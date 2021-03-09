Немчінов відзвітував про рік роботи Кабміну Шмигаля: Уряд провів чи не найбільшу кількість засідань в історії України

Кабінет Міністрів за рік роботи провів понад 160 засідань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов з нагоди першої річниці роботи уряду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Впродовж цього року Секретаріат Кабінету Міністрів підготував понад 160 засідань Кабінету Міністрів. Це, напевно, найбільший показник за всю історію українських урядів. За 365 днів 164 засідання Кабінету Міністрів відбулося - фактично раз на два дні. Це було пов'язано з тим, що у нас нові виклики, нові завдання, і ми мали ухвалювати так звані рішення з коліс, коли треба було негайно реагувати на ситуацію", - сказав Немчінов.

Він нагадав, що одним з перших рішень уряду було розблокування виплат шахтарям.

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Немчінов зауважив, що уряду довелося працювати у період пандемії коронавірусу. Вже після тижня роботи цього складу Кабміну були запроваджені карантинні обмеження. За словами міністра Кабінету Міністрів, найголовніше, що вдалося втримати ситуацію, запобігти "падінню" медичної системи і розпочати вакцинацію.

За словами Немчінова, викликом стало збереження професійної держслужби. На час дії карантину було тимчасово припинено проведення конкурсів на держслужбу, у виняткових випадках було запроваджено так звані добори, за якими за кваліфікаційними вимогами люди мали можливість потрапляти на державну службу. Найбльше таких доборів, за словам міністра КМУ, відбувалося в органах місцевої влади та їхніх територіальних підрозділах.

"Це стало великим викликом, адже за рік було проведено декілька десятків тисяч таких доборів, і зараз, з ухваленням закону і підписанням його Президентом Володимиром Зеленським,.. ми отримали новий виклик на 2021 рік - відновлення конкурсної процедури, і всі люди, які пройшли по таких доборах, пройдуть повноцінний конкурсний відбір", - наголосив Немчінов.

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Він також нагадав, що була ухвалена концепція реформи оплати праці на держслужбі, і з березня у чотирьох центральних органах виконавчої влади, в тому числі в Секретаріаті КМУ, її буде проведено. Триває впровадження інформаційної системи управління людським ресурами HRMIS - невдовзі розпочнеться другий етап.

Як повідомлялося, 4 березня 2020 року Верховна Рада затвердила персональний склад чинного Кабінету Міністрів.