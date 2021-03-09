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Новини Конституційна криза
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"Ні з’їзду суддівської нечесті!": під стінами "Президент Готелю" відбувається акція протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 березня о 9:00 біля "Президент Готелю" на вулиці Госпітальній, 12 запланована акція протесту проти проведення з'їзду суддів, на якому планують призначити нових членів Вищої ради правосуддя (ВСП) і суддю Конституційного Суду (КС).

Цензор.НЕТ веде пряму трансляцію з-під "Президент-Готелю", де відбуватиметься з'їзд суддів і акція протесту.

Як розповіла одна з організаторів мітингу, на сьогоднішньому з'їзді зберуться 290 суддів з усієї України: "На жаль, це найбільш негідні представники. Серед них шестеро суддів Майдану, які кидали активістів за ґрати і позбавляли прав учасників Автомайдану і, які успішно уникли покарання. Також є судді, які явно не живуть на свою зарплату. Наприклад, Віктор Остапук - суддя Верховного Суду ... ".

Також активістка додала, що в останні кілька років суддівські з'їзди в Україні збираються просто для того, щоб формалізувати вибір, який зробили суддівські клани: "Судді вже отримали вказівки за кого голосувати і сьогодні вони просто виконають вказівку".

Разом з тим, прізвища можливих людей, які можуть увійти в ВРП й інші органи, активістам невідомі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про повне перезавантаження Конституційного Суду зможемо заговорити найближчим часом, - Єрмак

Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 01

Учасники мітингу "Ні з'їзду суддівської нечесті!" мають намір закликати не проводити з'їзд суддів до зміни правил відбору членів ВРП і КС. За їхніми словами, саме недосконала процедура призначення членів цих органів призвела до конституційної кризи, зробила винесення свавільного вироку Сергію Стерненку й інші політичні ув'язнення в Україні.

Серед організаторів акції - Фонд DEJURE, Центр протидії корупції та Автомайдан.

Також читайте: Хто завтра обиратиме членів ВРП: серед учасників з'їзду суддів - суддя Антонов, який засудив до штрафу Ківу, котрий визнав отримання хабаря, - адвокат Маселко

Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 02

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 03

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 04
Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 05

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 06

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 07

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 08
Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 09
Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 10
Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 11
Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 12
Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 13
Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 14
Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 15
Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 16
Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 17
Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 18
Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 19
Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 20
Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 21
Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 22
Ні з’їзду суддівської нечесті!: під стінами Президент Готелю відбувається акція протесту 23
Фото і відео: Олег Богачук

Автор: 

КС (1427) суддя (1580) з’їзд (120) Стерненко Сергій (384) Вища рада правосуддя (582)


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Топ коментарі
+31
"Ні з’їзду суддівської нечесті!": під стінами "Президент Готелю" відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 8661
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09.03.2021 09:31
+20
"Ні з’їзду суддівської нечесті!": під стінами "Президент Готелю" відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 47
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09.03.2021 09:09
+20
Не знаю де це "у вас", можливо на Расєє, але "тітушки" набагато менше небезпечні, ніж продажні судді. Останні можуть просто знищити державу.
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09.03.2021 09:34
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И только у нас продажные титушки выступают против продажных судей.
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09.03.2021 09:00 Відповісти
Не знаю де це "у вас", можливо на Расєє, але "тітушки" набагато менше небезпечні, ніж продажні судді. Останні можуть просто знищити державу.
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09.03.2021 09:34 Відповісти
Посли Великої Сімки звернулися до суддів з проханням відстрочити проведення зьїзду. Та Зє і суддям на це плювати. Судді ж бо в нас незалежні. А Зє Гарант їх незалежності. В яку позу побажать поставити Україну,в таку й поставлять.
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09.03.2021 09:36 Відповісти
крысы в мантиях снуют ...
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09.03.2021 09:01 Відповісти
Вы правы - костюмированный воровской сходняк.... Авторитеты в мантиях.... Мафия судейская....
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09.03.2021 11:06 Відповісти
Боширов, Петров, аууу?
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09.03.2021 09:06 Відповісти
- Діду, а як бі ти від нечисті позбувся?
- То я би оту усю нечесть зібрав би в одному місці, закрив би та й спалив...
- і що?
- на похорони нечисті прийшла б така сама нечисть, то я би їх також спалив...
- то й що?
- і так раза чотири, поки всю нечисть не перебив би...
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09.03.2021 09:08 Відповісти
"Ні з’їзду суддівської нечесті!": під стінами "Президент Готелю" відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 47
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09.03.2021 09:09 Відповісти
Про уХйла - Т.Г. Шевченко

