Мендель розповіла про реакцію Зеленського на чутки щодо її вагітності від нього: Запитав: "Ти при надії?". Це було смішно

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила, що Зеленський перевів тему її нібито вагітності від нього у жарт, а з дружиною президента Мендель цю тему не обговорювала.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "ГОРДОН", передає Цензор.НЕТ.

За словами Мендель, у липні 2020 року, коли сталося "вкидання" про її нібито вагітність, Зеленський перевів цю тему на жарт. "Ну, запитав: "Як справи?" – посміявся, типу: "Ти при надії?" Ну, він сам сміявся, це було смішно", – сказала вона.



Водночас, зазначила спікерка, непристойних жартів президент собі не дозволяв. "Ми не переходимо якихось меж", – підкреслила Мендель.



"Ви знаєте, він дуже зайнята людина насправді, а це – чергова дурна абсолютно атака, яка засвідчує примітивність мислення, тому що як ти можеш атакувати молоду дівчину? Ну найпримітивніше – секс із начальником" , – додала Мендель. Вона зазначила, що основний удар було спрямовано не на неї, а "по головному подружжю держави", і вони із президентом це обговорювали. "Я завтра йду, післязавтра ніхто не знає, хто така Мендель. Питання ж не в мені", – пояснила прессекретарка.



Із дружиною президента Оленою Зеленською Мендель цієї теми не обговорювала, але підкреслила, що вона – "людина, яка абсолютно тверезо мислить і розуміє, що відбувається".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський увійде до підручників історії за боротьбу з олігархатом і повну трансформацію України, - Мендель

"Це настільки низько і далеко взагалі від чого-небудь, що немає сенсу це обговорювати. Це може бути рівень "60 минут", але точно не наш", – заявила вона і розповіла, що російське токшоу присвятило її вигаданій вагітності цілий блок. "60 "минут", п'ять експертів і жодної вагітності", – пожартувала Мендель.



Бацман зазначила, що у відеозверненні, в якому Мендель заявила, що чутки – фейк, вона виступила в "образі Есмеральди": з голими плечима і розпущеним волоссям. "Чому ти обрала цей одяг?" – запитала журналістка.



"Я була на фотозйомці. І я розуміла, що воно розгорається і що звичайним, нормальним людям, які сидять онлайн, – їм просто потрібно було сказати, що це фейк... Мені потрібно було надіслати меседж, це потрібно було зробити швидко", – заявила Мендель.



Вона не вважає, що її вибір одягу був чимось неправильним. "Це була дуже довга, до речі, чорна сукня, з довгими рукавами... Гарна сукня. Вона не з дешевих", – додала прессекретарка.

Також читайте: Мендель про другий термін для Зеленського: Думаю, він ще сам не вирішив, але я б хотіла, це найкращий президент України

За її інформацією, якийсь відомий блогер присвятив цій сукні цілий випуск, але вона його не бачила.



"Ти ніколи не знаєш у моїй ситуації, на що будуть дивитися – то підбор обговорять, то зачіску, то ще щось. Є навіть Telegram-канал "Брови Мендель". Реально брови взяли! Навіщо? Хто це робить?" – підкреслила Мендель.