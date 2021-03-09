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Новини
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"Перевіряти потрібно найбільш вагомі випадки", - Милованов розповів, кого може торкнутися перегляд приватизації 90-х

Радник глави Офісу Президента, ексміністр економіки Тимофій Милованов вважає правильним, що в разі обіцяної РНБО перевірки приватизованої в 1990-х власності частина підприємці можуть втратити придбане нечесним шляхом. До решти можна застосувати "нульову декларацію".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це він розповів в ефірі "Хард з Влащенко" на каналі "Україна 24".

"Перегляд приватизації – означає перевірити, де було порушено право власності, в тому числі і держави. Але перевіряти потрібно найбільш вагомі випадки – там де вкрали підприємства і де в них не інвестували і не вкладали, там де по суті грабували Україну", – зазначив він.

Як приклад такого зухвалого випадку незаконної приватизації Милованов навів Запорізький алюмінієвий комбінат, який був викуплений свого часу російським "Русалом" і фактично знищений, а зараз повернувся в державну власність, проте вже зруйнованим.

"Саме такі або подібні випадки, коли по суті підприємства руйнувалися, а не розбудовувалися, мають бути переглянуті. Це важливо для економіки" , – переконаний ексміністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приватизувати Одеський припортовий і інші об'єкти "великої приватизації" можна тільки після рішення ВР, - представник ФДМ Славський

Якщо ж підприємець приватизував з порушеннями або навіть не доплатив за підприємство, але він його розвивав – воно працює, створює робочі місця і платить податки – то можна застосувати "нульову декларацію", додав Милованов.

Нагадаємо, Милованов вважає, що Україні немає сенсу оголошувати дефолт, оскільки зараз у країні "все стабільно", а його наслідки можуть тільки погіршити ситуацію.

Автор: 

приватизація (1670) перевірка (1229) РНБО (2278) Милованов Тимофій (415)