У всякого своя доля
І свій шлях широкий,
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
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09.03.2021 09:15 Відповісти
Виселицу туда бы не мешало - судьи коррумпированы полностью 😀😀😀
Мама папа ребёнок - все судьи- семейные подряды в Украине . Блин, бизнес у них .

МОЖЕТ ВСЕ ТАКИ СУД ПРИСЯЖНЫХ СОЗДАТЬ ? Иначе Украина нет очистится от коррупции
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09.03.2021 09:11 Відповісти
"Ні з’їзду суддівської нечесті!": під стінами "Президент Готелю" відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 8661
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09.03.2021 09:31 Відповісти
виборність суддів ефективніша(звичайно серед тих ,хто має базову юридичну освіту..)
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09.03.2021 09:32 Відповісти
Нееть. Судей выпускает одесская академия имени Кивалова и Харьковская имени Портнова .
Этим судейским безобразиям конца не будет
А суд присяжных - Не пожизненная должность судьи
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09.03.2021 09:39 Відповісти
Ківалов- Підрахуй , ще за часів Овоча вчить діток як потрібно "рахувати " ... чи голоси на виборах , а чи грошики в кишенях продажним суддям .
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09.03.2021 10:19 Відповісти
я про базову юридичну освіту... адвокати теж її мають.
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09.03.2021 10:44 Відповісти
Адвокаты,купившие свидетельства,конечно.
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09.03.2021 12:40 Відповісти
Присяжных тоже можно купить. Выход один - внешнее и прямое (пусть через "шабуниных") управление Госдепа, иначе толку не будет.
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09.03.2021 09:40 Відповісти
Флажок щас отклеиться 😀😀😀
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09.03.2021 09:41 Відповісти
Всмысле?
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09.03.2021 09:42 Відповісти
В смысле -Госдеп 😀😀😀
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09.03.2021 09:43 Відповісти
Моя твоя не понимать.
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09.03.2021 09:45 Відповісти
Слово « Госдеп» употребляют только кацапы 😀😀😀 теперь - понимать?
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09.03.2021 09:52 Відповісти
Чушь несешь. "Госдеп" - это сокращенно "Госдепартамент США". Ты под влиянием клише и ярлыков. Меньше кацапов читай...
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09.03.2021 09:59 Відповісти
Вот именно - так кацапы и говорят - Госдеп
Так шо ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РАША , троль
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09.03.2021 10:01 Відповісти
Думал ты адекватная, но ты меня переубедила.
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09.03.2021 10:12 Відповісти
українською -Держдеп )
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09.03.2021 10:45 Відповісти
Шабунін ПНХ.
це не Держдепу ,а "пташина Сороса"..
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09.03.2021 10:46 Відповісти
Що одне кліше "соросята". Одним око муляє "Госдеп", а другим "Соросята". Мені плювати, як ви їх там називаєте. Головне, щоб дрючили всю мразоту в Україні. Так і буде. Байден вздрючить Бубачку ніпадєцкі. Він вже його дрючить.
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09.03.2021 11:24 Відповісти
Павло, прибери з фамілії другу букву д.
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09.03.2021 12:41 Відповісти
Сейчас присяжные - в основном самые из аморальных представителей
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09.03.2021 09:44 Відповісти
так как в харькове с ними надо , причем со всеми кто в квартире
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09.03.2021 21:32 Відповісти
Т.Г.Шевченко - про укросудів та всю іншу непотріб

