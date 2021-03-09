В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3261 випадок зараження, одужали 975 осіб
За минулу добу в Україні виявлено 3261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"3261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 09 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 160 дітей та 54 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 837 осіб;
летальних випадків – 76;
одужало – 975 осіб;
здійснено тестувань за добу – 18 207 (зокрема методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 410 061 особа;
одужало – 1 199 229 осіб;
летальних випадків – 27 204;
проведено ПЛР-тестувань – 7 154 442.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та в м.Київ (201)", - розповів Степанов.
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Соседи решили НЕ принуждать учителей к "вакцинации" от ковида.
Причина простая: успех "дистанционного" обучения в школах у соседей столь "высок" и среди учащихся, и среди их родителей, и особенно среди учителей, что в учителя удут только последние *удаки, все, кто могли, из школ сбежали на более плодородные "пастбища".
Например, я читала, что в одной из школ Владивостока нет ни учителя литературы, ни учителя химии, то есть эти предметы НЕ преподаются вообще.
А Владивосток, замечу, это не провинция, население вообще тяготеет к Японии да Корее Южной.
Заставите учителей в Украине ширяться принудительно - и в Украине в школах учителей не будет.
И если вы думаете, что тупой, необразованный лохторат - это хорошо, и они проголосуют за "бубочку", то вы ошибаетесь, это будет лохторат Шария: чем меньше учителей, чем меньше образованных людей - тем больше лохторат Шария.
А выводы делайте сами, может, "бубочка" на второй срок и не идет и вам, Слуги народа, "пiхуй"(С) тогда??
Заставьте учителей в Украине дальше фиготой заниматься - получите 73% лохтората, голосующих за Шария. И тогда "держитесь там"(С).
Закарпатье. "Красная" эпидемическая зона. ВСЕ курорты работают в штатном режиме. В больницах запас кислорода - 12% суточной потребности.
Коллега из УжНУ в субботу заболел. Высокая температура, кашель, тяжело дышать, слабость.
Спросил у него сделал ли он тест, коллега ответил, что врачи сказали тест можно будет сдать во вторник ...
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