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Топ коментарі
+22
порох из совкового говна сделал кондитерскую компанию, входящую в первую десятку таких компаний в мире. А беня сидит на 100% контроле Mn руд !
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09.03.2021 08:05
+20
Я навіть здогадуюсь, кого не будуть перевіряти.
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09.03.2021 07:57
+9
Рейтинг Осла упал. Зетипиллов хотят опять нахлобучить "реприватизацией". Прям по Симаненку. Отнять поделить пропить.
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09.03.2021 08:02
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Я навіть здогадуюсь, кого не будуть перевіряти.
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09.03.2021 07:57 Відповісти
І не бридко йому йти на кремлівський канал на інтерв'ю до ватниці ?
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09.03.2021 07:58 Відповісти
Оте чмо Мілованов втілює в життя народну приказку: "Слухай мене, біда не мине". Вже поміністрував.
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09.03.2021 08:03 Відповісти
"Оженився дурний, та взяв дурнувату... Та не знали, що робити - підпалили хату...".
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09.03.2021 08:26 Відповісти
Бариг-корупціонерів перевіряти на стадіоні, а мілобанова в Глеваху.
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09.03.2021 09:30 Відповісти
Воно обісралося з коментами про МВФ і тепер хоче реабілітуватися.
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09.03.2021 08:16 Відповісти
неужели рошен и еше 124 фирмы заберут?
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09.03.2021 07:58 Відповісти
Надо зетипиллов взбодрить. А то начали шота подозревать.
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09.03.2021 08:04 Відповісти
порох из совкового говна сделал кондитерскую компанию, входящую в первую десятку таких компаний в мире. А беня сидит на 100% контроле Mn руд !
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09.03.2021 08:05 Відповісти
Только почему-то при совке все кто приезжал в Киев, дрались в магазинах за Киевские торты и Вечерний Киев, а запахи карамельные над Сталинкой стояли, что их не могли перебить Красный резинщик с пивзаводом. Но откуда бы это знала макеевская свиноферма
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09.03.2021 09:48 Відповісти
совкодрочера за версту видно. Ты, ублюдок, еще про пломбир и колбасу по 2-20 забыл. И еще, главное, "Ирония судьбы" - и тогда будет полный набор.
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09.03.2021 12:14 Відповісти
Это вы про своего отца, зачавшего организм, продолжающий его род, в проклятом совковом говне? Если в совке все было говняное, то значит ничего удивительного в том, что он якобы из говна сделал пулю, все все улучшили. А если в совке было что-то хорошее, то может это что-то и украл Порошенко. Это не слишком тяжело для вашего неокрепшего ума? Спросите у папашки
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09.03.2021 13:49 Відповісти
у моего отца были два ордена от совка. И он его ненавидел! А тебя, ублюдочное ПТУшное чмо , исправит только могила!
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09.03.2021 14:20 Відповісти
Так зачем ты ко мне обращаешься как он к тебе? Лучши подойди к нему и попроси вспомнить. Когда его в молодости возили в Киевский Зоопарк, дабы обезьяны и бегемот посмотрели на него, то не носился ли он по ближайшим гастрономам в поисках Киевского торта, чтоб порадовать собственного ублюдка?
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09.03.2021 14:39 Відповісти
https://censor.net/ru/user/484244. Прихватизированные мокшанскими казламордыми заводы в *опе а построенные Порошенком фабрики процветают.
"Перевіряти потрібно найбільш вагомі випадки", - Милованов розповів, кого може торкнутися перегляд приватизації 90-х - Цензор.НЕТ 8255
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09.03.2021 08:47 Відповісти
В 2003г. КЦГОК (Криворожский центральный горно-обогатительный комбинат) Ахметов "приватизировал" за 25 млн. баксов.
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09.03.2021 08:26 Відповісти
вопиющая приватизция ??? у нас по плану должен остаться один (рыжый) олигарх ???
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09.03.2021 07:58 Відповісти
Бандосы крутых 90-х многие в могилах лежат,а те кто вместо них пришел,сегодня крутые бизнесмены и уважаемые люди... депутаты разных уровней,начиная от поселкового и до мэров городов и дупататов ВР...
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09.03.2021 07:59 Відповісти
Это не относится к меру Чернигова Атрошенко, золотой батон, Чебурашка
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09.03.2021 08:39 Відповісти
Рейтинг Осла упал. Зетипиллов хотят опять нахлобучить "реприватизацией". Прям по Симаненку. Отнять поделить пропить.
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09.03.2021 08:02 Відповісти
І що ж за 30 років встигли поділити? Єдиний випадок реприватизації -Криворіжсталь.
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09.03.2021 08:05 Відповісти
Симаненка ты?
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09.03.2021 08:06 Відповісти
Леонид Данилыч начал строить Олигархат в бурном 1994 году,когда сдал РАБссии ядерное оружие,видать Ельцын отстегнул Данилычу нехилое бабло за эту лажу...
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09.03.2021 08:05 Відповісти
Данылыч и полицию сделал преступным органом и позволил ей узурпировать власть, Кравченко, Пукач...
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09.03.2021 08:41 Відповісти
Тут главное, Милованов, не обк@к@ться. Тут уже списать на МВФ на получится, мол это все они. Нет, ср@ться придется тебе, ведь хозяева "вопиющих случаев" на расстоянии выбитой в твой кабинет двери.
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09.03.2021 08:05 Відповісти
Чергове "темне лоша":- чим більше часу минає, тим глибше копати треба!- дев"яте покоління влади - поголовна корупція, чемпіонський титул в світі - тільки ТРИБУНАЛ допоможе!!!
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09.03.2021 08:08 Відповісти
Первый миллиардер Украины Кучма до сих пор управляет Украиной,это для стада идиотов Зеля начальник... а реальная власть уж почти 30 лет у Кучмы...
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09.03.2021 08:08 Відповісти
Не не. Пьять лет Кучма не правил, бо олигархы были потужно подолани
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09.03.2021 08:38 Відповісти
Поздно Милованов Боржоми начал пить почки отвалились оно себе представляет что это будет спустя 30 лет НУ ДУРАК
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09.03.2021 08:11 Відповісти
Вначале 90-х годов пол Украины по дешовке выкупили Йосиф Кабздон и Семен Могилевич,2 главных Мафиози РАБссии...
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09.03.2021 08:12 Відповісти
Кабзлон уже сдох. Но таким ребятам как Ахметов, Пинчук, Фирташ эти проверки могут очень не понравяться.. Баба Юля реприватизацию только одной Криворожстали провела, а сколько проблем было. И таки Тимошенко, это не еля со своей командой зебилов
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09.03.2021 08:20 Відповісти
Он придумал все,остальное не важно,хоть и сдох... Главное что схемка работает..
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09.03.2021 08:22 Відповісти
А "вопиющие" случаи зеленые дауны будут? Запустят цепную реакцию - всем мало не покажется. Тем более снашим кривым правосудием
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09.03.2021 08:14 Відповісти
А можно я буду определять, какой случай ваще вопиющий, а какой еще подождет?! Ну пожалуйста, мне срочно деньги нужны!!!
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09.03.2021 08:15 Відповісти
По документам Йося и Сема ловко обдурили тогдашнее правительство Украины оформляя все на подставных Лохов...
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09.03.2021 08:15 Відповісти
Зелених нуворишів можна зрозуміти. Дорвалися до влади, заробили бабло - а приватизовувати практично нічого. Влада коли-небудь закінчиться, а активів, які б дозволили шикарно жити без неї - немає. І з цим потрібно щось робити. От і викрусючують ситуацію, як можуть. Запорізький алюмінієвий розграбовано так, що його справді хіба державі на шию повісити. Інша справа - "Рошен" колишня Київська кондитерська фабрика. Ось тут справді ласий шматок. Все працю, продукцію дає, розвивається. На експорт багато продукції йде. Саме тому і лунають все частіше лозунги про "неправильну" приватизацію. Тільки тут дві проблеми. Перша - забрати законно у власника не вийде. Підніметься кіпіш. Особливо зі сторони Заходу. І на інвестиція можна ставити хрест. А друга проблема, про яку зелені не здогадуються - це та, що весільний фотогрвюаф може бути лише весільний фотографом. І бізнесмен з нього такий, як і політик. Тобто ніякий. Івщявшись зауспішний бізнес він зробить його таким, як і державну політику в Україні, тобто провальним досить швидко.
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09.03.2021 08:16 Відповісти
Ой, дебил...
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09.03.2021 08:16 Відповісти
Так появились на Свет миллиардеры типа Ахметов,Евгений Щербань,Владимир Рыбак,Владимир Щербань,Николай Азиров,Витя Индюкович,Георгий Скударь и т.д...,Йося Кабздон знал шо делал в те годы...
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09.03.2021 08:21 Відповісти
И местные феодалы с 90х Атрошенко, Рудьковский
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09.03.2021 08:43 Відповісти
У "зелених" гроші кінчаються? Вирішують, кого треба "подоїть"?.
П»ять років тому Порошенко дорвався до державного корита і насипав туди грошей… А потім прийшли зелені свині….
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09.03.2021 08:22 Відповісти
Своих?
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09.03.2021 08:34 Відповісти
твоих, конечно. но съели их зелёные свиньи.
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09.03.2021 08:40 Відповісти