А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!
Як ягнята. "Нехай, - каже, -
Може, так і треба".
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09.03.2021 09:17 Відповісти
"Ні з’їзду суддівської нечесті!": під стінами "Президент Готелю" відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 7450
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09.03.2021 10:54 Відповісти
Сходняк законних злодіїв України буде обирати паханів із таких же "правильних пацанів".
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09.03.2021 09:27 Відповісти
Судейский заповедник в центре Европы 😀
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09.03.2021 09:42 Відповісти
Там ще десь за "кулисами" збіговиська "суддів" , має бути дирижер Ківалов-Підрахуй ...
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09.03.2021 10:21 Відповісти
на часі введення ВИБОРНОСТІ СУДДІВ...
вони ж непідконтрольні нікому !
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09.03.2021 09:27 Відповісти
а лучше забить ногами парочку...)
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09.03.2021 09:41 Відповісти
парочку тысяч?
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09.03.2021 09:52 Відповісти
Как уничтожить преступность? Убить главаря,а на его похоронах уничтожить всех,кто пришел проститься.
Как уничтожить продажных судей? Да точно так же,собрать съезд и там их всех иопнуть.
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09.03.2021 09:45 Відповісти
якщо б ви таке написали у Європі чи Амеріці - ви уже були б за гратами...
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09.03.2021 11:25 Відповісти
Якщо б в Европi чи Америці крали та виносили такі рішення як у нас, то вони б набагато раніше сіли,ніж я написав цей пост.
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09.03.2021 12:07 Відповісти
Ой, не надо здесь вашей мусоровской пропаганды. В америках-европах это судейско-прокуроское кубло бы уже давно на электрическом стуле жарилось.
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09.03.2021 12:31 Відповісти
Ви були в "амеріках - европах" під судом? Ось так у Європі влада розмовляє з активістами

dw.com/ru/vodomety-v-centre-berlina-kak-korona-skeptikov-ottesnjali-ot-rejhstaga/a-55654802

Берлинская полиция применила водометы в центре столицы Германии - чтобы не допустить к Рейхстагу участников акции протеста против поправок к закону об эпидемиологической защите.

