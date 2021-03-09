Верховний суд США відхилив останню апеляцію Трампа щодо результатів президентських виборів
Верховний суд США 8 березня відхилив останню із трьох апеляцій, поданих юристами 45-го президента Дональда Трампа в спробі оскаржити його поразку на виборах.
Суд без коментарів відхилив апеляцію, в якій піддавалася сумніву дійсність декількох тисяч бюлетенів для заочного голосування, поданих у ключовому штаті Вісконсин, де республіканець Трамп відстав від демократа Джо Байдена більш ніж на 20 000 голосів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Це остання з трьох апеляцій, поданих до Верховного суду незадовго до закінчення президентства Трампа. 22 лютого суд відхилив дві інші апеляції Трампа: одна з них також стосувалася Вісконсина, а друга - Пенсильванії. Раніше суди нижчої інстанції ухвалили рішення проти Трампа за всіма трьома справами.
У випадку з Вісконсином Трамп звернувся до суду через два дні після того, як штат затвердив результати голосування. Юристи експрезидента спробували оскаржити кілька правил проведення виборів у штаті. І федеральний суд, і 7-й окружний апеляційний суд відхилили позови. Одним з аргументів було те, що позови були подані надто пізно.
У понеділок Верховний суд також відхилив інший позов щодо виборів, поданий союзником Трампа Ліном Вудом, який просив суддів заблокувати другий тур виборів до Сенату в Джорджії, що відбувся 5 січня. Суд не задовольнив клопотання, і демократи виграли в обох гонках, отримавши невелику перевагу в Сенаті.
Нагадаємо, вибори президента США відбулися 3 листопада 2020 року. Найбільшу кількість голосів вибірників набрав демократ Джо Байден. Дональд Трамп заперечує свою поразку і поширює помилкові звинувачення, що демократи "вкрали" його перемогу. Також він оскаржував результат підрахунку голосів у судах.
20 січня 2021 року Дональд Трамп залишив пост президента США. Новим президентом став Джо Байден.
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рыжий, как последня базарная торговка будет бормотать - " i'm fucking the best anyways"...
дешевка....
я никогда не обращал внимания на его твиты но результаты его деятельности мне нравились
то есть быть можно конченым трампистом и патриотом Украины одновременно 🤟
разбрыкон с союзниками по НАТО в Европе (***** на радость) и его бесконечное - нет ето не *****, ето конечно же не в счет.
где еще понтовило могло отшмаркаться? - конечно же в твитах....
я бы и сам воспользовался если б мог
для меня вообще заполнение самому налогов это часть American experience 😄
я начал дома за сараем выгонять из полудикого винограда кусты остались в наследство от предыдущих владельцев
получается итальянская Граппа - так дает по мозгам шо караул 😳
но это в пяти милях где сходятся Шенандоа и Потомак и три штата - Вирджиния, Западная Вирджиния и Мериленд
надо будет окультурить - все это на поляне в лесу на склоне горы
win-win як в нас кажуть, 50 иль від Білого Дому
хотів би переїхати ще миль на сто на захід в гори але мені треба спілкуватися фізично з персоналом щоби їм час від часу чарівні пенделі виписувати 😀
надо было из Украины одолжить Тупицкого с Вовком
и стал бы не то что президентом
а даже Цезарем
И больше всех набравший законных достоверных голосов за всю историю США.