... he is
я никогда не обращал внимания на его твиты но результаты его деятельности мне нравились
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09.03.2021 01:08 Відповісти
главное что я понял - быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей
то есть быть можно конченым трампистом и патриотом Украины одновременно 🤟
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09.03.2021 01:11 Відповісти
рад шо хоть шо то вас не обминуло...
разбрыкон с союзниками по НАТО в Европе (***** на радость) и его бесконечное - нет ето не *****, ето конечно же не в счет.
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09.03.2021 01:14 Відповісти
твиты? - тут смеятся или плакать?
где еще понтовило могло отшмаркаться? - конечно же в твитах....
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09.03.2021 01:16 Відповісти
Like what? Avoiding fed. taxes for 10 years?
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09.03.2021 01:16 Відповісти
он пользовался законными лупхолами
я бы и сам воспользовался если б мог
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09.03.2021 01:21 Відповісти
this explains a lot
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09.03.2021 01:25 Відповісти
так отож 😀
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09.03.2021 01:27 Відповісти
without ******* - do you really think crooks like you or him - this is the best President that Amerika deserves?
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09.03.2021 01:31 Відповісти
crooks for crook - always knew that.
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09.03.2021 01:33 Відповісти
Угу. Я тоже. Совершенно легально не платил фед. налогов с 2016 по 2020. Правительство рыжей русмартышки от меня не имело ни ломаного цента. И, шо характерно, заказы у меня после 2016 подросли так, шо я на сегодня ищу субконтракторов на столярку.
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09.03.2021 01:40 Відповісти
люблю американскую налоговую систему - всегда сам с наслаждением заполнял формы и искал где и что можно списать с налогооблагаемого дохода балансируя на уровне когда надо платить AMT - alternative minimal tax
для меня вообще заполнение самому налогов это часть American experience 😄
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09.03.2021 02:53 Відповісти
я знаю сталкивался с этим тоже - глубина противоречий между католиками, англиканцами и протестантами не знает себе равных 🤨 такова c'est la vie
я начал дома за сараем выгонять из полудикого винограда кусты остались в наследство от предыдущих владельцев
получается итальянская Граппа - так дает по мозгам шо караул 😳
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09.03.2021 01:04 Відповісти
Ты ж, насколько я помню, в Вирджинии? То окультурь свой одичалый виноград, подкорми , ухаживай за ним - гoда через 3 сможешь свое вино делать плюс граппа из отжимков.
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09.03.2021 01:11 Відповісти
Вест Вирджинии - долина реки Шенандоа
но это в пяти милях где сходятся Шенандоа и Потомак и три штата - Вирджиния, Западная Вирджиния и Мериленд
надо будет окультурить - все это на поляне в лесу на склоне горы
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09.03.2021 01:19 Відповісти
В мене там родня по зятю, але не из Вашего кола - real country-ass rednecks. And I love'em, God bless'em.
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09.03.2021 01:33 Відповісти
я на межі - працюю серед лібералів у IT але веду досить реднецьке життя
win-win як в нас кажуть, 50 иль від Білого Дому
хотів би переїхати ще миль на сто на захід в гори але мені треба спілкуватися фізично з персоналом щоби їм час від часу чарівні пенделі виписувати 😀
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09.03.2021 02:44 Відповісти
Придурок-
надо было из Украины одолжить Тупицкого с Вовком
и стал бы не то что президентом
а даже Цезарем
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09.03.2021 02:02 Відповісти
Трамп виграв вибори!
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09.03.2021 02:35 Відповісти
Верховний суд США відхилив останню апеляцію Трампа щодо результатів президентських виборів - Цензор.НЕТ 7223
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09.03.2021 03:14 Відповісти
Молодец Трамп, самый эффектный президент.
И больше всех набравший законных достоверных голосов за всю историю США.
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09.03.2021 02:49 Відповісти
ты удмурт?
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09.03.2021 03:27 Відповісти
Фсё. Теперь надежда только на *****
Верховний суд США відхилив останню апеляцію Трампа щодо результатів президентських виборів - Цензор.НЕТ 7640
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09.03.2021 03:13 Відповісти
Ага, бросить клич "Путин введи!"
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09.03.2021 06:43 Відповісти
Он сейчас занят! Ему нужно любой ценой довести развал до конца!
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09.03.2021 09:16 Відповісти
На нары лохматое чмо! А скорее даже под нары. В камере BLM.
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09.03.2021 09:21 Відповісти
После того, как Байден легализирует 11 млн. пока незаконно проживающих в США иммигрантов, Трампу уже не победить никогда, учитывая, что и на этих выборах перевес 6 млн. избирателей в пользу Байдена
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09.03.2021 10:20 Відповісти
результаты американской демократии на лицо "без комментариев отклонил"
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09.03.2021 11:30 Відповісти
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