Верховний суд США відхилив останню апеляцію Трампа щодо результатів президентських виборів

Верховний суд США 8 березня відхилив останню із трьох апеляцій, поданих юристами 45-го президента Дональда Трампа в спробі оскаржити його поразку на виборах.

Суд без коментарів відхилив апеляцію, в якій піддавалася сумніву дійсність декількох тисяч бюлетенів для заочного голосування, поданих у ключовому штаті Вісконсин, де республіканець Трамп відстав від демократа Джо Байдена більш ніж на 20 000 голосів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Це остання з трьох апеляцій, поданих до Верховного суду незадовго до закінчення президентства Трампа. 22 лютого суд відхилив дві інші апеляції Трампа: одна з них також стосувалася Вісконсина, а друга - Пенсильванії. Раніше суди нижчої інстанції ухвалили рішення проти Трампа за всіма трьома справами.

У випадку з Вісконсином Трамп звернувся до суду через два дні після того, як штат затвердив результати голосування. Юристи експрезидента спробували оскаржити кілька правил проведення виборів у штаті. І федеральний суд, і 7-й окружний апеляційний суд відхилили позови. Одним з аргументів було те, що позови були подані надто пізно.

Також читайте: Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці"

У понеділок Верховний суд також відхилив інший позов щодо виборів, поданий союзником Трампа Ліном Вудом, який просив суддів заблокувати другий тур виборів до Сенату в Джорджії, що відбувся 5 січня. Суд не задовольнив клопотання, і демократи виграли в обох гонках, отримавши невелику перевагу в Сенаті.

Нагадаємо, вибори президента США відбулися 3 листопада 2020 року. Найбільшу кількість голосів вибірників набрав демократ Джо Байден. Дональд Трамп заперечує свою поразку і поширює помилкові звинувачення, що демократи "вкрали" його перемогу. Також він оскаржував результат підрахунку голосів у судах.

20 січня 2021 року Дональд Трамп залишив пост президента США. Новим президентом став Джо Байден.