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Мендель розповіла про реакцію Зеленського на чутки щодо її вагітності від нього: Запитав: "Ти при надії?". Це було смішно

Мендель розповіла про реакцію Зеленського на чутки щодо її вагітності від нього: Запитав:

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила, що Зеленський перевів тему її нібито вагітності від нього у жарт, а з дружиною президента Мендель цю тему не обговорювала.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "ГОРДОН", передає Цензор.НЕТ.

За словами Мендель, у липні 2020 року, коли сталося "вкидання" про її нібито вагітність, Зеленський перевів цю тему на жарт. "Ну, запитав: "Як справи?" – посміявся, типу: "Ти при надії?" Ну, він сам сміявся, це було смішно", – сказала вона.

Водночас, зазначила спікерка, непристойних жартів президент собі не дозволяв. "Ми не переходимо якихось меж", – підкреслила Мендель.

"Ви знаєте, він дуже зайнята людина насправді, а це – чергова дурна абсолютно атака, яка засвідчує примітивність мислення, тому що як ти можеш атакувати молоду дівчину? Ну найпримітивніше – секс із начальником" , – додала Мендель. Вона зазначила, що основний удар було спрямовано не на неї, а "по головному подружжю держави", і вони із президентом це обговорювали. "Я завтра йду, післязавтра ніхто не знає, хто така Мендель. Питання ж не в мені", – пояснила прессекретарка.

Із дружиною президента Оленою Зеленською Мендель цієї теми не обговорювала, але підкреслила, що вона – "людина, яка абсолютно тверезо мислить і розуміє, що відбувається".

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"Це настільки низько і далеко взагалі від чого-небудь, що немає сенсу це обговорювати. Це може бути рівень "60 минут", але точно не наш", – заявила вона і розповіла, що російське токшоу присвятило її вигаданій вагітності цілий блок. "60 "минут", п'ять експертів і жодної вагітності", – пожартувала Мендель.

Бацман зазначила, що у відеозверненні, в якому Мендель заявила, що чутки – фейк, вона виступила в "образі Есмеральди": з голими плечима і розпущеним волоссям. "Чому ти обрала цей одяг?" – запитала журналістка.

"Я була на фотозйомці. І я розуміла, що воно розгорається і що звичайним, нормальним людям, які сидять онлайн, – їм просто потрібно було сказати, що це фейк... Мені потрібно було надіслати меседж, це потрібно було зробити швидко", – заявила Мендель.

Вона не вважає, що її вибір одягу був чимось неправильним. "Це була дуже довга, до речі, чорна сукня, з довгими рукавами... Гарна сукня. Вона не з дешевих", – додала прессекретарка.

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За її інформацією, якийсь відомий блогер присвятив цій сукні цілий випуск, але вона його не бачила.

"Ти ніколи не знаєш у моїй ситуації, на що будуть дивитися – то підбор обговорять, то зачіску, то ще щось. Є навіть Telegram-канал "Брови Мендель". Реально брови взяли! Навіщо? Хто це робить?" – підкреслила Мендель.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) чутки (22) вагітність (70) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+41
она наверняка даже не поняла что только что спалила вавия
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09.03.2021 08:45
+37
Мендель розповіла про реакцію Зеленського на чутки щодо її вагітності від нього: Запитав: "Ти при надії?". Це було смішно - Цензор.НЕТ 7975
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09.03.2021 08:58
+29
Таки да. И не в первый раз

Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него: Спросил: "Ты в положении?". Это было смешно - Цензор.НЕТ 5156
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09.03.2021 08:53
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Не слишком ли много внимания этой преЗедентской шлюшке?
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09.03.2021 10:23 Відповісти
Ну, а о чём вам тут ещё позвездеть?
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09.03.2021 13:26 Відповісти
Вона тупа курка, що з неї взяти?
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09.03.2021 10:36 Відповісти
Хіба аналізи...
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09.03.2021 10:55 Відповісти
Нагадались "Бони НеМ" з їх пісенькою "Ты беременна, и это навсегда!"
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09.03.2021 10:54 Відповісти
как ты можешь атаковать молодую девушку?(с)

Возраст дамы , вещь конечно деликатная, но 34 годика это уже не молодая девушка, Юлечка, тебя обманули, скорее молодая женщина.
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09.03.2021 10:58 Відповісти
"Мне нужно было послать месседж"
Меендель, граматейка, "меседж" - это и есть "послание"!
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09.03.2021 11:21 Відповісти
"Ну, спросил: "Как дела?" - посмеялся, типа: "Ты в положении?" Ну, он сам смеялся, это было смешно", - сказала она.

Зеля, как настоящий клован, прикололся с Мандель...
Типа, разве от орального секса можно забеременнеть.
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09.03.2021 11:37 Відповісти
Ну да. "Это было смешно" - полгода гьiцав не слезая, а потом удивлённо - "Ты в положении?". Конечно, "это было смешно", прям обхохочешься.
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09.03.2021 11:42 Відповісти
Мендель-красивая молодая женщина,которая не замужем,а пора.Как и любому человеку ей хочется счастья,выйти замуж ,родить детей.Быть пресс-секретарем у Зеленского и не выйти замуж-это плохо.Не может быть,чтобы еврейская девушка Мендель,просто так ,от не...уй делать забеременела? Есть анекдот,что нельзя изобрести вечный двигатель,обмануть еврея и ,третье,кажется ,поверить женщине.
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09.03.2021 12:41 Відповісти
Это не смешно! Это позорище! Аслунд правильно охарактеризовал эту работницу!
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09.03.2021 13:07 Відповісти
А в чем тогда причина, что г-н Зеленский так дорожит этой дамой, защищает все её выходки, которые она себе позволяет как минимум как его доверенное лицо?
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09.03.2021 13:20 Відповісти
"Как можно быть в положении, не глотая?" - ответила Мандель Велічайшєму.
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09.03.2021 14:16 Відповісти
ЖДМЕНДЕЛЬ !!!
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09.03.2021 15:04 Відповісти
мда... тема беременности явно не раскрыта... ждём новых твиттов на эту тему от "молодой девушки" 34года возрастом
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09.03.2021 17:07 Відповісти
Тупая овца...
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10.03.2021 01:09 Відповісти
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