"Ні з’їзду суддівської нечесті!": під стінами "Президент Готелю" відбувається акція протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
9 березня о 9:00 біля "Президент Готелю" на вулиці Госпітальній, 12 запланована акція протесту проти проведення з'їзду суддів, на якому планують призначити нових членів Вищої ради правосуддя (ВСП) і суддю Конституційного Суду (КС).
Цензор.НЕТ веде пряму трансляцію з-під "Президент-Готелю", де відбуватиметься з'їзд суддів і акція протесту.
Як розповіла одна з організаторів мітингу, на сьогоднішньому з'їзді зберуться 290 суддів з усієї України: "На жаль, це найбільш негідні представники. Серед них шестеро суддів Майдану, які кидали активістів за ґрати і позбавляли прав учасників Автомайдану і, які успішно уникли покарання. Також є судді, які явно не живуть на свою зарплату. Наприклад, Віктор Остапук - суддя Верховного Суду ... ".
Також активістка додала, що в останні кілька років суддівські з'їзди в Україні збираються просто для того, щоб формалізувати вибір, який зробили суддівські клани: "Судді вже отримали вказівки за кого голосувати і сьогодні вони просто виконають вказівку".
Разом з тим, прізвища можливих людей, які можуть увійти в ВРП й інші органи, активістам невідомі.
Учасники мітингу "Ні з'їзду суддівської нечесті!" мають намір закликати не проводити з'їзд суддів до зміни правил відбору членів ВРП і КС. За їхніми словами, саме недосконала процедура призначення членів цих органів призвела до конституційної кризи, зробила винесення свавільного вироку Сергію Стерненку й інші політичні ув'язнення в Україні.
Серед організаторів акції - Фонд DEJURE, Центр протидії корупції та Автомайдан.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.
Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- То я би оту усю нечесть зібрав би в одному місці, закрив би та й спалив...
- і що?
- на похорони нечисті прийшла б така сама нечисть, то я би їх також спалив...
- то й що?
- і так раза чотири, поки всю нечисть не перебив би...
У всякого своя доля
І свій шлях широкий,
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Мама папа ребёнок - все судьи- семейные подряды в Украине . Блин, бизнес у них .
МОЖЕТ ВСЕ ТАКИ СУД ПРИСЯЖНЫХ СОЗДАТЬ ? Иначе Украина нет очистится от коррупции
Этим судейским безобразиям конца не будет
А суд присяжных - Не пожизненная должность судьи
Так шо ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РАША , троль
це не Держдепу ,а "пташина Сороса"..
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!
Як ягнята. "Нехай, - каже, -
Може, так і треба".
вони ж непідконтрольні нікому !
Как уничтожить продажных судей? Да точно так же,собрать съезд и там их всех иопнуть.
dw.com/ru/vodomety-v-centre-berlina-kak-korona-skeptikov-ottesnjali-ot-rejhstaga/a-55654802
Берлинская полиция применила водометы в центре столицы Германии - чтобы не допустить к Рейхстагу участников акции протеста против поправок к закону об эпидемиологической защите.
Доки судді будуть призначатися високопосадовцями надії не має жодної. Тільки виборність судей на загальних засадах і на п'ять років.
Суддя, з якого за продажність здерли шкіру
ВідправитиЦензор.НЕТ › Новини › Політика України © 2004-2021,"Цензор.НЕТ"Всі матеріали, що розміщені на цьому сайті із посиланням на агенцію "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агенції "Інтерфакс-Україна".Редакція Цензор.НЕТ може не поділяти позицію авторів. Відповідальність за матеріали в розділі "Блоги" несуть автори текстів.Реклама|Про нас|Контактна інформація|Політика конфіденційності|Новости Украины|Ukrainian news Чудово !!! Нова генерація /молодь / вступає у свої права-- рішуче виборює нову Україну без корумповано-- продажних . пропутінських суддів... Одне прикро : що у святковий день. день народження нашого генія і пророка ТАРАСА--- змушені корчувати наслідки вибору ЗОМБО-- МАСИ--73 ! --- Чи ми такі дурні ?... служимо тим. хто першим одягнув нам хомута . так запопадливо. так ревно. що й рідний батько позаздрив би .Ми аж біжимо продваатися. просимо й вимолюємо : візьміть нас у раби .їздіть на нас. бо самі дурні та нікчемні. У вас усе краще...і попи ваші мудріші. і гузниці у ваших жінок більші... Візьміть їх за так та потовчіть нам за те ребра... Юрій Мушкетик-- " Погоня "
https://censor.net/ua/comments/locate/3252015/01921472-c924-70cf-b1f3-d8ca65745f82ВідповістиМені подобаєтьсяСторінка 3 з 3https://censor.net/ua/news/3252015/movchannya_trymaye_za_ratamy_pid_dacheyu_zelenskogo_v_konchazaspi_vidbulasya_aktsiya_na_pidtrymku_sternenka/sortby/tree/order/asc/page/1#commentshttps://censor.net/ua/news/3252015/movchannya_trymaye_za_ratamy_pid_dacheyu_zelenskogo_v_konchazaspi_vidbulasya_aktsiya_na_pidtrymku_sternenka/sortby/tree/order/asc/page/2#commentshttps://censor.net/ua/news/3252015/movchannya_trymaye_za_ratamy_pid_dacheyu_zelenskogo_v_konchazaspi_vidbulasya_aktsiya_na_pidtrymku_sternenka/sortby/tree/order/asc/page/1#commentshttps://censor.net/ua/news/3252015/movchannya_trymaye_za_ratamy_pid_dacheyu_zelenskogo_v_konchazaspi_vidbulasya_aktsiya_na_pidtrymku_sternenka/sortby/tree/order/asc/page/2#commentshttps://censor.net/ua/news/3252015/movchannya_trymaye_za_ratamy_pid_dacheyu_zelenskogo_v_konchazaspi_vidbulasya_aktsiya_na_pidtrymku_sternenka/sortby/tree/order/asc/page/3#commentshttps://censor.net/ua/news/3252015/movchannya_trymaye_za_ratamy_pid_dacheyu_zelenskogo_v_konchazaspi_vidbulasya_aktsiya_na_pidtrymku_sternenka/sortby/tree/order/asc/page/3#commentformhttps://censor.net/ru/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoruhttps://censor.net/ru/forum/2000002/pravila_forumaІм'я: