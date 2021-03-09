УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10090 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 104 12

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3261 випадок зараження, одужали 975 осіб

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3261 випадок зараження, одужали 975 осіб

За минулу добу в Україні виявлено 3261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"3261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 09 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 160 дітей та 54 медпрацівники.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3261 випадок зараження, одужали 975 осіб 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3261 випадок зараження, одужали 975 осіб 02госпіталізовано – 1 837 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3261 випадок зараження, одужали 975 осіб 02летальних випадків – 76;

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3261 випадок зараження, одужали 975 осіб 02одужало – 975 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3261 випадок зараження, одужали 975 осіб 02здійснено тестувань за добу – 18 207 (зокрема методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неможливо заразитися COVID-19 від вакцин, - МОЗ розвінчало фейк. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3261 випадок зараження, одужали 975 осіб 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3261 випадок зараження, одужали 975 осіб 07захворіло – 1 410 061 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3261 випадок зараження, одужали 975 осіб 07одужало – 1 199 229 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3261 випадок зараження, одужали 975 осіб 07летальних випадків – 27 204;

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3261 випадок зараження, одужали 975 осіб 07проведено ПЛР-тестувань – 7 154 442.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та в м.Київ (201)", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3261 випадок зараження, одужали 975 осіб 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3261 випадок зараження, одужали 975 осіб 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3261 випадок зараження, одужали 975 осіб 13

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Осуществлено тестирований за сутки 18207. А 5 марта было 83000 тестирований !!!
показати весь коментар
09.03.2021 08:20
+1
Українська статистика.... В кожного з вас є десятки знайомих,що перехворіли ковідом. Їх лікували лікарі... по мобілці. І звісно ніяке тестування не проводилося. І звісно вони в загальну статистику не попали
показати весь коментар
09.03.2021 08:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Осуществлено тестирований за сутки 18207. А 5 марта было 83000 тестирований !!!
показати весь коментар
09.03.2021 08:20 Відповісти
Брешут. Они могут сказать 18 тыс, могут сказать 1.8 тыс, могут сказать 180 тыс. Настоящие цифры ты не узнаешь. Увы, судить о реальном масштабе эпидемии можно только по цифрам роста общей смертности от всех болезней - и эти цифры впечатляют. Реальная заболеваемость в десятки раз выше официальной.
показати весь коментар
09.03.2021 08:45 Відповісти
Напишу следующее, для сведения:
Соседи решили НЕ принуждать учителей к "вакцинации" от ковида.
Причина простая: успех "дистанционного" обучения в школах у соседей столь "высок" и среди учащихся, и среди их родителей, и особенно среди учителей, что в учителя удут только последние *удаки, все, кто могли, из школ сбежали на более плодородные "пастбища".
Например, я читала, что в одной из школ Владивостока нет ни учителя литературы, ни учителя химии, то есть эти предметы НЕ преподаются вообще.
А Владивосток, замечу, это не провинция, население вообще тяготеет к Японии да Корее Южной.

Заставите учителей в Украине ширяться принудительно - и в Украине в школах учителей не будет.
И если вы думаете, что тупой, необразованный лохторат - это хорошо, и они проголосуют за "бубочку", то вы ошибаетесь, это будет лохторат Шария: чем меньше учителей, чем меньше образованных людей - тем больше лохторат Шария.
А выводы делайте сами, может, "бубочка" на второй срок и не идет и вам, Слуги народа, "пiхуй"(С) тогда??
показати весь коментар
09.03.2021 08:32 Відповісти
Дополню: не только дистанционное обучение в школах соседей привело к миграции из школ учителей, но и ковидобесие чиновников, требующих от учителей постоянной смены классных комнат (нет постоянных классных комнат у учителей-предметников), непрерывными "прожариваниями" какими-то лампами помещений учебных (убивают "вирусы" ковида)и прочей *утотой.

Заставьте учителей в Украине дальше фиготой заниматься - получите 73% лохтората, голосующих за Шария. И тогда "держитесь там"(С).
показати весь коментар
09.03.2021 08:37 Відповісти
Українська статистика.... В кожного з вас є десятки знайомих,що перехворіли ковідом. Їх лікували лікарі... по мобілці. І звісно ніяке тестування не проводилося. І звісно вони в загальну статистику не попали
показати весь коментар
09.03.2021 08:38 Відповісти
Да. На цифры степашки можно вообще не обращать внимания. Единственные цифры, которые чиновникам затруднительно скрыть - это рост общей сметрности от болезней.
показати весь коментар
09.03.2021 08:48 Відповісти
О количестве заболеваний говорит сейчас только госпитализация.
показати весь коментар
09.03.2021 08:45 Відповісти
Ну как бы тоже не совсем. Возможности госпитализации ограничены, степашка ж больниц не построил, те что есть, кислородом не обеспечил. Люди будут болеть все больше и больше - а загрузка больниц будет постоянной.
показати весь коментар
09.03.2021 08:52 Відповісти
‎‎09.‎03.‎2021
Закарпатье. "Красная" эпидемическая зона. ВСЕ курорты работают в штатном режиме. В больницах запас кислорода - 12% суточной потребности.
показати весь коментар
09.03.2021 08:56 Відповісти
Зато новых больных -195. Ещё несколько выходных, и полностью победим.
Коллега из УжНУ в субботу заболел. Высокая температура, кашель, тяжело дышать, слабость.
Спросил у него сделал ли он тест, коллега ответил, что врачи сказали тест можно будет сдать во вторник ...
показати весь коментар
09.03.2021 09:12 Відповісти
у свята люди не помирають? До свят було 160- 180 жмурів стабільно
показати весь коментар
09.03.2021 09:04 Відповісти
Степанов наварил норм на откатах, тупо палится, засекретив закупки . Курорты открыты . Теперь начинается сортировка, кому жить... В миллионниках в больницу только по блату и только м бпблом от 125 ее"благотворительного"взноса. Дешевле а частную о 50 ее. К сожалению так. Очень надеюсь , сто эти мрази не успеют сбежать в свое время
..
показати весь коментар
09.03.2021 09:24 Відповісти
 
 