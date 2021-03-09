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Новини Новий Кабмін
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Немчінов відзвітував про рік роботи Кабміну Шмигаля: Уряд провів чи не найбільшу кількість засідань в історії України

Немчінов відзвітував про рік роботи Кабміну Шмигаля: Уряд провів чи не найбільшу кількість засідань в історії України

Кабінет Міністрів за рік роботи провів понад 160 засідань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов з нагоди першої річниці роботи уряду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Впродовж цього року Секретаріат Кабінету Міністрів підготував понад 160 засідань Кабінету Міністрів. Це, напевно, найбільший показник за всю історію українських урядів. За 365 днів 164 засідання Кабінету Міністрів відбулося - фактично раз на два дні. Це було пов'язано з тим, що у нас нові виклики, нові завдання, і ми мали ухвалювати так звані рішення з коліс, коли треба було негайно реагувати на ситуацію", - сказав Немчінов.

Він нагадав, що одним з перших рішень уряду було розблокування виплат шахтарям.

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Немчінов зауважив, що уряду довелося працювати у період пандемії коронавірусу. Вже після тижня роботи цього складу Кабміну були запроваджені карантинні обмеження. За словами міністра Кабінету Міністрів, найголовніше, що вдалося втримати ситуацію, запобігти "падінню" медичної системи і розпочати вакцинацію.

За словами Немчінова, викликом стало збереження професійної держслужби. На час дії карантину було тимчасово припинено проведення конкурсів на держслужбу, у виняткових випадках було запроваджено так звані добори, за якими за кваліфікаційними вимогами люди мали можливість потрапляти на державну службу. Найбльше таких доборів, за словам міністра КМУ, відбувалося в органах місцевої влади та їхніх територіальних підрозділах.

"Це стало великим викликом, адже за рік було проведено декілька десятків тисяч таких доборів, і зараз, з ухваленням закону і підписанням його Президентом Володимиром Зеленським,.. ми отримали новий виклик на 2021 рік - відновлення конкурсної процедури, і всі люди, які пройшли по таких доборах, пройдуть повноцінний конкурсний відбір", - наголосив Немчінов.

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Він також нагадав, що була ухвалена концепція реформи оплати праці на держслужбі, і з березня у чотирьох центральних органах виконавчої влади, в тому числі в Секретаріаті КМУ, її буде проведено. Триває впровадження інформаційної системи управління людським ресурами HRMIS - невдовзі розпочнеться другий етап.

Як повідомлялося, 4 березня 2020 року Верховна Рада затвердила персональний склад чинного Кабінету Міністрів.

Автор: 

Кабмін (14065) звіт (413) Немчінов Олег (207)


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Топ коментарі
+13
и - шо?
ж*опы грели, айкосы - курили, сосн тестили и .. отчитались о "самом большом количестве заСЕДАЛИЩ"?
отчитываются о ЭФФЕКТИВНОСТИ работы, а не о том сколько зады насиживали..
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09.03.2021 08:55
+10
Ну кількість - зрозуміло. А як щодо якості ? Пшик !
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09.03.2021 08:55
+8
С таким успехом они в ближайшей пивнушке могли заседать,на выходе ноль..
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09.03.2021 08:58
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Ну кількість - зрозуміло. А як щодо якості ? Пшик !
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09.03.2021 08:55 Відповісти
и - шо?
ж*опы грели, айкосы - курили, сосн тестили и .. отчитались о "самом большом количестве заСЕДАЛИЩ"?
отчитываются о ЭФФЕКТИВНОСТИ работы, а не о том сколько зады насиживали..
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09.03.2021 08:55 Відповісти
С таким успехом они в ближайшей пивнушке могли заседать,на выходе ноль..
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09.03.2021 08:58 Відповісти
Не о них ли это писал Маяковский - "Прозаседавшиеся"?
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09.03.2021 08:58 Відповісти
Официальное подтверждение уровня интеллекта действующего кабмина - мерять работу количеством заседаний. Больше мерять нечего! Дебилы даже не в курсе - пока начальство заседает - подчиненые НИХРЕНА не делают! Шоб потом не переделывать если шо назаседают...
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09.03.2021 09:08 Відповісти
- Мы насрали самую большую кучу гована !
- Но это же говно !!!
-Зато самая большая куча ! Шах и мат !
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09.03.2021 09:14 Відповісти
Прозаседавшиеся)))
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09.03.2021 09:14 Відповісти
ППР - в армии это была партийно-политическая работа, а в украинском кабмине тоже ППР - посидели, попи*дели, разошлись...
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09.03.2021 09:18 Відповісти
Нехай зроблять відповідь на одне маленьке запитання, що є економічною базою розвитку наприклад Києва, Дніпра, Одеси...? Нарколабораторії, банди, базари секондхенда, торгові центри збуту китайських і європейських товарів? Адже без економічної бази, без індустріалізації Київ, і інші колоніальні міста , як Троя стануть руїнами і памяткою археології.
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09.03.2021 09:32 Відповісти
а эффективность этих заседаний, ноль))) все равно решает все беня с рыжим
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09.03.2021 09:52 Відповісти
Другими словами, одно заседание правительства Яценюка или Гройсмана было эффективнее, чем все наши 130.
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09.03.2021 10:10 Відповісти
У Маяковского есть стихотворение "Прозаседавшиеся". Читал очень давно, помню уже плохо, но там есть приблизительно такие слова -"Провести бы ещё одно заседание, по искоренению всех заседаний!" Я к тому, что заседаний много, а результатов 0.
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09.03.2021 10:12 Відповісти
Да хоть миллион заседаний,промпроизводство падает,рабочие места сокращаются,пол страны за границей,цены и тарифы растут,казнокрады,махинаторы и взяточники все на свободе и при делах,агент кремля гетьманович продолжает повышать налоги и усложнять отчетность,инвестиций нет и не будет,зачем нам эти ахметковские заседальщики.
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09.03.2021 10:27 Відповісти
«...Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть:
Скажи лишь, как нам сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней»,
Им отвечает Соловей:
«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».©
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09.03.2021 10:35 Відповісти
 
 