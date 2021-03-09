"Ні з’їзду суддівської нечесті!": під стінами "Президент Готелю" відбувається акція протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 березня о 9:00 біля "Президент Готелю" на вулиці Госпітальній, 12 запланована акція протесту проти проведення з'їзду суддів, на якому планують призначити нових членів Вищої ради правосуддя (ВСП) і суддю Конституційного Суду (КС).

Цензор.НЕТ веде пряму трансляцію з-під "Президент-Готелю", де відбуватиметься з'їзд суддів і акція протесту.

Як розповіла одна з організаторів мітингу, на сьогоднішньому з'їзді зберуться 290 суддів з усієї України: "На жаль, це найбільш негідні представники. Серед них шестеро суддів Майдану, які кидали активістів за ґрати і позбавляли прав учасників Автомайдану і, які успішно уникли покарання. Також є судді, які явно не живуть на свою зарплату. Наприклад, Віктор Остапук - суддя Верховного Суду ... ".

Також активістка додала, що в останні кілька років суддівські з'їзди в Україні збираються просто для того, щоб формалізувати вибір, який зробили суддівські клани: "Судді вже отримали вказівки за кого голосувати і сьогодні вони просто виконають вказівку".

Разом з тим, прізвища можливих людей, які можуть увійти в ВРП й інші органи, активістам невідомі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про повне перезавантаження Конституційного Суду зможемо заговорити найближчим часом, - Єрмак

Учасники мітингу "Ні з'їзду суддівської нечесті!" мають намір закликати не проводити з'їзд суддів до зміни правил відбору членів ВРП і КС. За їхніми словами, саме недосконала процедура призначення членів цих органів призвела до конституційної кризи, зробила винесення свавільного вироку Сергію Стерненку й інші політичні ув'язнення в Україні.

Серед організаторів акції - Фонд DEJURE, Центр протидії корупції та Автомайдан.

Також читайте: Хто завтра обиратиме членів ВРП: серед учасників з'їзду суддів - суддя Антонов, який засудив до штрафу Ківу, котрий визнав отримання хабаря, - адвокат Маселко

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.





Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

































Фото і відео: Олег Богачук