"Ні з’їзду суддівської нечесті!": під стінами "Президент Готелю" відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 8117
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09.03.2021 12:43 Відповісти
В америках-европах все это продажное активистское кубло уже б мордой в асфальт лежало.
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09.03.2021 13:50 Відповісти
Залишилося тільки подякувати дебілам 73% які відсиджувалися вдома під диванами, коли беркутпівні вбивали найкращих за майбутнеє України на Майдані, що скинули банду Януковича, а сьогодні вони привели її назад. Товаріщь портнов знає що робити, щоб без шуму повернути все взад.
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09.03.2021 09:45 Відповісти
Ещё немного и порохоботы запоют песню, что Майдан зробылы Пэцько с Лешой Гончаренко при поддержке их знакомых и родичей
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09.03.2021 09:54 Відповісти
а хто, крім їх?
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09.03.2021 11:21 Відповісти
Одесский дом профсоюзов по ним плачет.
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09.03.2021 09:46 Відповісти
Этих насекомых нужно объявить вне закона! Чтобы каждый мог грохнуть продажного судью в любой момент. А продажные они все.
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09.03.2021 09:51 Відповісти
Суддівська нечесть чи суддівська нечИсть...
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09.03.2021 09:55 Відповісти
Нынешние судьи это нечистые на руку узурпаторы.
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09.03.2021 09:55 Відповісти
Аби ви стільки заплатили за мантію то, теж розраховували б відбити вкладені в бізнес гроші.
Доки судді будуть призначатися високопосадовцями надії не має жодної. Тільки виборність судей на загальних засадах і на п'ять років.
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09.03.2021 10:27 Відповісти
Мысли вслух: закрыть окна и двери, поджечь снизу и наблюдать за этими, так называемыми судьями.
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09.03.2021 10:41 Відповісти
Надо обязательно двери подпереть снаружи, чтобы тепло не выходило....
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09.03.2021 11:10 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/388861717938338/user/100003246916323/?__cft__[0]=AZWTa8kwZ0CpZnPk00ZZo1Xa78kjTX02Cm-bxPC2_A4cfRZ7DB1FG0mOsk2QEovG8KzLj6h40cAnsjL9s4Osdp2-TEV7YweMb4qD600M_EvMH45iM-*******************************************************************-qfymg1-qdk404&__tn__=-UC%2CP-R Анатолий Шамрин https://www.facebook.com/groups/388861717938338/permalink/1824216664402829/?__cft__[0]=AZWTa8kwZ0CpZnPk00ZZo1Xa78kjTX02Cm-bxPC2_A4cfRZ7DB1FG0mOsk2QEovG8KzLj6h40cAnsjL9s4Osdp2-TEV7YweMb4qD600M_EvMH45iM-*******************************************************************-qfymg1-qdk404&__tn__=%2CO%2CP-R 25 хв ·
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09.03.2021 10:42 Відповісти
ДО КОЖНОГО ДЕЛЕГАТА З'ЇЗДУ СУДДІВ !Тьотушки і тітушки - нащадки дітей капітана Шмідта і Остапа Бендера це ваш Зірковий час!Сьогодні або ніколи! Є шанс сьогодні створити вперше в світі нову імперію Свавілля з обличчям Добра! Тільки сьогодні можна назавжди очолити те, що ніколи ні ким не вибиралось і не обговорювалось, очолити світ судівського свавілля з обличчям Добра і начебто Захисту громадян! Тільки сьогодні взявши владу ви зможете встановити Тисячолітнє правління Закону, встановити єдине монопольне право використовувати Ім'ям України і нікому більше! Ви станете Абсолютними жрицями і жрицями закону! нарешті ви станете Богами на землі - Ваші Рішення будуть абсолютом, оскаржувати які буде злочином. Ніяких конкурентів, ніяких колишніх звільнених "Верховних судів", ніяких конкурентів - Влада тільки вашим нащадкам! "Не судіть, да несудимими будете" - це для світської влади, - То сьогодні Ваш час реально стати помазаниками Божими!!!!! Мати абсолютне незаперечне право судити Ім'ям Господа і Землі обітованої України! Залишилось зробити один один крок, все вже договорено і куплено, Судова влада просто лежить на землі і чекає свого Українського Імператора Закону! То подайте руку лежачого, в яку потім потечуть річки абсолютної влади! Гідність має стати єдиним джерелом вашого існування, і саме ви будете наповнювати його своїм абсолютним свавіллям - до тих кого визначили злочинцями! Ваше право давати законні індульгенції тим хто покаявся і відмовився від зайвих грошей! Тому що ви станете справжніми захисниками народу! А щоб цього досягти - сьогодні нарешті треба вибрати найнастирнішого суддю ГИРИЧА С. тричі невдаху КАНДИДАТА до ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ СУДДЮ ГАЛИЦЬКОГО СУДУ міста Львова - вже сотвореного в своєму суді Імперію абсолютної Влади і свавілля! Він не підвладний вже ані Законам світським, ані Президенту, та іншим органам контролю в державі.
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09.03.2021 10:43 Відповісти
Нічого не зміниться, поки не буде ось так:

