Ворог за добу 9 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі: бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість. Бойових втрат немає, - штаб ОС
Минулої доби, 8 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Зокрема, поблизу населеного пункту Луганське, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", загарбники за допомогою ручного протитанкового гранатомета здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, та селища Піски окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поруч населеного пункту Опитне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та автоматичного станкового гранатомета, а у передмісті Золоте-4 – ще й зі стрілецької зброї. До того ж у районі селища Лебединське противник обстрілював наші позиції зі станкового протитанкового гранатомета.
"На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає", - йдеться в повідомленні.
У штабі зазначають, що збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують систематично ігнорувати підписані 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої контактної групи додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню. "Метою провокацій було створення напруженості вздовж лінії розмежування, здійснення вогневих провокацій та підтримання російської пропаганди щодо системних порушень режиму припинення вогню з української сторони. Традиційно окупантами продукувалися фейки щодо обстрілів з боку Збройних сил України населених пунктів. Своєю чергою наші воїни неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань".
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 9 березня, було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, поблизу населеного пункту Красногорівка противник використав міномет 82-мм калібру, а неподалік Пісків збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
"На провокаційні дії противника наші воїни реагували вогнем у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - зазначили в штабі.
"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.
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Вся эта шизофрения накануне войны выглядит крайне тревожно. Понимает ли это Зеленский? Судя по действиям, а точнее - полному кадровому бездействию - нет…
В эту весну Украине придется столкнуться одновременно, как минимум, с двумя кризисами.
Такой прогноз https://ord-ua.com/2021/03/08/nakanune/ озвучил журналист Сергей Никонов в статье для «ОРД».
Эпидемическим.
К третьей волне, как и к двум предыдущим, власть оказалась совершенно неготова. А третья волна будет сильнее двух предыдущих.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA.html Коронавирус на Закарпатье: ситуация критическая, до конца недели может настать коллапс медсистемы
Понятно, что никому в мире, в том числе и нашей власти, нет дела до сокращения численности украинцев. Меньше безработных, меньше пенсионеров - чистый профит. Но, были в истории «холерные бунты», возможны и коронавирусные.
И это будут уже не протесты против локдаунов, а «кислородные» бунты. Когда люди будут просто требовать кислород для своих близких.
Второй кризис - военно-политический.
РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) стягивает войска в ОРДЛО. Количество обстрелов увеличивается ежедневно. Уже очевидно, что как только подсохнут дороги - начнутся боевые действия. Непонятно, какого масштаба.
И мы к этим боевым действиям подходим не в лучших стартовых позициях. В армии - разброд. Слабоумный Таран публично скандалит с Хомчаком, с боеприпасами и техникой ситуация не из лучших, ветераны войны уходят из армии.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80.html Катастрофа в Минобороны: четыре генерала судятся с министром Тараном - Гриценко
Так как войны у нас номинально нет, а есть некая ООС, то важную роль в ней по прежнему должна играть СБУ. Но вот, сыграет ли? Это вопрос к Баканову и Наумову, которые все это время методично «зачищали» СБУ от ветеранов АТО.
Зачем? Уже не важно. Но вот результат этой деятельности явно будет плачевным. Реальный глава СБУ Наумов об ООС вообще не думает. Он думает о контрабанде, налоговых схемах и прочем бабле. Ну и попутно, пытается нейтрализовать журналистов, отследивших его криминальные контакты и схемы - при помощи имитации покушения на себя.
То есть, СБУ живет сейчас совсем не в военной парадигме, скорее в коммерческой. Под шум вечных разговоров о реформе СБУ. И с таким «коммерческим» начальством СБУ будет куда менее боеспособна, чем при Василии Грицаке. В какой-то степени деятельность Баканова-Наумова похожа на деятельность Якименко. Тот точно так же обескровливал «службу», занимаясь исключительно коммерцией. А может и по заданию друзей из ФСБ. Не исключено, что и в этот раз мотивы у Баканова-Наумова - не только коммерция.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B2-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD.html В окружении Баканова начались криминальные разборки. Зеленский собрал вокруг себя исключительных дебилов
Управленческий центр, который так важен во время войны или такой беды как пандемия. В нашей ситуации это - ОП. Совершенно безумная структурка, где Ермак воюет с Тимошенко, Смирнов до сих пор работает на Богдана, все друг на друга стучат, принимают на работу откровенных мошенников вроде Подоляка или Арестовича - и ничего, кроме скандалов не производят.
Последние скандалы вокруг «дела вагнеровцев» - это уже вообще за пределами нормальной мозговой деятельности. Даже если предположить, что «дела вагнеровцев» не было, Ермак своими попытками «замять скандал» просто опозорил Зеленского. Гениальная идея Ермака позвонить руководителю «Bellingkat» Христо Грозеву и пытаться его уговорить не выпускать сюжет о «деле вагнеровцев» и даже предлагать деньги за это - достойна «Оскара».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BE%D0%BF-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.html ОП Зеленского проводит самоубийственные попытки скрыть свое предательство - Бутусов
Ермаку не приходило в голову, что этот телефонный звонок Грозев запишет и использует в своем фильме как одно из доказательств того, что именно Ермак слил операцию? Ну и вообще, это как-то очень по-троещински, пытаться наехать на всемирно-известную контору, фактически филиал МИ-6.
Но одного позора Ермаку мало и он идет дальше. Посылает уже к официальному представителю МИ-6 Машовца и Буданова с поручением уговорить МИ-6 надавить на Грозева, чтобы тот фильм не выпускал.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BE%D0%BF-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%80.html ОП Зеленского просил замдиректора британской разведки и посла остановить выход фильма о Вагнергейте
Уровень идиотизма - «Бог». Особенно учитывая то, что МИ-6 постоянно открещивается от связей с «Bellingkat». А тут так вот тупо, по-баклански, ну, все ж знают, что «Bellingkat» - это вы.
Представляю, какую оценку этой околопрезиденсткой камарильи Лоуренс даст своему руководству в Лондоне. И ведь в Лондоне будут думать, что послал «парламентеров» не Ермак, а лично Зеленский. Что в очередной раз подтвердит для Запада невменяемость Владимира Александровича.
И вся вот эта шизофрения накануне войны выглядит крайне тревожно. Понимает ли это Зеленский? Судя по действиям, а точнее - полному кадровому бездействию - нет.
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