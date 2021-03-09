УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10090 відвідувачів онлайн
Новини ДТП
1 564 0

ДТП із громадянами України в Польщі: в лікарнях залишаються 24 людини, 9 з них досі у важкому стані

ДТП із громадянами України в Польщі: в лікарнях залишаються 24 людини, 9 з них досі у важкому стані

Станом на 7 годину ранку 9 березня, за інформацією МЗС України, в лікувальних закладах республіки Польща перебувають 24 людини (з них 9 у важкому стані).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що подія перебуває на контролі МЗС України.

Нагадаємо, за інформацією МЗС України, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, унаслідок чого загинули 5 осіб і 35 були госпіталізовані до лікувальних закладів.

За сприяння консулів 24 людини відправлено до України.

Читайте також: Двох українців, які постраждали під час аварії автобуса в Польщі, не хотіли лікувати - у них не було страхування, - консул у Любліні Павлюк

Автор: 

ДТП (4465) МЗС (4107) Польща (8478)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 