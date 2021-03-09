ДТП із громадянами України в Польщі: в лікарнях залишаються 24 людини, 9 з них досі у важкому стані

Станом на 7 годину ранку 9 березня, за інформацією МЗС України, в лікувальних закладах республіки Польща перебувають 24 людини (з них 9 у важкому стані).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що подія перебуває на контролі МЗС України.

Нагадаємо, за інформацією МЗС України, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, унаслідок чого загинули 5 осіб і 35 були госпіталізовані до лікувальних закладів.

За сприяння консулів 24 людини відправлено до України.

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