Правильно, наших. Насыпав себе в корыто из наших карманов поднятием тарифов, опусканием втрое курса, набрав кредитов...А теперь зебилы подоить олигархов-упырей хотят! Но мы ж не дадим! Выйдем на потужный протест?
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09.03.2021 08:47 Відповісти
Та ладно -посмотри вокруг,чавкающих морд всех расцветок полно.....
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09.03.2021 08:52 Відповісти
Знаєш, чим ідіот відрізняється розумної людини?
Ідіот не розуміє анекдотів...
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09.03.2021 08:42 Відповісти
В каждой шутке есть всего лишь доля шутки
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09.03.2021 08:49 Відповісти
Але тільки розумна людина може цю "долю" помітить... Ти до них не відносишся... (або тобі по "методичці" "не паложено" її помічать...
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09.03.2021 08:56 Відповісти
Где вас учили хамить, юноша? Там где и писать?
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09.03.2021 09:02 Відповісти
А де ти бачиш хамство, "сперматозоїд"? Я цілком культурно відповів "свіжезареєстрованому подоляковому тролю"... Бо якщо людина в 60 років для тебе "юноша", то ти ще й не народився
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09.03.2021 09:10 Відповісти
Ну если 60 лет, то учить писать, а тем более бить рожу уже поздно. Гуляй, пердло
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09.03.2021 09:15 Відповісти
"Спілкуваться з їдіотом - все одно, що грать в шахи з голубом... Він поперевертає фігури, насере на дошку і полетить, туркочучи, як він тебе переміг...". Лети, "голубок"...
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09.03.2021 09:19 Відповісти
Ваши примитивные шутки приблизительно вашего возраста и вашего же интеллекта
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09.03.2021 09:42 Відповісти
А ти і твоя "подолякова когорта", по-іншому не розуміють... Як в анекдоті:
Поручик Ржевський -денщику:
- И откуда тебя, такого дурака, ко мне прислали?
- Так, Вашбродь, умных - к умным, а меня - к Вам...
Так і у нас з тобою. На розумну розмову, розумним людям, я розумними словами відповідаю, а ідіотам і наймитам "ЗЕ" - так, як тобі...
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09.03.2021 09:50 Відповісти
Що свинорилий насипав? Грошей? Своїх? єс тільки крала в три рила. Поглянь на свинарчука. гівнокомандувач.
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09.03.2021 09:03 Відповісти
"Дзюбак", я вище, уже одному придурку, з вашої "команди подолякової", відповів... У тебе розуму вистачить - знайти і перечитать?...
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09.03.2021 09:27 Відповісти
Багато тупого пафосу та снобізму. Бидло.
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09.03.2021 13:58 Відповісти
У вологих соєвих мріях?
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09.03.2021 11:19 Відповісти
Без санкции Кабздона на приобретение чего либо Ринат Ахметов не подписывал ни один финансовый документ в то время,когда Йося был жив...
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09.03.2021 08:28 Відповісти
Пока не вернут вклады СССР любая власть будет проклята перед народом !
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09.03.2021 08:29 Відповісти
Хех! Повертатимуть вклади з коефіціентом 1.05. Наприклад тоді за 1 тищу я міг купити майже 4 холодильника (Донбасс-3, 265 рубльов), то скільки куплю зараз за ту тищу.
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09.03.2021 08:52 Відповісти
З коефіцієнтом 1,05 тільки в євро більш-менш справедливо.
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09.03.2021 09:31 Відповісти
Порошенко стал президентом 7 июня 2014 года,когда Крым уже отжали и Донбасс полыхал в войне...Яр.. ты не строй из себя дебила...
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09.03.2021 08:30 Відповісти
Давай розслідуй хто прихватизував заводи та фабрики в 90-х, а потім порізали їх на металобрухт і вивезли в Туреччину, ставши першими мільйонерами.
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09.03.2021 08:33 Відповісти
СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ищу "коллег-приватизатороп" для "приватизации" 4-5 банкоматов...главное успеть до "нулевой декларации"...... ипать придурок, например я украл у соседа курицу и зарезал - вор, а если продолжил откармливать и кушал яички - нульдекларант....кто тебя зачал дружище милованов ?
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09.03.2021 08:36 Відповісти
с банкоматами придётся срок давности подождать ...
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09.03.2021 08:46 Відповісти
Так было до Милована, теперь если что, главное его не повредить при "приватизации, а если магнитиками его украсить и деньги не достать (до нульдекларации) вот и развитие и капитализации.
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09.03.2021 09:22 Відповісти
Главное их переставить в другое место и переделать в терминалы, чтобы они и дальше "работали")))
