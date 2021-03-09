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Новини Коронавірус і карантин
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Чотирьох українських легкоатлеток після чемпіонату Європи залишили на ізоляції в Польщі через коронавірус

Чотирьох українських легкоатлеток після чемпіонату Європи залишили на ізоляції в Польщі через коронавірус

Увечері 8 березня українська збірна з легкої атлетики мала повернутися з польського Торуня, де відбувався чемпіонат Європи, до Києва.

Однак у трьох атлеток виявили коронавірус - Анни Рижикової, Аліни Логвиненко і Катерини Климюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на XSPORT.ua. Крім того, Вікторія Ратникова, яка жила з Климюк в одній кімнаті, теж вирушила на ізоляцію.

Головний тренер збірної України В'ячеслав Тиртишник постійно в контакті з дівчатами і розповів, коли вони зможуть повернутися додому: "Вони зробили повторний тест - він підтвердився. Їх перевезли в готель, там все нормально. Звичайно, тільки виходити поки нікуди не дозволяють. Ми будемо намагатися і все робити для того, щоб якомога швидше їх забрати. Сподіваюся, що через п'ять днів будуть вже негативні тести. Але за правилами, які там встановлено, мають провести там десять днів".

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні збірна України завоювала дві золоті та одну срібну медалі, посівши шосте місце в загальному заліку.

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карантин (18172) легка атлетика (75) Польща (8478) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Суточные - по 40 евро? Эдак и я бы остался...
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09.03.2021 01:28
+2
дурак ты, братец
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09.03.2021 02:01
+1
Співчуваю дівчаткам. Але то така зараза, що всі хто контактував, всі захворіють.
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09.03.2021 02:17
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Суточные - по 40 евро? Эдак и я бы остался...
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09.03.2021 01:28 Відповісти
дурак ты, братец
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09.03.2021 02:01 Відповісти
И пол бы сменил?
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09.03.2021 02:18 Відповісти
Співчуваю дівчаткам. Але то така зараза, що всі хто контактував, всі захворіють.
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09.03.2021 02:17 Відповісти
та ні
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09.03.2021 08:22 Відповісти
Выступали без масок...?
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09.03.2021 06:37 Відповісти
Вживали коронавірус в якості допінга. Тепер всім загорожує дискваліфікація.
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09.03.2021 10:26 Відповісти
Жаль нельзя с ними остаться на две недели. Готов идти массажистом в женскую сборную по легкой атлетике))
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09.03.2021 09:42 Відповісти
Невже ти зміг би гарно м'яти дівчат?
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09.03.2021 10:30 Відповісти
Я да) а вот у вас похоже близость с женщинами вызвает смутные тревоги?
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09.03.2021 11:04 Відповісти
 
 