"Перевіряти потрібно найбільш вагомі випадки", - Милованов розповів, кого може торкнутися перегляд приватизації 90-х
Радник глави Офісу Президента, ексміністр економіки Тимофій Милованов вважає правильним, що в разі обіцяної РНБО перевірки приватизованої в 1990-х власності частина підприємці можуть втратити придбане нечесним шляхом. До решти можна застосувати "нульову декларацію".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це він розповів в ефірі "Хард з Влащенко" на каналі "Україна 24".
"Перегляд приватизації – означає перевірити, де було порушено право власності, в тому числі і держави. Але перевіряти потрібно найбільш вагомі випадки – там де вкрали підприємства і де в них не інвестували і не вкладали, там де по суті грабували Україну", – зазначив він.
Як приклад такого зухвалого випадку незаконної приватизації Милованов навів Запорізький алюмінієвий комбінат, який був викуплений свого часу російським "Русалом" і фактично знищений, а зараз повернувся в державну власність, проте вже зруйнованим.
"Саме такі або подібні випадки, коли по суті підприємства руйнувалися, а не розбудовувалися, мають бути переглянуті. Це важливо для економіки" , – переконаний ексміністр.
Якщо ж підприємець приватизував з порушеннями або навіть не доплатив за підприємство, але він його розвивав – воно працює, створює робочі місця і платить податки – то можна застосувати "нульову декларацію", додав Милованов.
Нагадаємо, Милованов вважає, що Україні немає сенсу оголошувати дефолт, оскільки зараз у країні "все стабільно", а його наслідки можуть тільки погіршити ситуацію.
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Ищу "коллег-приватизатороп" для "приватизации" 4-5 банкоматов...главное успеть до "нулевой декларации"...... ипать придурок, например я украл у соседа курицу и зарезал - вор, а если продолжил откармливать и кушал яички - нульдекларант....кто тебя зачал дружище милованов ?
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