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09.03.2021 09:18 Відповісти
давайте начнём с ЛАЗа.
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09.03.2021 08:38 Відповісти
Много гос собственности Мин АПК ушло без экономического обоснования вместе с техникой
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09.03.2021 08:38 Відповісти
А ті хто вбивав людей і паяльниками та прасками катували людей, що б ті заводи і фабрики переписували на всяких гудків і їм подібних, а потім почали справно платити податки в казну, їх теж нульова декларація зачепить??? Що планують робити з вбивцями і рекетирами які захопили таким чином підприємства, а зараз вони якби платять податки і створюють робочі місця?? Чи вбивства, рекет, грабунки в 90- роках їм треба пробачити???
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09.03.2021 08:38 Відповісти
Ось те саме буде з початком розпродажу землі. Дев"яності здадуться дитячими забавками. Готуйтесь.
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09.03.2021 08:44 Відповісти
Поліція зараз активно тиснути на органи самоуправління отримує землі, та користуючись різного роду сумнівними документами
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09.03.2021 08:48 Відповісти
Це про міліцію/міліцію? Так вони узурпувала владу і розуміло з якою метою - злитися Росії, що і почали робити починаючи активну фазу в 2014, емітація громадянської війни і інші загальновідомі суспільнонебезпечні злочини проти держави, вбивство громадян, поліція - мавпи з пістолетами
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09.03.2021 08:47 Відповісти
да, по сути мвд, судьи и сбу были пророссийскими ...
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09.03.2021 08:49 Відповісти
То что происходит сейчас - отсутствие верховенства права, что уже влияет и на демократию в Украинском виде с общественно опастными последствиями в виде даже потери территорий, это преступления кто за них ответит при импотентности судебной и исполнительной веток недовласти?
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09.03.2021 08:53 Відповісти
мендель дать....
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09.03.2021 08:48 Відповісти
швондеры на марше
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09.03.2021 08:48 Відповісти
Свидетелей нет.
Семенюк-Самсоненко и Чечетов уже ничего не расскажут.
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09.03.2021 08:53 Відповісти
Гонгадзе тоже много знал(
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09.03.2021 08:55 Відповісти
придурок, в 90-е украли ВСЕ!)
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09.03.2021 08:55 Відповісти
З такою самокритичною оцінкою своїх розумових здібностей краще би мовчав, всерівно серйозного сприняття не буде, одне глузування.
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09.03.2021 09:10 Відповісти
В 90-х була не приватизація а грабунком народного добра!!!!! Абсолютно все до 90-х було державне. І номенклатура партійна разом з криміналітетом об'єднались, прийняли злочинні закони і по них ЗАКОННО АЛЕ ЗЛОЧИНО РОЗІКРАЛИ ДЕРЖАВУ. Грабунок по злочиних ЗАКОНАХ це справедливо!? Тому ретельно треба переглянути той грабіж і повернути ФІНАНСИ ДЕРЖАВІ І ТЕ ЩО ВКРАДЕНО НЕ ПО СПРАВЕДЛИВОСТІ. АЛЕ ЦЬОГО НЕ БУДЕ! БІЛЯ ВЛАДИ І В ВРУ В ОСНОВНОМУ ПОСЛІДОВНИКИ АБО СЛУГИ ТИХ ХТО ГРАБУВАВ В 90-Х. ОСЬ В ЧОМУ ОСНОВНЕ ПИТАННЯ БУТИ ЧИ НЕ БУТИ ПЕРЕГЛЯДУ.
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09.03.2021 09:23 Відповісти
Я б ще ахметова перевірив за приватизацію Укртелекому. Я думаю ні для кого не секрет що тоді весь держ. спец. зв'язок був через лінії Укртелекому. Тобто стратегічний об'єкт був проданий за копійки. Там тільки кольорового металу в землі лежить на млрд... Та і не виконання зобов'язань по інвестиціям в підприємство.
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09.03.2021 10:06 Відповісти
ни один горе приватизатор не выполнил инвест обязательства. выдавливают из предприятий последнее не вкладывая ни копейки
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09.03.2021 10:26 Відповісти
Проверять нужно все случаи, особенно как без ведома пайщиков по сёлам и райцентрам за копейки отдавали майно райпотребсоюзов и кооперации: здания магазинов, столовых, ресторанов.
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09.03.2021 10:57 Відповісти
А дебилу МиКловану не рассказали, что он шибко рискует оказаться нахлобученным голой жопой на нержавеющий меч Родины-Матери или на ветвь калины в руках бабищи на вершине колонны монумента Незалежності на одноимённом Майдане. А могут и с Россией порешать - там в Нововоронеже есть такая страшненькая "Iron Maiden" Алёнушка - уж очень она подходяще правую руку вскинула - голой жопе МиКлована понравится.
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09.03.2021 11:31 Відповісти
Лучше пусть разберутся ,как земля в условиях моратория могла "уплыть" из гособственности.
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09.03.2021 14:03 Відповісти
 
 