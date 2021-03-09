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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 1 171 особу, загалом - 19 118, - МОЗ

За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 1 171 особу, загалом - 19 118, - МОЗ

Від початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Україні щеплені однією дозою вакцини 19 118 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За 8 березня 2021 р. прищепили 1 171 особу, з них вакцинована 1 дозою - 1 171 особа, завершена вакцинація (2 дози) - 0 людей", - йдеться в повідомленні.

"За добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Донецькій області (294 щеплення), за весь період прищеплювальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (2 474 щеплення), найменша - в Сумській області (350 щеплень)", - уточнили в МОЗ.

Також читайте: Ізраїль не схвалив препарат Covishield, тому можуть виникнути проблеми з визнанням паспортів вакцинації для туристів, - посол Корнійчук

За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 1 171 особу, загалом - 19 118, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 1 171 особу, загалом - 19 118, - МОЗ 02

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Ипатий Коловратий, какое позорище ...
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09.03.2021 09:08 Відповісти
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 171 человека, всего - 19 118, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3793
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09.03.2021 09:14 Відповісти
шапито 95 как всегда на высоте)) сколько бабла потратили на байки степанова)) 1000 человек это рекорд))
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09.03.2021 09:16 Відповісти
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 1 171 особу, загалом - 19 118, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8070
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09.03.2021 09:17 Відповісти
В лідерах постійно Донеччина.
Це вони хлопців обколюють ???
Бо більше ніде ніхто не хоче брати !
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09.03.2021 09:55 Відповісти
А когда будет миллион? Уже первую партию людишек нужно будет повторно колоть?
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09.03.2021 10:05 Відповісти
Наше дно не має дна (с)
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09.03.2021 10:09 Відповісти
 
 