Чотирьох українських легкоатлеток після чемпіонату Європи залишили на ізоляції в Польщі через коронавірус

Увечері 8 березня українська збірна з легкої атлетики мала повернутися з польського Торуня, де відбувався чемпіонат Європи, до Києва.

Однак у трьох атлеток виявили коронавірус - Анни Рижикової, Аліни Логвиненко і Катерини Климюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на XSPORT.ua. Крім того, Вікторія Ратникова, яка жила з Климюк в одній кімнаті, теж вирушила на ізоляцію.

Головний тренер збірної України В'ячеслав Тиртишник постійно в контакті з дівчатами і розповів, коли вони зможуть повернутися додому: "Вони зробили повторний тест - він підтвердився. Їх перевезли в готель, там все нормально. Звичайно, тільки виходити поки нікуди не дозволяють. Ми будемо намагатися і все робити для того, щоб якомога швидше їх забрати. Сподіваюся, що через п'ять днів будуть вже негативні тести. Але за правилами, які там встановлено, мають провести там десять днів".

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні збірна України завоювала дві золоті та одну срібну медалі, посівши шосте місце в загальному заліку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українка Бех-Романчук виборола золото на ЧЄ із легкої атлетики, - НОК. ФОТО