"Ні з’їзду суддівської нечесті!": під стінами "Президент Готелю" відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 9627
Суддя, з якого за продажність здерли шкіру
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09.03.2021 10:42 Відповісти
Добре сказано: шабаш суддівської нечисті! Згинь, згинь сатана!
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09.03.2021 11:39 Відповісти
Що робити з суддями,якi набудували собi палаци,мають елiтнi авто тощо? Вести вiйсковий стан,вiйськовi трибунали.Потiм по законам вiйськового стану,по рiшенню вiйськових трибуналiв привести запроданцiв -суддiв до iхнiх палацiв,особнякiв,там iх розтрiляти ,а особняки,палаци пiдiрвати вибухiвкою,щоб потенцiйнi корупцiонери -суддi надовго це запам'ятали.Побiльше цих продажних тварюк(тварей) розтрiляти,бо iнакше вони не розумiють.
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09.03.2021 13:48 Відповісти
Интересно, а за какую зарплату живут все эти активисты? Разгар рабочего дня, а они не на работе.
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09.03.2021 13:48 Відповісти
Чудово !!! Нова генерація /молодь / вступає у свої права-- рішуче виборює нову Україну без корумповано-- продажних . пропутінських суддів... Одне прикро : що у святковий день. день народження нашого генія і пророка ТАРАСА--- змушені корчувати наслідки вибору ЗОМБО-- МАСИ--73 ! --- Чи ми такі дурні ?... служимо тим. хто першим одягнув нам хомута . так запопадливо. так ревно. що й рідний батько позаздрив би .Ми аж біжимо продваатися. просимо й вимолюємо : візьміть нас у раби .їздіть на нас. бо самі дурні та нікчемні. У вас усе краще...і попи ваші мудріші. і гузниці у ваших жінок більші... Візьміть їх за так та потовчіть нам за те ребра... Юрій Мушкетик-- " Погоня "09.03.2021 13:49ВідповістиМені подобаєтьсяСторінка 3 з 3<<<123КоментуватиРада форумчанПравила форумаІм'я:Віктор Дорош ДорошТекст повідомлення:

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https://censor.net/ua/comments/locate/3252015/01921472-c924-70cf-b1f3-d8ca65745f82ВідповістиМені подобаєтьсяСторінка 3 з 3https://censor.net/ua/news/3252015/movchannya_trymaye_za_ratamy_pid_dacheyu_zelenskogo_v_konchazaspi_vidbulasya_aktsiya_na_pidtrymku_sternenka/sortby/tree/order/asc/page/1#commentshttps://censor.net/ua/news/3252015/movchannya_trymaye_za_ratamy_pid_dacheyu_zelenskogo_v_konchazaspi_vidbulasya_aktsiya_na_pidtrymku_sternenka/sortby/tree/order/asc/page/2#commentshttps://censor.net/ua/news/3252015/movchannya_trymaye_za_ratamy_pid_dacheyu_zelenskogo_v_konchazaspi_vidbulasya_aktsiya_na_pidtrymku_sternenka/sortby/tree/order/asc/page/1#commentshttps://censor.net/ua/news/3252015/movchannya_trymaye_za_ratamy_pid_dacheyu_zelenskogo_v_konchazaspi_vidbulasya_aktsiya_na_pidtrymku_sternenka/sortby/tree/order/asc/page/2#commentshttps://censor.net/ua/news/3252015/movchannya_trymaye_za_ratamy_pid_dacheyu_zelenskogo_v_konchazaspi_vidbulasya_aktsiya_na_pidtrymku_sternenka/sortby/tree/order/asc/page/3#commentshttps://censor.net/ua/news/3252015/movchannya_trymaye_za_ratamy_pid_dacheyu_zelenskogo_v_konchazaspi_vidbulasya_aktsiya_na_pidtrymku_sternenka/sortby/tree/order/asc/page/3#commentformhttps://censor.net/ru/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoruhttps://censor.net/ru/forum/2000002/pravila_forumaІм'я:
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09.03.2021 14:09 Відповісти
Рюкзаков уже предупредил своих подельников и они перебежали в другое место.
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09.03.2021 14:46 Відповісти
мало вам в харькове бошки резали кривосудьи поганые
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09.03.2021 21:29 Відповісти
 
 