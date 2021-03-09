За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 1 171 особу, загалом - 19 118, - МОЗ
Від початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Україні щеплені однією дозою вакцини 19 118 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"За 8 березня 2021 р. прищепили 1 171 особу, з них вакцинована 1 дозою - 1 171 особа, завершена вакцинація (2 дози) - 0 людей", - йдеться в повідомленні.
"За добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Донецькій області (294 щеплення), за весь період прищеплювальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (2 474 щеплення), найменша - в Сумській області (350 щеплень)", - уточнили в МОЗ.
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Це вони хлопців обколюють ???
Бо більше ніде ніхто не хоче брати !